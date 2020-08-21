На Буковині другий день поспіль виявляється понад 200 нових випадків COVID-19, - ОДА

Кількість інфікованих коронавірусом у Чернівецькій області другу добу поспіль становить 208 осіб.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми днями буковинці активно нехтували власною безпекою. Випадки інфікування траплялися на ринках, на курортах, у громадському транспорті та, звичайно ж, під час масових гулянь. Як результат, маємо понад 200 нововиявлених інфікованих другий день поспіль", - написав чиновник.

Таким чином, в області виявлено 8 713 випадків інфікування коронавірусом від першого зареєстрованого випадку. Загальна кількість тих, хто видужали, становить 5 806 осіб.

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"Тим часом, деякі госпітальні бази завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%", - попередив голова ОДА.