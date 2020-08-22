За добу в ЗСУ рекордні 59 нових випадків COVID-19, хворіють 545 осіб, - Командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу виявили 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, в цілому зараз хворіє 545 осіб, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"Усього за час пандемії одужали - 873 особи, летальних випадків - 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби - 153 людини", - сказано в повідомленні медиків, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.



З них на лікувані в закладах охорони здоров’я перебуває 12 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний цетр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці та Рівненська ЦМЛ – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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Крім того, на лікувані вдома під наглядом медичної служби перебуває 47 осіб (Київська область – 16 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Львівська область – 11 військовослужбовців та 4 працівники ЗС України, Одеська область – 3 військовослужбовці, Рівненська область – 3 військовослужбовці, Івано-Франківська область – 4 працівники ЗС Украни, Житомирська область – 2 працівники та Полтавська – 1 працівник ЗС України).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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