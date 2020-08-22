За добу в Києві виявлено 179 випадків COVID-19, зафіксовано рекордні сім летальних випадків, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу ще у 179 жителів підтвердили захворювання на COVID-19, при цьому зафіксовано вперше 7 летальних випадків за добу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Друзі! Коронавірус за минулу добу виявили у 179 жителів Києва. Серед них 16 дітей. Вперше в Києві така кількість летальних випадків за добу - померли 7 хворих. Всього коронавірус забрав життя 165 киян", - розповів Кличко.

Так, всього в столиці вже 11 507 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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Кличко зазначив, що серед хворих: 100 жінок, у віці від 21 до 79 років, 63 чоловіки, у віці від 19 до 92 років, 5 дівчаток від 2 до 14 років і 11 хлопчиків від 1 місяця до 8 років. Також захворіли, в тому числі, і шестеро медиків.

Зазначається, що в лікарні столиці потрапили 24 пацієнти. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 76 осіб. Всього коронавірус подолали 3682 жителі Києва", - додав мер.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 35, в Дарницькому - 27 і в Дніпровському районі - 25 випадків.

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"Дотримуючись необхідних правил безпеки, ви піклуєтеся не тільки про себе, а й про людей, які поруч", - підкреслив Кличко.





