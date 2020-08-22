Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все відбувається за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що нібито проти Білорусі використовують сценарій кольорових революцій, особливість ситуації - у використанні зовнішнього фактора.

Про це Лукашенко заявив сьогодні, відвідуючи військовий полігон під Гродно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Все зрозуміло. Як ми і припускали, все відбувається за планом кольорових революцій з порушенням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключений зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують всередині, скидають чинну владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко опирається (і не тільки чинить опір, але і контролює ситуацію), підключили зовнішній фактор", - сказав Олександр Лукашенко.

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За його словами, опоненти хочуть розосередити сили білоруських військових і правоохоронців, відвернути від внутрішньої ситуації і напружити на зовнішньому кордоні. Він додав, що одночасно з цим нібито йде "активізація протестних настроїв і бандитизму в суспільстві". "Ви бачите, що вони вже тягнуть сюди "альтернативного президента", роблять це всерйоз, оскільки сиплються заяви західних держав про фінансування, підтримку. Військова підтримка в наявності - пересування військ НАТО до кордонів. Вони все рухають до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, наразі НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська - і на Білорусі можна поставити хрест", - заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко підкреслив, що ці дії і відповідні заяви західних країн - "вже пряме втручання в ситуацію в Білорусі". "Мова йде про фінансування, витягуванні нас на переговори з ОБСЄ - зрозуміло, для чого вони це роблять", - зазначив білоруський "президент".

Лукашенко доручив міністру оборони і командувачу Західним оперативним командуванням докласти всіх зусиль, щоб "захистити насамперед західну перлину Білорусі з центром в Гродно". "З прийняттям найжорсткіших заходів щодо захисту територіальної цілісності нашої країни", - підкреслив він.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.