УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7898 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
1 735 1

У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності 23-24 серпня в центрі Києва буде обмежено рух транспорту. КАРТА

У зв'язку з проведенням масових заходів 23-24 серпня в центрі Києва буде обмежено рух транспорт

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Націиональної полиції.

У звязку зі святкуванням Дня Незалежності 23-24 серпня в центрі Києва буде обмежено рух транспорту 01

Зокрема, рух автомобілів буде перекритий (з 16:00 23 серпня до завершення заходів 24 серпня):
вулиця Трьохсвятительська;
вулиця Володимирська;
вулиця Михайлівська;
вулиця Мала Житомирська;
проїзд Володимирський (синім позначений відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня);

Рух автомобілів буде обмежений (під час проведення заходів):
вулиця Володимирська;
вулиця Велика Житомирська;
вулиця Десятинна;
вулиця Мала Житомирська;
провулок Рильський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпеку на День Незалежності гарантуватимуть 4,5 тис. правоохоронців, - МВС

День Незалежності (701) Київ (19401) Нацполіція (15123) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які можуть бути святкові заходи, коли щодня фіксують 2000+ хворих?
показати весь коментар
22.08.2020 12:48 Відповісти
 
 