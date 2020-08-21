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Новини Революція в Білорусі
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МВС Білорусі стверджує, що зниклі після протестів люди "раптово виїхали за кордон"

МВС Білорусі стверджує, що зниклі після протестів люди

Міністерство внутрішніх справ Білорусі озвучило свою версію того, що сталося з людьми, які зникли безвісти після протестів.

Позиція оприлюднена на офіційному сайті МВС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, міліціонери стверджують, що отримали сотні заяв громадян про зникнення родичів і знайомих і працюють із ними "цілодобово". У міністерстві заявили, що вже опрацювали більшість заяв. Частина людей знайшлася - вони відбувають арешт.

"Велика частина заявлених громадян поїхала на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши", - заявили в МВС.

"Частина людей, які ведуть асоціальний спосіб життя, пропадали регулярно і раніше, згодом перебували в притонах або ізоляторах. Дані про таких громадян серед інших зараз розміщені на інтернет-ресурсах, як зниклі під час заворушень, попри те, що заяви про їхній розшук були подані до 9 серпня", - додали в міністерстві.

У МВС запевняють, що більшість білорусів, яких розшукують родичі, дійсно були затримані під час протестів, але потім відпущені "і дуже здивовані, що хтось розмістив їхні дані в загальному доступі".

Читайте також: Близько 70 осіб, що зникли в дні протестів у Білорусі, досі не знайшли, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7922) зниклий безвісти (202)


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Топ коментарі
+26
И там покончили с собой, не оставив записки...
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21.08.2020 22:51
+22
І закопалися в лісі.
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21.08.2020 22:52
+12
Лукашенко тупо сжигает трупы?
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21.08.2020 22:52
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И там покончили с собой, не оставив записки...
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21.08.2020 22:51 Відповісти
І закопалися в лісі.
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21.08.2020 22:52 Відповісти
Лукашенко тупо сжигает трупы?
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21.08.2020 22:52 Відповісти
на НЕХТА не раз были публикации,что крематорий охраняет полиция
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21.08.2020 23:01 Відповісти
..а за границу их перевёз гражданин херон.
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21.08.2020 22:55 Відповісти
той вже мозоли набив мабуть - сами и вплавь.
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21.08.2020 22:59 Відповісти
"...а за границу их перевёз гражданин херон."
Если вы о древнегреческой мифологии, то все же не "херон", а ХАРОН - перевозчик душ.
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21.08.2020 23:27 Відповісти
А ирония чужда?
Мало выучить 2+2, нужно ещё и уметь применить эти знания, но то таке.
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22.08.2020 10:57 Відповісти
Оттенки настроения в тексте в наше время обычно подтверждают смайлами.
Как еще можно понять, что это ваша ирония?
В остальном, это пример неграмотности или грамматических ошибок.
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22.08.2020 11:20 Відповісти
Уважайте и доверяйте людям, они не такие глупые как вам кажется, "гражданин" - это уже говорит об иронии, ну и, если человек пишет это в правильном сочетании с "перевозит", понятно, что не на последней парте в школе сидел.
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26.08.2020 21:27 Відповісти
с нетерпением жду продолжения.

судя по всему следующим выхлопом должно стать реинкарнирование.
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21.08.2020 22:55 Відповісти
Помогите найти в сети карикатуру.
Как-то после майдана была популярна карикатура, где Януковича, Путина и Лукашенко казнят на гильотине...
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21.08.2020 22:58 Відповісти
МВД Беларуси утверждают, что исчезнувшие после протестов люди "внезапно уехали за границу" - Цензор.НЕТ 9598
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21.08.2020 23:16 Відповісти
Дякую.
Дуже в тему сьогодення.
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21.08.2020 23:34 Відповісти
Одного искали, а он через форточку в Украину рванул. Тоже можно сказать на отдых.
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21.08.2020 22:58 Відповісти
Привет! Как обстановка?
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21.08.2020 22:59 Відповісти
У нас нормальная. Столичные там что то мутят, ну так это во всех столицах понаехавшие с деревень считают себя "пупами земли".
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21.08.2020 23:09 Відповісти
Дай Бог чтоб все обошлось без крови и потрясений! Держись Белорусь, мира
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21.08.2020 23:10 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1296896993839788033
Это не призыв к вашей совести, судя по всему, там пусто
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22.08.2020 11:01 Відповісти
Его орестовали и допрашивали в КГБ, а он убежал. Ты забыл? Или сознательно не написал?
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21.08.2020 23:00 Відповісти
За 100 лет ВЧК-МГБ-КГБ это первый случай, когда арестованный сбежал от чекистов через форточку и потом выехал за границу.
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21.08.2020 23:03 Відповісти
https://censor.net/user/198158 - он за советскую Беларусь..
я думаю Луки фанат..
прорывается это у него невольно..
Полезно ему было бы посидеть у этой стенки ночь..
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1296896993839788033




