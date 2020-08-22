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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 145 нових випадків COVID-19, усього - 8 383, із них 116 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 145 нових випадків COVID-19, усього - 8 383, із них 116 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 21 серпня, підтвердили 145 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 21 серпня на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 21 серпня на Рівненщині зареєстровано 95 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 5 до 83 років.

Всього в області зареєстровано 8383 випадки захворювання на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 116 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 6003 людини.

В роботі лабораторій області залишаються 455 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 145 нових випадків COVID-19, усього - 8 383, із них 116 летальних, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 145 нових випадків COVID-19, усього - 8 383, із них 116 летальних, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 145 нових випадків COVID-19, усього - 8 383, із них 116 летальних, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 145 нових випадків COVID-19, усього - 8 383, із них 116 летальних, - ОДА 04

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Рівненська область (1170)


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Чем ближе выборы то и случакев больше. То "путин нападёт" было 5 лет в определенные кризисные момоенты в стране, теперь у ублюдочных зелёны х страшилка коронавирус. Что тогда что сейчас при всех Страхах, кабмин и Рада уходили на 1.5 месяца в отпуск и имели страну по полной.
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22.08.2020 08:29 Відповісти
 
 