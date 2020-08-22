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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі заблокували десятки сайтів, серед них Радіо Свобода, Белсат і Єврорадіо

У Білорусі заблокували десятки сайтів, серед них Радіо Свобода, Белсат і Єврорадіо

За словами користувачів, оператори МТС і Белтелеком (ByFly) отримали повідомлення про те, що доступ до сайту обмежений відповідно до рішення Міністерства інформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода. 

Отримати пояснення в міністерстві поки неможливо. У Єврорадіо і Белсату схожі проблеми.

Як повідомляє tut.by, в список обмежених ресурсів "за рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь" від 21 серпня увійшло набагато більше сайтів.

Список таких ресурсів недоступний для перегляду звичайним користувачам, але доступний інтернет-провайдерам і хостинг-провайдерам. Один з них підтвердив цю інформацію tut.by.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники

Список ресурсів з обмеженим доступом:

https://primaries.by
• http://udf.by
• https://masheka.by
• https://progomel.by
• https://pyx.by
• https://tip.by
• https://virtualbrest.by
• http://vkurier.by
• https://015.by/search/
• https://tsepkalo.info
• http://tsepkalo.com
• https://honestby.org
• https://babariko.vision
• https://agitka2020.com
• https://euroradio. fm
• https://opg.ucoz.net
• https://narodny-opros.info
• https://statkevich.org
• http://belarus.regnum.ru
• http://belsat.eu
• http://eurobelarus.info
• http://gazetaby.com
• http://mfront.net
• http://spring96.org/ru/
• http://ucpb.org
• http://www.praca-by.info/index. php/ru/
• http://www.svaboda.org
• http://svaboda2.net
• http://zapraudu.info
• https://bchd.info
• https://belarusinfocus.info/by
• https://belprauda.org
• https://elections2020.spring96.org
• https://flagshtok.info/by
• https://hramada.org
• https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/
• https://news.vitebsk. cc
• https://www.politnavigator. net
• https://vitebskspring.org
• https://vot-tak.tv
• https://www.moyby.com/news
• https://www. the-village.me/news
• https://zona.media/chronicle/belvybary
• https://by.tribuna.com

Білорусь (7922) цензура (363)


