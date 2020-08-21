Місцеві вибори скасують тільки при введенні надзвичайного стану, - "слуга народу" Корнієнко

Скасувати нинішні місцеві вибори в Україні можуть тільки за однієї умови - введення надзвичайного стану.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що скоро в Україні почнеться виборча кампанія. "Якщо говорити з юридичної точки зору - на сьогодні немає підстав для скасування виборів. З 5 вересня починається виборчий процес, його не можна нічим зупинити, крім надзвичайного стану. Думаю, що пан (Віктор) Ляшко і вся команда, яка бореться з епідемією, оперативно нас інформуватимуть для того, щоб приймати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах", - сказав Корнієнко.

Зокрема, він нагадав про захоплення в полон Росією українських моряків, "коли влада ввела військовий стан на частині території України в кількох областях, і там не проводилися вибори в об'єднані громади, вони відбулися пізніше".

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