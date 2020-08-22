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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська не планує балотуватися на пост президента в разі нових виборів у Білорусі

Тіхановська не планує балотуватися на пост президента в разі нових виборів у Білорусі

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що не планує висуватися на пост президента в разі проведення нових виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не планую сама (висуватися на пост президента - Ред.)", - сказала Тіхановська.

Вона також зазначила, що у вирішення кризи в Білорусі не повинні втручатися іноземні держави. "Це питання має вирішуватися всередині країни без втручання ззовні", - підкреслила Тіхановська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми вистоїмо і переможемо", - Тіхановська закликала білорусів вийти на марш 23 серпня

"Саме тому було створено Координаційну раду, яку ми пропонуємо в ролі посередника в переговорах із владою для припинення кризи і проведення мирних переговорів, щоб ми разом прийшли до організації нових чесних і прозорих виборів. Все повинно вирішуватися всередині країни", - сказала вона.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) вибори (6682) Тіхановська (389)


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Топ коментарі
+12
ни кандидатов - ни программы - походу протест уйдет в песок....
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22.08.2020 00:21
+11
Ненависть до поляків є однією з ознак кацапізму.
Чим більше кацапи роблять зла якомусь народу, тим більше його ненавидять.
Про це ще Лєв Толстой писав.
Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента в случае новых выборов в Беларуси - Цензор.НЕТ 5453
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22.08.2020 01:02
+11
Инструкция для полезных идиотов: как в пять шагов слить историческую демократическую революцию в Беларуси прямо в канализацию

Шаг 1

В тяжёлых обстоятельствах недопуска кандидатов и взятия заложников, смочь объединиться вокруг одного оппозиционного кандидата, которого чудом, впервые за 26 лет, допустили до выборов (изначально кандидат называет себя временным, переходным кандидатом в президенты, обещает немедленную свободу политическим заключённым и честные, демократические и свободные выборы президента через короткий переходный и подготовительный период).

Шаг 2

Выиграть выборы президента в первом туре с разгромным счётом и НЕ объявить себя законно избранным президентом.

Шаг 3

Вывести на улицы Минска от 200 до 300 тысяч человек, и НЕ освободить политических заключённых, находящихся в ИВС на Окрестина, и в других ИВС, СИЗО и тюрьмах лукашенского Гестапо.

Шаг 4

Объявить, что «оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в новых выборах президента».

