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Новини Коронавірус і карантин
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Через потрапляння в "червону" зону в Чернівцях можуть початися масові протести, - в.о. мера Каспрук

Через потрапляння в

З понеділка, 24 серпня в Чернівцях мають посилити карантинні обмеження. Через це в місті можуть початися масові протести підприємців.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив в.о. мера Чернівців Олексій Каспрук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Люди не готові до червоної зони, ми розуміємо, що десятки тисяч підприємців на Калинівському ринку просто збанкрутують, якщо буде черговий локдаун. Тому і йдуть переговори, поки що не чути офіційної позиції міської влади (на даний момент у Каспрука припинено повноваження. - Ред .), вона ніби формально з цим всім згодна", - сказав він.

Каспрук підкреслив, що не всі місцеві жителі вірять у небезпеку коронавірусу.

"Не було забезпечено належний контроль обласною владою за роботою закладів громадського харчування, жоден із ресторанів, який проводив весілля на 300-400 осіб, не був покараний. І сьогодні через декількох порушників має згорнутися вся економіка міста, люди не готові. Те, що було сьогодні - це початок громадських протестів", - сказав він.

Читайте також: Через потрапляння Чернівців у "червону зону" в місті скасували всі заходи до Дня Незалежності, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) протест (2394) Чернівці (560) COVID-19 (19765) Каспрук Олексій (13) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
в Швеції чи Білорусі захворіли всі одразу?
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21.08.2020 23:19
+6
. Из-за этого в городе могут начаться массовые протесты предпринимателей.Источник: https://censor.net/n3215287

І чому саме підприємців?А звичайним людям,що добре? В переважної більшості людей,немає ніяких заощаджень.Від цього вірусу померло дві тисячі людей.Нехай навіть 10-20 тисяч помре.Ну то що ламати,всю країну? Я повторював і повторюю,від раку щороку помирає до 80 тисяч.А ті хто проходить ремісію стають інвалідами і більшість з них,довго не проживуть.І всім було пофіг.По телевізору і в інтернеті про це ж не говорили.Де ваші мізки люди? Ви що мислити без поводиря не вмієте?
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21.08.2020 22:14
+6
Прежде чем выходить на протесты, подумайте сами уроды, что привело к этой ситуации!
Масочный режим? Так Вы и на него насрали. Всего ничего, без ограничений, только в масках ходить, слабо? Все заведения работали с нарушениями. Так Чего Вы Хотите?
Я, например хочу, чтоб Вашу область обнесли колючкой хотя бы на месяц и никого ни туда, ни сюда не выпускали, может это Вас НАУЧИТ!!!
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21.08.2020 22:23
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Цей теж Капітан Очевидність.
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21.08.2020 22:08 Відповісти
Зебилы? на протесты?....хахахаха... ну я не против!
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21.08.2020 22:44 Відповісти
https://censor.net/user/407602 На Майдані наприклад,були різні люди,з різними політичними поглядами.Так що що все буде.
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21.08.2020 22:46 Відповісти
. Из-за этого в городе могут начаться массовые протесты предпринимателей.Источник: https://censor.net/n3215287

І чому саме підприємців?А звичайним людям,що добре? В переважної більшості людей,немає ніяких заощаджень.Від цього вірусу померло дві тисячі людей.Нехай навіть 10-20 тисяч помре.Ну то що ламати,всю країну? Я повторював і повторюю,від раку щороку помирає до 80 тисяч.А ті хто проходить ремісію стають інвалідами і більшість з них,довго не проживуть.І всім було пофіг.По телевізору і в інтернеті про це ж не говорили.Де ваші мізки люди? Ви що мислити без поводиря не вмієте?
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21.08.2020 22:14 Відповісти
Ви так легко розкидаєтесь життям людей: "нехай навіть 10-20 тисяч помре...". Ви ким себе уявили? Богом? Дияволом? Хто дав вам право розпоряджатися життям людей, нехай навіть просто у коментарях. Якби вам сказали, що серед тих 10-20 тисяч обов'язково будуть ваші рідні, друзі, знайомі, дуже близькі і дорогі вам люди, ви б теж так само пафосно про це написали?
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21.08.2020 22:23 Відповісти
Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук - Цензор.НЕТ 4883
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21.08.2020 22:39 Відповісти
...у тебя врач ассоциируется только с дуркой? ...вася, поздравляю тебя с оговоркой по Фрейду
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21.08.2020 22:47 Відповісти
Вова хера ты перекручиваешь сказанное? Кто тебе дал право судить человека? ты Бог? Судья? Все он правильно сказал! Это его виденье и он имеет право о нем заявить, мы же не в Рабсии!
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21.08.2020 22:47 Відповісти
Имеет право, также как и я имею право ему ответить. И мне не нравится что кто то сидя за телефоном или компом вот так просто говорит о жизнях тысяч людей, ну подумаешь умрут, ну ничего же страшного, бабы ещё нарожают... Такая логика сказанного.
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21.08.2020 23:49 Відповісти
https://censor.net/user/473742 А мені не подобається,яке ти маєш право вирішувати,кому сидіти в карантині і через нього бідніти.хворіти і помирати.Питання до тебе,баби ще нарожають?
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22.08.2020 01:12 Відповісти
https://censor.net/user/473742
Не треба чіплятись до слів. А по суті, https://censor.net/user/472605 правий.
Ось свіжа статистика:

