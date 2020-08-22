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Новини Революція в Білорусі
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Влада і суспільство в Білорусі мають знайти формат діалогу: байдуже який, але не "кийками", - Зеленський

Влада і суспільство в Білорусі мають знайти формат діалогу: байдуже який, але не

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що суспільству і владі Білорусі необхідно знайти "спокійний формат діалогу" один з одним, оскільки кровопролиття є неприпустимим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується кровопролиття - в жодному разі. Ми відразу відреагували. Як би там не було, що б не відбувалося, влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який, але не "кийками". Спокійний формат діалогу і вийти з цієї складної ситуації, яка триває в Білорусі", – сказав Зеленський.

Президент також додав, що дуже не хотілося б, щоб щось вплинуло на справді дружні відносини між Україною і Білоруссю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ"

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановскької було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Білорусь (7922) Зеленський (23653)


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Топ коментарі
+19
Власть показала формат диалога 7000 задержанных, сотни покалеченных, десятки прпавших безвести, 4 убитых...Почтальон зеленский этого не видит?
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22.08.2020 12:41
+18
А че не про ********** палочки?
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22.08.2020 12:42
+13
Владі і суспільству не потрібно «шукати формату діалогу»! Якщо діалога немає-влада не легітимна! Невже це так важко зрозуміти!?
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22.08.2020 12:36
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Наивный колован)))
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22.08.2020 12:36 Відповісти
Власть и общество в Беларуси должны найти формат диалога: не важно какой, но не "дубинками", - Зеленский - Цензор.НЕТ 747
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22.08.2020 12:41 Відповісти
100% любой диалог с обществом, приведет к потере власти Лукашенко, дубинка это его единственная возможность остаться у власти и он это прекрасно понимает, но к чему эти приведет к кровавому противостоянию и свержению диктатора, или физическому уничтожению протестующих, вот этот на данный вопрос ответа нет... хотя думаю Лука загонит Белоруссию в союз с Россией и потеряв суверенитет, беллорусы окончательно потряют право выбора.
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22.08.2020 12:43 Відповісти
Владі і суспільству не потрібно «шукати формату діалогу»! Якщо діалога немає-влада не легітимна! Невже це так важко зрозуміти!?
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22.08.2020 12:36 Відповісти
Оппозиция в Беларуси хочет диалога с властью, и об этом заявил КС оппозиции.
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22.08.2020 19:26 Відповісти
Неужели так клоуну трудно выдавить из себя - "нелегитимный"?
Говоря,"власть", он её признает
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22.08.2020 12:38 Відповісти
Со всем уважением к белорусам, президент Украины должен ставить в приоритет интересы украинцев. Если бы Зеленский назвал Лукашенко не легитимным или даже психопатом и х¥#лом это как-то помогло бы белорусам? Пока Лукашенко де-факто удерживает власть с ним нужно иметь хоть какую-то коммуникацию. Хотя бы из расчёта протяженности общей границы более чем на 1000 км. С точки зрения дипломатии абсолютно взвешенное заявление.
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22.08.2020 13:00 Відповісти
Не намагайся сперечатись, в них інша мета- повітря псувати за рошенку.
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22.08.2020 13:25 Відповісти
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
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22.08.2020 15:15 Відповісти
-Ай молодець- впорався, тримай!

