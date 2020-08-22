Звіт Офісу Генпрокурора щодо Іловайська дослівно копіює звіт ГПУ 2017 року: за минулий рік жодних додаткових розслідувань не проводилося, - Семенченко

З матеріалів розслідування кримінальної справи щодо Іловайської трагедії так і не знято гриф секретності, а до реальної кримінальної відповідальності нікого не притягують.

Про це заявив екснардеп і ветеран Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ. Передаємо його слова без змін.

"Детальніше про брехню Офісу генпрокурора по Іловайську. Або як Венедіиктова покриває агресора і відмазує Порошенка. Ворон ворону... Ще раз прочитав вчерашний звіт ГПУ про Іловайськ. Звіт ГПУ Венедіиктової 2020 року повністю копіює звіт ГПУ Луценка 2017 року. Ті ж цифри і ті ж цитати. Дослівно. Тобто ніяких додаткових розслідувань за минулий рік не проводилося. Тупо копіюємо брехню попередників.

1) Сам Порошенко по Іловайську так і не допитаний. Як відмовився з'являтися на допит на початку року. Так все і залишилося. Ніяких приводів, "і так зійде".

2) Справу в український суд передавати так і не збираються. Знов годують казками про "докази військових злочинів РФ" які типу "відіслали до Гааги". Так туди "все відіслали" ще у 2017. І що за три роки відбулся якись рух по кримінальному переслідуванню агресора? Казкарі, Коли буде суд в Україні?

3) Нам розповідають що командування ВС РФ і 21 міністр РФ "оголошені в розшук". Забули уточнити. У внутрішньоукраїнський розшук. А чому ви не оголосили їх у міжнародний розшук? Їм від вашого внутрішнього розшуку не холодно ні жарко. Казкарі, блд...

4) З матеріалів розслідування кримінальної справи так і не знято гриф секретності. Чого боїмося, громадянка Венедіктова?

У підсумку: до реальної кримінальної відповідальності нікого не притягують. Нам розповідають що російських генералів повинен притягнути до відповідальності суд в Гаазі. Який ніякого кримінального провадження не веде. А матеріали тз ГПУ пересилаються "на деревню дедушке". Не притягують Порошенка з Муженком, які спочатку два дні нічого не робили (марширували на параді), а потім (коли вже сформувався котел) просто повідомили командування ВС РФ про час і маршрут виходу українців по "зеленому коридору" (ст. 111 УК України - держзрада). Не, про таке не чули...

Все це можна було зробити набагато простіше. Написати - "нам СТРАШНО притягувати до відповідальності вище військово політичне керівництво країни агресора і ВИГIДНО не чіпати Порошенка. І не треба було так ганьбитися і копіювати в своєму звіті брехню з попереднього звіту ГПУ 2017 року. Те що у нас немає українського правосуддя нам всім було відомо і без цього..."- заявив Семенченко.

Нагадаємо, 21 серпня ОГП оприлюднив звіт про Іловайську трагедію: єдина причина - військова агресія ВС РФ.







