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Новини Місцеві вибори-2020
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Місцеві вибори скасують тільки при введенні надзвичайного стану, - "слуга народу" Корнієнко

Місцеві вибори скасують тільки при введенні надзвичайного стану, -

Скасувати нинішні місцеві вибори в Україні можуть тільки за однієї умови - введення надзвичайного стану.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що скоро в Україні почнеться виборча кампанія. "Якщо говорити з юридичної точки зору - на сьогодні немає підстав для скасування виборів. З 5 вересня починається виборчий процес, його не можна нічим зупинити, крім надзвичайного стану. Думаю, що пан (Віктор) Ляшко і вся команда, яка бореться з епідемією, оперативно нас інформуватимуть для того, щоб приймати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах", - сказав Корнієнко.

Зокрема, він нагадав про захоплення в полон Росією українських моряків, "коли влада ввела військовий стан на частині території України в кількох областях, і там не проводилися вибори в об'єднані громади, вони відбулися пізніше".

Читайте також: Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти. ФОТОрепортаж

Автор: 

місцеві вибори (1366) надзвичайний стан (181) Корнієнко (666)


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Топ коментарі
+11
Ооооо........началось......☹️
Не удивлюсь, если введут «чрезвычайное положение».........
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21.08.2020 23:39
+6
Рейтинг у слуг урода падает. Сто процентов введут
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21.08.2020 23:45
+6
А чи не ви верещали що барига ввів НС щоб відмінити вибори?
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21.08.2020 23:53
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Ооооо........началось......☹️
Не удивлюсь, если введут «чрезвычайное положение».........
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21.08.2020 23:39 Відповісти
Рейтинг у слуг урода падает. Сто процентов введут
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21.08.2020 23:45 Відповісти
Куда там падать? Реально у Зеленского как у таракана 3%, это он ссыт как Лукашенко себе 80% рисовать!
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21.08.2020 23:48 Відповісти
У Зеленского уже год назад рейтинг стал 3%, и доллар давно по 100, и все инвесторы убежали из Украины, и ***** уже в Киеве. Ты в анабиозе был?
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21.08.2020 23:52 Відповісти
Не пережевайте за него.
Полно людей, которые считают что Зеленский это отличный президент.
Так что голосовать за этих скотов будет много.
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21.08.2020 23:52 Відповісти
Судя по рейтингам у него не более 20%. Но учитывая что рейтинги могут и даже скажу наверняка врут! У меня довольно широкий круг общения и реально я в последнее время кто за него однозначно не встречал!
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21.08.2020 23:56 Відповісти
І квітня - "Всесвітній день Дурня"... 21 квітня - "Всеукраїнський день ІДІОТА"... Особливість святкування - "порохоботи" дарують "зелюкам" паперові блазенські ковпаки і дитячі брязкальця..
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22.08.2020 03:03 Відповісти
За любых скотов будут много голосовать. Подтверждено 30-летней историей выборов.
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21.08.2020 23:57 Відповісти
Ага транспорт работает, из Луганды и Крыма бацыльные шастают а вот выборы проводить нельзя!
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21.08.2020 23:47 Відповісти
Якщо він це каже,значить є велика ймовірність його введення.
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21.08.2020 23:48 Відповісти
Положа руку на сердце им не выгодно выборы переносить потому что и так рейтинг ниже плинтуса! Незря клоун по стране гастролирует!
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21.08.2020 23:49 Відповісти
https://censor.net/user/471653 Навіщо тоді вони це кажуть?
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21.08.2020 23:51 Відповісти
У меня одно объяснение. У них нет стратегического планирования. Они живут одним днем ещё день ещё час у власти!
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21.08.2020 23:54 Відповісти
https://censor.net/user/471653 Від цього також рейтинг падає,а можливо і ще швидше.
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21.08.2020 23:56 Відповісти
Так вот я и думаю что сейчас им местные выборы надо проводить пока есть какие-то остатки рейтинга. Соцопросы которым я не сильно доверяю показывают 20-28%. По общению я думаю по Харькову рейтинг около 5-10%
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21.08.2020 23:59 Відповісти
https://censor.net/user/471653 Через два місяці може рейтинг і ще просісти.Але може буде,як ви кажете.
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22.08.2020 00:04 Відповісти
А что, никогда не слышали о "синдроме похмелья"? Человек мучится с похмелья, а единственный способ унять эти мучения, который ему известен - "добавить". Он понимает, что завтра ему будет ещё хуже, но похмельные муки заставляют его влить в себя ещё дозу, чтобы оттянуть настоящее, с призрачной надеждой, что случится чудо...
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22.08.2020 03:12 Відповісти
Надзвичайне положення у "сосни уроду" - це рейтинг нижче плінтуса.
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21.08.2020 23:48 Відповісти
С одной стороны, рейтинги у вашей ОПГ здорово обвалились и выборы для вас это не самый лучший расклад, но с другой, ослов готовых за вас голосовать довольно много, так что я бы не переживал особо.
Лично меня утешает то, что корова с лошадиной мордой (Верещук) в Киеве мэром не будет!
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21.08.2020 23:48 Відповісти
лысым чертом дохнуло - "перевыборы только после того как вы меня убьете"
не понимаю в чем задержка...
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21.08.2020 23:49 Відповісти
Выборы табу!
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21.08.2020 23:52 Відповісти
А чи не ви верещали що барига ввів НС щоб відмінити вибори?
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21.08.2020 23:53 Відповісти
Це брудний наклеп. Йуля підтвердить.
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21.08.2020 23:55 Відповісти
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22.08.2020 00:00 Відповісти
Йуля перевиховує Зеленського? А де її бублик?
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22.08.2020 00:10 Відповісти
Ото ж бо, навіть кримінальну справу порушили, а тепер при водить як позитивний приклад. Мабуть в голові щось таке як у Вінні-Пуха.
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22.08.2020 07:48 Відповісти
Ключевые слова этой новости кто не понял - Местные выборы отменят...
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21.08.2020 23:55 Відповісти
Они еще не решили. В принципе-зеленых интересуют две вещи-
-Крупные города,где они уже либо договорились( Кернес, Труханов), либо подмяли под себя- Кличко,либо им в любом случае ничего не светит-Днепр.
- Утверждение или потеря имиджа"Слуги народа".
Если они будут понимать,что имидж по результатам выборов пострадает-выборы перенесут на неопределенный срок. Для них ничего не меняется.
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21.08.2020 23:57 Відповісти
Им ещё 4 года... Местные выборы мало на что-то влияют
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22.08.2020 00:42 Відповісти
Падающая корабельная сосна
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22.08.2020 00:59 Відповісти
Корниенко - "Скоро в Украине начнется избирательная кампания"

