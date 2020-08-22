Тіхановська не планує балотуватися на пост президента в разі нових виборів у Білорусі

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що не планує висуватися на пост президента в разі проведення нових виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не планую сама (висуватися на пост президента - Ред.)", - сказала Тіхановська.

Вона також зазначила, що у вирішення кризи в Білорусі не повинні втручатися іноземні держави. "Це питання має вирішуватися всередині країни без втручання ззовні", - підкреслила Тіхановська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми вистоїмо і переможемо", - Тіхановська закликала білорусів вийти на марш 23 серпня

"Саме тому було створено Координаційну раду, яку ми пропонуємо в ролі посередника в переговорах із владою для припинення кризи і проведення мирних переговорів, щоб ми разом прийшли до організації нових чесних і прозорих виборів. Все повинно вирішуватися всередині країни", - сказала вона.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.