Шаг 5

Слить воду и распылить освежитель воздуха.
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22.08.2020 01:21
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***** пришле свого.
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22.08.2020 00:04 Відповісти
Уже есть -- муж ее, Цепкало и Барбарико. Да и сам Лука теперь.
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22.08.2020 00:15 Відповісти
На кухне дел накопилось...
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22.08.2020 00:09 Відповісти
) яжемать.
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22.08.2020 00:10 Відповісти
Ясно що не батько !!))
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22.08.2020 00:27 Відповісти
а хто тода - беларусы подскажите, хто на примете еще е?
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22.08.2020 00:13 Відповісти
принц Коля уже достиг половой зрелости...
Может его?
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22.08.2020 00:17 Відповісти
Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента в случае новых выборов в Беларуси - Цензор.НЕТ 4611
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22.08.2020 00:39 Відповісти
Возможно в этом есть смысл. Пусть попробуют монархию: форма правления, при к-рой верховная власть принадлежит единоличному наследственному правителю, а также государство во главе с таким правителем. Как в Англии. Король Лука и его светлость принц наследник! Только дубинку нужно из зада народа достать, а то как то не по царски выходит.
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22.08.2020 08:59 Відповісти
Блин, придется все таки мне брать власть. Друзья поддержите?
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22.08.2020 00:18 Відповісти
Net,tolko ne tebia
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22.08.2020 00:25 Відповісти
А вот и первый оппозиционер у меня.
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22.08.2020 00:34 Відповісти
Он с Тихановской, видать, вместе живет...
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22.08.2020 00:38 Відповісти
Назначаем тебя президентом Беларуси в Украине!
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22.08.2020 00:26 Відповісти
Буде в екзилі !!))
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22.08.2020 00:29 Відповісти
Как Саакашвили?
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22.08.2020 00:35 Відповісти
Щось на кшталт цього !!))
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22.08.2020 00:37 Відповісти
Владимир Михайлович, вы что ли?)
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22.08.2020 00:27 Відповісти
...поддержим, бл*ть, за горло
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22.08.2020 00:41 Відповісти
Мужу эстафету передаст. Семейный подряд.
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22.08.2020 02:29 Відповісти
бгггггггг))) Просто великолепно.
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22.08.2020 00:13 Відповісти
Она просто знает, что шансов у нее не было тогда, не будет и потом!
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22.08.2020 00:21 Відповісти
Подержала тепленьким место для мужа.
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22.08.2020 00:16 Відповісти
Справжня жінка,дружина !!))
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22.08.2020 00:31 Відповісти
Поки Лука живий нових виборів не буде.
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22.08.2020 00:17 Відповісти
цирк-шапито))цепкало уже хочет дружбы с рашкой))
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22.08.2020 00:18 Відповісти
ни кандидатов - ни программы - походу протест уйдет в песок....
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22.08.2020 00:21 Відповісти
Получили опыт, узнали кто есть кто; уже немало.
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22.08.2020 00:30 Відповісти
и что теперь с этим опытом делать?
через еще 26 лет пригодится, да?
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22.08.2020 00:33 Відповісти
я просто говорю, что то, что произошло, в любом случае лучше, чем если бы луку объявили презом и все это проглотили.
а что будет дальше, не знает никто.
Украине тоже пророчили отсутствие революций после Помаранчевой.
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22.08.2020 00:38 Відповісти
Головне що сябри заявили про своє право на чесні вибори і прагнення відстоювати це право !! Мене сябри приємно здивували,чесно, не очікував від них такої реакціі на фальсіфікацію виборів !!))
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22.08.2020 00:43 Відповісти
Я так само здивований, думав що ніякої реакції не буде.
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22.08.2020 01:18 Відповісти
Закон фізики-ніщо не зникає в нікуди ....!!!)))
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22.08.2020 00:34 Відповісти
За то появляється.
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22.08.2020 02:04 Відповісти
Это еще в 1 веке до н.э. Лукреций писал, но увы всё грустно.......

