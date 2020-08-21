Мінські угоди застаріли, західні партнери це розуміють, - представник Кабміну у Верховній Раді Мокан

Мінські угоди з урегулювання на окупованих частинах українського Донбасу застаріли, і західні партнери України в "нормандському форматі" підтримують внесення змін до них.

Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу", представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На моє особисте переконання, мінські угоди в тому вигляді, як вони існують зараз, вже є і морально, і юридично, і в будь-якому іншому плані застарілими. І Україна зараз займає проактивну позицію, і, слава Богу, є розуміння і підтримка з боку Франції та Німеччини про необхідність поновлення і осучаснення мінських угод, зокрема усунення такого небезпечного пробілу, "спочатку вибори, потім контроль над кордоном", - сказав Мокан.

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