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21.08.2020 23:04 Відповісти
Да собственно это я на Цензоре и прочитал. И почему я должен всю статью полностью переписывать для тебя? Не поленись и пролистай ленту новостей вниз.
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21.08.2020 23:06 Відповісти
Це той, якого в річці знайшли?
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21.08.2020 23:03 Відповісти
Литвин, там на воскресенье в Минске все почитатели Луки собираются, все 80%. Тебя записывать? Чы опять на даче прятаться будешь?
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21.08.2020 23:08 Відповісти
Не, я в Минск не поеду, приглашен на День Рождения свояченицы.
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21.08.2020 23:22 Відповісти
Ну вот.Причина неуважительная. Родина в опасности, а за законноизбранного Гаранта опять полторы калеки выйдет? Ты разве не в курсе, что тучи сгущаются и враг на Западе провокацию решил сделать? Надобно поддержать мир и стабильность.
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21.08.2020 23:36 Відповісти
Так проще считать. Кто выходит на улицу митинговать, те против Лукашенко. Кто не выходит, значит "за".
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21.08.2020 23:45 Відповісти
Это примитивное упрощение. Те, кто не выходит - значит им всё равно какая власть будет.
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21.08.2020 23:49 Відповісти
А здесь и не надо хитрые интегралы. Вот и посчитаем. Даже округлим в пользу вышедших.
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21.08.2020 23:57 Відповісти
2014 год. В Украине на улицы вышло 5-10% граждан. В результате власть сменилась. Думаешь, в Беларуси будет иначе?
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22.08.2020 00:01 Відповісти
Вообще то при демократии должно всегда решать большинство(голосованием). Вот у вас прекрасно получилось все с Зеленским, с чем вас и поздравляю.
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22.08.2020 00:10 Відповісти
От зря вы, литвин, своих лукашенковских долбо*бов без присмотра бросили и за своячницу спрятались. Не хватает им на ГБешных митингах забатьковцев Вашего выдающегося мозга. Там теперь, что ни инициатива по поддержке главного долбо*ба, то картина маслом. Своих, литвин, надо поддерживать, а то НАТА нападзе...
Сторонники Александра Лукашенко запустили хэштег #Ябатька и напечатали футболки и плакаты с этой надписью. Группы людей скандируют теперь его на улицах.
Хэштег понравился и простым беларусам, и оппозиционерам. Минск ржёт до слёз и всячески помогает Вашим, литвин, соратникам в популяризации нового погоняла трёхпроцентного. И ведь теперь даже нельзя сказать, что это мелкое хулиганство.
А Вы уже написали на спине своего шлюбного пиНджака в полосочку - #Ябатька, дабы поразить своячницу до глубины души своим патриотизмом и стойкостью убеждений?

Или Вам дощечку с этим хэштэгом на шею повесить, когда время придёт?....
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22.08.2020 13:03 Відповісти
Идите в Литву. Челом бейте ,государыню- царицу на трон призывайте.
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24.08.2020 17:21 Відповісти
То есть, Вам таки не удалось изумить своячницу своим #Ябатькой?
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24.08.2020 22:49 Відповісти
Плохо закончит Лукашенко, нельзя так делать, аукнется не ему так его потомству. О нем бы подумал, нашел бы приемника, договорился и жил бы счастливо уважаемым первым президентом. А так у каждого народа свое решение тиранам, кому черенок в
.опу, кому расстрел, но без наказания от народа не получится
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21.08.2020 23:02 Відповісти
МВД РБ, как всегда, вешает лапшу на уши. Исчезнувшие после 9-11 августа уехали на заработки? Это покалеченные, с огнестрельными ранениями, избитые до смерти после кровавых издевательств мусорскими палачами в СИЗО? Кому они лапшу вешают, черти поганые? И раз уж эту песню запели, то желательно бы конкретизировали, в какую страну поехали? Есть отметка о пересечении границы в пунктах пропуска?
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21.08.2020 23:05 Відповісти
Та ніхто в це не вірить.
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21.08.2020 23:08 Відповісти
Их сопровождали "уже давно" уволенные ?
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21.08.2020 23:34 Відповісти
При другом покойном усатом таракане не бежали через форточку, а прыгали в окно в последний раз.
Лука как отец-фермер рассказывает маленьким детям, куда делась подросшая живность (кролики, куры, свинки): продали соседям, убежала в лес, выпустил. А за сараем - кровь, перья и шкурки кролей на растяжке.
Сказки для овец.
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21.08.2020 23:57 Відповісти
Білоруська небесна сотня.
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22.08.2020 00:34 Відповісти
Уехали вглубь.
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22.08.2020 01:13 Відповісти
Да-да, выходите на марши еще, беларусы, Тихановской мало этих 50 до смерти запытаннных, ей еще крови надо.
А она в Литве отсидится, или еще где.
А ведь престрелят ее, суку, сдается мне.
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22.08.2020 04:21 Відповісти
Ссср сдох 24 августа 1991 года.....
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22.08.2020 05:41 Відповісти
Ничего странного.
Украинский суд тоже выстрел в затылок трактовал как самоубийство.
Так что прежде чем критиковать белоруссов, со своими брёвнами разобраться бы
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22.08.2020 06:00 Відповісти
Трупы тайно "спецнарядом" менты сжигали и сжигают на всем постсовецком пространстве. Забьют кого то на допросе. Ну куда ж девать? Врача вызвать? Так это статья. Так что кончают бедолагу - менты лучше всех знают "нету тела - нету дела"...
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22.08.2020 06:36 Відповісти
І що, навіть паспортний контроль на кордоні не проходили, нелегально виїхали? Тупа відмазка.
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22.08.2020 08:37 Відповісти
І домашніх не попередили...
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22.08.2020 10:29 Відповісти
Дуже поспішали, бідолаги, надіялися, що силовики повідомлять.
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22.08.2020 11:02 Відповісти
Потом всплывут на речке
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22.08.2020 09:09 Відповісти
ага, и на протесты все ходят с чемоданом и с загранником в кармане: вот "попротестую" ещё немного и - бегом за границу отдыхать! Или как ломонусь сразу после протестов на заработки..
На кого этот мгбэшный бред рассчитан?
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22.08.2020 09:12 Відповісти
 
 