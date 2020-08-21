Через потрапляння в "червону" зону в Чернівцях можуть початися масові протести, - в.о. мера Каспрук
З понеділка, 24 серпня в Чернівцях мають посилити карантинні обмеження. Через це в місті можуть початися масові протести підприємців.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив в.о. мера Чернівців Олексій Каспрук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Люди не готові до червоної зони, ми розуміємо, що десятки тисяч підприємців на Калинівському ринку просто збанкрутують, якщо буде черговий локдаун. Тому і йдуть переговори, поки що не чути офіційної позиції міської влади (на даний момент у Каспрука припинено повноваження. - Ред .), вона ніби формально з цим всім згодна", - сказав він.
Каспрук підкреслив, що не всі місцеві жителі вірять у небезпеку коронавірусу.
"Не було забезпечено належний контроль обласною владою за роботою закладів громадського харчування, жоден із ресторанів, який проводив весілля на 300-400 осіб, не був покараний. І сьогодні через декількох порушників має згорнутися вся економіка міста, люди не готові. Те, що було сьогодні - це початок громадських протестів", - сказав він.
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І чому саме підприємців?А звичайним людям,що добре? В переважної більшості людей,немає ніяких заощаджень.Від цього вірусу померло дві тисячі людей.Нехай навіть 10-20 тисяч помре.Ну то що ламати,всю країну? Я повторював і повторюю,від раку щороку помирає до 80 тисяч.А ті хто проходить ремісію стають інвалідами і більшість з них,довго не проживуть.І всім було пофіг.По телевізору і в інтернеті про це ж не говорили.Де ваші мізки люди? Ви що мислити без поводиря не вмієте?
Не треба чіплятись до слів. А по суті, https://censor.net/user/472605 правий.
Ось свіжа статистика:
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-червні 2020 року:
Усього - 287010
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1613
ВІЛ -1583
рак - 38222
Хвороби системи кровообігу - 196567
Хвороби органів дихання - 5797
Хвороби органів травлення - 11454
Хвороби сечостатевої системи - 1304
транспортні нещасні випадки - 1646
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1157
навмисне самоушкодження - 3078
COVID-19 - 1112
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
НАЛОГОВ никто не отменял! Аренды никто не отменял!!!
И тут нате хер в томате!
І ще додали там пільги, я вже навіть не читала деталі.
Только в масках и с безопасной дистанцией.
Желательно в перчатках.
Масочный режим? Так Вы и на него насрали. Всего ничего, без ограничений, только в масках ходить, слабо? Все заведения работали с нарушениями. Так Чего Вы Хотите?
Я, например хочу, чтоб Вашу область обнесли колючкой хотя бы на месяц и никого ни туда, ни сюда не выпускали, может это Вас НАУЧИТ!!!