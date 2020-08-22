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У Харкові через коронавірус скасували парад вишиванок до Дня Державного прапора

У Харкові через коронавірус скасували парад вишиванок до Дня Державного прапора

Парад вишиванок, який традиційно планувалося провести 23 серпня з нагоди Дня Державного прапора, скасовано.

"Причина - істотне погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та Харкові, викликане пандемією коронавірусної інфекції COVID-19", - повідомляє пресслужба Харківської обласної організації "ВО "Свобода", яка ініціювала і проводила парад вишиванок щорічно, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

В організації зазначають, що захід був дійсно масовим - у ньому брали участь понад тисячу осіб.

"Таке велике скупчення людей може викликати різкий стрибок захворюваності COVID-19, тим самим ще більше ускладнити непросту епідеміологічну ситуацію в Харкові. Ми відповідально ставимося до проведення будь-яких наших заходів, а тим паче таких масових як традиційні паради вишиванок. Піддавати людей небезпеці було б вкрай безвідповідальним. Ми провели всю необхідну підготовчу роботу, однак здоров'я людей важливіше. Тому, як би це не було прикро як для нас, так і для жителів Харкова, які за чотири роки встигли полюбити цю традицію, ми змушені цього року скасувати Парад вишиванок до Дня Державного прапора", - цитує пресслужба главу ХГО ВО "Свобода" Юрія Неходу.

Як повідомлялося, з 17 серпня через зростання підтверджених випадків COVID-19 Харків був переведений у "жовту зону", а з 24 серпня - в "помаранчеву".

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вишиванка (72) Харків (5549) День вишиванки (18)


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Топ коментарі
+17
Цікаво. Парад вишиванок скасували.
А от хасидський сабантуй в Умані, - всьо норм, наче так і треба...

В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага - Цензор.НЕТ 9623
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22.08.2020 01:13
+12
Коробить Гепу від українського.
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22.08.2020 00:59
+8
А чего в масках на расстоянии 1,5 метра не пройти?
Гепа - подонок.
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22.08.2020 01:05
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22.08.2020 00:57 Відповісти
О яке. Через коронавірус....
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22.08.2020 00:58 Відповісти
Естественно из за более тяжелого вируса, именуемого Кернес, вирус еще тот.
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22.08.2020 05:24 Відповісти
Коробить Гепу від українського.
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22.08.2020 00:59 Відповісти
Я думаю в этот день многие ее все равно наденут.
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22.08.2020 01:04 Відповісти
Аполитичные люди в основном живут во всех странах мира. Ум у меньшинства.
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22.08.2020 01:12 Відповісти
У нас вишиванку вдягають не раз на рік)))
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22.08.2020 08:14 Відповісти
А чего в масках на расстоянии 1,5 метра не пройти?
Гепа - подонок.
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22.08.2020 01:05 Відповісти
"Гепа - подонок.".
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22.08.2020 05:28 Відповісти
Свобода проводила Парад вышиванок в Харькове. Про Гепу в этой статье ничего нет.
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22.08.2020 01:28 Відповісти
Цікаво. Парад вишиванок скасували.
А от хасидський сабантуй в Умані, - всьо норм, наче так і треба...

В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага - Цензор.НЕТ 9623
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22.08.2020 01:13 Відповісти
Верно подмечено
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22.08.2020 01:20 Відповісти
Свобода не проводить сабантуй в Умані. Тому і не може його скасувати.
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22.08.2020 01:29 Відповісти
Отаман Максим Залізняк скасував був на певний час ті сабантуї.
А вас, перепрошую, чи не на честь Максима Залізняка назвали? Адже й прізвище підходяще.

В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага - Цензор.НЕТ 3814
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22.08.2020 01:40 Відповісти
Мене на честь прадіда назвав дід.
"Свободі" далеко до Залізняка Вони нічого крім власних заходів не можуть скасувати.
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22.08.2020 01:46 Відповісти
Вони нічого крім власних заходів не можуть скасувати.

