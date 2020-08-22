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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все відбувається за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська

Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все відбувається за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що нібито проти Білорусі використовують сценарій кольорових революцій, особливість ситуації - у використанні зовнішнього фактора.

Про це Лукашенко заявив сьогодні, відвідуючи військовий полігон під Гродно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Все зрозуміло. Як ми і припускали, все відбувається за планом кольорових революцій з порушенням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключений зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують всередині, скидають чинну владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко опирається (і не тільки чинить опір, але і контролює ситуацію), підключили зовнішній фактор", - сказав Олександр Лукашенко.

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За його словами, опоненти хочуть розосередити сили білоруських військових і правоохоронців, відвернути від внутрішньої ситуації і напружити на зовнішньому кордоні. Він додав, що одночасно з цим нібито йде "активізація протестних настроїв і бандитизму в суспільстві". "Ви бачите, що вони вже тягнуть сюди "альтернативного президента", роблять це всерйоз, оскільки сиплються заяви західних держав про фінансування, підтримку. Військова підтримка в наявності - пересування військ НАТО до кордонів. Вони все рухають до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, наразі НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська - і на Білорусі можна поставити хрест", - заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко підкреслив, що ці дії і відповідні заяви західних країн - "вже пряме втручання в ситуацію в Білорусі". "Мова йде про фінансування, витягуванні нас на переговори з ОБСЄ - зрозуміло, для чого вони це роблять", - зазначив білоруський "президент".

Лукашенко доручив міністру оборони і командувачу Західним оперативним командуванням докласти всіх зусиль, щоб "захистити насамперед західну перлину Білорусі з центром в Гродно". "З прийняттям найжорсткіших заходів щодо захисту територіальної цілісності нашої країни", - підкреслив він.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

армія (3765) Білорусь (7922) Лукашенко (2653) НАТО (6395) революція (312)


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Топ коментарі
+31
Вот нам бы сейчас войска НАТО... Прямо в Раду и в ОП, пусть лучше они решения принимают, чем наши бездари...
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22.08.2020 11:51
+27
Стандартный вата-план:
"Что бы тут не было войск НАТО - введем войска Рассии!"
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22.08.2020 12:02
+24
Ну білоруси не проти щоб НАТО зайшло в Білорусії і зробило там зарплату на рівні Польщі чи Естонії. Лука, вали в Ростов до Януковича.
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22.08.2020 11:48
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***. НАТО вже було. Я вже тиждень чекаю розіп'ятого хлопчика в трусиках. Чи Жирік хлопчика не дає?
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22.08.2020 12:39 Відповісти
жирiк ще проводить вiдбiр хлопчиков в лазнi .
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22.08.2020 16:49 Відповісти
Пока ещё не слышно, что хватит кормить картошкой нахлебников из Евросоюза.
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22.08.2020 18:53 Відповісти
Лука брехло. Ни в одну страну после цветных революций НАТО войска не вводило. А вот Раша у кучи таких стран куски территорий оккупировала.
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22.08.2020 12:39 Відповісти
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все йде за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська - Цензор.НЕТ 6685
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22.08.2020 12:42 Відповісти
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все йде за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська - Цензор.НЕТ 4658
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22.08.2020 13:31 Відповісти
А,ну понятно. Следующий ход - Путин, введи войска.
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22.08.2020 12:44 Відповісти
Він все правильно сказав,крім одного, що наступний президент попросить Путіна ввести війська, бо цей весь бардак керується і влаштований московією.
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22.08.2020 16:01 Відповісти
Ковид ему совсем мозги добил, или такое и было, в какую страну вошли войска НАТО? Идиот!
"Как же он руководил подотделом по очистке?" - "Собачье сердце"
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22.08.2020 12:47 Відповісти
Tut opiat govorit dlia ruskoj presi,svoji liudi xoroso znajet kto jest kto.Samozvanec i bandit kotorogo nikto nepriznajiot iz civilizovanix stran
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22.08.2020 12:48 Відповісти
всё идёт по плану "апрельской революции афгана". оба *********** следует старому слогану и заветам совка " если бы мы вошли в афган на 15 мин. позже, то там бы были уже солдаты нато". аэропорт приштины и подобное - лишь римейк.
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22.08.2020 12:49 Відповісти
Все понятно. Возбуждение головного мозга у Луки.))) Пора в Ростов, собирай монатки..)))
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22.08.2020 12:50 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофреніі!! Галоперидол,негайно, конячу дозу !!)))
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22.08.2020 12:56 Відповісти
О Всесвіте!
Де беруть таких Лукашенків із Януковичами із такими протухлими мозгами савецкімі ідеями!!!
Видно таких коли мама із папою зачинали так їх злякали в той момент!
От вони і получаються недо роблені!
І в нас в Україні таких біля Влади і у Владі цілий м'ясокомбінат!
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22.08.2020 13:00 Відповісти
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі,



Узурпатор Лукашенко..

