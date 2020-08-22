За добу COVID-19 виявили у 161 дитини та 148 медпрацівників, усього у 6 981 дитини і 10 367 медиків, - Степанов

За минулу добу, 22 серпня, в Україні було госпіталізовано 450 пацієнтів з COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 328 людей, з них 161 дитина і 148 медпрацівників. Це черговий антирекорд в країні. Були госпіталізовані 450 осіб. Зафіксовані 37 летальних випадків. Одужали 657 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 102 971 осіб, з них 6 981 дитина і 10 367 медпрацівників.

Усього одужали 51 735 пацієнтів. 2 244 випадки летальних. За минулу добу всього було проведено 43 360 тестів, з них 22 207 методом ПЛР і 21 153 методом ІФА", - розповів Степанов.

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