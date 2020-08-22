29 серпня у пам'ять про добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, загиблого під Іловайськом 2014-го, в Херсоні відбудуться читання його віршів
Вшановуючи пам'ять добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, загиблого під Іловайськом у 2014 році, відбудуться читання його віршів.
Про це йдеться в анонсі заходу, передає Цензор.НЕТ
У Херсоні до Дня Пам'яті Захисників України, 29 серпня, в Обласному палаці культури відбудуться читання віршів добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, який загинув під Іловайськом в 2014 році.
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Вічна пам'ять вірному Сину, полеглому за вільну Україну
Я за Україну,
Якщо треба - згину,
Бо навчила мати
До кінця стояти.
Є у мене крила,
Соколина сила
І дух України,
І любов родини.
Ти в мені від Бога:
Добра і убога,
Щира і багата
Найрідніша мати.
Щедра і привітна,
Жовта і блакитна,
Дорога перлина
Світла Україна.
Такой, как Украина - нет!
Вы в одиночестве бессмысленно живите,
А у меня страна, народ - смотрите!