У Білорусі заблокували десятки сайтів, серед них Радіо Свобода, Белсат і Єврорадіо

За словами користувачів, оператори МТС і Белтелеком (ByFly) отримали повідомлення про те, що доступ до сайту обмежений відповідно до рішення Міністерства інформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Отримати пояснення в міністерстві поки неможливо. У Єврорадіо і Белсату схожі проблеми.

Як повідомляє tut.by, в список обмежених ресурсів "за рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь" від 21 серпня увійшло набагато більше сайтів.

Список таких ресурсів недоступний для перегляду звичайним користувачам, але доступний інтернет-провайдерам і хостинг-провайдерам. Один з них підтвердив цю інформацію tut.by.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники

Список ресурсів з обмеженим доступом:

https://primaries.by

• http://udf.by

• https://masheka.by

• https://progomel.by

• https://pyx.by

• https://tip.by

• https://virtualbrest.by

• http://vkurier.by

• https://015.by/search/

• https://tsepkalo.info

• http://tsepkalo.com

• https://honestby.org

• https://babariko.vision

• https://agitka2020.com

• https://euroradio. fm

• https://opg.ucoz.net

• https://narodny-opros.info

• https://statkevich.org

• http://belarus.regnum.ru

• http://belsat.eu

• http://eurobelarus.info

• http://gazetaby.com

• http://mfront.net

• http://spring96.org/ru/

• http://ucpb.org

• http://www.praca-by.info/index. php/ru/

• http://www.svaboda.org

• http://svaboda2.net

• http://zapraudu.info

• https://bchd.info

• https://belarusinfocus.info/by

• https://belprauda.org

• https://elections2020.spring96.org

• https://flagshtok.info/by

• https://hramada.org

• https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/

• https://news.vitebsk. cc

• https://www.politnavigator. net

• https://vitebskspring.org

• https://vot-tak.tv

• https://www.moyby.com/news

• https://www. the-village.me/news

• https://zona.media/chronicle/belvybary

• https://by.tribuna.com