МВС Білорусі стверджує, що зниклі після протестів люди "раптово виїхали за кордон"
Міністерство внутрішніх справ Білорусі озвучило свою версію того, що сталося з людьми, які зникли безвісти після протестів.
Позиція оприлюднена на офіційному сайті МВС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
Так, міліціонери стверджують, що отримали сотні заяв громадян про зникнення родичів і знайомих і працюють із ними "цілодобово". У міністерстві заявили, що вже опрацювали більшість заяв. Частина людей знайшлася - вони відбувають арешт.
"Велика частина заявлених громадян поїхала на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши", - заявили в МВС.
"Частина людей, які ведуть асоціальний спосіб життя, пропадали регулярно і раніше, згодом перебували в притонах або ізоляторах. Дані про таких громадян серед інших зараз розміщені на інтернет-ресурсах, як зниклі під час заворушень, попри те, що заяви про їхній розшук були подані до 9 серпня", - додали в міністерстві.
У МВС запевняють, що більшість білорусів, яких розшукують родичі, дійсно були затримані під час протестів, але потім відпущені "і дуже здивовані, що хтось розмістив їхні дані в загальному доступі".
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Если вы о древнегреческой мифологии, то все же не "херон", а ХАРОН - перевозчик душ.
Мало выучить 2+2, нужно ещё и уметь применить эти знания, но то таке.
Как еще можно понять, что это ваша ирония?
В остальном, это пример неграмотности или грамматических ошибок.
судя по всему следующим выхлопом должно стать реинкарнирование.
Как-то после майдана была популярна карикатура, где Януковича, Путина и Лукашенко казнят на гильотине...
Дуже в тему сьогодення.
Это не призыв к вашей совести, судя по всему, там пусто
я думаю Луки фанат..
прорывается это у него невольно..
Полезно ему было бы посидеть у этой стенки ночь..
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1296896993839788033
Сторонники Александра Лукашенко запустили хэштег #Ябатька и напечатали футболки и плакаты с этой надписью. Группы людей скандируют теперь его на улицах.
Хэштег понравился и простым беларусам, и оппозиционерам. Минск ржёт до слёз и всячески помогает Вашим, литвин, соратникам в популяризации нового погоняла трёхпроцентного. И ведь теперь даже нельзя сказать, что это мелкое хулиганство.
А Вы уже написали на спине своего шлюбного пиНджака в полосочку - #Ябатька, дабы поразить своячницу до глубины души своим патриотизмом и стойкостью убеждений?
Или Вам дощечку с этим хэштэгом на шею повесить, когда время придёт?....
.опу, кому расстрел, но без наказания от народа не получится
Лука как отец-фермер рассказывает маленьким детям, куда делась подросшая живность (кролики, куры, свинки): продали соседям, убежала в лес, выпустил. А за сараем - кровь, перья и шкурки кролей на растяжке.
Сказки для овец.
А она в Литве отсидится, или еще где.
А ведь престрелят ее, суку, сдается мне.
Украинский суд тоже выстрел в затылок трактовал как самоубийство.
Так что прежде чем критиковать белоруссов, со своими брёвнами разобраться бы
На кого этот мгбэшный бред рассчитан?