Немає сенсу зараз говорити про заміну Мінська для проведення переговорів Тристоронньої контактної групи, - Зеленський

Зараз немає сенсу говорити про заміну Мінська для переговорів Тристоронньої контактної групи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вдячні кожній країні, яка пропонує майданчик для цих важливих переговорів, але зараз всі розмови в форматі Мінська відбуваються у відеоформаті через "ковід". Тому, я вважаю, від майданчика, від міста або місця це не залежить зовсім", - заявив президент в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"Занадто рано говорити про зміну міста, і мені здається, це неправильно, особливо зараз це робити. Мінськ був запропонований, заснований, і там тривають ці переговори. Я не бачу сенсу для зміни. Я вдячний Казахстану і багатьом іншим країнам - і Азербайджан нам пропонував майданчик, і європейські країни. Але зараз це не пріоритетне питання", - зазначив Зеленський.

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