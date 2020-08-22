Влада і суспільство в Білорусі мають знайти формат діалогу: байдуже який, але не "кийками", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що суспільству і владі Білорусі необхідно знайти "спокійний формат діалогу" один з одним, оскільки кровопролиття є неприпустимим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується кровопролиття - в жодному разі. Ми відразу відреагували. Як би там не було, що б не відбувалося, влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який, але не "кийками". Спокійний формат діалогу і вийти з цієї складної ситуації, яка триває в Білорусі", – сказав Зеленський.

Президент також додав, що дуже не хотілося б, щоб щось вплинуло на справді дружні відносини між Україною і Білоруссю.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановскької було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.