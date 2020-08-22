Влада і суспільство в Білорусі мають знайти формат діалогу: байдуже який, але не "кийками", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що суспільству і владі Білорусі необхідно знайти "спокійний формат діалогу" один з одним, оскільки кровопролиття є неприпустимим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується кровопролиття - в жодному разі. Ми відразу відреагували. Як би там не було, що б не відбувалося, влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який, але не "кийками". Спокійний формат діалогу і вийти з цієї складної ситуації, яка триває в Білорусі", – сказав Зеленський.
Президент також додав, що дуже не хотілося б, щоб щось вплинуло на справді дружні відносини між Україною і Білоруссю.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановскької було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Говоря,"власть", он её признает
он вам уже какашку зеленского показивал ?
А я бы хотел , что бы наш президент сказал про Лукашенко , правду!!! Четко и ясно свою позицию!
Диалог с буйно помешанным можно искать только когда он в смирительной рубашке.
пісень на радіо поменшало, кіно вже не знімають ...
а ось воно, руцю до москальського тягне.
Чи наше дибіля визнає Лукаша владою ?
Кто-то "шутил": с любой стороны в любом количестве
Пат і Паташонок.
Если какое то чмо не законно дорвалось до власти то что с ним делать.
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног."
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
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https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
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Прохання поширити!!! Звернення дітей!
РЕПОСТ!!! Дякую!!!
https://twitter.com/i/status/1258063023639576576 https://twitter.com/i/status/1258063023639576576
Чим частіше цей неадекват починає нести якусь психопатологічну ахінею пресі - тим більш відсотків підтримки воно втрачає.
Ще пару виступів цього неадеквата і його рейтинг піде в мінуси.
СВОБОДУ МОЖНО ОТСТОЯТЬ ТОЛЬКО ВООРУЖЕННОЙ СИЛОЙ ИЛИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ!