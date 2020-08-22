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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у всіх областях України, крім Херсонської, - РНБО

Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у всіх областях України, крім Херсонської, - РНБО

Перевищення кількості захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19 над кількістю видужалих за минулу добу зафіксовано у всіх областях України та Києві, крім Херсонської області.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (291), в Одеській (210), Чернівецькій (208), Тернопільській (206) областях, в Києві (179), у Львівській (172) та Івано-Франківській (169) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві виявлено 179 випадків COVID-19, зафіксовано рекордні сім летальних випадків, - Кличко. КАРТА

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджені 75 нових випадків захворювання COVID-19, 1 випадок смерті і 38 випадків одужання, зараз в області хворіє 877 осіб (на 136 більше за добу);

- у Волинській області підтверджені 63 нові випадки захворювання, 1 людина померла, 59 видужали, зараз хворіє 1 287 осіб (на 3 більше за добу);

- в Дніпропетровській області 38 нових випадків захворювання і 8 випадків одужання, зараз хворіє 707 осіб (на 30 більше за добу);

- в Донецькій області зафіксовано 32 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 8 випадків одужання, зараз хворіє 341 осіб (на 22 більше за добу);

Також читайте: За добу в ЗСУ рекордні 59 нових випадків COVID-19, хворіють 545 осіб, - Командування Медсил

- в Житомирській області 39 осіб захворіли за добу, 2 людини померли і 12 одужали, зараз хворіє 949 осіб (на 25 більше за добу);

- в Закарпатській області 114 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті, зараз хворіє 3 695 осіб (на 111 більше за добу);

- в Запорізькій області 53 нові хворі, випадків смерті та видужань немає, зараз хворіє 496 осіб (на 53 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 169 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 18 - одужання, зараз хворіють 4 440 осіб (на 148 більше);

- в Києві 179 нових випадків захворювання, 7 осіб померли, 76 видужали, зараз хворіє 7 660 осіб (на 96 більше за добу);

Також читайте: За добу COVID-19 виявили у 161 дитини та 148 медпрацівників, усього у 6 981 дитини і 10 367 медиків, - Степанов

- в Київській області 76 осіб захворіли, 1 помер, 30 видужали, зараз хворіють 1 494 особи (на 45 більше);

- в Кіровоградській області 5 осіб захворіли за добу і 3 одужали, зараз хворіє 38 осіб (на 2 більше за добу);

- в Луганській області 19 нових випадків захворювання, 9 - одужання, хворіє 82 людини (на 10 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 172 нові випадки захворювання COVID-19, 3 випадки смерті і 79 випадків одужання, зараз хворіють 8 885 осіб (на 90 більше за добу);

- в Миколаївській області 26 нові випадків захворювання і 13 випадків одужання, зараз хворіє 383 особи (на 13 більше за добу);

- в Одеській області 210 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 27 - одужання, зараз хворіє 4 013 осіб (на 182 більше за добу);

- в Полтавській області 22 нові випадки захворювання та 7 випадків одужання, зараз хворіє 172 особи(на 15 більше за добу);

- у Рівненській області 145 нових випадків захворювання, 1 смерті і 60 випадків одужання, зараз хворіє 2 265 осіб (на 84 більше за добу);

Також читайте: СOVID-19: за добу в світі померли понад 6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 803 тис., інфікованих - 23,1 млн. ІНФОГРАФІКА

- в Сумській області 21 новий випадок захворювання, 2 - смерті і 9 - одужання, зараз хворіє 615 осіб (на 10 більше);

- в Тернопільській області 206 нових випадків захворювання та 99 випадків одужання, зараз хворіють 1 643 особи (на 107 більше);

- в Харківській області 291 новий випадок захворювання, 4 - смерті і 16 - одужання, зараз хворіють 4 377 осіб (на 271 більше, ніж учора);

- в Херсонській області 3 людини за добу захворіли, 5 - одужали, хворіє 91 особа (на 2 менше);

- в Хмельницькій області 76 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 29 - одужання, зараз хворіє 664 людини (на 46 більше за добу);

- в Черкаській області 29 осіб захворіли, 10 видужали, зараз хворіють 328 осіб (на 19 більше за добу);

- в Чернівецькій області 208 нових випадків захворювання, 5 смерті, 42 людини одужали, зараз хворіє 2 653 людини (на 161 більше за добу);

- в Чернігівській області 57 нових випадків захворювання, зараз хворіє 837 осіб (на 57 більше за добу).

