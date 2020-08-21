Чотири особи загинули від травм під час акцій протесту в Білорусі, - ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявляє про загибель чотирьох осіб на акціях протесту в Білорусі.

Про це сказано в заяві УВКПЛ, поширеній у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми нагадуємо владі Білорусі про абсолютну заборону тортур і повторюємо заклик, зроблений минулого тижня Верховним комісаром, до негайних, ретельних, незалежних і безсторонніх розслідувань усіх заяв про порушення прав людини. До них належить загибель чотирьох осіб унаслідок травм, отриманих під час акцій протесту", - сказано в заяві.

"Ми особливо занепокоєні тим, що доля і місце перебування як мінімум восьми осіб залишається невідомою. Всі зникли після початку протестів 9 серпня", - підкреслили в УВКПЛ.

У заяві зазначено, що більша частина з декількох тисяч осіб, які були затримані у зв'язку з протестами, наразі звільнена.

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"Але ми як і раніше серйозно стурбовані тим, що, за повідомленнями, все ще перебувають під вартою понад 100 осіб, зокрема приблизно 60 осіб, обвинувачених у злочинних діях, можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення у зв'язку з їхньою участю в переважно мирних демонстраціях", - підкреслили в УВКПЛ.

"Продовжують з'являтися повідомлення про широкомасштабні тортури і жорстоке поводження із затриманими, в тому числі з журналістами, і особливо з дітьми, що викликає тривогу. Ми стурбовані тим, що, як повідомляється, на сьогодні не було зроблено жодних дій з розслідування цих повідомлень з метою притягнення винних до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Крім того, в УВКПЛ закликали білоруську владу переглянути свою позицію щодо співпраці зі Спеціальним доповідачем ООН по Білорусі. "Конструктивна взаємодія зі Спеціальним доповідачем надала би Білорусі реальну можливість продемонструвати свою готовність задуматися над проблемами прав людини і відреагувати на них, особливо під час кризи", - зауважили там.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих під час акцій протесту в Білорусі.