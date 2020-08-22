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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявлено 179 випадків COVID-19, зафіксовано рекордні сім летальних випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявлено 179 випадків COVID-19, зафіксовано рекордні сім летальних випадків, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу ще у 179 жителів підтвердили захворювання на COVID-19, при цьому зафіксовано вперше 7 летальних випадків за добу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Друзі! Коронавірус за минулу добу виявили у 179 жителів Києва. Серед них 16 дітей. Вперше в Києві така кількість летальних випадків за добу - померли 7 хворих. Всього коронавірус забрав життя 165 киян", - розповів Кличко.

Так, всього в столиці вже 11 507 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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Кличко зазначив, що серед хворих: 100 жінок, у віці від 21 до 79 років, 63 чоловіки, у віці від 19 до 92 років, 5 дівчаток від 2 до 14 років і 11 хлопчиків від 1 місяця до 8 років. Також захворіли, в тому числі, і шестеро медиків.

Зазначається, що в лікарні столиці потрапили 24 пацієнти. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 76 осіб. Всього коронавірус подолали 3682 жителі Києва", - додав мер.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 35, в Дарницькому - 27 і в Дніпровському районі - 25 випадків.

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"Дотримуючись необхідних правил безпеки, ви піклуєтеся не тільки про себе, а й про людей, які поруч", - підкреслив Кличко.

За добу в Києві виявлено 179 випадків COVID-19, зафіксовано рекордні сім летальних випадків, - Кличко 01
За добу в Києві виявлено 179 випадків COVID-19, зафіксовано рекордні сім летальних випадків, - Кличко 02
За добу в Києві виявлено 179 випадків COVID-19, зафіксовано рекордні сім летальних випадків, - Кличко 03

карантин (18172) Київ (19401) Кличко (3505) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
галоперидол не забывай принимать.
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22.08.2020 12:39
+1
у нас тоже 1500 и 7 смертей, но все работают спокойно и зоны риска тоже
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22.08.2020 11:04
+1
делаем что можем не выбираем жуков ковидных, чтоб кофисковать имущество в счет потерпевшим и обварованым, оштрафованым и задержаным. Начальство надо воспитывать. На Сечи с этим хорошо справлялись.
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22.08.2020 12:17
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у нас тоже 1500 и 7 смертей, но все работают спокойно и зоны риска тоже
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22.08.2020 11:04 Відповісти
у вас это где, в мосляндии?
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22.08.2020 12:38 Відповісти
Ну, когда умный мер отрезал левый берег от правого, куда основная масса ездит на работу - результат стояния в часовых пробках на лицо.
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22.08.2020 11:38 Відповісти
Кличко, мы в курсе что ты тоже из банды рептилоидов.
Ты тоже не уйдёшь от трибунала.
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22.08.2020 11:44 Відповісти
галоперидол не забывай принимать.
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22.08.2020 12:39 Відповісти
О, Вы с разоблачения заговора Ротшильдов уже на охоту за рептилоидами с планеты Нубиру переключились? Да, слаба еще австралийская психиатрия...
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22.08.2020 12:48 Відповісти
Да не нервничай ты так. Его просто посадят.
А вот Бубочку, скорее всего... ой.
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22.08.2020 13:27 Відповісти
Бубочку давно пора ой.
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22.08.2020 13:37 Відповісти
все эти меры бесполезны, пока не будет вакцины, но я сомневаюсь, что будет
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22.08.2020 12:03 Відповісти
Первый, кто разработает вакцину, на самом деле рассекретит антидот. Следите за новостями.
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22.08.2020 13:08 Відповісти
делаем что можем не выбираем жуков ковидных, чтоб кофисковать имущество в счет потерпевшим и обварованым, оштрафованым и задержаным. Начальство надо воспитывать. На Сечи с этим хорошо справлялись.
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22.08.2020 12:17 Відповісти
что-то тебя рано после лоботомии выпустили.
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22.08.2020 12:40 Відповісти
Ага. Медный чан - тогда такое было орудие борьбы с коррупцией.
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22.08.2020 13:33 Відповісти
 
 