Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 634 порушення, - звіт ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ від початку перемир'я, 27 липня, зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, який опублікували 21 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду (21 серпня) СММ зафіксувала в цілому 634 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 92 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, які пролетіли, 6 освітлювальних ракет, 534 черги і постріли). За 20 серпня СММ зафіксувала 153 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і жодного такого порушення в Луганській області", - йдеться в звіті.

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Нагадаємо, з 27 липня, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, на Донбасі почав діяти режим припинення вогню.