**********
Я б навіть ваш текст трохи ущільнив:
Вони нічого крім власних заходів не можуть скасувати.

Хоча, від Тягнибока була й певна користь, - адже це саме він означив останній Майдан, як "Революцію гідності". Він автор цих слів. Я навіть пам'ятаю, як він їх промовив зі сцени Майдану на початку грудня 2013...
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22.08.2020 01:56 Відповісти
да просто хасиды люди очень выносливые, им эти бациллы вообще ниочем...
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22.08.2020 07:35 Відповісти
наркоши выносливыми не бывают, морковный.
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22.08.2020 09:19 Відповісти
Зачем. Самый раз полечится
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22.08.2020 01:20 Відповісти
Ну ок.Але ж всі наші дописувачі і змі підтримували мітинги і протести в Білорусі.Там ж ніякий карантин не вводили і люди на цих самих мітингах не були в масках.Хоча ці ж змі розповідають за дотримання карантину і навіть вже кажуть за його посилення.А ще хасиди приїжджають.Вам не здається коментатори,що щось тут не так?
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22.08.2020 01:47 Відповісти
Точно помітили. В Білорусі не було ніякого карантину. То мали б бути сотні тисяч загиблих, як лякали українська влада. Але в Білорусі нічого надзвичайного нема, ситуація не гірша чим в Україні.
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22.08.2020 01:54 Відповісти
https://censor.net/user/439819 Ну не сотні,а десятки.Ну деякі кажуть.що там приховують.Але Білорусь не Північна Корея все одно і вона ще й маленька.Та й наші змі спочатку обсмоктували,що там не ввели карантин.А зараз всі мовчать.І не кажуть,що через два тижні,там буде коронавірусний апокаліпсис.Та там краща ситуація,економічно ж ніхто не постраждав.А Лукашенко вже дійсно набрид,хоча він поки що залишиться при владі.Але це точно його останній строк,може навіть не досидить до кінця.
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22.08.2020 02:13 Відповісти
Вирус обожает вышиванки, и с радостью высаживает на них свой десант.
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22.08.2020 02:06 Відповісти
Надіюсь восени на виборах у Харькові народ зробить вибір, де не буде більше ні депи ні іншого лайна.
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22.08.2020 03:22 Відповісти
Ой, если бы. Но я вас уверяю, что Харьков стал ещё более ватным, чем был в 2014(((( 80% голосовало за зелень. Ну проголосует сейчас 70 или 60%, опять выберут говно на коляске. Пока эта тварь дива, ничего не изменится. Пока не будет проукраинской верхушки в городе - вата будет плодиться как в парнике. Тьфу, бл...
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22.08.2020 08:27 Відповісти
Маски с вышивкой достаточно.
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22.08.2020 05:07 Відповісти
Короновирус придуман чтоб 73% стадо дебилоидов держать в узде и не выходили против наркомана Зеленского и не бузили, а то от парада Вышиванок и до смены власти не так далеко, а где же будут харчеваться дети Авраама и сказки рассказывать
В соседней России.на которую любит разнятся быдлота там и бассейны уже открыты а в Украине парад вышиванок надо запретить , как в своё время запрещали украинскую могу, не правда ли какая разница
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22.08.2020 06:18 Відповісти
в Харькове и коронавирус не нужен, шо бы парад вышиванок отменить.
парад кокошников не отменили надеюсь?
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22.08.2020 06:35 Відповісти
Зачем малороссам парад вышиванок?? Не для того они за прокремлевского клоуна голосовали. Забудьте ,что Украина вообще три десятка лет просуществовала!!
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22.08.2020 06:56 Відповісти
а лучше чтобы на этом параде лишняя тысяча человек заболела?... вы, дристуны соевые, хоть иногда мозг включайте...
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22.08.2020 07:37 Відповісти
А он, мозг этот, у соевых есть?
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22.08.2020 07:55 Відповісти
а сколько тЫсяч "топтунов" мацковского сатаната идут двести с лихой км "хаджем" тЫ мосзггггг "зеленый" включил .али традиции церкви окупанта Украины превыше традиций украинского народа ???
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22.08.2020 09:59 Відповісти
Ресторанах можно мероприятия. А за вышиванку штрафовать. И чому ми таки бидни?
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22.08.2020 07:48 Відповісти
В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага - Цензор.НЕТ 9087

Маски с вышивкой достаточно.
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22.08.2020 07:51 Відповісти
С 31 августа 100% Харьков будет в "красной зоне" со всеми вытекающими ограничениями жизни харьковчан, которые они уже проходили.
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22.08.2020 08:00 Відповісти
крисоголови думає так задавити все Українське
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22.08.2020 10:15 Відповісти
 
 