СOVID-19: за добу у світі померли понад 6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 803 тис., інфікованих - 23,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 серпня в світі зареєстрували 258 252 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу 6 062 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 23 125 378 випадків інфікування, з них 258 252 тільки за минулу добу.

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Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 803 253 осіб, з них 6 062 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 15 716 600 осіб.