Влада і суспільство в Білорусі мають знайти формат діалогу: байдуже який, але не "кийками", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3148
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22.08.2020 16:00 Відповісти
ето вам шарий фоточками конфет расплачивается
он вам уже какашку зеленского показивал ?
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22.08.2020 19:08 Відповісти
ну тебе виднее что вам шарий втирает
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22.08.2020 19:37 Відповісти
Конечно мне виднее, я же в отличие от вас, не прячусь здесь, а воюю с толпой одношарийцев и русскомирцев на ютуб-канале Ша.
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26.08.2020 04:06 Відповісти
Правильно, к тому же Лукашенко врагом Украине никогда не был, а напротив оказывал помощь в войне с куйлом. Нужно признать этот крестьянский бунт, кацапской провокацией с целью посорить Лукашенко с Украиной , ухудшить отношение с Западом и привязать покрепче к рашке. Что им и удалось.
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22.08.2020 13:57 Відповісти
Лукашенко уже давно заслужил того, что в исторической перспективе получает большинство таких упоротых диктаторов как он (петлю на шею, черенок в задницу и т.п...). Другой вопрос в том, нужно ли соваться Украине во врутрибелорусские дела. Моё убеждение, что на данном этапе открыто занимать позицию той или иной противоборствующей стороны, украинской власти нецелесообразно. Такой вот дипломатический цинизм.
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22.08.2020 16:06 Відповісти
100%
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22.08.2020 19:37 Відповісти
Цим просторікуванням намагається приховати свою зраду? Що він вже вчергове здав касапам?
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22.08.2020 12:39 Відповісти
Надо просто протестующих одеть в шерстяную одежду, а милиции выдать эбонитовые палочки.
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22.08.2020 12:39 Відповісти
Власть и общество в Беларуси должны найти формат диалога: не важно какой, но не "дубинками", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2476
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22.08.2020 12:44 Відповісти
на самом деле Зе и его команда клоунов, внимательно изучают опыт Таракана, потому что хотят получить второй срок у власти..
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22.08.2020 12:39 Відповісти
https://censor.net/user/353888 - зилупе, а не второй срок
Власть и общество в Беларуси должны найти формат диалога: не важно какой, но не "дубинками", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9771
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22.08.2020 12:47 Відповісти
Їхні сородичі розстрілюють дітей і роблять вигляд, що все ОК, так і треба. Що там , що тут-для них це місцеві мавпи, яких треба тримати в порядку. Хто влаштував в Україні геноцид? Соціалісти?
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22.08.2020 12:48 Відповісти
Власть показала формат диалога 7000 задержанных, сотни покалеченных, десятки прпавших безвести, 4 убитых...Почтальон зеленский этого не видит?
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22.08.2020 12:41 Відповісти
А че не про ********** палочки?
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22.08.2020 12:42 Відповісти
С Путиным мы уже договорились!!!!
А я бы хотел , что бы наш президент сказал про Лукашенко , правду!!! Четко и ясно свою позицию!
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22.08.2020 12:42 Відповісти
Это не в интересах Украины, а если Лука и Ко останутся во власти?! Вы мыслите, как обыватель, а не политик, ставящий интересы своей страны на первое место.
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22.08.2020 19:45 Відповісти
Невнятный Зеля снова за всё хорошее - "ребята, давайте жить дружно"

Диалог с буйно помешанным можно искать только когда он в смирительной рубашке.
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22.08.2020 12:42 Відповісти
Зеленський на фестивалі купив книгу російського видавництва, ігноруючи при цьому всі українські ..............

Власть и общество в Беларуси должны найти формат диалога: не важно какой, но не "дубинками", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4812
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22.08.2020 12:44 Відповісти
всі ж помітили, як російщина знову витісняє український контент ?
пісень на радіо поменшало, кіно вже не знімають ...
а ось воно, руцю до москальського тягне.
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22.08.2020 12:46 Відповісти
Ну а нахй мне, к примеру, украинская книга, если я люблю читать на русском? А на русском сейчас книги в Украине не издаются.
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22.08.2020 13:50 Відповісти
Неправда, он распрашивал и об исторической книге на украинском. Не знаю купил ли, потому что видео обрывается.
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22.08.2020 19:47 Відповісти
Який діалог ? Влади в Білорусі НЕМАЄ.
Чи наше дибіля визнає Лукаша владою ?
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22.08.2020 12:45 Відповісти
Як не має, в хто ж тоді звинувачує у всьому Україну ??
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22.08.2020 12:48 Відповісти
Звинувачує самозванець.
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22.08.2020 12:52 Відповісти
А, отак, а я думав, чого наші ніяк не реагують на закиди і звинувачення, а тільки тепер от здогадався, що це таких мудрий дипломатичний хід-натяк що він самозванець.
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22.08.2020 13:01 Відповісти
Де-факто власть в руках Луки, поэтому конфликтовать с ним Украине не стоит. Тот же КС оппозиции призывает власть к диалогу.
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22.08.2020 19:50 Відповісти
До виборів клоун грав такого всього чесно тупенького малоросика "якщо порушу закон - бла-бла-бла". А тепер розказує, що з Лукаческом, який пішов проти свого народу потрібно "нє важно как, но дагаваріватса". Так і в Україні воно владу передумає віддавати.
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22.08.2020 12:45 Відповісти
Он шо - увидел в глазах таракана мир?
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22.08.2020 12:46 Відповісти
И нашим и вашим..
Кто-то "шутил": с любой стороны в любом количестве
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22.08.2020 12:48 Відповісти
Не важно какой ? Советчик херов
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22.08.2020 12:49 Відповісти
Зечмо не було тут в 14 році. Це все одно що вести діалог Майдана з Зеком єнакуєвським.
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22.08.2020 12:51 Відповісти
Зеленский , на лбу у себя эту фразу запиши , только Беларусь замени Украиной , как в зеркало посмотришь , так и вспомнишь.
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22.08.2020 12:54 Відповісти
Заявление преЗЕдента, на фоне выступления Пороха, звучит, как детский лепет...не хватает только совета по использованию эбонитовых палочек....
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22.08.2020 12:54 Відповісти
Власть и общество в Беларуси должны найти формат диалога: не важно какой, но не "дубинками", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9572
Пат і Паташонок.
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22.08.2020 13:00 Відповісти
Как не важно какой?
Если какое то чмо не законно дорвалось до власти то что с ним делать.
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22.08.2020 13:09 Відповісти
Люди не довольны, сказали уходи значит нужно уходить.
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22.08.2020 13:11 Відповісти
Разница между Порошенко и Зеленским в отношении Беларуси - "две большие разницы": Порошенку "чем хуже, тем лучше", потому и шапкозакидательство и "геройство" и всякие резкости - митинговщина для понравиться публике, сеять безответственно словами и жестами, а действующему Президенту необходимо быть в рамках дипломатического протокола, традиций, европейских и общечеловеческих ценностей. Что не так в формуле "Власть и общество в Беларуси должны найти формат диалога: не важно какой, но не "дубинками" ? Разве призыв к диалогу, неприменение насилия, - найти формат диалога: не важно какой, но не "дубинками" - не на пользу народу Беларуси ?
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22.08.2020 13:17 Відповісти
"Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног."
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22.08.2020 13:21 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

