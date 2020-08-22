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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі зберігається режим тиші, порушень із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС

На Донбасі зберігається режим тиші, порушень із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в фейсбуці.

21 серпня обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 22 серпня, на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

Так, минулої доби співробітниками Державної фіскальної служби у Донецькій області, спільно з оперативними співробітниками Краматорського прикордонного загону та співробітниками Служби безпеки України був зупинений автомобіль в місті Торецьк, яким керував місцевий мешканець громадянин В. Під час огляду автомобіля виявлено 15 ящиків цигарок без марок акцизного податку України. Попередня сума оцінки цигарок становить 300 000 грн. Тютюнові вироби вилучено із незаконного обігу. Вирішується питання щодо внесення по даному факту відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Слава Україні! " - йдеться в звіті.

На Донбасі зберігається режим тиші, порушень із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС 01
На Донбасі зберігається режим тиші, порушень із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС 02

Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
На Донбасі зберігається режим тиші, порушення із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 4864
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22.08.2020 09:08
+7
Якщо росія складе зброю - більше не буде війни.
Якщо Україна складе зброю - не стане України.
То до чого веде зеленкуватна влада ?
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22.08.2020 08:46
+7
До речі, маємо злочин. Посадова особа агітує за партію. Уже самого цього достатньо для імпічменту.
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22.08.2020 09:10
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Ихтамнгетов из Дамбасса отвезли в Белорусь бацьку защищать от народа
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22.08.2020 08:03 Відповісти
До 28 і буде тиша.
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22.08.2020 08:15 Відповісти
На день Незалежності ***** щось влаштує. В цей день його завжди ковбасить.
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22.08.2020 08:28 Відповісти
Одужання всім пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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22.08.2020 08:15 Відповісти
І шо? Вже час там проводити вибори?
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22.08.2020 08:26 Відповісти
Навіть те, що терористи не стріляють, не означає, що немає порушень, бо укріплення інженерно-військових споруд, облаштування нових позицій у сірій зоні, підвезення сил і засобів у зони їхвідведення є грубим порушенням підписаних угод.
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22.08.2020 13:12 Відповісти
Якщо росія складе зброю - більше не буде війни.
Якщо Україна складе зброю - не стане України.
То до чого веде зеленкуватна влада ?
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22.08.2020 08:46 Відповісти
До миру.
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22.08.2020 09:08 Відповісти
Капітуляції. Кабали. Рабства.
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22.08.2020 10:18 Відповісти
На Донбасі зберігається режим тиші, порушення із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 4864
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22.08.2020 09:08 Відповісти
До речі, маємо злочин. Посадова особа агітує за партію. Уже самого цього достатньо для імпічменту.
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22.08.2020 09:10 Відповісти
йому можна..
він же не знав ))
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22.08.2020 09:13 Відповісти
На Донбасі зберігається режим тиші, порушення із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 9185
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22.08.2020 09:20 Відповісти
Це приватна особа, що веде політичну агітацію.
Правда за наш кошт. Таке останній раз риги робили (ті самі кінчені риги, що зараз повертаються до влади)
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22.08.2020 09:25 Відповісти
Колбасит с самого утра?
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22.08.2020 09:11 Відповісти
А що не так? Чи може це фотошоп?
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22.08.2020 09:12 Відповісти
Тепер замість українців в нас зекі і зечкі ?
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22.08.2020 09:12 Відповісти
Нет ни убитых, ни раненых.
Это очень хорошо!
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22.08.2020 09:13 Відповісти
Коли Україна була під окупацією нацистів у 1941, то також не було вбитих і поранених на фронті.
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22.08.2020 09:15 Відповісти
Ну тебе же, по большому счету, насрать и на убитых, и на раненых, и на Украину в целом. Ты же здесь пишешь только потому что тебе за это платят. Тебе на себя в зеркало не противно смотреть?
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22.08.2020 09:18 Відповісти
Зеленский действительно не хочет чтобы погибали украинцы ,в отличие от сивочелого
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22.08.2020 09:16 Відповісти
Еще один работник ботофермы. Вот как такую падаль земля носит?
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22.08.2020 09:19 Відповісти
Стронг, не влом з двох облікових записів строчити?
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22.08.2020 09:24 Відповісти
Посмотрим как рюзькие после выборов перестанут стрелять!
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22.08.2020 09:28 Відповісти
Тоді вони почнуть стріляти вже на вулицях Києва, та інших міст , притому безкарно , бо влада прокацапська з квітня 2019...Але , я не думаю, що ми допустимо ці вибори , що має статися , зелень буде тікати.
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22.08.2020 12:09 Відповісти
А не специально - ли зе запретил нашим воинам не стрелять в ответ, ведь во время нашей тишины, враг спокойно обустраивает свои позиции, зная, что наши 100% не будут стрелять в ответ???
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22.08.2020 10:57 Відповісти
Спокій зберігається завдяки такій собі Сніжані Єгоровій. Що воно таке, і звідки взялося?
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22.08.2020 11:21 Відповісти
Судячи з імені Снєжана походить зі сніжної Нігерії, яку ми називаємо кацапстаном.
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22.08.2020 13:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tu3OuMwZWRs Нахєра
це все пояснює
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22.08.2020 16:01 Відповісти
Под Авдеевкой обстрелы практически каждую ночь. И были раненые. Официально - тишина. Сволочи зеленые!
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22.08.2020 13:38 Відповісти
 
 