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СOVID-19: за добу у світі померли понад 6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 803 тис., інфікованих - 23,1 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 22 серпня в світі зареєстрували 258 252 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу 6 062 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 23 125 378 випадків інфікування, з них 258 252 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 803 253 осіб, з них 6 062 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 15 716 600 осіб.
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Це вже статистика піку смертності від Ковід,котрий дали Італія і Франція у квітні...
Recovered / Discharged
"Вилікувалось" (95%)
803,417 (СМЕРТНІСТЬ 5%)
800 000 померло за активний час епідемії(пів року)..
за півтора року,котрі пройдуть до ефективної роботи вакцини(точно ще невідомо,якої,але очно не Спутнік -5)
це буде 2.5 млн...(кілтькіт смертей в день здається вже "на плато")
для порівняння
Пандемия чумы «Черная смерть», середина XIV века (1347−1351), началась в Китае, затем попала в Индию и Европу, количество умерших 100 млн;
7 пандемий холеры с XIX века и по настоящее время. Зафиксированы в Индии, Южной Азии, Африке, США. Ежегодно болеет 1,3−4 млн человек, из них умирает 121−143 тысяч;
Испанский грипп 1918−1919 годов. Из 550 млн заболевших по всему миру умерло 50−100 тыс. человек;
«Азиатский грипп» 1957−1958 годов, унес жизни 2 млн человек по всему миру;
Штам вірусу, що спричинив пандемію, підтип H2N2 вірусу грипу, являв собою рекомбінацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF пташиного грипу (ймовірно, від гусей) та вірусів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF грипу людини .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-oxford-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-britannica-2 [2] Оскільки це був новий штам вірусу, у населення був мінімальний імунітет.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-bjp-3 [3]
Про перші випадки повідомлялося в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83 Гуйчжоу наприкінці 1956 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-oxford-1 [1] або в лютому 1957 року,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-Peckham-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-6 [6] і про них повідомлялося в сусідній провінції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C Юньнань до кінця лютого.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-7 [7] 17 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81 газета The Times повідомила, що «епідемія грипу вплинула на тисячі жителів Гонконгу». Того ж місяця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сінгапур також пережив спалах нового грипу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-LAHT_flu-8 [8] У Тайвані до середини травня постраждали 100 000, а до червня Індія зазнала мільйона випадків. Наприкінці червня пандемія досягла Великої Британіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-bjp-3 [3] .
До червня 1957 р. захворювання дійшло до США, де спочатку спричинило мало інфікувань.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-britannica-2 [2] Деякі з перших постраждалих були особовим складом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США на есмінцях, що перебували на Морській станції Ньюпортhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-jstor-9 [9] . Перша хвиля досягла свого піку в жовтні (серед дітей, які повернулися до школи), а друга хвиля - у січні та лютому 1958 року серед літніх людей, що було більш смертельним.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-MedicineNet-10 [10] Мікробіолог Моріс Хіллеман був стривожений фотографіями постраждалих від вірусу в Гонконгу, опублікованими в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81 The New York Times . Він отримав зразки вірусу у лікаря ВМС США в Японії. 12 травня 1957 р. Служба охорони здоров'я передала культуру вірусів виробникам вакцин, а вакцина вступила до випробувань у Форт-Орді 26 липня і базі ВПС Лоурі - 29 липня. Вакцина була доступна з жовтня 1957 року у Великій Британії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-bjp-3 [3] Хоча вона була доступна спочатку лише в обмеженій кількості, її швидке впровадження допомогло стримувати пандемію.
Вірус грипу H2N2 й далі циркулював до 1968 року, коли через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D1%81%D1%83%D0%B2 антигенний перехід трансформувався в підтип H3N2 вірусу грипу - причину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF пандемії грипу 1968 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-britannica-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-accident-11 [11] .///*** оь вона,можлива загроза від рашистської "вакцини" "Спутнік-V" - допомога у мутації...Оцінки смертності[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF&action=edit§ion=2 ред. код ]
У Сполученому Королівстві було 3 % ускладнень та смертність 0,3 %;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-bjp-3 [3] Хвороба може сама по собі викликати пневмонію, без наявності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F вторинної бактеріальної інфекції . Грип, можливо, заразив стільки чи більше людей, ніж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF пандемія іспанського грипу 1918 року , але вакцина, поліпшення охорони здоров'я та винахід антибіотиків сприяли зниженню смертності.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-oxford-1 [1] Загалом пандемія спричинила від 1 до 2 мільйонів смертей у всьому світіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-britannica-2 [2]
спа́нський грип, або «іспа́нка» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. La Grippe Espagnole, або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ісп. La Pesadilla) - найбільша за смертністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F пандемія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF грипу за всю історію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE людства (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83&action=edit&redlink=1 пандемії грипу https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_pandemic [en] ), що тривала з січня 1918 року по грудень 1920-го. За цей час заразилося 500 млн осіб, або близько чверті тодішнього населення світуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-FOOTNOTETaubenbergerMorens2006-1 [1] . За різними оцінками, у всьому світі від іспанки померло від 17https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-Spreeuwenberg-2 [2] до 50 млн, а за деякими джерелами навіть до 100 млн осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF#cite_note-4 [4] .