https://twitter.com/Oleksandr_Kolym


https://twitter.com/Oleksandr_Kolym

Прохання поширити!!! Звернення дітей!

РЕПОСТ!!! Дякую!!!


https://twitter.com/i/status/1258063023639576576 https://twitter.com/i/status/1258063023639576576
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22.08.2020 13:26 Відповісти
О ДЕЛБ.Б !? Какко формат с кем ?! Если выборы сфальсифицированны !!!
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22.08.2020 13:26 Відповісти
Власть и общество в Беларуси должны найти формат диалога: не важно какой, но не "дубинками"а например не давать есть и пить или в карцере дежать , - Зеленский
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22.08.2020 13:30 Відповісти
А как же эбонитовые палочки?
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22.08.2020 13:32 Відповісти
В дюбой стране есть не довольные но это далеко не оппозиция
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22.08.2020 13:46 Відповісти
Формат диалога (универсальный для обеих сторон)
Влада і суспільство в Білорусі мають знайти формат діалогу: байдуже який, але не "кийками", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5379
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22.08.2020 13:47 Відповісти
Полудурок. Власть - это лицо, лица, которым общество делегировало определенные полномочия! Белорусы больше не хотят давать таракану и компании никаких полномочий , следовательно Лука никак не может быть властью. Так что потрудись, осёл называть вещи своими именами.
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22.08.2020 14:02 Відповісти
наверное собирается досрочно сказать народу Украины "я принял решение уйти"
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22.08.2020 14:02 Відповісти
Ему бацька в беньки прямо насцал еще и болт о губы вытер привселюдно, а оно всю ту же жвачку про дружбу. )
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22.08.2020 14:10 Відповісти
Видать понравилось, Моника есть Моника.
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22.08.2020 19:01 Відповісти
Помітив таку деталь.
Чим частіше цей неадекват починає нести якусь психопатологічну ахінею пресі - тим більш відсотків підтримки воно втрачає.
Ще пару виступів цього неадеквата і його рейтинг піде в мінуси.
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22.08.2020 15:36 Відповісти
Язык мой - враг мой. Верно подмечено.
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22.08.2020 19:03 Відповісти
В Древнем Риме между тиранами и народом был короткий диалог: возмущенный ВООРУЖЕННЫЙ НАРОД спарывал кинжалами брюхо узурпатору и трупп выбрасывал в Тибр (на корм рыбам). И это было ПРАВИЛЬНО (воля народа выше всех "законов" неронятро кем написаных "с потолка"), а все эти призывы к так называемому "мирному протесту" и к "диалогу" - соплежуйство трусливых слюнтчев и сказачных утопистов. Если бы Парасюк могласился бы на "мирпый диалог" с оаощем (как призывали тряпки западные политиканы), то Овощ до сих пор был бы "президентом"!

СВОБОДУ МОЖНО ОТСТОЯТЬ ТОЛЬКО ВООРУЖЕННОЙ СИЛОЙ ИЛИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ!
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22.08.2020 16:25 Відповісти
Конвульсії і ломки закінчились і він нарешті щось промямлив.
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22.08.2020 16:43 Відповісти
"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи…Самое главное - это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно" Это он про Роssию говорит, которая убивает украинцев, типичная риторика совковой ваты, а-ля мертвертчук.
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22.08.2020 19:09 Відповісти
Надо просто перестать махать дубинками. Секрет успеха прост
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22.08.2020 19:35 Відповісти
...но тут малец с поправкой влез - "кто не работает - не ест"...
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23.08.2020 06:05 Відповісти
 
 