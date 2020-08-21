УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7951 відвідувач онлайн
Новини Революція в Білорусі
5 316 124

"Ми вистоїмо і переможемо", - Тіхановська закликала білорусів вийти на марш 23 серпня

Опозиціонерка і кандидатка в президенти Світлана Тіхановська підтримала "Марш нової Білорусі", запланований на 23 серпня. Тіхановська закликала білорусів вийти на марш, щоб наблизити перемогу народу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні, яке розмістив штаб опозиційного політика.

За словами Тіхановської, білоруси мріяли жити в країні, в якій "не народ для влади, а влада для народу", і саме зараз вони близькі до своєї мрії.

"Білоруси показали свою силу, коли зробили свій вибір і піднялися на його захист. Ми хочемо, щоб голос кожного був почутий, ми вистоїмо і переможемо", - підкреслила вона.

Опозиціонерка закликала білорусів підтримати "Марш нової Білорусі" і показати свою волю і рішучість.

Дивіться також: Тіхановська просить білоруських робочих продовжити страйки: Ми змусимо владу почути наші голоси, які вона у нас вкрала. ВIДЕО

"Я вітаю кожного, хто прийде показати свою волю і рішучість, щоб наблизити нашу перемогу. І пам'ятайте - тільки разом ми зможемо побудувати країну для життя", - додала Тіхановська.

Автор: 

Білорусь (7922) Тіхановська (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Нормально так....... выстаивать будут белорусы, а побеждать мадам?
показати весь коментар
21.08.2020 23:10
+14
Ну то такое дело, но меня поражает такой с позволения сказать "лидер".
Возможно она и победила на выборах, но какое она имеет моральное право говорить людям что и как они должны делать, если сама удрала в другую страну?
показати весь коментар
21.08.2020 23:15
+13
Ясное дело!
Пройдется в воскресение по Риге и даже фото сделает!
показати весь коментар
21.08.2020 23:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
И усатым...
показати весь коментар
21.08.2020 23:58 Відповісти
В мене довгі вуса !!!)))
показати весь коментар
22.08.2020 00:04 Відповісти
Тихановская никто и тот ее совет в Литве это фигня на постном масле. Что может домохозяйка с 3-ма класами образования сказать рабочим МТЗ? Котлетами трактора кормить как в Простоквашино, разве что
показати весь коментар
21.08.2020 23:50 Відповісти
Normalno ona govorit,mozet tolko opyta ecio malo v politike.Umejet ona svobodno po angliski,tam zyla tocnej Irlandiji zyla
показати весь коментар
21.08.2020 23:58 Відповісти
у Зеленского тоже было мало и то человек с медиабизнесом, а насчет английского это не имеет значения, она с беларусами не на английском будет разговаривать. Тихановская нульц. Откройте глаза.
показати весь коментар
22.08.2020 00:04 Відповісти
Сябри розберуться хто є ху !!))
показати весь коментар
22.08.2020 00:07 Відповісти
Ja ponimaju vas sto xotelos imete takogo kak Turcynova s takimi vzglaidami,no tam takix net.Nasa pravitelstvo,prezident i ves sejm podarzyvajet ejio.Tak nado so vremenem i tam vsio izmenitsia ,uze meniajetsia,glavnoje samozvanca ubrat iz vlasti,kotori stranu xocet v sovmesnoje gosudarstvo s raskoj zdelat,tocnej guberniju zdelat raski, i ocen dlia etogo uze zdelal
показати весь коментар
22.08.2020 00:15 Відповісти
Як в анекдоті: - зарізали в колгоспі трактор і насмажили котлет.
показати весь коментар
22.08.2020 02:42 Відповісти
мадама внушает мало доверия, но она научицца и шаурму клевать и мячик в корзину бросать - наш же недетепок научисля с 17го дубля - пригай и бросай.

