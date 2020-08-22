У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності 23-24 серпня в центрі Києва буде обмежено рух транспорту. КАРТА

У зв'язку з проведенням масових заходів 23-24 серпня в центрі Києва буде обмежено рух транспорт

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Націиональної полиції.

Зокрема, рух автомобілів буде перекритий (з 16:00 23 серпня до завершення заходів 24 серпня):

вулиця Трьохсвятительська;

вулиця Володимирська;

вулиця Михайлівська;

вулиця Мала Житомирська;

проїзд Володимирський (синім позначений відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня);

Рух автомобілів буде обмежений (під час проведення заходів):

вулиця Володимирська;

вулиця Велика Житомирська;

вулиця Десятинна;

вулиця Мала Житомирська;

провулок Рильський.

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