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Топ коментарі
+26
Чомусь згадала, як я була вдячна Пороху, що він заблокував одноглазників, Яндекс, кінопоіск. Це було зроблено для захисту країни та її інформаційного простору, а те що робить лука - це вже якась агонія диктатора.
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22.08.2020 01:37
+10
лука таки демократ - а мог бы тупо свет вырубить
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22.08.2020 01:46
+9
ну вот, пришлые российские спецы добрались уже до интернета, не только до тв
теперь будет все скрепненько
а то колхозник лука все не понимал опасности альтернативной т.зр. в средствах массовой коммуникации...
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22.08.2020 01:38
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Правила форума Рада форумчан
...Opera со встроенным VPN - не?
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22.08.2020 01:35 Відповісти
скорее всего нет
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22.08.2020 01:39 Відповісти
Почему это нет, все прекрасно работает, правда у меня не opera а browsec, я вообще сомневаюсь что можно сделать технически чтобы никак нельзя было открыть только какие-то определенные сайты без полного отключения интернета
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22.08.2020 03:15 Відповісти
еще как можно...
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22.08.2020 07:23 Відповісти
потому, что это у тебя работает
а в беларуси российские спецы делают суверенный интернет
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22.08.2020 19:35 Відповісти
Чомусь згадала, як я була вдячна Пороху, що він заблокував одноглазників, Яндекс, кінопоіск. Це було зроблено для захисту країни та її інформаційного простору, а те що робить лука - це вже якась агонія диктатора.
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22.08.2020 01:37 Відповісти
Головну кагебешну помийку забула - майлсру, а деякі малороси і досі через vpn нею користуються.
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22.08.2020 02:12 Відповісти
Но но! Я например ей пользуюсь, я создавал там аккаунта именно для регистрации на стремных сайтах. Нон у меня именно как помойка
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22.08.2020 08:28 Відповісти
Доброї ночі, Іринко Ще законтачених та мейл.сру в той самий список.
Що характерно, технічно зайти туди через VPN абсолютно не пробліма - але чомусь не дуже хочеться туди лізти... Точніше, аж зовсім не кортить )))0))0)))
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22.08.2020 02:13 Відповісти
в году кжись 2013, где-то в ноябре, тута предупреждали, что на параше с того времени введено в строй новое железо и софт и теперь там абсолютно всё, полностью контролируется кгб, фильтруется, пишется и сохраняется полгода. говорилось, шо имейте ввиду - любые входы на парашу - "auf eigene Gefahr" ))
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22.08.2020 11:14 Відповісти
Не знаю как всё остальное, но Яндекс уже доступен и упорото пытается просочиться через Оперу.
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22.08.2020 02:18 Відповісти
і чомусь при пошуку товарів, навіть якщо пишеш "купити в Україні" лізуть товари с цінниками у фублях(((
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22.08.2020 08:17 Відповісти
Так и в гугле такая же хрень. Более того не доступен отбор по Украине. Чтобы он работал вместо Google.Com нужно использовать Google.Com.Ua
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22.08.2020 08:33 Відповісти
Погано, що Порох не закрив фейсбук, проросійські ТБканали і антидержавних пропагандонів та лазутчиків-журналістів.
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22.08.2020 07:35 Відповісти
Уявляю, який би був сморід від нашої бавовни, якби Порох все це зробив, але ж він розумна людина та демократична. Головне, що всі російські ТБ канали були заблоковані. А хто у нас був антидержавний пропагандон при Пороху, нагадайте, щось я таких не пам'ятаю? А лазутчики журналісти - це Ганапольський та Євген Кисельов? Хоч я іх і терпіти не можу, але ж вони зовсім не проросійські.