все лучше чем лукашенских - задницей в корзине сидеть....
показати весь коментар
21.08.2020 23:58 Відповісти
Нармальна, пусть берут на свой хоровод Марш побольше цветов и вазелина.
Если не хотят нести шины и бензин, то вазелин им пригодится.
показати весь коментар
22.08.2020 00:35 Відповісти
Ну ды, как и ботокс вашему *****
показати весь коментар
22.08.2020 07:33 Відповісти
Тихановская-не человек,друг человека.
Она даже не блогер,жена блогера!
показати весь коментар
22.08.2020 00:52 Відповісти
А ви знали скільки країн здатна вмістити Україна?

"Ми вистоїмо і переможемо", - Тіхановська закликала білорусів вийти на марш 23 серпня - Цензор.НЕТ 4471
показати весь коментар
22.08.2020 01:25 Відповісти
Не знав, дякую.
показати весь коментар
22.08.2020 02:26 Відповісти
А где Ватикан?
показати весь коментар
22.08.2020 07:23 Відповісти
Лука нікуди не піде поки живий, а вона ніколи не приїде в Білорусь.
Білоруси! У вас шо, настоящіх буйних мало, вот і нету вожаков?
показати весь коментар
22.08.2020 01:53 Відповісти
Одни бабы на этих протестах а бульбаши по домам зубровку с путинкой фигачат.
показати весь коментар
22.08.2020 02:25 Відповісти
Эй, Тихановская, *****, ты скажи, те 50 беларусов, которые пропали я Минске, исчезли без вести: их просто убили или запытали изощренно?
Что же ты, провокаторша, о них молчишь вместе с Радио Свобода и прочими "свободными" СМИ?
Что же ты, гадина, не в Беларуси?
Ты, падло провокаторское, вместе с людьми на улицы выходи.
В президенты она идет.
На осину, ее, "попа Гапона с сиськами".
показати весь коментар
22.08.2020 04:12 Відповісти
Черти шо лезет во власть, кому не лень.
показати весь коментар
22.08.2020 05:10 Відповісти
Революція яка невдалась має на жаль назву заколот. Тому такі опозиційні кандидати , які не знають чий Крим, і стверджують ніби на Донбасі громадянська війна , та приперлись з РФ є спеціалісти підставляти лоби протестантів під ОМОН і робити хаос для цілей Путіна.
показати весь коментар
22.08.2020 05:49 Відповісти
В чём близость мечты? Она, что совсем из ума выжила? Лука всех кого захотел - посадил, даже министра МВД не снял! Чего на данный момент добилась опозиция от власти?
Или она агент Луки? На какой митинг она их кличет? Цель митинга - цветочки и постояшки на площади? Идите к правительству и луке, соберите миллион если ещё способны, и без выполнения минимальных требований не расходитесь. Или сливайте протесты если профаны.
показати весь коментар
22.08.2020 09:16 Відповісти
Потрібно щоб отакі от "лідери" державних переворотів брали на себе відповідальність за наслідки.
А то язиком ляпати за піндоські подачки - легше всього.
На Україні до сих пір ніхто не відповів за наслідки державного перевороту 2014 року - втрата Криму і Донбасу, руйнування економіки і т.д.
показати весь коментар
22.08.2020 10:43 Відповісти
Росіяни і білоруси наші молодші брати. Вони ще не прийшли до Майданів, але вже намагаються критикувати українців. Ми повинні розуміти, що і білоруський Майдан і російський Майдан ще прийдуть і боюся вони будуть ще більш жорстокі ніж вони були у нас. Ми повинні бути поблажливими до білорусам і допомогти їм в собі розібратися. У нас в Україні теж зараз нелегкий період історії. Ми пішли вперед, але не пішли далеко, Дії шмарклі нам кожен день це показують. Через 5, максимум через 10 років білоруси матимуть повноцінний Майдан, після якого вони будуть поважати себе.
показати весь коментар
22.08.2020 11:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 