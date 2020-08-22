29 серпня у пам'ять про добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, загиблого під Іловайськом 2014-го, в Херсоні відбудуться читання його віршів

Вшановуючи пам'ять добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, загиблого під Іловайськом у 2014 році, відбудуться читання його віршів.

Про це йдеться в анонсі заходу, передає Цензор.НЕТ

У Херсоні до Дня Пам'яті Захисників України, 29 серпня, в Обласному палаці культури відбудуться читання віршів добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, який загинув під Іловайськом в 2014 році.

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