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22.08.2020 07:56 Відповісти
ну вот, пришлые российские спецы добрались уже до интернета, не только до тв
теперь будет все скрепненько
а то колхозник лука все не понимал опасности альтернативной т.зр. в средствах массовой коммуникации...
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22.08.2020 01:38 Відповісти
Важко жити диктаторам в епоху інтернету.
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22.08.2020 01:40 Відповісти
заводят свой суверенный, как в китае-иране (рф в процессе) - и в ус не дуют
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22.08.2020 01:41 Відповісти
То дорого коштує і не кожна країна може собі таке дозволити.
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22.08.2020 02:19 Відповісти
во-первых, не так уж и дорого
а во-вторых, рашка за свои нефиебаксы профинансирует, богатая
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22.08.2020 19:37 Відповісти
Дійсно, для них це пекельні борошна, а не життя.
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22.08.2020 01:55 Відповісти
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22.08.2020 01:56 Відповісти
лука таки демократ - а мог бы тупо свет вырубить
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22.08.2020 01:46 Відповісти
На фуя,луке-поцу все дозволенно...
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22.08.2020 08:42 Відповісти
Что там сайты, у нас телеканалы рубят - КРТ назывался...
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22.08.2020 01:52 Відповісти
И, вообще, гитлерюгенд запрещен...
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22.08.2020 02:08 Відповісти
Только в ДНР и ЛНР разрешён.
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22.08.2020 07:59 Відповісти
Молодая Гвардия чтоле?
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22.08.2020 08:08 Відповісти
КНДР своими руками эти беларусы создают. Больше цветов нужно Онону раздать.
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22.08.2020 02:02 Відповісти
Біларуси роблять фатальну помилку. Щоб вибороти свободу, спочатку треба стріляти в сміття з бойових стовбурів. А вже потім, якщо комусь кортить, можна принести омонівцям букети кольорів на церемонію їхнього поховання.
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22.08.2020 02:55 Відповісти
Тепер навряд чи таке можливо в Бєларусі, яка швидко перетворюється на найгірший зразок тоталітарного суспільства. Треба розширювати ініціативи Польщі, Литви і Латвії і більше допомогати біженцям із тоталітарної Бєларусі.
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22.08.2020 04:51 Відповісти
Валит оттуда, вместе с тихановскими цепкалами и прочими проплаченными марионетками расейских сионистских олигархов. Ну нэ получилось, чемодан-вокзал-варшава, спасители отечества сраные. Не дали бедненьким порезать на металлолом процветающую экономически и защищенную социально Беларусь, как это сделали ублюдки-олигархи украинские и расеянские у себя. Не вам учить, попрошайки ЕС и всего мира
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22.08.2020 06:14 Відповісти
І що там "процвєтає"? Бульба?
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22.08.2020 08:28 Відповісти
Білоруси проросійські, на біса вони потрібні на заході. А раптом їм набридне меркель.
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22.08.2020 07:40 Відповісти
Зачекайте, Лука зараз почне будувати концтабори для непокірливих та безробітних. Він реальний психопат та вбивця, а якщо білоруси не вгамуються, то він утопить країну у крові і йому ніхто в цьому не завадить, бо владу він просто так ніколи не віддасть. Це не наш Порошенко, який програвши вибори спокійно передав владу в руки законно обраного клована з 95 кварталу та почалося: «Мы начинаем КВН».
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22.08.2020 08:05 Відповісти
"бойові стовбури" та "букет кольорів" - це щось нове. Занотував
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22.08.2020 08:24 Відповісти
катя! катя! КАТЯ!!! КАТЯ!!!!!!!!!!!!
- ржу над пиаром "усатого шизика" с девочкой в конце его выступления...
Видимо забыл, что надо облобызать ей пузо, как *****, задрав мальчику футболку,

