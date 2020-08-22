Ми порушимо питання міжнародних персональних санкцій до осіб, що переслідують ПЦУ в окупованому Криму, - Резніков

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликали до застосування санкцій проти осіб, які переслідують українських вірян у Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це говорили 21 серпня віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков, який також очолює міністерство, і архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили застосування санкційних обмежень щодо осіб, які мають відношення до виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в тимчасово окупованому Росією Сімферополі.

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"Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади ПЦУ у окупованому нею українському Криму, продовжує безсоромно порушувати норми міжнародного права. Такі дії не можуть лишатися безкарними. Окрім національних санкцій, Україна порушуватиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму у співпраці з міжнародними партнерами", - наголосив Резніков.

Також на зустрічі обговорили питання щодо перетину КПВВ саящениками православної місії, які відвідують українських полонених у Криму, в умовах тимчасових обмежень, пов‘язаними із карантином.

Також обговорили можливість створення недержавного фонду з питань підтримки та впроваждення культурно-гуманітарних проєктів у Криму.

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