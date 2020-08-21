МВС Білорусі стверджує, що зниклі після протестів люди "раптово виїхали за кордон"

Міністерство внутрішніх справ Білорусі озвучило свою версію того, що сталося з людьми, які зникли безвісти після протестів.

Позиція оприлюднена на офіційному сайті МВС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, міліціонери стверджують, що отримали сотні заяв громадян про зникнення родичів і знайомих і працюють із ними "цілодобово". У міністерстві заявили, що вже опрацювали більшість заяв. Частина людей знайшлася - вони відбувають арешт.

"Велика частина заявлених громадян поїхала на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши", - заявили в МВС.

"Частина людей, які ведуть асоціальний спосіб життя, пропадали регулярно і раніше, згодом перебували в притонах або ізоляторах. Дані про таких громадян серед інших зараз розміщені на інтернет-ресурсах, як зниклі під час заворушень, попри те, що заяви про їхній розшук були подані до 9 серпня", - додали в міністерстві.

У МВС запевняють, що більшість білорусів, яких розшукують родичі, дійсно були затримані під час протестів, але потім відпущені "і дуже здивовані, що хтось розмістив їхні дані в загальному доступі".

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