коротше і точніше.
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22.08.2020 13:01 Відповісти
У луки под усами мозги поехали, а от страха случился приступ паранои.
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22.08.2020 13:20 Відповісти
Дед совсем уже крышей поехал. Какие войска НАТО в Беларуси? Нах вообще НАТО эта Баларусь сдалась, чтобы еще своих солдат ложить там? Лука тупо власть хочет удержать в своих руках, вот и шугает свой народ мифическими войсками НАТО.
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22.08.2020 13:21 Відповісти
Они уже топчутся у белоруской границы , войска НАТО https://www.youtube.com/watch?v=rGKkmHPCypU сформированные из 58-ми видов геев и оснащенные передвижными зообарделями
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22.08.2020 15:42 Відповісти
ааа какой жах все хотят в беларуси портянки украсть и трактора
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22.08.2020 13:30 Відповісти
трипер мозга картошка
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22.08.2020 13:33 Відповісти
Всі ці покидьки бояться NATO, як чорт ладана! Бо треба було б жити по законам і отримувати платню по результатам, щось виробляти, шукати і находити. А так ... можна ніхрена не створювати і отримувати захмарні зарплати, одним словом- наживатись!( на 73%-му елєхтораті).
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22.08.2020 13:34 Відповісти
У Лукашенко есть жена? Когда уже будет спич о 'наколотой бульбе' и 'американских валенках'? )))

А рука тянется и тянется, а глаза - просто лубяные. Бугагагага.
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22.08.2020 13:51 Відповісти
Все идет по плану. Сейчас стадия "ПУТЕН_ВВЕДИ"
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22.08.2020 13:54 Відповісти
бацька спутает планы всех и даже самого нато, если пригласит войска нато сам...
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22.08.2020 17:51 Відповісти
Хай попросить ввести і в Україну, бо шмаркля на це не спроможний
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22.08.2020 13:56 Відповісти
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все йде за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська - Цензор.НЕТ 9071
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22.08.2020 13:59 Відповісти
Увьол войска на западний кордон
ЛУКа..
Наверное копать поможет бульбу...
А НАТО пусть посмотрит..))
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22.08.2020 14:01 Відповісти
Если беларусом так необходимо распилить заводы, развести олигархов, в десятки раз повысить тарифы, разогнать население по заграницам, сделать всех нищими то пусть берут с нас пример. Нам это удалось.
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22.08.2020 14:26 Відповісти
vas bez specproverki k ljudiam ne puskajut, tak chto nezvezdi zvizdun, snochalo kontrolj potom razreshenije, kontrolj na granice i togda pod nabljudenijem toljko razreshajet prijezjdjatj.
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22.08.2020 14:39 Відповісти
Tak on jesjcho i mudreisjij iz mudreisjij, sozdanij pohozjih na ljudinu.
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22.08.2020 14:32 Відповісти
Очередное подтверждение того, что москали его нагнули по полной.
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22.08.2020 14:32 Відповісти
Nu neznaju, eto voobshe to pokazivajet sposob jevo misjlenija, da i takoi rukovodil vashei stranoi - ofigetj prosto.
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22.08.2020 14:34 Відповісти
Он вынужден сейчас нести этот ватный бред (лизать жопу кацапам), чтоб те помогли ему сохранится при власти за счёт потери остатков суверенитета.
Лукашенко: "братская Украина" воюет за свою независимость 27.01.2017г.

https://www.svoboda.org/a/28262667.html

Ах, как у москалей тогда рвались пердаки...
Фото когда пастор был исполняющим обязанности. В общем главарём кровавой хунты.

Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все відбувається за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська - Цензор.НЕТ 1422
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22.08.2020 20:41 Відповісти
Яке воно їб#нуте, хай Бог милує...
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22.08.2020 14:59 Відповісти
Время не пришло.
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22.08.2020 15:13 Відповісти
ЭТО ВСЕ ДЛЯ ДУРАКОВ! НАТО-не оказывает военную помощь(вводит войска)-НЕ ЧЛЕНАМ АЛЬЯНСА! А ВОТ РАША-З ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ!
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22.08.2020 16:20 Відповісти
колхозник...
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22.08.2020 18:10 Відповісти
для разнообразия можно и войска НАТО ввести а то всё раша и раша.сколько можно уже.
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22.08.2020 20:27 Відповісти
Чушь. Не НАТО, а РЕПТИЛОИДОВ.
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22.08.2020 21:46 Відповісти
угу, а старый прехидент попросит ***** ввести войска..
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23.08.2020 11:44 Відповісти
Зато "старый президент" четко сказал , что в случае чего попросит обнуленыша ввести российские войска.
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24.08.2020 04:53 Відповісти
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