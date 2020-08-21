Через потрапляння в "червону" зону в Чернівцях можуть початися масові протести, - в.о. мера Каспрук

З понеділка, 24 серпня в Чернівцях мають посилити карантинні обмеження. Через це в місті можуть початися масові протести підприємців.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив в.о. мера Чернівців Олексій Каспрук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Люди не готові до червоної зони, ми розуміємо, що десятки тисяч підприємців на Калинівському ринку просто збанкрутують, якщо буде черговий локдаун. Тому і йдуть переговори, поки що не чути офіційної позиції міської влади (на даний момент у Каспрука припинено повноваження. - Ред .), вона ніби формально з цим всім згодна", - сказав він.

Каспрук підкреслив, що не всі місцеві жителі вірять у небезпеку коронавірусу.

"Не було забезпечено належний контроль обласною владою за роботою закладів громадського харчування, жоден із ресторанів, який проводив весілля на 300-400 осіб, не був покараний. І сьогодні через декількох порушників має згорнутися вся економіка міста, люди не готові. Те, що було сьогодні - це початок громадських протестів", - сказав він.

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