https://youtu.be/anbIjEAZR7c

.
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22.08.2020 05:11 Відповісти
Будут мочить в сортире,другого варианта КГБисты не умеют...
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22.08.2020 05:34 Відповісти
Украине приготовится принимать беженцев....
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22.08.2020 05:35 Відповісти
з Европи и США!
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22.08.2020 05:40 Відповісти
Тануна! Налізе кацапських прихвостнів! Тут і своїх досить. За всю їхню "колінну революцію" не чув ні разу, щоб хтось щось проти раші сказав. Це горе для України. Хто б там не прийшов до влади, Україні тільки гірше буде від Білорусії, чим було.
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22.08.2020 08:25 Відповісти
ССср не сдох 24 августа 1991 года....
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22.08.2020 05:43 Відповісти
В помойку это Радио Свобода, она сама похожа на КНДР. Комментарии с премодерацией, то есть там сидят дяди которые сначала читают комментарии, и пропускают только угодные им. Чем они отличаются от Лукашенко, если считают что право голоса имеют только те которые лижут им зад. Такое отношения к читателям верный признак того что ресурс фальшивый пропагандистский хунвейбизм.
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22.08.2020 05:52 Відповісти
И название звучит как издевательство. Радио Свобода. Свобода Карл.
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22.08.2020 05:57 Відповісти
Сергей,
Вы слишком свободно мыслите.
Радио Свобода на бюджете у конгресса США. А США здесь - - как Бог.
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22.08.2020 09:25 Відповісти
Що цікаво, Богом США називають виключно москалі, жодного разу не бачив цьоого від українця.
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22.08.2020 11:30 Відповісти
Скромненько о единственном защитнике свободного украинца.
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22.08.2020 14:59 Відповісти
Рюсскае быдло не знает что такое Свобода с 26 октября 1917 года...
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22.08.2020 06:00 Відповісти
как с ветки спрыгнуло, так и не знало....
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22.08.2020 06:12 Відповісти
Хорош шипеть дебилы, у Беларуси свой интерес. У нас заблокировано в пять раз больше ресурсов которые отнесли к вражеским, то есть вредили пришедшему к власти режиму. Вот и там прикрыли лавочку тем кого они считают врагами режима. Не нужно двойных стандартов, как в советской пропаганде типа у них шпионы а у нас разведчики). Смотрите в зеркало если тупите...
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22.08.2020 06:05 Відповісти
У "вас" це в твоєму педофілофілічєскому томскє?
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22.08.2020 08:11 Відповісти
В Беларуси заблокировали десятки сайтов, среди них Радио Свобода, Белсат и Еврорадио - Цензор.НЕТ 3057
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22.08.2020 09:29 Відповісти
Проценты считайте,и рейтинги этих чуваков.....Путлер 78%,Лукаморье 80 %,...Зеля 73
Гитлер пришел к власти 4 марта 1933 года с 43,91 %
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22.08.2020 06:12 Відповісти
Свобода давным давно чисто ФСБшная радиостанция, которая по непонятным причинам финансируется конгрессом США.
Еще в 60-е годы туда внедрялась агентура КГБ, многократно всех сотрудников увольняли, на их место приходили новые кгбисты.
С января 2016 года директором Русской службы Радио Свобода является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Шарый
Родился в семье военного, вырос в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве . В https://ru.wikipedia.org/wiki/1987 1987 г. окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E факультет международной журналистики МГИМО МИД СССР . Работал в московских газетах «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) Правда » (1987-90 гг.) и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) Россия » (1990-94 гг.) В https://ru.wikipedia.org/wiki/1992 1992 г. начал сотрудничество с радиостанцией «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Свобода ».https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] В 1994-96 гг. - независимый журналист, военный корреспондент в республиках бывшей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Югославии (г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1 Загреб , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Хорватия ). С 1996 г. - ведущий информационных программ Радио Свободаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] (г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Прага , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Чешская Республика ). С 2005 года - автор и ведущий Итогового выпуска программы «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1 Время Свободы ». С 2016 года - директор Русской службы.
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22.08.2020 06:17 Відповісти
Цензор всегда блокируют в первую очередь. Хотя здесь сторонников Луки полно было в самом начале.

