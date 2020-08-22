США надали Україні понад $18 млн допомоги від початку пандемії COVID-19, - Держдеп
Від початку пандемії коронавірусу США виділили Україні $18,3 млн у вигляді медичної та гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Держдепу США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"США надають допомогу по лінії Держдепартаменту і через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Україні на суму приблизно 18,3 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці кошти покликані поліпшити можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і в боротьбі з подальшим поширенням коронавірусу, а також пом'якшити соціально-економічні наслідки "в тому числі для мешканців на сході України, яких зачепив конфлікт".
Загалом від початку спалаху коронавірусу Штати виділили понад $1,6 мільярда на "надзвичайну медичну, гуманітарну, економічну" допомогу різним країнам, міжнародним і неурядовим організаціям по всьому світу.
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Степашка дуже дякує.
Теперь надо внимательно наблюдать, чтобы ЗЕбанутые крысы во главе с главным ЗЕбаньком не разворовали.