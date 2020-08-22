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США надали Україні понад $18 млн допомоги від початку пандемії COVID-19, - Держдеп

США надали Україні понад $18 млн допомоги від початку пандемії COVID-19, - Держдеп

Від початку пандемії коронавірусу США виділили Україні $18,3 млн у вигляді медичної та гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США надають допомогу по лінії Держдепартаменту і через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Україні на суму приблизно 18,3 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці кошти покликані поліпшити можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і в боротьбі з подальшим поширенням коронавірусу, а також пом'якшити соціально-економічні наслідки "в тому числі для мешканців на сході України, яких зачепив конфлікт".

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Загалом від початку спалаху коронавірусу Штати виділили понад $1,6 мільярда на "надзвичайну медичну, гуманітарну, економічну" допомогу різним країнам, міжнародним і неурядовим організаціям по всьому світу.

Держдепартамент США (1612) карантин (18172) допомога (8280) США (22417) гуманітарна допомога (988) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
США предоставили Украине более $18 млн помощи с начала пандемии COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 9815
Степашка дуже дякує.
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22.08.2020 08:40
+6
На велике ЗЕбудівництво доріг.
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22.08.2020 08:58
+5
Где-то,кому-то,случаино,маску на завязках бесплатно дали?
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22.08.2020 08:48
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США предоставили Украине более $18 млн помощи с начала пандемии COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 9815
Степашка дуже дякує.
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22.08.2020 08:40 Відповісти
интересно узнать, куда растрынькали эти средства, если пандемия в Украине свирепствует и количество заьолевших медиков, воинов и населения стремительно увеличивается
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22.08.2020 08:46 Відповісти
На велике ЗЕбудівництво доріг.
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22.08.2020 08:58 Відповісти
Неіснуюче.
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22.08.2020 10:23 Відповісти
Тим, чим Ви цікавитеся, скоро зацікавляться Лерждеп і ФБР. Цікаво, як Зєля бабло з асфальту буде діставати? А ще цікавіше, де він буде шукати бабло, яке просвистіло і момо боротьби з коронавірусом, і мимо цього ж, започатковано ще урядом Гройсмана асфальтом? Невже додаткова робота листоношею дозволить Зєлі повернути у фонд американські гроші?
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22.08.2020 13:05 Відповісти
А мы из фонда борьбы с короновирусом десятки миллиардов гривен - на откаты с дорожных работ.А еще - миллиарды на зарплату ментам и лично Рюкзакову. Ну чем не борьба с COVID.
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22.08.2020 08:48 Відповісти
Где-то,кому-то,случаино,маску на завязках бесплатно дали?
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22.08.2020 08:48 Відповісти
На ті маски всі поклали болт і ходять без них.
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22.08.2020 09:00 Відповісти
Догнали и еще раз дали
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22.08.2020 10:18 Відповісти
Кто-то купит новый Крузак -для борьбы с covid-19
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22.08.2020 09:02 Відповісти
Они Теслы уважают.
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22.08.2020 09:06 Відповісти
США предоставили Украине более $18 млн помощи с начала пандемии COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8696
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22.08.2020 09:15 Відповісти
Из западных стран только штаты оказывают Украине реальную помощь и поддержку.
Теперь надо внимательно наблюдать, чтобы ЗЕбанутые крысы во главе с главным ЗЕбаньком не разворовали.
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22.08.2020 09:37 Відповісти
Поздно.
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22.08.2020 10:20 Відповісти
США предоставили Украине более $18 млн помощи - до конечных потребителей дошло 18 грн
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22.08.2020 10:11 Відповісти
thank you, gosdep
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22.08.2020 10:21 Відповісти
..и списали эту помощь на пересичных, которые её и в глаза не видели и навряд ли когда увидят..
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22.08.2020 12:21 Відповісти
 
 