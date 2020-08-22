Тіхановська не планує балотуватися на пост президента в разі нових виборів у Білорусі
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що не планує висуватися на пост президента в разі проведення нових виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не планую сама (висуватися на пост президента - Ред.)", - сказала Тіхановська.
Вона також зазначила, що у вирішення кризи в Білорусі не повинні втручатися іноземні держави. "Це питання має вирішуватися всередині країни без втручання ззовні", - підкреслила Тіхановська.
"Саме тому було створено Координаційну раду, яку ми пропонуємо в ролі посередника в переговорах із владою для припинення кризи і проведення мирних переговорів, щоб ми разом прийшли до організації нових чесних і прозорих виборів. Все повинно вирішуватися всередині країни", - сказала вона.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Может его?
через еще 26 лет пригодится, да?
а что будет дальше, не знает никто.
Украине тоже пророчили отсутствие революций после Помаранчевой.
Не пропадает бесследно ничто,
но в своем разложеньиВсе возвращаются вещи на лоно
материи снова.
Чим більше кацапи роблять зла якомусь народу, тим більше його ненавидять.
Про це ще Лєв Толстой писав.
В коментарі вище, який було видалено, він закликав Лукашенка "давіть етіх нєдополяков с іх нєдополяцким бєло-красним флагом". Типова риторика кацапа, - "Давіть і нєпущать!".
Мене просто дістала тупість їхньої ботви.
Торочать одне й те саме.
Невже сподіваються, що українці не пам'ятають своєї історії ?
Якщо настирно вдовблювати в голови одне й те саме, то, зрештою, повіриш у що завгодно.
Пригадую, як у 1985, чи 1986 році у московській програмі "Врємья" обпаскудили кримсько-татарський народ лише за його бажання повернутися на батьківщину в Крим. Диктори зачитали текст, в якому цілий народ звинуватили в прислужництві "нємєцкім хвошиздам", і що "кримско-татарскіє каратєлі зжигалі савєцкіх людєй в пєчах".
Тепер огидно то все, але тоді на мою розвинуту уяву такі заяви справили сильне враження. Думалось, - ну не можуть же так безсоромно брехати! Значить, дійсно щось таке було.
Далі мене чекали великі відкриття в плані москальської брехні...
я грудью постою!
(за вашими спинами...)
Беларусы должны взять власть сами, без всяких "мирных переговоров" и хороводов с цветами.
Котлетница уева.
********
А пару днів тому вона закликала лідерів Європи не визнавати результатів виборів.
https://meduza.io/news/2020/08/19/tihanovskaya-prizvala-evropu-ne-priznavat-rezultaty-vyborov-v-belarusi Тихановская попросила лидеров Европы не признавать результаты выборов в Беларуси
Це взаємовиключні позиції. Мутна баба, - стриба, як воша на гребінці. То туди, то сюди...
То не виходьте на протести, то виходьте. То "я слабая женщіна", то "хочу бить національним лідєром".
І ***** не дьоргається, - бо зна, шо в нього всі козирі в рукаві, - все одно поставить при владі в Бєларусі якусь кацапську шулубайку.
Шаг 1
В тяжёлых обстоятельствах недопуска кандидатов и взятия заложников, смочь объединиться вокруг одного оппозиционного кандидата, которого чудом, впервые за 26 лет, допустили до выборов (изначально кандидат называет себя временным, переходным кандидатом в президенты, обещает немедленную свободу политическим заключённым и честные, демократические и свободные выборы президента через короткий переходный и подготовительный период).
Шаг 2
Выиграть выборы президента в первом туре с разгромным счётом и НЕ объявить себя законно избранным президентом.
Шаг 3
Вывести на улицы Минска от 200 до 300 тысяч человек, и НЕ освободить политических заключённых, находящихся в ИВС на Окрестина, и в других ИВС, СИЗО и тюрьмах лукашенского Гестапо.
Шаг 4
Объявить, что «оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в новых выборах президента».
Шаг 5
Слить воду и распылить освежитель воздуха.
Но на кого?
не на эту же глупую домохозяйку без знаний и опыта
Буде дуже шкода якщо в своїй святій боротьбі за Свободу з кривавої диктатурою кремлівських яничарів - прихвоснів, Іуди виродка Луки програє білоруський народ. Це буде жахлива катастрофа, адже тоді буде гарантовано що європейська суверенна Білоруська держава просто перетвориться в бридку кацапську колонію в складі кривавої тюрми народів профашистської паРаші. А великий слов'янський братський нам українцям народ стане безправним, адже білоруси вже перетворяться і будуть недокацами рабами.
Дай Бог! В цій своїй мужній боротьбі перемогти нашим братам білорусам і стати великим вільним європейським народом, у своїй великій сувереній признаній у всьому світі Білоруській державі!.
Вот, вот это "ближе к телу") Скоро и узнаем кто проплатил весь этот банкет. Светка свою роль выполнила за "долю малую", кипешь пошел. Даю 100%, на роль президента Беларуси приготовили такое тело, за которым беларусы в жизни не поднялись бы, для этого и нужен был такой промежуточный вариант. Волна пошла, в любом случае беларусы уже не будут прежними... Просто смотрите, на волне эйфории не проснитесь утром с Президентом - клоуном из соседнего цирка. Где-то я такое уже видел
ей и эти 10 % не светят.