Не пропадает бесследно ничто,
но в своем разложеньиВсе возвращаются вещи на лоно
материи снова.
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22.08.2020 02:37 Відповісти
а винуватими зроблять українців і ми отримаємо білорусів в якості ворога.
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22.08.2020 06:56 Відповісти
це як завжди - ви ще не звикли?
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22.08.2020 07:01 Відповісти
не хочу я до цього звикати.
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22.08.2020 09:06 Відповісти
Ненависть до поляків є однією з ознак кацапізму.
Чим більше кацапи роблять зла якомусь народу, тим більше його ненавидять.
Про це ще Лєв Толстой писав.
Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента в случае новых выборов в Беларуси - Цензор.НЕТ 5453
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22.08.2020 01:02 Відповісти
Дурнику. Читай історію. Зокрема про УНР.
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22.08.2020 09:57 Відповісти
Він не дурник. Він ворог, який прикидається дурником.
В коментарі вище, який було видалено, він закликав Лукашенка "давіть етіх нєдополяков с іх нєдополяцким бєло-красним флагом". Типова риторика кацапа, - "Давіть і нєпущать!".
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22.08.2020 10:35 Відповісти
Я бачу, що воно промоскалене.
Мене просто дістала тупість їхньої ботви.
Торочать одне й те саме.
Невже сподіваються, що українці не пам'ятають своєї історії ?
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22.08.2020 10:42 Відповісти
Ну, чому ж, - на малоросів "а какая разніца" навіть дебільна пропаганда має великий вплив.
Якщо настирно вдовблювати в голови одне й те саме, то, зрештою, повіриш у що завгодно.
Пригадую, як у 1985, чи 1986 році у московській програмі "Врємья" обпаскудили кримсько-татарський народ лише за його бажання повернутися на батьківщину в Крим. Диктори зачитали текст, в якому цілий народ звинуватили в прислужництві "нємєцкім хвошиздам", і що "кримско-татарскіє каратєлі зжигалі савєцкіх людєй в пєчах".
Тепер огидно то все, але тоді на мою розвинуту уяву такі заяви справили сильне враження. Думалось, - ну не можуть же так безсоромно брехати! Значить, дійсно щось таке було.
Далі мене чекали великі відкриття в плані москальської брехні...
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22.08.2020 11:15 Відповісти
Вопрос спорный. Там скорее корни литвинов.
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22.08.2020 02:40 Відповісти
вперёд сябры, а я за вами
я грудью постою!
(за вашими спинами...)
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22.08.2020 00:25 Відповісти
Светлана Тихановская заявила, что в случае назначения новых выборов не собирается выдвигать свою кандидатуру. При этом она ушла от ответа на вопрос, планирует ли баллотироваться ее муж Сергей Тихановский.(с)
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22.08.2020 00:28 Відповісти
потому шта вапрос глупьій, вот если бьі спросили: "Планирует ли ее муж наконец то покинуть места неволи, если она не пойдет в президентьі", возможно бьіл бьі ответ
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22.08.2020 02:39 Відповісти
"мирных переговоров с властью" - очнись, тетя, власть выборы проиграла соответственно те с кем ты собираешься "мирно переговариваться" - не власть а левые люди, вне закона!
Беларусы должны взять власть сами, без всяких "мирных переговоров" и хороводов с цветами.
Котлетница уева.
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22.08.2020 00:29 Відповісти
Свобода не дається, а береться.
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22.08.2020 02:08 Відповісти
Mozet realno xocet peremen,sto liudi zyli kak polozeno,a ne v tiurme.Ona svojio delo uze i zdelala na vyborax
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22.08.2020 00:41 Відповісти
Гм.Інформація про затвердження кремлівським кандидатом Бабаріко поки що підтверджується.
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22.08.2020 00:47 Відповісти
Она также отметила, что в решение кризиса в Беларуси не должны вмешиваться иностранные государства.
********
А пару днів тому вона закликала лідерів Європи не визнавати результатів виборів.
https://meduza.io/news/2020/08/19/tihanovskaya-prizvala-evropu-ne-priznavat-rezultaty-vyborov-v-belarusi Тихановская попросила лидеров Европы не признавать результаты выборов в Беларуси

Це взаємовиключні позиції. Мутна баба, - стриба, як воша на гребінці. То туди, то сюди...

То не виходьте на протести, то виходьте. То "я слабая женщіна", то "хочу бить національним лідєром".
І ***** не дьоргається, - бо зна, шо в нього всі козирі в рукаві, - все одно поставить при владі в Бєларусі якусь кацапську шулубайку.

Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента в случае новых выборов в Беларуси - Цензор.НЕТ 7472
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22.08.2020 00:49 Відповісти
скоріше всього баба боїцця , щоб її чоловік , який у луки під арештом, "внезапно не вьіехал за границу".
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22.08.2020 02:43 Відповісти
Инструкция для полезных идиотов: как в пять шагов слить историческую демократическую революцию в Беларуси прямо в канализацию

Шаг 1

В тяжёлых обстоятельствах недопуска кандидатов и взятия заложников, смочь объединиться вокруг одного оппозиционного кандидата, которого чудом, впервые за 26 лет, допустили до выборов (изначально кандидат называет себя временным, переходным кандидатом в президенты, обещает немедленную свободу политическим заключённым и честные, демократические и свободные выборы президента через короткий переходный и подготовительный период).

Шаг 2

Выиграть выборы президента в первом туре с разгромным счётом и НЕ объявить себя законно избранным президентом.

Шаг 3

Вывести на улицы Минска от 200 до 300 тысяч человек, и НЕ освободить политических заключённых, находящихся в ИВС на Окрестина, и в других ИВС, СИЗО и тюрьмах лукашенского Гестапо.

