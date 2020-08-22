У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності 23-24 серпня в центрі Києва буде обмежено рух транспорту. КАРТА
У зв'язку з проведенням масових заходів 23-24 серпня в центрі Києва буде обмежено рух транспорт
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Націиональної полиції.
Зокрема, рух автомобілів буде перекритий (з 16:00 23 серпня до завершення заходів 24 серпня):
вулиця Трьохсвятительська;
вулиця Володимирська;
вулиця Михайлівська;
вулиця Мала Житомирська;
проїзд Володимирський (синім позначений відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня);
Рух автомобілів буде обмежений (під час проведення заходів):
вулиця Володимирська;
вулиця Велика Житомирська;
вулиця Десятинна;
вулиця Мала Житомирська;
провулок Рильський.
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Папєрєднік
показати весь коментар22.08.2020 12:48 Відповісти Мені подобається 1
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