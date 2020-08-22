В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа
В Україні станом на ранок суботи, 22 серпня, зафіксовано 2 328 нових випадків зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 657 осіб одужали, 37 раніше хворих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
На день раніше, 21 серпня, повідомлялося про 2 106 нових випадки, 20 серпня - про 2 134, 19 серпня - про 1 967, 18 серпня - про 1 616, 17 серпня - про 1 464 нові випадки, 16 серпня - про 1 637, 15 серпня - про 1 847, 14 серпня - про 1 732 інфікованих,13 серпня були 1 592 виявлених випадків.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок суботи 102 971 людину, видужалих - 51 735, померлих від початку пандемії 2 244 людини (за добу 37). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 48 992 людини, що на 1 634 більше, ніж на день раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (291), Одеській (210), Тернопільській (206), Чернівецькій (208) областях, Києві (179), Львівській (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (145) та Закарпатської (114) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
досі завелике навантаження на пенсійний фонд..
https://censor.net/news/3214498/gosstat_rasskazal_o_demograficheskoyi_situatsii_v_ukraine_za_yanvariyun_2020_goda_umerli_na_17_tys_chel/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74448670
"Пандемія коронавірусу" у всій красі.
И все познается в сравнении . Если смертность уменьшилась не ковид ли в этом виноват.
Санитары правду не скажут. А эпидемиолагам слова не дают на олигархических каналах, других каналов на ТВ просто нет. Делайте выводы. Загнать в стойло и уничтожить мелкий бизнес кому выгодно.
PS для притомних українців нема потреби нагадувати про миття рук, дистанцію, здоровий ритм життя, свіже повітря на великих майданчиках...... а упоротим зебілам-жлобам - все до сраки
Во!
Золотые слова.
Именно их (тока на английском) и пишут комментаторы во всех австралийских СМИ.
А знаешь, почему между вами различий нет?
А потому, что и Ротшильды, и Лахта из мелкой угловной гопоты вас набирают, и потому так трудно отличить вас.
А это означает, что нет разницы между Ротшильдами и Лахтой, и те, и другие - уголовники. и все, что ини делят - это ассеты.
Недолго, тебя, зайчик, осталось бегать.
Потравленного Леху эвакуировали, а вот куда денешься?
так что иди, зайчик, к своим уголовным приятелям
Figure 2
Якщо здатні, можете й решту почитати.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Клікнете - розбивку по вікових групах побачите.
Інші таблиці - госпідалізація, реанімація, смертність.
Підтверджених випадків стало на 69% більше (60995 проти 102971)
Хворих стало на 86% більше (26289 проти 48992)
Смертельних випадків стало на 46% більше (1542 проти 2244)
Тих хто вилікувався стало на 56% більше (33172 проти 51735)
мають бути 500 -1000 грн ,ане 17000
А потом попробуйте тот штраф получить.
А то кто-то сомневался.
"Собирателем" (а также вакцинатором) сейчас самое время работать, самые безопасные профессии, при зверски обозленном населении.
А если запереть население по домам, да без денег, да если дома есть колун, то "собирателей' никто и страховать не возьмется...
Я давно пропоную 500-1000.
В тому числі за носіння маски"під носом"..
А то и убивать, без шуток.
Очень уж зло население.
Прямо так и пишут, что проверят на полиции, насколько полицейские жилеты устойчивы к пулям калибра "тридцать точка ноль шесть".
Ты не знаешь, шо это за калибр такой, на волка или на медведя, и какой толщины доску он пробивает?
Полицейские от автоматов, по слухам, не защитят.
Так что иди собирать штрафы смело, это совершенно безопасно.
Так же можешь записаться в вакцинаторы...
Потому и рапортуют, сколько штрафов выписали, а не сколько штрафов собрали.
То-то я и смотрю, сколько у нас в штате Виктория, Австралия, штрафов выписанных, да не собранных, за превышение скорости и проезд на красный свет.
А также за превышение сроков парковки.
Особенно сейчас штрафы хорошо собирать.
Уж не в двери ли "собиратели" будут звонить?
Ходить по домам?
На работе то никого нетути, все дома из-за дурантина.
А дома есть монтировка, как влепят ею в башку обирателю...
Ходить по домам для судебных приставов - это 1% от их основной работы, самый последний метод. При этом, если им там влепят мнотировкой по башке (что часто случается), то это опять дополнительный доход в казну государства в виде бесправного кандального раба на 7 лет колонии. А сама башка пристава тут мало роли играет т. к. он при исполнении - прибьют одного, его другой заменит - от перемены слагаемых сумма не меняется и исполнять свои обязанности ССП от этого не перестанет.
Но ты вообще не в курсе как приставы работают - они работают из кабинета на 80%. Обращение зарплат, доходов, всяких выплат, депозитов, ценных бумаг и т. п. производится только из офиса. То же по аресту авто и недвижимости. На дом могут придти оценщики-подрядчики вместо приставов. А приставам, если дело касается недвижимости, там делать просто нечего - все нужные сведения и документы они берут из госреестра.
Внутрь дома приставы пытаются попасть уже на самой последней стадии - тогда, когда с лошары обдирают последние нитки - чтобы описать ценные вещи в жилище.
То есть, если у тебя есть признанный судом долг (пофиг за что - штрафы, коммуналка, соседу) и по нему работают приставы, то прежде чем ты их узришь воочию у себя на пороге, ты сперва автоматом лишишься доходов, сбережений, транспорта, бизнеса, инвестиций, квартиры/дома/дачи/гаража. Это все с тебя сдерут полностью в заочном режиме - просто будут слать уведомления с приглашением на беседу и им очень удобно если лох на эту беседу не придет - тогда они вообще сделают все как хотят.
Уписяться над вами, зайчики.
Сейчас в Мельбурне, по случаю ограничений по макароновирусу 4-го уровня, власти могут реквизировать все имущество у населния и полиция может войти в дом не имея warrant.
Че же это не реквизуруют и не вламываются в дома, котик?
Чего они так баятся, ведь можно легко пополнить казну, реквизировав имущество, бо разрещено сейчас законом???
И в Украине точно также.
С приближающимися выборами на местах, зайчики.
ОПЗЖ (или ЕС) вломят всем, мало не покажется.
Какая "беседа" - когда комендантский час?
"******"(С), деньги кончились.
Ты не понял, что ли?
ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОСЛЕ ВЗРЫВА В БЕЙРУТЕ.
ВСЕ.
Умные люди всегда сами ходят к приставам бороться за свое имущество, следят чтобы ничего не занижали по оценке, и даже дают взятки оценщикам за завышение. А лохи, которые приставов игнорят, теряют свое имущество за бесценок - приставам же абсолютно пох за сколько ваше имущество реализуют - деньги все равно все в казну, а не приставам. И тогда дураки остаются и с не до конца погашенными долгами из-за заниженной оценки и без имущества. Ну это же лохи, у которых ума хватает только на то, чтобы хвататься за монтировку, накручивая себе задолженность.
Написала же я, что КИТАЙСКИЕ ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ.
Последнее, что надо коммуняцким властям сейчас - это спровоцировать население на бунты, тогда представителей властей пришибут монтировкой точняк, и никто даже не будет знать, а кто в толпе свезданул политику-коммуняке по башке, это же толпа, у толпы имени нет.
А можно и не монтировкой, можно и клюшкой для гольфа (гольф популярен) или битой для крикета (тоже популярная игра, и весьма).
Много, много чем можно врезать коммунякам по репе.
Ой, не могу.
Неделя прошла всего, как из Мельбурна улетели самолеты с китайским надсмотрщиками и закончился приток китайских денег, а у госслужаших УЖЕ такие проблемы с деньгами, что на улицах нет машин, а в магазинах нет покупателей. А ведь с началом масочного режима, и после введения комендантского часа на улицах было бойко, весьма бойко, в магазинах народ закупался.
Вот что значит, что отключили от китайской "соски", а ты что-то про приставов бормочешь.
Какие приставы, они же гослужащие, на платежке штата, а штат - без 5 минут банкрот.
200 тысяч госслужаших (это только в штате Виктория) пойдут за пособием, это же бизнесы, им по ковиду выплат не полагается.
А с пособиий, между прочим, добавку по ковиду снимают.
Да и просто так сидеть на пособии не получится - всех получателей пособия планируют на сбор фруктов фермерам послать, как дешевую, госуьдарством оплаченную рабсилу, а то отключат от пособия.
Тут не до телевизора с макароновирусом.
Уписяться, на Нобелевку премьеров штатов Австралии, на Нобелевку их, ипанатов!
По экономике Нобелевку им, дебилам.
Они сами убили частные бизнесы, а государство им денег не дает (Резервный Банк Австралии приказал штатам "выкашлять" 40 миллиардов денег), а китайскую соску отключили.
Тут не только заплачешь, как Министр Здравоохранения штата Виктория, тут с горя повесишься. Веревку я, к слову, премьерам штатов могу предоставить, равно как и мыло. Мне для коммуняк не жалко.
Кстати, и в Украине будет так же , когда у Шмыгалвя деньги закончатся.
Ты тогда в штрафовальщики записывайся, или в вакцинаторы.
между прочим, в Украине монтировка не понадобится, страна переполнена оружием.
"200 тысяч госслужаших (это только в штате Виктория) пойдут за пособием, это же НЕ бизнесы, им по ковиду выплат не полагается."
Что, СТРАШНО?
А ведь повесят вас, ей-ей, повесят.
Знай свое место, чмо опетешенное и не мычи полоумными высерами павиана-имбецила.
И прокси смени.
Ты же отсидел?
Ведь ты же срок мотал, верно?
Ты из Луганска или ты из Донецка?
Там много уголовников.
Самая база для вербовки Ротшильдами.
Напоминаю, что ты - не Леха Навальный и тебя эвакуировать никто не будет.
Тебя, любителя штрафовать, таки скоро повесят.
Сдохнет и цензор, его и так никто не комментирует и не читает.
Впрочем, не только цензор.
как закончились китайские деньги - закончились комментарии в австралийских СМИ.
И куда только подевались комментатоторы, неужели пошли туда, куда ты всем советуешь?
Хана цензору, и хана твоей плате на нем.
Плохи у вас дела, ротшильдовские, ой, плохи.
Плохи дела у Слуг Народа.
Побеждает ОПЗЖ на выборах - повесят вас, зачем вы русским?
Побеждает ЕС - повесят вас, думаешь, Порошенко забыл, как вы с него кожу с живого содрать собирались?
Так что получается, что кизда вам по любому.
Редко, когда такая ситуация бывает, чтобы вот безвыходаная абсолютно, но вы, ротшильдовские уголовники, талант.
Это же надо, сделать так, что куда не сунешься - все могила.
Ты же свой, ротшильдовской, верно?
Интересно, а долго Ротшильды цензору - это их сайт - будут платить,?
Деньги то после Бейрута не только у китайцев закончились.
""I just say to people, we can't just stop. We can't give up. We've got to keep going. The only thing that wins, if we let our fatigue get the better of us, is this virus. It'll spread more rapidly. It'll take more lives. https://www.theage.com.au/national/victoria/virus-case-figures-offer-hope-but-path-remains-long-20200814-p55lo8.html It'll mean opening up is further away than it's ever been."
То есть не будете слушаться и сидеть по домам - не снимет ограничения наш диктатор огородный, не имеющий ни армии, ни денег.
Поскольку и у Эндрюса, и у федралов закончился источник денег (он как-то иссяк после взрыва "удобрений" в Бейруте), то я буду с восторгом наблюдать продолжение этого шоу, а именно заключитльной его части: конфликта пустого желудка (он в реальности) с пустой же башкой (она в виртуале) у населения.
Мне очень интересно, как скоро после окончания выплат по ковиду пустой желудок победит пустую башку.
Сдается мне, что когда детишки завопят: "Мама, жрать хочу!" и "Мама, хлеба дай!" - то разом угаснет весь интерес к голубому экрану телевизора. возьмет мама (или папа) в руки монтировку да и пойдет на промысел. А какого политика она той монтировкой по башке *бнет - мне фиолетово, ведь я же не политик.
P.S. Боятся ли политики австралийские детский воплей? Страсть, как боятся, ведь дети до 12 лет
намордникимаски не носят. Эта такая вот "пандемия", да, когда самая уязвимая для вируса категория населения официально может не носить масок - и они не носят.
Так что я с восторгом наблюдаю заключительную часть "марлезонского балета о борьбе с макароновирусом". Будет и еще одна фаза - терминальная. Это для власти.
дивно..як в Україні за 4 місяці ніхто не помер(від голоду)..
ОЛЬГИНСКИЕ СВОЛОЧИ !! ВИ ВРИТЕ,ВРИТЕ,ДА НЕ ЗАВИРАЙТЕСЬ !!!
Скажи мне, заинька, почему магазины и рынки пусты даже при выплатах?
Ты протер очечки, заинька, тебе хорошо видна ситуация в городе Мельбурне и одном из его самых обеспеченных районов - Кэмберуэлле?
ДЕНЕГ НЕТ ДАЖЕ ПРИ ВЫПЛАТАХ.
Кизда вам, ротшильдовские.
В Австралии нищета,а В Украине народ толпится..в магазинах.. ))))
Кролічєк,расскажи нам ещьо казочку..)))
Кому - щи пустые, кому - жемчуг мелкий.
Если для Украины голод - это когда хлеба нет, то для Австралии голод, это когда мяса нет.
А покупателей в мясных лавках рынка в моем районе нет ни одного, не берут мясо по 30 баксов за кило, зато супермаркеты продают кур ноги по 4 бакса за кило по одному кило в одни руки, понял, ротшильдовский?
"Странно", верно, что курицы по 12 баксов лежат - бери покупай, а кур ноги по 4 бакса - тока одно кило в одну закупку?
Нищета - это не когда нет продуктов.
Нищета - это когда есть продукты, да вот лохторат не может их купить.
Не помнишь, ротшильдовский, что сделали с одной героиней, которая посоветовала есть пирожные?
что ей отрубили, подскажи?
Продуктовые.
Так что я в восторгом (как уже сказала) наблюдаю за полетом фантазии наших коммунистических политиков.
Могут, могут же люди если захотят (не знаю, что они там курят, может это грибы?)
Правда, могут недолго, ограничено их время, так получается.
Деньгами ограничено.
И отсутствием армии.
Так что пусть повы*бываются покеда.
але брати зі всіх...
можливо необхідні поліцейські рейди..
Як на Заході проти наркопритонів....
"Не платите арендной платы кровосу лендлорду, пусть подавится эксплуататор" - соловьем заливается наш коммуняка, Премьер штата Виктирия.
"Шоб ипотеку платили, как миленькие" - говорит глава Резервного Bанка (а то банки "схлопнутся", которые ту ипотеку выдали).
И получается, что арендатор может арендную плату не платить, а лендлорд ипотеку платить обязан, тока из каких денюх?
Вот как возьмет лендлорд в руки монтировку, как как *бнет ее с размаху по арендатору, да как начнется заварушка, то есть анархия, вот всем и станет не до макароновируса.
И потому последняя стадия для власти будет терминальная, ведь при анархии власти то нету, *бнулась та власть.
- диктатором без армии
- политиком без денег
- и сапожником без сапог.
Это, действительно, достижение: самому убить частные бизнесы, чтобы потом оказаться без источника финасирования, потому как после взрыва "удобрений" в Бейруте денежные источники как-то вдруг иссякли.
Правда, есть у меня для Степанова совет: может, ему алмаз поискать?
Или там рубин?
А вдруг да и найдет?
Если повезет.
Дебилы расслабились и ничего не понимают, потому что они дебилы.
Только штрафами и мент. рейдами можно что-то сделать.