Шаг 4

Объявить, что «оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в новых выборах президента».

Шаг 5

Слить воду и распылить освежитель воздуха.
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22.08.2020 01:21 Відповісти
"Революция розовых пони в цветочек"...
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22.08.2020 03:31 Відповісти
"Беларуский вальс"(по московским мотивам) - "Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперёд и два назад..."
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22.08.2020 05:03 Відповісти
Луку, может и надо сменить.
Но на кого?
не на эту же глупую домохозяйку без знаний и опыта
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22.08.2020 05:57 Відповісти
И без программы.
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22.08.2020 07:22 Відповісти
Тихановська мокшанка обісцялася не знімая трусєлєй....)))
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22.08.2020 06:36 Відповісти
Говорящая голова, вернись домой, тебя посодют а весь мир осудит
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22.08.2020 07:20 Відповісти
Кто-то из классиков про таких сказал "Обидно, когда ты - Иуда, а тебя продают, как Христа".
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22.08.2020 07:28 Відповісти
Жесток белорусский бунт... бессмысленный и беспощадный!)))
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22.08.2020 07:32 Відповісти
Тіхановська не планує балотуватися на пост президента в разі нових виборів у Білорусі - Цензор.НЕТ 6451
Буде дуже шкода якщо в своїй святій боротьбі за Свободу з кривавої диктатурою кремлівських яничарів - прихвоснів, Іуди виродка Луки програє білоруський народ. Це буде жахлива катастрофа, адже тоді буде гарантовано що європейська суверенна Білоруська держава просто перетвориться в бридку кацапську колонію в складі кривавої тюрми народів профашистської паРаші. А великий слов'янський братський нам українцям народ стане безправним, адже білоруси вже перетворяться і будуть недокацами рабами.
Дай Бог! В цій своїй мужній боротьбі перемогти нашим братам білорусам і стати великим вільним європейським народом, у своїй великій сувереній признаній у всьому світі Білоруській державі!.
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22.08.2020 07:34 Відповісти
Ви дуже високої думки,стосовно білорусів.Зайдіть на їх Телеграм канали і "революційні" чати.Більшість не хоче щонайменшої конфронтації з рашєю,переважна більшість хоче,щоб все було,та як є,але без лукашенка і також дуже великий відсоток каже,що "это наши проблемы,а вы сюда не лезьте,вы и так у себя намайданили".Так шо,у цьому випадку,треба запасатися попкорном і спостерігати,чим це все "хлопаньє в ладоші" скінчиться.Те,що вони доб'ють свою совкову економіку "забастовкамі",то тут нема сумніву.А що далі робити,вони не знають,та як чіткої мети немає.
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22.08.2020 08:19 Відповісти
Не на ту лошадку поставили кураторы. Убогая она какая-то.
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22.08.2020 07:53 Відповісти
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов.

Вот, вот это "ближе к телу") Скоро и узнаем кто проплатил весь этот банкет. Светка свою роль выполнила за "долю малую", кипешь пошел. Даю 100%, на роль президента Беларуси приготовили такое тело, за которым беларусы в жизни не поднялись бы, для этого и нужен был такой промежуточный вариант. Волна пошла, в любом случае беларусы уже не будут прежними... Просто смотрите, на волне эйфории не проснитесь утром с Президентом - клоуном из соседнего цирка. Где-то я такое уже видел
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22.08.2020 09:03 Відповісти
Тихановской уже позвонили с телефона с двухглавым бройлером.. И сказали ( как кстати я и предупреждал) что ее номер "шестой" Если уж не Лука , то у Раши есть там "первостепенные кандидаты" Бабарико и Цепкало. ( газпромовские "борцы с режимом").
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22.08.2020 09:54 Відповісти
Естественно не планирует. Точно знает ,что даже при идеальном подсчёте голосов
ей и эти 10 % не светят.
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22.08.2020 10:40 Відповісти
Білоруси, це народ, який загубився в болоті свого дрімучого, совкового менталітету, що яскраво демонструє, так звана опозиціонерка.
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22.08.2020 13:54 Відповісти
 
 