Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у всіх областях України, крім Херсонської, - РНБО
Перевищення кількості захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19 над кількістю видужалих за минулу добу зафіксовано у всіх областях України та Києві, крім Херсонської області.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (291), в Одеській (210), Чернівецькій (208), Тернопільській (206) областях, в Києві (179), у Львівській (172) та Івано-Франківській (169) областях.
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджені 75 нових випадків захворювання COVID-19, 1 випадок смерті і 38 випадків одужання, зараз в області хворіє 877 осіб (на 136 більше за добу);
- у Волинській області підтверджені 63 нові випадки захворювання, 1 людина померла, 59 видужали, зараз хворіє 1 287 осіб (на 3 більше за добу);
- в Дніпропетровській області 38 нових випадків захворювання і 8 випадків одужання, зараз хворіє 707 осіб (на 30 більше за добу);
- в Донецькій області зафіксовано 32 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 8 випадків одужання, зараз хворіє 341 осіб (на 22 більше за добу);
- в Житомирській області 39 осіб захворіли за добу, 2 людини померли і 12 одужали, зараз хворіє 949 осіб (на 25 більше за добу);
- в Закарпатській області 114 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті, зараз хворіє 3 695 осіб (на 111 більше за добу);
- в Запорізькій області 53 нові хворі, випадків смерті та видужань немає, зараз хворіє 496 осіб (на 53 більше);
- в Івано-Франківській області зафіксовано 169 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 18 - одужання, зараз хворіють 4 440 осіб (на 148 більше);
- в Києві 179 нових випадків захворювання, 7 осіб померли, 76 видужали, зараз хворіє 7 660 осіб (на 96 більше за добу);
- в Київській області 76 осіб захворіли, 1 помер, 30 видужали, зараз хворіють 1 494 особи (на 45 більше);
- в Кіровоградській області 5 осіб захворіли за добу і 3 одужали, зараз хворіє 38 осіб (на 2 більше за добу);
- в Луганській області 19 нових випадків захворювання, 9 - одужання, хворіє 82 людини (на 10 більше за добу);
- у Львівській області підтверджено 172 нові випадки захворювання COVID-19, 3 випадки смерті і 79 випадків одужання, зараз хворіють 8 885 осіб (на 90 більше за добу);
- в Миколаївській області 26 нові випадків захворювання і 13 випадків одужання, зараз хворіє 383 особи (на 13 більше за добу);
- в Одеській області 210 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 27 - одужання, зараз хворіє 4 013 осіб (на 182 більше за добу);
- в Полтавській області 22 нові випадки захворювання та 7 випадків одужання, зараз хворіє 172 особи(на 15 більше за добу);
- у Рівненській області 145 нових випадків захворювання, 1 смерті і 60 випадків одужання, зараз хворіє 2 265 осіб (на 84 більше за добу);
- в Сумській області 21 новий випадок захворювання, 2 - смерті і 9 - одужання, зараз хворіє 615 осіб (на 10 більше);
- в Тернопільській області 206 нових випадків захворювання та 99 випадків одужання, зараз хворіють 1 643 особи (на 107 більше);
- в Харківській області 291 новий випадок захворювання, 4 - смерті і 16 - одужання, зараз хворіють 4 377 осіб (на 271 більше, ніж учора);
- в Херсонській області 3 людини за добу захворіли, 5 - одужали, хворіє 91 особа (на 2 менше);
- в Хмельницькій області 76 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 29 - одужання, зараз хворіє 664 людини (на 46 більше за добу);
- в Черкаській області 29 осіб захворіли, 10 видужали, зараз хворіють 328 осіб (на 19 більше за добу);
- в Чернівецькій області 208 нових випадків захворювання, 5 смерті, 42 людини одужали, зараз хворіє 2 653 людини (на 161 більше за добу);
- в Чернігівській області 57 нових випадків захворювання, зараз хворіє 837 осіб (на 57 більше за добу).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чомусь на спадкових деградантів ніякі віруси не діють.
САМОКРИТИЧНО,Гарін Пьйотєр ....
Готовьте покеда списки всех кто в этом участвует.
После смены власти в Украине, новая власть проведёт трибунал по Нюрнбергской схеме.
О чём это говорит.
Только о том,что таки Зеленскай живёт с Ермаком !!!
Не прибили ли её случайно ?
дивився інтервю людей з Харківщини,нема куди ложити,все забито тяжкими хворими.
і де ці далбай*би що кричали тут що ковід фейк???
дохніть далбай*би,державі без таких ідіотів буде тільки ліпше.
НЕ ПРАЦЮЮТЬ ШТРАФИ.
штрафи 17000 -це UNREAL в час карантину.Його неможливо взяти ПОКАЗОВО НА ВУЛИЦІ,щоб інші побоялись..