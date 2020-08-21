"Ми вистоїмо і переможемо", - Тіхановська закликала білорусів вийти на марш 23 серпня
Опозиціонерка і кандидатка в президенти Світлана Тіхановська підтримала "Марш нової Білорусі", запланований на 23 серпня. Тіхановська закликала білорусів вийти на марш, щоб наблизити перемогу народу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні, яке розмістив штаб опозиційного політика.
За словами Тіхановської, білоруси мріяли жити в країні, в якій "не народ для влади, а влада для народу", і саме зараз вони близькі до своєї мрії.
"Білоруси показали свою силу, коли зробили свій вибір і піднялися на його захист. Ми хочемо, щоб голос кожного був почутий, ми вистоїмо і переможемо", - підкреслила вона.
Опозиціонерка закликала білорусів підтримати "Марш нової Білорусі" і показати свою волю і рішучість.
"Я вітаю кожного, хто прийде показати свою волю і рішучість, щоб наблизити нашу перемогу. І пам'ятайте - тільки разом ми зможемо побудувати країну для життя", - додала Тіхановська.
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все лучше чем лукашенских - задницей в корзине сидеть....
хороводМарш побольше цветов и вазелина.
Если не хотят нести шины и бензин, то вазелин им пригодится.
Она даже не блогер,жена блогера!
Білоруси! У вас шо, настоящіх буйних мало, вот і нету вожаков?
Что же ты, провокаторша, о них молчишь вместе с Радио Свобода и прочими "свободными" СМИ?
Что же ты, гадина, не в Беларуси?
Ты, падло провокаторское, вместе с людьми на улицы выходи.
В президенты она идет.
На осину, ее, "попа Гапона с сиськами".
Или она агент Луки? На какой митинг она их кличет? Цель митинга - цветочки и постояшки на площади? Идите к правительству и луке, соберите миллион если ещё способны, и без выполнения минимальных требований не расходитесь. Или сливайте протесты если профаны.
А то язиком ляпати за піндоські подачки - легше всього.
На Україні до сих пір ніхто не відповів за наслідки державного перевороту 2014 року - втрата Криму і Донбасу, руйнування економіки і т.д.