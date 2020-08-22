Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у всіх областях України, крім Херсонської, - РНБО

Перевищення кількості захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19 над кількістю видужалих за минулу добу зафіксовано у всіх областях України та Києві, крім Херсонської області.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (291), в Одеській (210), Чернівецькій (208), Тернопільській (206) областях, в Києві (179), у Львівській (172) та Івано-Франківській (169) областях.

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Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджені 75 нових випадків захворювання COVID-19, 1 випадок смерті і 38 випадків одужання, зараз в області хворіє 877 осіб (на 136 більше за добу);

- у Волинській області підтверджені 63 нові випадки захворювання, 1 людина померла, 59 видужали, зараз хворіє 1 287 осіб (на 3 більше за добу);

- в Дніпропетровській області 38 нових випадків захворювання і 8 випадків одужання, зараз хворіє 707 осіб (на 30 більше за добу);

- в Донецькій області зафіксовано 32 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 8 випадків одужання, зараз хворіє 341 осіб (на 22 більше за добу);

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- в Житомирській області 39 осіб захворіли за добу, 2 людини померли і 12 одужали, зараз хворіє 949 осіб (на 25 більше за добу);

- в Закарпатській області 114 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті, зараз хворіє 3 695 осіб (на 111 більше за добу);

- в Запорізькій області 53 нові хворі, випадків смерті та видужань немає, зараз хворіє 496 осіб (на 53 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 169 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 18 - одужання, зараз хворіють 4 440 осіб (на 148 більше);

- в Києві 179 нових випадків захворювання, 7 осіб померли, 76 видужали, зараз хворіє 7 660 осіб (на 96 більше за добу);

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- в Київській області 76 осіб захворіли, 1 помер, 30 видужали, зараз хворіють 1 494 особи (на 45 більше);

- в Кіровоградській області 5 осіб захворіли за добу і 3 одужали, зараз хворіє 38 осіб (на 2 більше за добу);

- в Луганській області 19 нових випадків захворювання, 9 - одужання, хворіє 82 людини (на 10 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 172 нові випадки захворювання COVID-19, 3 випадки смерті і 79 випадків одужання, зараз хворіють 8 885 осіб (на 90 більше за добу);

- в Миколаївській області 26 нові випадків захворювання і 13 випадків одужання, зараз хворіє 383 особи (на 13 більше за добу);

- в Одеській області 210 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 27 - одужання, зараз хворіє 4 013 осіб (на 182 більше за добу);

- в Полтавській області 22 нові випадки захворювання та 7 випадків одужання, зараз хворіє 172 особи(на 15 більше за добу);

- у Рівненській області 145 нових випадків захворювання, 1 смерті і 60 випадків одужання, зараз хворіє 2 265 осіб (на 84 більше за добу);

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- в Сумській області 21 новий випадок захворювання, 2 - смерті і 9 - одужання, зараз хворіє 615 осіб (на 10 більше);

- в Тернопільській області 206 нових випадків захворювання та 99 випадків одужання, зараз хворіють 1 643 особи (на 107 більше);

- в Харківській області 291 новий випадок захворювання, 4 - смерті і 16 - одужання, зараз хворіють 4 377 осіб (на 271 більше, ніж учора);

- в Херсонській області 3 людини за добу захворіли, 5 - одужали, хворіє 91 особа (на 2 менше);

- в Хмельницькій області 76 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 29 - одужання, зараз хворіє 664 людини (на 46 більше за добу);

- в Черкаській області 29 осіб захворіли, 10 видужали, зараз хворіють 328 осіб (на 19 більше за добу);

- в Чернівецькій області 208 нових випадків захворювання, 5 смерті, 42 людини одужали, зараз хворіє 2 653 людини (на 161 більше за добу);

- в Чернігівській області 57 нових випадків захворювання, зараз хворіє 837 осіб (на 57 більше за добу).