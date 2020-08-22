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Новини Агресія Росії проти України
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29 серпня у пам'ять про добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, загиблого під Іловайськом 2014-го, в Херсоні відбудуться читання його віршів

29 серпня у пам'ять про добровольця батальйону

Вшановуючи пам'ять добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, загиблого під Іловайськом у 2014 році, відбудуться читання його віршів.

Про це йдеться в анонсі заходу, передає Цензор.НЕТ

У Херсоні до Дня Пам'яті Захисників України, 29 серпня, в Обласному палаці культури відбудуться читання віршів добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, який загинув під Іловайськом в 2014 році.

Також читайте: "Ни шагу назад": вийшла збірка віршів добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, який загинув під Іловайськом у 2014 році. ФОТОрепортаж

29 серпня у память про добровольця батальйону Миротворець Романа Набєгова, загиблого під Іловайськом 2014-го, в Херсоні відбудуться читання його віршів 01

пам'ять (1183) поезія (38) Херсон (3326) День захисників і захисниць України (157) Набєгов (2)


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Топ коментарі
+13
Кацап запаскудив всю гілку.
Вічна пам'ять вірному Сину, полеглому за вільну Україну
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22.08.2020 10:15
+7
29 августа в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, в Херсоне пройдут чтения его стихов - Цензор.НЕТ 2885
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22.08.2020 10:23
+3
ординець, загубись..
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22.08.2020 09:51
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ординець, загубись..
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22.08.2020 09:51 Відповісти
тебе вже попитали..?
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22.08.2020 10:10 Відповісти
Прощавай, домбасянин.
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22.08.2020 09:57 Відповісти
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22.08.2020 09:58 Відповісти
Кацап запаскудив всю гілку.
Вічна пам'ять вірному Сину, полеглому за вільну Україну
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22.08.2020 10:15 Відповісти
29 августа в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, в Херсоне пройдут чтения его стихов - Цензор.НЕТ 2885
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22.08.2020 10:23 Відповісти
Его стихи-усиление памяти народной.А в это время ПРОЦЕСС ПРОТИВ АНТИПУТИНСКИХ СТИХОВ Ефремова в Москве прод-ся.ИндоПэриджанец(грекоримлянин)Эльман Пашаев -адвокатЕфремов противостоял ВСЕМ- 100 кан.неРаша тудей м куян,"масс Медия России" габриэляна, врунам скабеевым (РТР)и шейниным(ОРТ),собянинам(закрыл все 500 камер на Смоленской площади Москвы) ,ФСБ(управляли машиной через компьютеры связанные со спутниками),сранными передачами у малахова,ворам милоновым и другими людьми(?) без принципов.Даже судья Абрамова отказалась проводить анализ слюны на подушке б.о. и превратила свидет.защиты в слепцов.И чтоб Кремль не проиграл приказали Ефремову адвоката поменять-КРАХ И ПОЗОР НАДВИГАЛСЯ.Вот сила стихов,вот гниль Кремля с захватчиками,вот сила Кавказа.Слава Киевской Руси и Кавказу!
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22.08.2020 10:28 Відповісти
Роман Набегов
Я за Україну,
Якщо треба - згину,
Бо навчила мати
До кінця стояти.
Є у мене крила,
Соколина сила
І дух України,
І любов родини.
Ти в мені від Бога:
Добра і убога,
Щира і багата
Найрідніша мати.
Щедра і привітна,
Жовта і блакитна,
Дорога перлина
Світла Україна.
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22.08.2020 13:08 Відповісти
Я напишу вам свой ответ -
Такой, как Украина - нет!
Вы в одиночестве бессмысленно живите,
А у меня страна, народ - смотрите!
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22.08.2020 13:10 Відповісти
Слава Герою! Смерть врагам.
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22.08.2020 19:21 Відповісти
 
 