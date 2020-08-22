У Харкові через коронавірус скасували парад вишиванок до Дня Державного прапора
Парад вишиванок, який традиційно планувалося провести 23 серпня з нагоди Дня Державного прапора, скасовано.
"Причина - істотне погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та Харкові, викликане пандемією коронавірусної інфекції COVID-19", - повідомляє пресслужба Харківської обласної організації "ВО "Свобода", яка ініціювала і проводила парад вишиванок щорічно, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.
В організації зазначають, що захід був дійсно масовим - у ньому брали участь понад тисячу осіб.
"Таке велике скупчення людей може викликати різкий стрибок захворюваності COVID-19, тим самим ще більше ускладнити непросту епідеміологічну ситуацію в Харкові. Ми відповідально ставимося до проведення будь-яких наших заходів, а тим паче таких масових як традиційні паради вишиванок. Піддавати людей небезпеці було б вкрай безвідповідальним. Ми провели всю необхідну підготовчу роботу, однак здоров'я людей важливіше. Тому, як би це не було прикро як для нас, так і для жителів Харкова, які за чотири роки встигли полюбити цю традицію, ми змушені цього року скасувати Парад вишиванок до Дня Державного прапора", - цитує пресслужба главу ХГО ВО "Свобода" Юрія Неходу.
Як повідомлялося, з 17 серпня через зростання підтверджених випадків COVID-19 Харків був переведений у "жовту зону", а з 24 серпня - в "помаранчеву".
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Гепа - подонок.
А от хасидський сабантуй в Умані, - всьо норм, наче так і треба...
А вас, перепрошую, чи не на честь Максима Залізняка назвали? Адже й прізвище підходяще.
"Свободі" далеко до Залізняка Вони нічого крім власних заходів не можуть скасувати.
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Я б навіть ваш текст трохи ущільнив:
Вони нічого
крім власних заходівне можуть скасувати.
Хоча, від Тягнибока була й певна користь, - адже це саме він означив останній Майдан, як "Революцію гідності". Він автор цих слів. Я навіть пам'ятаю, як він їх промовив зі сцени Майдану на початку грудня 2013...
В соседней России.на которую любит разнятся быдлота там и бассейны уже открыты а в Украине парад вышиванок надо запретить , как в своё время запрещали украинскую могу, не правда ли какая разница
парад кокошников не отменили надеюсь?
Маски с вышивкой достаточно.