Місцеві вибори скасують тільки при введенні надзвичайного стану, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3765
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22.08.2020 01:11 Відповісти
Де це така краса?
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22.08.2020 07:51 Відповісти
вывод прост, Рачка ломанется по всему фронту, чистим оружие точим лопату.
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22.08.2020 01:29 Відповісти
Зелені слуги вирішують якою кривою дорогою йти до заборони виборів, Кучми-Януковича з їх приватним кишеньковим КС судом, Порошенка з його дутим воєнним станом чи Білла Гейта з червоними карантинами ковидла. Які вони мерзенні - тупі, корумповані , а теж хочуть узурпації.
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22.08.2020 05:43 Відповісти
Выборы будут. Иначе реформа по изменению районов не пройдет. Да и выборы местные, а не в ВР. А на местах голосуют за фамилии , а не за партии. И скорее всего мэры останутся те же в большинстве городов. А губернаторы у нас не выборные, а назначенные.
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22.08.2020 06:23 Відповісти
черезвичайное положение в случае эпидемии вводить по закону а не за ришенням санитаров в Раде. Без процедуры ришення рады не законое.
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22.08.2020 06:55 Відповісти
Да они там такие "затейники", что хочь придумают! Недаром прошли кварталовскую и трускавецкую школы.
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22.08.2020 07:51 Відповісти
Якщо кількість нових щоденних випадків короновірусу перетне позначку 3000 - то скоріше всього, введуть НС
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22.08.2020 07:52 Відповісти
https://censor.net/news/3215299/*********************************************************************************************
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22.08.2020 08:19 Відповісти
 
 