карантин (18172) РНБО (2278) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
А фонд борьбы с COVID-19 тю-тю . Зеленые мыши съели
Количество активных больных COVID-19 выросло во всех областях Украины, кроме Херсонской, - СНБО - Цензор.НЕТ 6946
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22.08.2020 11:18
+1
не, то не дыры от мышь, то достижение правления зеленого болота,
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22.08.2020 11:22
+1
забрехалися вже з тим вірусом вкрай.
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22.08.2020 11:38
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Когда Будочка Членограев уже подхватит и склеит ласты?
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22.08.2020 11:16 Відповісти
чомусь на спадкових деградантів ніякі віруси не діють.
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22.08.2020 11:39 Відповісти
прочла намедни методичку от редактора по лечению от этого, убедительная просьба Не повторять, перестраховка тоже имеет свои последствия. А вирус, так уже и ВОЗ заявляет о новых технологиях в это модерное время. А это значит, что не так страшен черт как его малюют
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22.08.2020 11:16 Відповісти
А фонд борьбы с COVID-19 тю-тю . Зеленые мыши съели
Количество активных больных COVID-19 выросло во всех областях Украины, кроме Херсонской, - СНБО - Цензор.НЕТ 6946
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22.08.2020 11:18 Відповісти
не, то не дыры от мышь, то достижение правления зеленого болота,
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22.08.2020 11:22 Відповісти
Ничего страшного. То просто дефицит в фонде...
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22.08.2020 11:47 Відповісти
забрехалися вже з тим вірусом вкрай.
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22.08.2020 11:38 Відповісти
https://censor.net/ua/user/474554

чомусь на спадкових деградантів ніякі віруси не діють.

САМОКРИТИЧНО,Гарін Пьйотєр ....
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22.08.2020 13:00 Відповісти
"ковид" - на*балово всепланетарного масштаба.
Готовьте покеда списки всех кто в этом участвует.
После смены власти в Украине, новая власть проведёт трибунал по Нюрнбергской схеме.
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22.08.2020 11:42 Відповісти
что ты несешь?
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22.08.2020 12:40 Відповісти
Предсказываю предстоящие, неизбежные события.
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22.08.2020 13:29 Відповісти
галоперидол тут уже не поможет... только эвтаназия
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22.08.2020 14:22 Відповісти
Teбе поможет только осиновый кол.
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22.08.2020 15:48 Відповісти
Сын Зеленскага переболел, ЗеЛенка тоже,а Зеленскай нет.
О чём это говорит.
Только о том,что таки Зеленскай живёт с Ермаком !!!

Количество активных больных COVID-19 выросло во всех областях Украины, кроме Херсонской, - СНБО - Цензор.НЕТ 7944
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22.08.2020 12:06 Відповісти
ЗеЛенки давно нигде не видно.
Не прибили ли её случайно ?
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22.08.2020 12:12 Відповісти
Ну да, в Херсонской области нет. Не зря же закрыли детское отделение больницы в Скадовске, там же и изолировали приезжих обезьян - все по еврейскому плану- заражённых полно, но инфицированных нет. Местные из-за бабла готовы серную кислоту пить и аммиаком занюхивать - им же не известно, что будет потом.
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22.08.2020 12:25 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043400465074&__cft__[0]=AZVMXGGfS1B6rja_6Kqbzcf4rdQznGtABe5YFtw9EhQBoxi-SocYABxJj_Vuvs0E29JrYHVJktH4RwKOPsKeiSTEUe4ebrt8RljkOW1bs-A-AUx18UO-ILr4jb-X5Aarku5V0wtlayAc4jHC42IEWkfGR8m_AvIsEgTTc9_R4Y8yG5MhHcA8GuXHBwtCZl5Lbit3tNvI2SqcRNsQ4Mw52M3w&__tn__=R]-R Малюк Лабрадорович



дивився інтервю людей з Харківщини,нема куди ложити,все забито тяжкими хворими.

і де ці далбай*би що кричали тут що ковід фейк???
дохніть далбай*би,державі без таких ідіотів буде тільки ліпше.
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22.08.2020 12:56 Відповісти
Правду говорят что сутки в реанимации с ковидом стоят больному 5000? А если нет денег?
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22.08.2020 12:34 Відповісти
у Львові кажуть про 15 000
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22.08.2020 12:55 Відповісти
Власти ни хрена не делают. Китайцы со своими полуторамиллиардами населения за 4 месяца придавили эту заразу
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22.08.2020 12:44 Відповісти
У чому довбо..обство влади найбільше?

НЕ ПРАЦЮЮТЬ ШТРАФИ.

штрафи 17000 -це UNREAL в час карантину.Його неможливо взяти ПОКАЗОВО НА ВУЛИЦІ,щоб інші побоялись..
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22.08.2020 12:58 Відповісти
Зеленский же самолично заявил, что они - импотенты. Отсюда и следует плясать.
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22.08.2020 13:14 Відповісти
 
 