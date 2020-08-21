Мінські угоди застаріли, західні партнери це розуміють, - представник Кабміну у Верховній Раді Мокан
Мінські угоди з урегулювання на окупованих частинах українського Донбасу застаріли, і західні партнери України в "нормандському форматі" підтримують внесення змін до них.
Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу", представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"На моє особисте переконання, мінські угоди в тому вигляді, як вони існують зараз, вже є і морально, і юридично, і в будь-якому іншому плані застарілими. І Україна зараз займає проактивну позицію, і, слава Богу, є розуміння і підтримка з боку Франції та Німеччини про необхідність поновлення і осучаснення мінських угод, зокрема усунення такого небезпечного пробілу, "спочатку вибори, потім контроль над кордоном", - сказав Мокан.
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2020-06-19 ЕС продлил санкции против РФ за невыполнение минских договоренностей
Из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений главы стран Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев секторальных санкций против России
"Мы решили, что санкции опять продлят на шесть месяцев", - сказала она.
"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать агрессию России против Украины. Санкции дают четкий сигнал: России необходимо полностью выполнить минские соглашения", - написал он в своем Twitter.
Секторальные санкции ЕС предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в энергетике.
Санкции со стороны https://ru.qwe.wiki/wiki/European_Union Европейского Союза и https://ru.qwe.wiki/wiki/United_States Соединенных Штатов по- прежнему в силу с января 2019 года В июле 2018 года ЕС объявил о продлении санкций до февраля 2019 года. По мере того как беспорядки распространились на другие части https://ru.qwe.wiki/wiki/Eastern_Ukraine Восточной Украины , а затем переросли в продолжающуюся https://ru.qwe.wiki/wiki/War_in_Donbass войну в Донбассе , сфера применения санкций возросла. В целом, были введены три вида санкций: запрет на предоставление технологий по разведке нефти и газа, запрет на предоставление кредитов России нефтяные компании и государственные банки, ограничения на поездки на влиятельных российских граждан , близких к президенту и участвует в присоединении Крыма , и отменять санкции против России будут только после того, как Москва выполняет ПОЛНОСТЬЮ https://ru.qwe.wiki/wiki/Minsk_II соглашения Минска II .
Вторая волна санкций - прорыв после вмешательства в выборы США С периодичностью в три-четыре месяца санкции расширялись. При этом часто использовался не полный запрет, а секторальное ограничение экспорта, получения новых технологий или кредитов. Новый качественный прорыв произошел под конец 2016 года. После того, как американские спецслужбы обвинили Россию в попытке https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/a-42994464 вмешательства в президентские выборы путем взлома хакерами серверов Демократической партии США
Третья волна санкций - после дела Скрипалей
На новый, третий уровень санкционное противостояние вышло после того, как ведущие западные страны обвинили Россию в попытке отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" в марте 2018 года бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Среди прочего был введен запрет на оказание внешней помощи России, за исключением гуманитарной, на продажу оружия и услуг в оборонной сфере, а также ее финансирование.
Опять-таки вопрос, Владимир Ссаныч - чьи достижения? Наши или России?
Больше похоже на второе !!
Россия умело воспользовалась полным внутриполитическим провалом Зеленского, падением его рейтинга и предложила ему «мир на Донбассе», как последнюю возможность этот рейтинг удержать, получить приемлемый результат на местных выборах и усидеть на Банковой.
Мы спасем тебя, мальчик 😄
Но в обмен тебе придется исполнить одно наше маленькое желание.
Дай нам кусочек суверенитета, маленький такой, никто и не заметит !
А точно маленький? Ну, конечно, Бубочка. А если что - мы будем совсем рядом
. Если раньше Россия была за линией разграничения, то после выборов в ОРДЛО она будет уже непосредственно в Украине 😡
сев.Африки уже никак ??? скажем через Сардинию/Корсику или Сицилию про
Гибралтар вообще молчу.........
ти обеспечения гарантий суверенитета Украины то есть первая часть была так сказать общая
и она уже нарушена значит нужно вырабатывать вторую часть - гарантии.