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-червні 2020 року:
Усього - 287010
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1613
ВІЛ -1583
рак - 38222
Хвороби системи кровообігу - 196567
Хвороби органів дихання - 5797
Хвороби органів травлення - 11454
Хвороби сечостатевої системи - 1304
транспортні нещасні випадки - 1646
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1157
навмисне самоушкодження - 3078
COVID-19 - 1112
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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22.08.2020 08:10 Відповісти
Потому что предприниматели вкинули бабло в товар, а если он скоропортящийся (продукты например) то это звиздец, полный залет!
НАЛОГОВ никто не отменял! Аренды никто не отменял!!!
И тут нате хер в томате!
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21.08.2020 22:46 Відповісти
https://censor.net/user/407602 Карантин ламає все.А не тільки вибірково.А якщо в нас жорсткий карантин буде 4 місяці,якраз десь 4 місяці сезонні распіраторні захворювання.То економічно Україні кінець.Буде масове безгрошів'я,а від так в рази більший бандитизм і смертність.
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21.08.2020 22:55 Відповісти
Вже на 2 місяці зробили! Це ніхєра не дало!!!! Тепер на скільки? На рік, два??? а жити за що???
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21.08.2020 23:41 Відповісти
https://censor.net/user/407602 Економіку дуже просадив карантин.А восени якщо введуть,то гірший і довший.Ви запитайте,за що жити в тутешніх дописувачів.Таке враження,що вони в іншому вимірі живуть.
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21.08.2020 23:46 Відповісти
У нас Христя на новій посаді продовжила ще на місяць виплати тим, хто сидить вдома і не виходить на роботу через ковід.
І ще додали там пільги, я вже навіть не читала деталі.
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21.08.2020 23:49 Відповісти
Багато хто з "тутешніх дописувачів" - це боти. Їм марно поясняти щось. В них є методічки. Написано - топити за карантин, так і будуть топити, хочь що їм скажи.
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22.08.2020 08:15 Відповісти
"массовые протесты" - мамалыгой начнут кидаться?
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21.08.2020 22:14 Відповісти
Угу, приблизно так.Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук - Цензор.НЕТ 8530
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21.08.2020 22:28 Відповісти
Протестуйте.
Только в масках и с безопасной дистанцией.
Желательно в перчатках.
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21.08.2020 22:20 Відповісти
не получиться, после 2014 люди отучились протестовать, свобода была обретена, зачем же?
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21.08.2020 22:26 Відповісти
Прежде чем выходить на протесты, подумайте сами уроды, что привело к этой ситуации!
Масочный режим? Так Вы и на него насрали. Всего ничего, без ограничений, только в масках ходить, слабо? Все заведения работали с нарушениями. Так Чего Вы Хотите?
Я, например хочу, чтоб Вашу область обнесли колючкой хотя бы на месяц и никого ни туда, ни сюда не выпускали, может это Вас НАУЧИТ!!!
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21.08.2020 22:23 Відповісти
Аргентину на 5 місяців обнесли колючим дротом, ефекту нуль цілих нуль десятих
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21.08.2020 22:29 Відповісти
Может эфект в том что бы заражение было постепенно? а не все сразу? например 10т за сутки или за 10 дней. для мед системы что лучше будет?
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21.08.2020 22:45 Відповісти
в Швеції чи Білорусі захворіли всі одразу?
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21.08.2020 23:19 Відповісти
https://censor.net/user/473430 За Білорусь ніхто вже не каже,що в них немає карантину.Он всі підтримують протести,на яких всі без масок.
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21.08.2020 23:54 Відповісти
Чий є Крим?
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21.08.2020 22:33 Відповісти
Крымжежнаш ))
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22.08.2020 00:59 Відповісти
И Вообще, не хер шастать через границу и обратно, Вы И только ВЫ тут эту хрень разносите...
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21.08.2020 22:30 Відповісти
Ще москалі нам не вказували, куди їздити.
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21.08.2020 22:40 Відповісти
Так пандемия же в мире...Если не ездить всем меньше вируса будет
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21.08.2020 22:43 Відповісти
Один вопрос.А кто будет отвечать за все эти преступления?
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21.08.2020 22:39 Відповісти
В цій гілці московські педофіли з'явилися.
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21.08.2020 22:57 Відповісти
Черніветчена 90 % проголосувала за ******** їжте не **********
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22.08.2020 04:45 Відповісти
умирают те, кто ходит больным на работу, т.е. малообеспеченные.
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22.08.2020 07:07 Відповісти
Поки всю цю банду років на 15 не посадити на карантин в тюрму, вони нас будуть мучити.
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22.08.2020 09:55 Відповісти
В этом случае перекрыть все подъезды выезды из города ( карантинная блокада) и пусть живут без карантина.. Но за черту города ни ни.. И естественно городскими силами справляются с последствиями. А то у нас как " те кто кричат что устали и пора все отменять, потом будут в первых рядах кричать что кто то не досмотрел не принял мер"
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22.08.2020 10:04 Відповісти
 
 