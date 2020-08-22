Як били у в'язниці затриманих під час акцій протесту в Мінську. ВIДЕО

Опубліковано відео побиття затриманих під час акцій протесту в Мінську, яких привезли в ІТТ на вулиці Окрестіна.

Як передає Цензор.НЕТ кадри опублікувало білоруське бюро Радіо Свобода.

У тексті до відео, яке було знято у дворі ІТТ, зазначається: "Після виборів під час мирних акцій протесту в Білорусі було затримано понад 7000 осіб. Всі вони сиділи в тюрмі, в тому числі на вулиці Окрестіна. Те, що відбувалося за стінами в'язниці, раніше на відео не фіксувалося ".

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