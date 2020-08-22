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Новини Репресії в окупованому Криму
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Ми порушимо питання міжнародних персональних санкцій до осіб, що переслідують ПЦУ в окупованому Криму, - Резніков

Ми порушимо питання міжнародних персональних санкцій до осіб, що переслідують ПЦУ в окупованому Криму, - Резніков

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликали до застосування санкцій проти осіб, які переслідують українських вірян у Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це говорили 21 серпня віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков, який також очолює міністерство, і архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили застосування санкційних обмежень щодо осіб, які мають відношення до виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в тимчасово окупованому Росією Сімферополі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінреінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу, - Резніков

"Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади ПЦУ у окупованому нею українському Криму, продовжує безсоромно порушувати норми міжнародного права. Такі дії не можуть лишатися безкарними. Окрім національних санкцій, Україна порушуватиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму у співпраці з міжнародними партнерами", - наголосив Резніков.

Також на зустрічі обговорили питання щодо перетину КПВВ саящениками православної місії, які відвідують українських полонених у Криму, в умовах тимчасових обмежень, пов‘язаними із карантином.
Також обговорили можливість створення недержавного фонду з питань підтримки та впроваждення культурно-гуманітарних проєктів у Криму.

Також читайте: Обмеження прав віруючих в окупованому Криму - привід для посилення санкцій проти РФ, - Мінреінтеграції

Климент (27) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+3
ПЦУ в Криму переслідують не окремі люди, а за вказівками ***** і Гюндяєва. Тому повинні бути не тільки персональні санкції дрібним виконавцям релігійних переслідувань, але і міждержавні санкції стосовно росії та РПЦ.
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22.08.2020 04:30
+3
Так виженіть рпц із усіх окупованих ними лавр і храмів.
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22.08.2020 05:01
+3
Там ещё права лгбт нарушают, поставьте вопрос пжлст
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22.08.2020 07:09
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Христианство это такая штука что чем больше ее давишь тем сильнее она становится а если ее не давить то она заплывает жиром и полностью отворачивается от исполнения своих правил.
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22.08.2020 03:08 Відповісти
Проблема в том , что рашкованы считают , что только их христианство - христианство . И насильно преследуют других христиан , не принадлежащих скрепной рпц гундяевского сатаната.
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22.08.2020 11:28 Відповісти
Да ***** и кацапам санкции только на пользу , так что хай вводят они только рады будут.
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22.08.2020 03:56 Відповісти
Пора вже давно було закрити церкви мацковського підоархату в Україні...
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22.08.2020 04:17 Відповісти
ПЦУ в Криму переслідують не окремі люди, а за вказівками ***** і Гюндяєва. Тому повинні бути не тільки персональні санкції дрібним виконавцям релігійних переслідувань, але і міждержавні санкції стосовно росії та РПЦ.
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22.08.2020 04:30 Відповісти
Так виженіть рпц із усіх окупованих ними лавр і храмів.
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22.08.2020 05:01 Відповісти
Каких таких лиц? Участкового,пришедшего с актом о выселении? Преследует собственно эрэфия,как нацистское государство. И выводы должны быть соответствующие. Всё остальное-имитация бурной деятельности.
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22.08.2020 05:46 Відповісти
именно тот момент когда хотелось бы прошедшего времени..
"мы поставили вопрос международных персональных санкций к лицам, преследующим ПЦУ в оккупированном Крыму"
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22.08.2020 06:00 Відповісти
х.з. шо вы будете делать завтра....
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22.08.2020 06:03 Відповісти
По кущах із очерету,

Знявши сраку з п'єдесталу,
Їхав х_й на лісапєтє
Із вечірнього кварталу:
Він крутив свої педалі
По дорогам і узбіччям,
І дістався мал-помалу
До Херсону з Запоріжжям!

По містечкам, дуже жваво,

Йак справжнісінький жокей
Їхав, й голосом гнусавим
Вже лякав простих людей:
Він об'їздив Україну,
І усюди ткнув свій носик -
Щоб зе-виборець в країні
Зміг побачити відосик!

Де не їде - там прокльони!

Бо за ним усюди так:
Все руйнується і тоне,
Або падає літак!!
Всі розумні знають: досить
Шанс давати цій Скотині,
Бо нещастя він приносить!!
І не тільки в Україні...
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22.08.2020 06:55 Відповісти
Кто мы ты хоть что нибудь сам сделал или надеешься на международные санкции бездарь. Вы хоть забрали храмы Украинские в московской фсбешной церкви РПЦ? Жиды Вам парад вышиванок отменяют под предлогом короновирус а вы язык в жопу засунули, статистику Зеленский и власть держащие Вам 73% дебилов нарисуют и по телевизору покажут жуйте и не обляпайтесь дебилоиды
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22.08.2020 06:59 Відповісти
100%
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22.08.2020 11:05 Відповісти
гнать саными труселями московский сатанат из Украины а не санкции!
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22.08.2020 07:03 Відповісти
Мы будем ставить вопрос международных персональных санкций к лицам, преследующим ПЦУ в оккупированном Крыму, - Резников - Цензор.НЕТ 5793
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22.08.2020 07:03 Відповісти
Там ещё права лгбт нарушают, поставьте вопрос пжлст
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22.08.2020 07:09 Відповісти
Так расейська армия уся така
"Ати-бати, шлі солдати
Помасіровать простати!
Ати-бати, в баню шлі!"©
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22.08.2020 07:51 Відповісти
да там вообще адЪ...а некоторые даже пересмотрели свое опрометчивое поведение во время так называемого референдума в 14-м...семечками даже на остановках торговать нельзя...а уж как татар щемят, то это просто геноцыд...
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22.08.2020 07:33 Відповісти
За счет налогообложения правительство могло сделать то, чего не могло добиться напрямую репрессиями.
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22.08.2020 07:39 Відповісти
преследует оккупационный режим а не лица
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22.08.2020 07:51 Відповісти
Не обіцяйте, а давно вже треба було щось конкретно робити, ангідрид перекисі кальцію вашу мать.
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22.08.2020 07:56 Відповісти
саме час звільнити захоплені Лаври.
це ж уряд має передати їх українській церквц.
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22.08.2020 08:36 Відповісти
лучшие санкции это лидиквидация гундяйской бесосекты и переселение гундяистов на оккупированный Донбасс.
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22.08.2020 09:46 Відповісти
" Мы будем ставить вопрос". Як завжди ні про що.

Питання в тому коли це буде і чи буде взагалі? Тим більше, що це пов'язано з кацапами, перед якими зеленський і вся ваша риго- комуняцька шайка стоїть рачки.
Такі заяви більше схожі на передвиборче загравання.
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22.08.2020 10:16 Відповісти
Спочатку поруште, а потім повідомляйте. Невідомо, чи ви дійсно зробите це. Чи, як завжди, одні обіцянки, а потім "я ...нічого не обіцяв".
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22.08.2020 11:01 Відповісти
Нормальна влада завжди діяла б адекватно - закрила б усі церкви МП в Україні.
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22.08.2020 11:53 Відповісти
 
 