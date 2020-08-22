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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 634 порушення, - звіт ОБСЄ

Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 634 порушення, - звіт ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ від початку перемир'я, 27 липня, зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, який опублікували 21 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду (21 серпня) СММ зафіксувала в цілому 634 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 92 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, які пролетіли, 6 освітлювальних ракет, 534 черги і постріли). За 20 серпня СММ зафіксувала 153 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і жодного такого порушення в Луганській області", - йдеться в звіті.

Також читайте: На Донбасі зберігається режим тиші, порушення із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС

Нагадаємо, з 27 липня, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, на Донбасі почав діяти режим припинення вогню.

спостерігач (397) ОБСЄ (3497) обстріл (28171) Донбас (22354) перемир’я (886) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Но он соблюдается. Да, зелебобики?
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22.08.2020 12:05
+11
С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1161
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22.08.2020 12:11
+9
призедент все знає і бачить.

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2790
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22.08.2020 12:09
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Но он соблюдается. Да, зелебобики?
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22.08.2020 12:05 Відповісти
так зебобики говорят два нарушения в день...
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22.08.2020 12:14 Відповісти
Так эти же зелебобики говорят и про "режим тишины соблюдается". В медицине такое поведение называется "шизофрения".
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22.08.2020 12:15 Відповісти
Ось таке воно Зелене перемир"я !!))
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22.08.2020 12:17 Відповісти
призедент все знає і бачить.

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2790
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22.08.2020 12:09 Відповісти
"Играть нужно головой!" (с)

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2470
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22.08.2020 12:13 Відповісти
Из серии " Занимательная математика " !!!
С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 934

Схоже виборці Зе прийшли до висновку, що «кінець епохи бідності» від Зеленського це гірше, ніж «зубожіння» від Порошенка......
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22.08.2020 12:10 Відповісти
С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1161
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22.08.2020 12:11 Відповісти
Все верно-какая ж єто прихована !
Откровенная и наглая ....

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5761
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22.08.2020 12:12 Відповісти
Шо, опять?
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22.08.2020 12:18 Відповісти
А вокруг - тишина...
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22.08.2020 12:18 Відповісти
" А на нейтральной полосе цвети,необичайной красоти " !!))
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22.08.2020 12:21 Відповісти
Такі цифри свідчать про те, що ніякого перемир'я не існує - йде війна.
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22.08.2020 12:19 Відповісти
Бубочці нема коли Даунбасом перейматись , він за наказом партіі в агітпропівську подорож рушив !!)))
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22.08.2020 12:19 Відповісти
Немного осенней экономики !!!

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5971

Власть начинает готовить плебс к падению уровня жизни, который является неизбежным вследствие полуторагодичного падения ВВП и роста безработицы.
Эпоха бедности заканчивается, начинается эпоха выживания.

Есть тип людей, которые, если им отрубить голову, ещё несколько лет будут бегать и голосовать за популистов-голобородек. Не хочется быть им подобными - мы не терпилы, терпилы не мы.

«достижения» Зеленского - как «преступления» Порошенко, все о них говорят, но никто найти не может.
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22.08.2020 12:33 Відповісти
у нелоха огурцового всё окей
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22.08.2020 12:34 Відповісти
Именно потому. что обстрелов за месяц всего около тысячи, Зеленский согласовал уже новые участки фронта для отведения НАШИХ войск подальше от вражеских свежайших укреплений, оборудованных забетонированных позиций с новыми вооружениями и новым составом.... Это отведение будет, видимо, до границ донецкой и луганской областей.... Можно начинать окапываться в Харьковской области, в Днепропетровской, в Запорожской, Николаевской..... А может сразу уже и в Киевской.....Такими темпами.... Полякам стОит начинать переживать и суетиться...Хотя.... Они предусмотрительно , на всякий случай, видя предательскую позицию зелёных коллаборантов, затащили на свою территорию американцев.... И теперь спокойно спят....
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22.08.2020 12:59 Відповісти
https://censor.net/news/3215306/na_donbasse_sohranyaetsya_rejim_tishiny_narusheniya_so_storony_naemnikov_rf_ne_zafiksirovany_presstsentr
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22.08.2020 14:14 Відповісти
Ну и какая это нах.. тишина??
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22.08.2020 15:10 Відповісти
Но у Зеленского другие данные, там почти не стреляют. При президенте ЗЕро все поставлено с ног на голову.
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22.08.2020 19:13 Відповісти
 
 