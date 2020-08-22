УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11657 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
979 3

За добу COVID-19 виявили у 161 дитини та 148 медпрацівників, усього у 6 981 дитини і 10 367 медиків, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 161 дитини та 148 медпрацівників, усього у 6 981 дитини і 10 367 медиків, - Степанов

За минулу добу, 22 серпня, в Україні було госпіталізовано 450 пацієнтів з COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 328 людей, з них 161 дитина і 148 медпрацівників. Це черговий антирекорд в країні. Були госпіталізовані 450 осіб. Зафіксовані 37 летальних випадків. Одужали 657 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 102 971 осіб, з них 6 981 дитина і 10 367 медпрацівників.

Усього одужали 51 735 пацієнтів. 2 244 випадки летальних. За минулу добу всього було проведено 43 360 тестів, з них 22 207 методом ПЛР і 21 153 методом ІФА", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за добу в світі померли понад 6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 803 тис., інфікованих - 23,1 млн. ІНФОГРАФІКА

діти (5037) карантин (18172) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За сутки COVID-19 выявили у 161 ребенка и 148 медработников, всего у 6 981 ребенка и 10 367 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 167
показати весь коментар
22.08.2020 10:18 Відповісти
Тести - лотерея, медики "перехворіють" всі, бо їх часто тестують.
показати весь коментар
22.08.2020 10:32 Відповісти
Зачем писать сколько всего выявлено, лучше б писали сколько активных больных.
Хотя и так понятно, что это только те, кому повезло попасть на тестирование, т.к. у нас еще надо заслужить тест.
показати весь коментар
22.08.2020 11:58 Відповісти
 
 