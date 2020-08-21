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Новини Революція в Білорусі
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Чотири особи загинули від травм під час акцій протесту в Білорусі, - ООН

Чотири особи загинули від травм під час акцій протесту в Білорусі, - ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявляє про загибель чотирьох осіб на акціях протесту в Білорусі.

Про це сказано в заяві УВКПЛ, поширеній у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми нагадуємо владі Білорусі про абсолютну заборону тортур і повторюємо заклик, зроблений минулого тижня Верховним комісаром, до негайних, ретельних, незалежних і безсторонніх розслідувань усіх заяв про порушення прав людини. До них належить загибель чотирьох осіб унаслідок травм, отриманих під час акцій протесту", - сказано в заяві.

"Ми особливо занепокоєні тим, що доля і місце перебування як мінімум восьми осіб залишається невідомою. Всі зникли після початку протестів 9 серпня", - підкреслили в УВКПЛ.

У заяві зазначено, що більша частина з декількох тисяч осіб, які були затримані у зв'язку з протестами, наразі звільнена.

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"Але ми як і раніше серйозно стурбовані тим, що, за повідомленнями, все ще перебувають під вартою понад 100 осіб, зокрема приблизно 60 осіб, обвинувачених у злочинних діях, можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення у зв'язку з їхньою участю в переважно мирних демонстраціях", - підкреслили в УВКПЛ.

"Продовжують з'являтися повідомлення про широкомасштабні тортури і жорстоке поводження із затриманими, в тому числі з журналістами, і особливо з дітьми, що викликає тривогу. Ми стурбовані тим, що, як повідомляється, на сьогодні не було зроблено жодних дій з розслідування цих повідомлень з метою притягнення винних до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Крім того, в УВКПЛ закликали білоруську владу переглянути свою позицію щодо співпраці зі Спеціальним доповідачем ООН по Білорусі. "Конструктивна взаємодія зі Спеціальним доповідачем надала би Білорусі реальну можливість продемонструвати свою готовність задуматися над проблемами прав людини і відреагувати на них, особливо під час кризи", - зауважили там.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих під час акцій протесту в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7922) ООН (3334) протест (2394) смерть (6738)


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Топ коментарі
+5
И что дальше?
Или Лукашенко думает что если он задавит протесты, все вернется в прежнее русло?
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21.08.2020 22:48
+3
Лука хоче мати владу Кім Чен Іра.
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21.08.2020 22:46
+3
А он так и думает! Потому что он считает Беларусь своей собственностью! Белорусскому шовинзму устроит репрессии, на мировое сообщество наплевать, плешивый карлик его спасёт по первому зову. Агрофюррер каждого сотрёт в порошок, каждого, кто не признал его президентские выборы.
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21.08.2020 23:22
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Лука хоче мати владу Кім Чен Іра.
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21.08.2020 22:46 Відповісти
Владу Кім Ір Сена можна мати лише суцільним обгороджуванням. А Лукашенко дурак.
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21.08.2020 22:52 Відповісти
И что дальше?
Или Лукашенко думает что если он задавит протесты, все вернется в прежнее русло?
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21.08.2020 22:48 Відповісти
А он так и думает! Потому что он считает Беларусь своей собственностью! Белорусскому шовинзму устроит репрессии, на мировое сообщество наплевать, плешивый карлик его спасёт по первому зову. Агрофюррер каждого сотрёт в порошок, каждого, кто не признал его президентские выборы.
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21.08.2020 23:22 Відповісти
Пока что, результат его репрессивных мер, прямо противоположный ожидаемому.
Вместо того, что бы "пошуметь и разойтись", противостояние усиливается.
А человеческие жертвы только подливают масла в огонь.
Старый козел явно переоценил свои возможности.
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21.08.2020 23:27 Відповісти
Когда погибших станет сотня, режима Лукашенко не станет, мало того ему придется убегать очень далеко и очень быстро..
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21.08.2020 23:05 Відповісти
Порушуйте справу у міжнародному кримінальному суді. Все інше таракану по цимбалах.
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22.08.2020 02:54 Відповісти
Всій родині лукашенки повинен бути заборонений в"їзд у цивілізовані країни - ЕС, США, Канада, Австралія, Японія, тощо.
Нехай знає, що ублюдкам місто лише на рашці де їх обсмикають як тільки можна.
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22.08.2020 08:46 Відповісти
Травмы?!🤬 Резиновая пуля в упор одному в голову,другому в грудь! Считается огнестрелом, кстати.
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22.08.2020 08:48 Відповісти
 
 