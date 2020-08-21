"Ми вистоїмо і переможемо", - Тіхановська закликала білорусів вийти на марш 23 серпня

Опозиціонерка і кандидатка в президенти Світлана Тіхановська підтримала "Марш нової Білорусі", запланований на 23 серпня. Тіхановська закликала білорусів вийти на марш, щоб наблизити перемогу народу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні, яке розмістив штаб опозиційного політика.

За словами Тіхановської, білоруси мріяли жити в країні, в якій "не народ для влади, а влада для народу", і саме зараз вони близькі до своєї мрії.

"Білоруси показали свою силу, коли зробили свій вибір і піднялися на його захист. Ми хочемо, щоб голос кожного був почутий, ми вистоїмо і переможемо", - підкреслила вона.

Опозиціонерка закликала білорусів підтримати "Марш нової Білорусі" і показати свою волю і рішучість.

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"Я вітаю кожного, хто прийде показати свою волю і рішучість, щоб наблизити нашу перемогу. І пам'ятайте - тільки разом ми зможемо побудувати країну для життя", - додала Тіхановська.