В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа

В Україні станом на ранок суботи, 22 серпня, зафіксовано 2 328 нових випадків зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 657 осіб одужали, 37 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

На день раніше, 21 серпня, повідомлялося про 2 106 нових випадки, 20 серпня - про 2 134, 19 серпня - про 1 967, 18 серпня - про 1 616, 17 серпня - про 1 464 нові випадки, 16 серпня - про 1 637, 15 серпня - про 1 847, 14 серпня - про 1 732 інфікованих,13 серпня були 1 592 виявлених випадків.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок суботи 102 971 людину, видужалих - 51 735, померлих від початку пандемії 2 244 людини (за добу 37). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 48 992 людини, що на 1 634 більше, ніж на день ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (291), Одеській (210), Тернопільській (206), Чернівецькій (208) областях, Києві (179), Львівській (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (145) та Закарпатської (114) областях.

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