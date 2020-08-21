На Буковині другий день поспіль виявляється понад 200 нових випадків COVID-19, - ОДА
Кількість інфікованих коронавірусом у Чернівецькій області другу добу поспіль становить 208 осіб.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"Останніми днями буковинці активно нехтували власною безпекою. Випадки інфікування траплялися на ринках, на курортах, у громадському транспорті та, звичайно ж, під час масових гулянь. Як результат, маємо понад 200 нововиявлених інфікованих другий день поспіль", - написав чиновник.
Таким чином, в області виявлено 8 713 випадків інфікування коронавірусом від першого зареєстрованого випадку. Загальна кількість тих, хто видужали, становить 5 806 осіб.
"Тим часом, деякі госпітальні бази завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%", - попередив голова ОДА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль