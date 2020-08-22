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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа

В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа

В Україні станом на ранок суботи, 22 серпня, зафіксовано 2 328 нових випадків зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 657 осіб одужали, 37 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ

На день раніше, 21 серпня, повідомлялося про 2 106 нових випадки, 20 серпня - про 2 134, 19 серпня - про 1 967, 18 серпня - про 1 616, 17 серпня - про 1 464 нові випадки, 16 серпня - про 1 637, 15 серпня - про 1 847, 14 серпня - про 1 732 інфікованих,13 серпня були 1 592 виявлених випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через потрапляння в "червону" зону в Чернівцях можуть початися масові протести, - в.о. мера Каспрук

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок суботи 102 971 людину, видужалих - 51 735, померлих від початку пандемії 2 244 людини (за добу 37). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 48 992 людини, що на 1 634 більше, ніж на день ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (291), Одеській (210), Тернопільській (206), Чернівецькій (208) областях, Києві (179), Львівській (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (145) та Закарпатської (114) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме менше двох років

В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа 01
В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа 02
В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа 03
В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа 04
В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа 05
В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа 06

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+20
Сейчас в стационары направляют исключительно тяжелобольных. Как заявил Степанов на брифинге - средняя тяжесть не является основанием для госпитализации. Тоесть, лечитесь дома и за свой счет, заражая окружающих. Денег в бюджете все-равно нет. Если кто-то думает что изоляция в квартире лучше изоляции в больничном инфексионном боксе - то пусть он вспомнит как китайцы строили за неделю целые больничные комплексы для этой цели. А у нас выборы на носу. ЗЕ "Мурзилку" разносит, с мячиком прыгает, огурцы шинкует. Ведь для этого зебобики его выбрали, чем же ему еще заняться? Других проблем в стране для него не существует. Можно еще на крыльце ОП в классики поиграть или поискать заброшенный самокат предыдущего премьера. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы ....... не просило.
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22.08.2020 09:08
+10
Вирус не пропал, но случаев заражения и смертей стало гораздо меньше. И в отличии от нас там люди соблюдают элементарные меры предосторожности, носят маски в помещениях, на рынках и в транспорте, в транспорте только сидячие и везде соблюдают дистанцию. Итальянцев весна научила, а мы отделались лёгким испугом, и многим это всружило голову. Видимо придется учиться на своих ошибках если умеем учиться на ошибках других.
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22.08.2020 09:41
+9
А денег нет на борьбу с ковидом, мы их профукали на видосики-гундосики!
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22.08.2020 08:58
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Ждём открытия школ и вузов ((
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22.08.2020 10:20 Відповісти
ага.. ще не всі бабусі і дідусі школярів "скопитились"..
досі завелике навантаження на пенсійний фонд..
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22.08.2020 10:29 Відповісти
І при цьому за цей період 2020 року померло на 17 тисяч менше ніж за минулий період, коли небуло ніякого коронавірусу?:
https://censor.net/news/3214498/gosstat_rasskazal_o_demograficheskoyi_situatsii_v_ukraine_za_yanvariyun_2020_goda_umerli_na_17_tys_chel/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74448670

"Пандемія коронавірусу" у всій красі.
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22.08.2020 10:10 Відповісти
КУПУ ФАКТОРІВ НЕ ВРАХОВАНО,АЛЕ ПОРІВННЯННЯ -ефектне ..((
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22.08.2020 10:16 Відповісти
Продукты как и вирус бывают разные все в мире яд и лекарство только зависит от дозы.
И все познается в сравнении . Если смертность уменьшилась не ковид ли в этом виноват.
Санитары правду не скажут. А эпидемиолагам слова не дают на олигархических каналах, других каналов на ТВ просто нет. Делайте выводы. Загнать в стойло и уничтожить мелкий бизнес кому выгодно.
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22.08.2020 10:28 Відповісти
Эпидемиологам слово дают, но только своим придворным.
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22.08.2020 21:37 Відповісти
не здивуюся, якщо на День Прапора і День Незалежності у зелено-голубОї влади стендаперів-аніматорів буде 3000+ захворілих.. і Бусінка-Вошьдь введе військовий стан..
PS для притомних українців нема потреби нагадувати про миття рук, дистанцію, здоровий ритм життя, свіже повітря на великих майданчиках...... а упоротим зебілам-жлобам - все до сраки
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22.08.2020 10:32 Відповісти
Слушай, даун! Вы задолбали! Во всем мире идет увеличение количества больных. ВО ВСЕМ МАТЬ ТВОЮ МИРЕ! И какое отношение имеет бусинка к тому, что вы, безмоглые животные не способны даже дистанцию в местах скопления людей соблюдать? И дело тут не в политических предпочтениях, а в уровне интеллекта и образовании. Я видел много людей голосовавших за пороха и утверждающих, что ковид это выдумка и ложь власти, как и наоборот... вот только почему-то те кто кричал про фейковость коронавируса очень быстро затыкаются стоит кому-то из знакомых или близких заболеть. Хватит уже про бубочку, *******! Начните с себя!
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22.08.2020 12:33 Відповісти
"Слушай, даун! Вы задолбали!"

Во!
Золотые слова.
Именно их (тока на английском) и пишут комментаторы во всех австралийских СМИ.
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22.08.2020 13:26 Відповісти
дурантинофіли (свободолюбиві веселі дебіли) ніяк не зрозуміють,що епідемію ефективніше і дешевше "давити у зародку"
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22.08.2020 13:52 Відповісти
А какое отношение московитский бот имеет к австралии?
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22.08.2020 14:21 Відповісти
Вот объясни мне, ротшильдовский, что тебя отличает от лахтинского?
А знаешь, почему между вами различий нет?
А потому, что и Ротшильды, и Лахта из мелкой угловной гопоты вас набирают, и потому так трудно отличить вас.
А это означает, что нет разницы между Ротшильдами и Лахтой, и те, и другие - уголовники. и все, что ини делят - это ассеты.
Недолго, тебя, зайчик, осталось бегать.

Потравленного Леху эвакуировали, а вот куда денешься?
так что иди, зайчик, к своим уголовным приятелям
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22.08.2020 14:48 Відповісти
Вот читаю твой бред и понимаю, что прав был Гитлер когда всех душевнобольных в газовые камеры отправлял или на стерилизацию. Такие как ты не должны давать потомство да и жить вам не следует, слишком много хаоса и негатива вносите. Какой в жопу Ротшильд, какая в жопу лахта? Кто тебе разрешил палату покидать и за комп лечащего врача садится?
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22.08.2020 14:55 Відповісти
..ты задолбаным родился.. - обычная родовая травма совка.. походу от этого невнимательность и истерика напублику..
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22.08.2020 20:32 Відповісти
Свои комплексы на других проецируешь? Молодец!
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22.08.2020 20:40 Відповісти
Ви брешете.
Figure 2
Якщо здатні, можете й решту почитати.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Клікнете - розбивку по вікових групах побачите.
Інші таблиці - госпідалізація, реанімація, смертність.
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22.08.2020 21:09 Відповісти
От чего умер?? Коронавирус! А почему у него дырка в голове???
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22.08.2020 10:44 Відповісти
А хтось ще в травні обіцяв "плато", правда, тоді ще про вибори розмов не було.
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22.08.2020 10:54 Відповісти
в голове у тебя плато.... а вирус новый и неизученный и с прогнозами ошибались даже мировые светила инфектологии. так что хватит про выборы! или ты на московитов работаешь? Уже даже американцы сказали, что 90 процентов фейков про безопасность коронавируса идет из московии
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22.08.2020 12:35 Відповісти
Уж больно ты грозен, как я погляжу. Следи за своей головой "светило".
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22.08.2020 19:46 Відповісти
Купи себе большой дилдо и прыгай нах
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22.08.2020 20:39 Відповісти
Да кто тебе мешает, прыгай сколько хочешь, если нравится, другим не надо предлагать.
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22.08.2020 21:30 Відповісти
Зеленський, ти ще думаєш школи першого вересня відкривати для дітей? Схаменися твою дівізію.
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22.08.2020 11:30 Відповісти
яб зробив диференціацію.. до 3-го класу зробити класи до 10 осіб..Перерви -НЕ ОДНОЧАСНО,щоб діти не перетинались з різних класів..Плюс "дистанційка" від 3-го класу і вище...
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22.08.2020 13:22 Відповісти
Якщо порівняти показники за останній місяць 22 серпня до 22 липня то будемо мати наступне:
Підтверджених випадків стало на 69% більше (60995 проти 102971)
Хворих стало на 86% більше (26289 проти 48992)
Смертельних випадків стало на 46% більше (1542 проти 2244)
Тих хто вилікувався стало на 56% більше (33172 проти 51735)
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22.08.2020 11:53 Відповісти
В начале должны одуматься МЭРЫ городов которые ещё ранее выступили против ужесточения карантинных мер, А сейчас в результате пиар компаний перед выборами имеем, ТО, что имеем - МЫ же все живём в одной стране!?, в маршрутках, в магазинах, в кафе и других общественных местах - ЭТО мы сами для начала не придерживаемся элементарных мер безопасности, А почему продолжается заболеваемость среди работников медицины - НЕ берём во внимание ТЕХ работников которые не посредственно имеют контакт с больными на корона вирус, Если работники медицины на столько халатны! ТО о чём вообще можно говорить.
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22.08.2020 12:41 Відповісти
ляшко парками пугал теперь статистикой. Солгавши раз так кто тебе поверит. Начальство надо воспитывать или получим пастухов. Должны быть переговоры, договоры, а не приказы санитаров и фотогрфов, громадам Без переговоров неиисполнять. Сначала обсуждение.
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22.08.2020 12:54 Відповісти
Я вчера на море был на 10й станции капец народу, лежбище, все друг возле друга, в транспорте большинство без масок, сколько хотят, столько заходят, власти нет короче.....
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22.08.2020 13:01 Відповісти
ШТРАФИ НЕ ПРАЦЮЮТЬ .
мають бути 500 -1000 грн ,ане 17000
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22.08.2020 13:23 Відповісти
Да выписывайте на здоровье.
А потом попробуйте тот штраф получить.
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22.08.2020 13:25 Відповісти
не всі погодяться поїхати на тимчасове затримання і відразу розрахуються...
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22.08.2020 13:47 Відповісти
Спасибо, что Вы признались, что штрафы собрать невозможно.
А то кто-то сомневался.
"Собирателем" (а также вакцинатором) сейчас самое время работать, самые безопасные профессии, при зверски обозленном населении.
А если запереть население по домам, да без денег, да если дома есть колун, то "собирателей' никто и страховать не возьмется...
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22.08.2020 13:50 Відповісти
17000 ,так, неможливо.
Я давно пропоную 500-1000.
В тому числі за носіння маски"під носом"..
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22.08.2020 13:54 Відповісти
Выписать то можно, да вот бить будут собирателей штрафов.
А то и убивать, без шуток.
Очень уж зло население.
Прямо так и пишут, что проверят на полиции, насколько полицейские жилеты устойчивы к пулям калибра "тридцать точка ноль шесть".
Ты не знаешь, шо это за калибр такой, на волка или на медведя, и какой толщины доску он пробивает?
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22.08.2020 13:57 Відповісти
Можешь не отвечать, ме тут подсказали, что это для автоматического оружия.
Полицейские от автоматов, по слухам, не защитят.
Так что иди собирать штрафы смело, это совершенно безопасно.
Так же можешь записаться в вакцинаторы...
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22.08.2020 13:59 Відповісти
получат не переживай,там целая армия дармоедов.
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23.08.2020 05:46 Відповісти
Почему не вводят тотальный карантин?? В апреле при сраных 300 случаев была масса запретов, а сейчас 2500 и все гуляют. Ввести все запреты жестко - на нарушение сразу 36 тыс штрафа без помилования! Вот и убытки заодно окупите за счет скота упоротого да еще и в выгоде в большой будет государство. Учитесь деньги зарабатывать на скоте - в других странах давно смекнули, что карантин и штрафы - это золотое дно и отличный госбизнес в кризис.
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22.08.2020 13:13 Відповісти
Не, штафы еще собрать нужно.
Потому и рапортуют, сколько штрафов выписали, а не сколько штрафов собрали.
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22.08.2020 13:24 Відповісти
Выписать - это самое простое. Главное - ПРИСУДИТЬ. А собирать это уже автоматическая и многократно отработанная техника судебных приставов - соберут 100%, если есть хоть что-то обратить, конфисковать или арестовать.
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22.08.2020 13:44 Відповісти
Ага, щаз.
То-то я и смотрю, сколько у нас в штате Виктория, Австралия, штрафов выписанных, да не собранных, за превышение скорости и проезд на красный свет.
А также за превышение сроков парковки.
Особенно сейчас штрафы хорошо собирать.
Уж не в двери ли "собиратели" будут звонить?
Ходить по домам?
На работе то никого нетути, все дома из-за дурантина.
А дома есть монтировка, как влепят ею в башку обирателю...
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22.08.2020 13:48 Відповісти
Ты тупо не в теме. Сразу видно, что в жернова пока не попадал. То есть у тебя пока статус счастливого непуганого идиота.
Ходить по домам для судебных приставов - это 1% от их основной работы, самый последний метод. При этом, если им там влепят мнотировкой по башке (что часто случается), то это опять дополнительный доход в казну государства в виде бесправного кандального раба на 7 лет колонии. А сама башка пристава тут мало роли играет т. к. он при исполнении - прибьют одного, его другой заменит - от перемены слагаемых сумма не меняется и исполнять свои обязанности ССП от этого не перестанет.
Но ты вообще не в курсе как приставы работают - они работают из кабинета на 80%. Обращение зарплат, доходов, всяких выплат, депозитов, ценных бумаг и т. п. производится только из офиса. То же по аресту авто и недвижимости. На дом могут придти оценщики-подрядчики вместо приставов. А приставам, если дело касается недвижимости, там делать просто нечего - все нужные сведения и документы они берут из госреестра.
Внутрь дома приставы пытаются попасть уже на самой последней стадии - тогда, когда с лошары обдирают последние нитки - чтобы описать ценные вещи в жилище.
То есть, если у тебя есть признанный судом долг (пофиг за что - штрафы, коммуналка, соседу) и по нему работают приставы, то прежде чем ты их узришь воочию у себя на пороге, ты сперва автоматом лишишься доходов, сбережений, транспорта, бизнеса, инвестиций, квартиры/дома/дачи/гаража. Это все с тебя сдерут полностью в заочном режиме - просто будут слать уведомления с приглашением на беседу и им очень удобно если лох на эту беседу не придет - тогда они вообще сделают все как хотят.
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22.08.2020 14:08 Відповісти
"Обращение зарплат, доходов, всяких выплат, депозитов, ценных бумаг и т. п. производится только из офиса. То же по аресту авто и недвижимости"

Уписяться над вами, зайчики.
Сейчас в Мельбурне, по случаю ограничений по макароновирусу 4-го уровня, власти могут реквизировать все имущество у населния и полиция может войти в дом не имея warrant.
Че же это не реквизуруют и не вламываются в дома, котик?
Чего они так баятся, ведь можно легко пополнить казну, реквизировав имущество, бо разрещено сейчас законом???
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22.08.2020 14:35 Відповісти
Сейчас у политиков в Австралии одна забота: у федералов - чтобы население вломило монтировкой главам штатав первым, ну, а у глав штатов, интерес, соответсвенно, наоборот, чтобы население вломило федералам.
И в Украине точно также.
С приближающимися выборами на местах, зайчики.
ОПЗЖ (или ЕС) вломят всем, мало не покажется.
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22.08.2020 14:39 Відповісти
" Это все с тебя сдерут полностью в заочном режиме - просто будут слать уведомления с приглашением на беседу "

Какая "беседа" - когда комендантский час?
"******"(С), деньги кончились.
Ты не понял, что ли?
ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОСЛЕ ВЗРЫВА В БЕЙРУТЕ.
ВСЕ.
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22.08.2020 14:36 Відповісти
А с карантином тем более приставам лафа - они могут делать с твоим имуществом, что хотят, благо ты же на карантине и сам не изъявляешь желания общаться. Например, приехали к твоему дому оценщики от приставов. Предложили пустить внутрь. Ты отказал. Они и рады - влепили оценку ниже рыночной (как без отделки) и передали приставам. Те твою хибару подрядчику по госторгам и ты оперативно оказываешься на улице т. к. твой дом по-дешевке продадут очень быстро.
Умные люди всегда сами ходят к приставам бороться за свое имущество, следят чтобы ничего не занижали по оценке, и даже дают взятки оценщикам за завышение. А лохи, которые приставов игнорят, теряют свое имущество за бесценок - приставам же абсолютно пох за сколько ваше имущество реализуют - деньги все равно все в казну, а не приставам. И тогда дураки остаются и с не до конца погашенными долгами из-за заниженной оценки и без имущества. Ну это же лохи, у которых ума хватает только на то, чтобы хвататься за монтировку, накручивая себе задолженность.
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22.08.2020 14:56 Відповісти
Ты не понял, зайчик, у тебя дислексия?
Написала же я, что КИТАЙСКИЕ ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ.
Последнее, что надо коммуняцким властям сейчас - это спровоцировать население на бунты, тогда представителей властей пришибут монтировкой точняк, и никто даже не будет знать, а кто в толпе свезданул политику-коммуняке по башке, это же толпа, у толпы имени нет.

А можно и не монтировкой, можно и клюшкой для гольфа (гольф популярен) или битой для крикета (тоже популярная игра, и весьма).
Много, много чем можно врезать коммунякам по репе.

Ой, не могу.
Неделя прошла всего, как из Мельбурна улетели самолеты с китайским надсмотрщиками и закончился приток китайских денег, а у госслужаших УЖЕ такие проблемы с деньгами, что на улицах нет машин, а в магазинах нет покупателей. А ведь с началом масочного режима, и после введения комендантского часа на улицах было бойко, весьма бойко, в магазинах народ закупался.
Вот что значит, что отключили от китайской "соски", а ты что-то про приставов бормочешь.
Какие приставы, они же гослужащие, на платежке штата, а штат - без 5 минут банкрот.
200 тысяч госслужаших (это только в штате Виктория) пойдут за пособием, это же бизнесы, им по ковиду выплат не полагается.
А с пособиий, между прочим, добавку по ковиду снимают.
Да и просто так сидеть на пособии не получится - всех получателей пособия планируют на сбор фруктов фермерам послать, как дешевую, госуьдарством оплаченную рабсилу, а то отключат от пособия.
Тут не до телевизора с макароновирусом.

Уписяться, на Нобелевку премьеров штатов Австралии, на Нобелевку их, ипанатов!
По экономике Нобелевку им, дебилам.
Они сами убили частные бизнесы, а государство им денег не дает (Резервный Банк Австралии приказал штатам "выкашлять" 40 миллиардов денег), а китайскую соску отключили.
Тут не только заплачешь, как Министр Здравоохранения штата Виктория, тут с горя повесишься. Веревку я, к слову, премьерам штатов могу предоставить, равно как и мыло. Мне для коммуняк не жалко.

Кстати, и в Украине будет так же , когда у Шмыгалвя деньги закончатся.
Ты тогда в штрафовальщики записывайся, или в вакцинаторы.
между прочим, в Украине монтировка не понадобится, страна переполнена оружием.
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22.08.2020 16:16 Відповісти
* Опечатка:
"200 тысяч госслужаших (это только в штате Виктория) пойдут за пособием, это же НЕ бизнесы, им по ковиду выплат не полагается."
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22.08.2020 16:20 Відповісти
Зайчик - это твой анальный любовник. Всосало, чмо тупорылое? То-то.
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22.08.2020 16:20 Відповісти
Что, ротшильдовский, на мат перешел?
Что, СТРАШНО?
А ведь повесят вас, ей-ей, повесят.
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22.08.2020 16:23 Відповісти
Ты черножопое животное мычи у себя на черножопых ресурсах, а не тут. Мне еще животные не указывали как мне заблагорассудится их мразей отматюкать.
Знай свое место, чмо опетешенное и не мычи полоумными высерами павиана-имбецила.
И прокси смени.
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22.08.2020 16:26 Відповісти
Я же сказала, что ротшильдовские - уголовники.
Ты же отсидел?
Ведь ты же срок мотал, верно?
Ты из Луганска или ты из Донецка?
Там много уголовников.
Самая база для вербовки Ротшильдами.
Напоминаю, что ты - не Леха Навальный и тебя эвакуировать никто не будет.
Тебя, любителя штрафовать, таки скоро повесят.
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22.08.2020 16:30 Відповісти
Ты соси, жерножопое, не отвлекайся от процесса, больше заработаешь
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22.08.2020 16:31 Відповісти
Да все уже поняли, что ты - уголовник, и что цензор - ротшильдовский сайт, уголовников ротшильдовскх не банит, бо они цензору социально близкие.
Сдохнет и цензор, его и так никто не комментирует и не читает.
Впрочем, не только цензор.
как закончились китайские деньги - закончились комментарии в австралийских СМИ.
И куда только подевались комментатоторы, неужели пошли туда, куда ты всем советуешь?
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22.08.2020 16:36 Відповісти
А цензор то никто и не коментирует.
Хана цензору, и хана твоей плате на нем.
Плохи у вас дела, ротшильдовские, ой, плохи.
Плохи дела у Слуг Народа.
Побеждает ОПЗЖ на выборах - повесят вас, зачем вы русским?
Побеждает ЕС - повесят вас, думаешь, Порошенко забыл, как вы с него кожу с живого содрать собирались?
Так что получается, что кизда вам по любому.
Редко, когда такая ситуация бывает, чтобы вот безвыходаная абсолютно, но вы, ротшильдовские уголовники, талант.
Это же надо, сделать так, что куда не сунешься - все могила.
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22.08.2020 16:33 Відповісти
А ведь не забанят тебя на цензоре, верно?
Ты же свой, ротшильдовской, верно?
Интересно, а долго Ротшильды цензору - это их сайт - будут платить,?
Деньги то после Бейрута не только у китайцев закончились.
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22.08.2020 16:25 Відповісти
Наш гкоммуняка, Премьер шата Виктория, Австралия, Эндрюс, все запугивает:
""I just say to people, we can't just stop. We can't give up. We've got to keep going. The only thing that wins, if we let our fatigue get the better of us, is this virus. It'll spread more rapidly. It'll take more lives. https://www.theage.com.au/national/victoria/virus-case-figures-offer-hope-but-path-remains-long-20200814-p55lo8.html It'll mean opening up is further away than it's ever been."

То есть не будете слушаться и сидеть по домам - не снимет ограничения наш диктатор огородный, не имеющий ни армии, ни денег.
Поскольку и у Эндрюса, и у федралов закончился источник денег (он как-то иссяк после взрыва "удобрений" в Бейруте), то я буду с восторгом наблюдать продолжение этого шоу, а именно заключитльной его части: конфликта пустого желудка (он в реальности) с пустой же башкой (она в виртуале) у населения.
Мне очень интересно, как скоро после окончания выплат по ковиду пустой желудок победит пустую башку.
Сдается мне, что когда детишки завопят: "Мама, жрать хочу!" и "Мама, хлеба дай!" - то разом угаснет весь интерес к голубому экрану телевизора. возьмет мама (или папа) в руки монтировку да и пойдет на промысел. А какого политика она той монтировкой по башке *бнет - мне фиолетово, ведь я же не политик.

P.S. Боятся ли политики австралийские детский воплей? Страсть, как боятся, ведь дети до 12 лет намордники маски не носят. Эта такая вот "пандемия", да, когда самая уязвимая для вируса категория населения официально может не носить масок - и они не носят.
Так что я с восторгом наблюдаю заключительную часть "марлезонского балета о борьбе с макароновирусом". Будет и еще одна фаза - терминальная. Это для власти.
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22.08.2020 13:23 Відповісти
в Австралії настільки бідний народ,що за місяць карантину почне помирати з голоду ? ))))
дивно..як в Україні за 4 місяці ніхто не помер(від голоду)..


ОЛЬГИНСКИЕ СВОЛОЧИ !! ВИ ВРИТЕ,ВРИТЕ,ДА НЕ ЗАВИРАЙТЕСЬ !!!
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22.08.2020 13:50 Відповісти
Заинька, скажи мне, а когда заканчиваются выплаты по ковиду?
Скажи мне, заинька, почему магазины и рынки пусты даже при выплатах?
Ты протер очечки, заинька, тебе хорошо видна ситуация в городе Мельбурне и одном из его самых обеспеченных районов - Кэмберуэлле?
ДЕНЕГ НЕТ ДАЖЕ ПРИ ВЫПЛАТАХ.
Кизда вам, ротшильдовские.
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22.08.2020 13:53 Відповісти
удівітєльно..
В Австралии нищета,а В Украине народ толпится..в магазинах.. ))))

Кролічєк,расскажи нам ещьо казочку..)))
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22.08.2020 13:55 Відповісти
А нищета - она сравнительная.
Кому - щи пустые, кому - жемчуг мелкий.
Если для Украины голод - это когда хлеба нет, то для Австралии голод, это когда мяса нет.
А покупателей в мясных лавках рынка в моем районе нет ни одного, не берут мясо по 30 баксов за кило, зато супермаркеты продают кур ноги по 4 бакса за кило по одному кило в одни руки, понял, ротшильдовский?
"Странно", верно, что курицы по 12 баксов лежат - бери покупай, а кур ноги по 4 бакса - тока одно кило в одну закупку?
Нищета - это не когда нет продуктов.

Нищета - это когда есть продукты, да вот лохторат не может их купить.
Не помнишь, ротшильдовский, что сделали с одной героиней, которая посоветовала есть пирожные?
что ей отрубили, подскажи?
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22.08.2020 14:04 Відповісти
Собственно, мне то пофиг, мне же голову то рубить не будут, я же не политик, да и запасы у меня есть.
Продуктовые.
Так что я в восторгом (как уже сказала) наблюдаю за полетом фантазии наших коммунистических политиков.
Могут, могут же люди если захотят (не знаю, что они там курят, может это грибы?)
Правда, могут недолго, ограничено их время, так получается.
Деньгами ограничено.
И отсутствием армии.
Так что пусть повы*бываются покеда.
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22.08.2020 14:07 Відповісти
Согласен, первый штраф грн 100, второй раз 500....
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22.08.2020 13:39 Відповісти
можна і так..
але брати зі всіх...
можливо необхідні поліцейські рейди..
Як на Заході проти наркопритонів....
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22.08.2020 13:48 Відповісти
Только так и никак иначе, у нас на школьном стадионе, сейчас пойду и будет там толпы играть в баскетбол, футбол и так весь карантин было....
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22.08.2020 16:30 Відповісти
Представим себе картинку: пришли политики австралийские к главе Резервного Банка и говорят: "А напечатай нам еще пол-триллиона денег, детишкам на хлеб по ковиду". "Что вы на завтрак такого забористого съели, зайчики", - скажет глава Резервного Банка - "Хай им родители на хлеб зарабатывают, чай, не инвалиды, потому как печатать бесполезно, все деньги "на хлеб" пожрет инфляция".
"Не платите арендной платы кровосу лендлорду, пусть подавится эксплуататор" - соловьем заливается наш коммуняка, Премьер штата Виктирия.
"Шоб ипотеку платили, как миленькие" - говорит глава Резервного Bанка (а то банки "схлопнутся", которые ту ипотеку выдали).
И получается, что арендатор может арендную плату не платить, а лендлорд ипотеку платить обязан, тока из каких денюх?
Вот как возьмет лендлорд в руки монтировку, как как *бнет ее с размаху по арендатору, да как начнется заварушка, то есть анархия, вот всем и станет не до макароновируса.
И потому последняя стадия для власти будет терминальная, ведь при анархии власти то нету, *бнулась та власть.
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22.08.2020 13:42 Відповісти
Бесконечно можно хохотать над тремя вещами:
- диктатором без армии
- политиком без денег
- и сапожником без сапог.
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22.08.2020 14:31 Відповісти
100 тыс заболевших от COVID-19 это несопоставимо мало с числом заболевших и умерших от, например, свиного гриппа или желудочно-кишечными заболеваниями, вызвывнными некачественными продуктами, Тем более что от короновируса не умирают, а умирают от сопутствующих болезней и осложнений. И тем более несопоставимо с экономическими последствиями, развалом малого и среднего бизнес, огромного количества безработных, а также огромной многомиллиардной дырой в бюджете Украины. Этого Степанова не слушать, а судить надо за вредительство.
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22.08.2020 14:44 Відповісти
Не один Степанов должен быть выдвинут на Нобелвку по экономике.
Это, действительно, достижение: самому убить частные бизнесы, чтобы потом оказаться без источника финасирования, потому как после взрыва "удобрений" в Бейруте денежные источники как-то вдруг иссякли.
Правда, есть у меня для Степанова совет: может, ему алмаз поискать?
Или там рубин?
А вдруг да и найдет?
Если повезет.
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22.08.2020 16:27 Відповісти
От Covid -19 люди будут болеть пока не выработаться устойчивый иммунитет. А для этого должны переболеть до 70% населения. В результате карантин должен растянуться на несколько лет. И к чему мы придем? Что это не как вредительство.
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22.08.2020 14:59 Відповісти
пока власти и менты не будут контролировать соблюдение правил и штрафовать- у нас будет экспоненц. рост.
Дебилы расслабились и ничего не понимают, потому что они дебилы.
Только штрафами и мент. рейдами можно что-то сделать.
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22.08.2020 17:55 Відповісти
Наоборот, это дебилы с рабским менталитетом объединились в злобно воинственную секту коронафобов, против свободномыслящих и адекватных людей.
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22.08.2020 20:48 Відповісти
Выявленные и бессимптомные вспышки ковидные это не факт болезни,факт температура. Пока это норма не отменена ковидные поползновения вне закона.
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23.08.2020 03:36 Відповісти
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