Беларусы -форумчане местные ,очень часто , за редким исключением, умные и иногда больше проукраинские, чем наши. Теперь вот началось зажимание - то интернетах нет, то блокируют сайты.

Жаль будет потерять с ними связь
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22.08.2020 06:20 Відповісти
За ким саме будеш сумувати з білорусів? Я бачила лише, як ти з ними постійно сварилась. Для чого тут ця брехня? Хто з білорусів(окрім Литвина) підтримував на Цензорі Янелоха? Назви поіменно!
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22.08.2020 08:14 Відповісти
Та були.
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22.08.2020 08:21 Відповісти
Мы никогда не ругались с Татьяной. Были острые дебаты(без перехода на личности), все культурно и вежливо. Хорошего человека сразу видно.
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22.08.2020 08:43 Відповісти
А ви взагалі ніколи ні з ким не сваритесь, культурну людину видно одразу.
На особистості вона завжди переходить, це її коник.
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22.08.2020 10:54 Відповісти
Згадала, що ти завжди лайкала лукашиста Литвина.
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22.08.2020 08:21 Відповісти
Радио Сво открыто подрывная организация, что то подобное в США было бы закрыто в течение 3 секунд.
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22.08.2020 06:33 Відповісти
В США арестованы 4 подельника Дональда Трампа,срок грозит 20 лет каждому...Пол Манафорт легко отделался всего 7...
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22.08.2020 06:36 Відповісти
В Беларуси заблокировали десятки сайтов, среди них Радио Свобода, Белсат и Еврорадио - Цензор.НЕТ 3309
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22.08.2020 07:01 Відповісти
да все на постсовке неугодные сайты блокируют... превед ВК и Одноклассникам...
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22.08.2020 07:29 Відповісти
видимо прийдётся идти до конца протестующим не плохо бы пересмотреть наши стримы за
2014 создавать опорные группы прикрытия одетые в хоккейные доспехи возможно даже во
вратарские но если такая тактика будет иметь успех могут начаться просто расстрелы боевыми.....
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22.08.2020 07:35 Відповісти
Бацька звонит Путлеру....
-Володя,миня тута давють аппазицинеры.помоги брат выстоять против собственного народа
-григорьевич,не парься маи Вагнеры уже вылетели из Сирии и Ливии...держись брат...
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22.08.2020 07:43 Відповісти
В Беларуси заблокировали десятки сайтов, среди них Радио Свобода, Белсат и Еврорадио - Цензор.НЕТ 8104
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22.08.2020 07:46 Відповісти
Таке враження, що і в ТБканалі "Бєлсат" також сидять московські щурі.
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22.08.2020 07:50 Відповісти
Телеграм работает.
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22.08.2020 08:08 Відповісти
У Білорусі заблокували десятки сайтів, серед них Радіо Свобода, Белсат і Єврорадіо - Цензор.НЕТ 1152
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22.08.2020 14:42 Відповісти
На выборах в 2010 году в Белоруси бацька обозвал РАБссию редисками....но тогдашний президент РАБссии Ведмедев в обращении обозвал бацьку скольским типом. Хорошая штука ,Ютьюб,можно найти все....
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22.08.2020 08:10 Відповісти
В 2015 году в Белоруси сняли документальный фильм Раисы Михайловской "Банды"...про Эскадроны смерти.Советую посмотреть
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22.08.2020 08:17 Відповісти
А воно їм потрібно? Білоруси в цєпях на колінах стоять. Путєнпамагі просять.
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22.08.2020 08:19 Відповісти
Путлер выпросил у Китая 10 ярдов долларов кредита.Денег нет,но вы держитесь....
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22.08.2020 08:20 Відповісти
Нах они эти сайты,унылое днище!!вся инфа есть в телеге.
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22.08.2020 08:27 Відповісти
Интересно,сколько процентов населения Белорассии,одобряет анексию территории Украины,80%,60%
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22.08.2020 08:30 Відповісти
Чем же ответят белорусы? Интрига...
Хотя... попробую угадать - хороводом с цветами и плакатиками "Нет цензуре!".
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22.08.2020 09:03 Відповісти
цурюк В Беларуси заблокировали десятки сайтов, среди них Радио Свобода, Белсат и Еврорадио - Цензор.НЕТ 5502
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22.08.2020 09:33 Відповісти
У Білорусі заблокували десятки сайтів, серед них Радіо Свобода, Белсат і Єврорадіо - Цензор.НЕТ 3886
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22.08.2020 09:44 Відповісти
Получается Аваков с Антониной Геращенко назначены по подобному принципу.
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22.08.2020 10:24 Відповісти
«Ох, и жестокий же народ. Дети гор». (с)
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22.08.2020 10:57 Відповісти
Печерський районний суд Києва прийняв рішення заблокувати доступ до 60 сайтів, серед яких є сайти ЗМІ, онлайн-казино та букмекерських контор.
Так, серед сайтів, які інтернет-провайдери зобов'язані заблокувати та закрити доступ для користувачів, є ряд онлайн-видань, букмекерські контори та сайти онлайн-казино, зокрема, https://skeletinfo.org/; https://blackmark.club/; http://dosye.com.ua/; https://www.capital.ua/; https://vgolos.info/; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https://theworldnews.net
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22.08.2020 10:10 Відповісти
ЖВАНИЯ: ПОРОШЕНКО ОРГАНИЗОВАЛ ИЗБИЕНИЕ ЧЕРНОВОЛ И ЧУТЬ НЕ УБИЛ ПАСЫНКА СТЕЛЬМАХА
https://dosye.com.ua/news/2020-08-21/zhvanija-poroshenko-organizoval-izbienie-chernovol-i-chut-ne-ubil-pasynka-stelmaha/194741/
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22.08.2020 10:21 Відповісти
Ну и где Илон Маск со своим космическим интернетом?
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22.08.2020 10:27 Відповісти
Выводит спутники каждый месяц, кстати сервис уже работает в тестовом режиме, скорость получше чем у многих кабельных провайдеров.
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22.08.2020 10:37 Відповісти
Он вроде спрашивал как помочь Белоруссии...
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22.08.2020 10:58 Відповісти
 
 