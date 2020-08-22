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Новини Агресія Росії проти України
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Немає сенсу зараз говорити про заміну Мінська для проведення переговорів Тристоронньої контактної групи, - Зеленський

Немає сенсу зараз говорити про заміну Мінська для проведення переговорів Тристоронньої контактної групи, - Зеленський

Зараз немає сенсу говорити про заміну Мінська для переговорів Тристоронньої контактної групи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вдячні кожній країні, яка пропонує майданчик для цих важливих переговорів, але зараз всі розмови в форматі Мінська відбуваються у відеоформаті через "ковід". Тому, я вважаю, від майданчика, від міста або місця це не залежить зовсім", - заявив президент в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"Занадто рано говорити про зміну міста, і мені здається, це неправильно, особливо зараз це робити. Мінськ був запропонований, заснований, і там тривають ці переговори. Я не бачу сенсу для зміни. Я вдячний Казахстану і багатьом іншим країнам - і Азербайджан нам пропонував майданчик, і європейські країни. Але зараз це не пріоритетне питання", - зазначив Зеленський.

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Зеленський (23653) перемовини (2848) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+12
Т.е. то, что наговорил Лука про Украину и тебя лично -- типа фигня, можно не обращать внимания?
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22.08.2020 12:53
+11
если долба*б, то долба*б во всем...

ЕС и США вводят санкции против Лукашенко и его окружения за пытки и узурпацию власти, а
Зе-чмо продолжает иметь дело с палачом как ни в чем не бывало..

Пипец какого урода избрал мудрый нарид Украины - адовый Ад просто..
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22.08.2020 12:57
+7
Нет смысла сейчас говорить о замене Минска для проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6034
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22.08.2020 12:54
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пришли другие времена в решении запутанных вопросов. на смену "разрубить гордиев узел" воцаряется "разрубить зеленского огурец" )
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22.08.2020 12:53 Відповісти
Бубочка пьет, гуляет, развлекается, - кароче, наслаждается жизнью. Какие-то там мински-шмински малюсеньких епизод в череде айкосов, баб-да, и фонтанов с шаурмой.
Ему просто пох.
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22.08.2020 13:00 Відповісти
Враньё!
https://www.youtube.com/watch?v=v2TFVVtdLnU
https://www.youtube.com/watch?v=xK63ZEFj7k4
https://www.youtube.com/watch?v=mcDMha5uzhQ
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22.08.2020 19:12 Відповісти
Т.е. то, что наговорил Лука про Украину и тебя лично -- типа фигня, можно не обращать внимания?
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22.08.2020 12:53 Відповісти
Нет смысла сейчас говорить о замене Минска для проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6034
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22.08.2020 12:54 Відповісти
если долба*б, то долба*б во всем...

ЕС и США вводят санкции против Лукашенко и его окружения за пытки и узурпацию власти, а
Зе-чмо продолжает иметь дело с палачом как ни в чем не бывало..

Пипец какого урода избрал мудрый нарид Украины - адовый Ад просто..
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22.08.2020 12:57 Відповісти
вiслюк оманский только пропихнул "нужных" х-йлу "людей" в минскую группу и что-то менять? Он-то поменяет, когда продаст Украину...
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22.08.2020 13:00 Відповісти
время стремные наступили раньше думал младое дурное старики также не то Брежнев тот же например правда после Кравчука и Фокина с их зашкваром таким же как у Бубочки младого..не возраст тут не играет никакой роли если человек г=мно так оно с младенчества г=мно...
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22.08.2020 13:04 Відповісти
Эти "люди" - враги Украины. Это способ их существования. В этом они видят свою выгоду и зону комфорта. Возраст тут, конечно, ни при чем.
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22.08.2020 13:06 Відповісти
Є таке слово - "русь". Була колись Київська Русь - нема...включили до гімну савєцкава саюза слово русь - савєцкава саюза нема...про долю пРусії навіть згадувати страшно...білоРусії скоріш нема, а ніж є...русинською національною ідеєю є сепаратизм...боРусія програла Київському Динамо...
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22.08.2020 13:02 Відповісти
Зебіл видихнув з полегшенням: "Фух, Мінськ не захватілі вайска НАТО, значить все ок".
Пора вже штатам зачіпити санкціями і зелених колаборантів.
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22.08.2020 13:06 Відповісти
Лукашенко , как только мог опустил Зеленского и всю Украину - нассал в лицо и насРал в рот....Но, нашему продажному трусу - комику это настолько привычно ( после его прислуживаний на корпоративах, после прогибания перед кабздыровым...), что он готов извиниться перед белорусской гнидой и ждать приглашения в Минск....
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22.08.2020 13:08 Відповісти
Як це "нет смисла" телепню?! Цим самим ти підтрімуешь легалізацію Лукашенко,
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22.08.2020 13:09 Відповісти
Вау! Подумати тілько!- ще рік тому на сцені він грав курацом на роялі!
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22.08.2020 13:14 Відповісти
зато теперь он ************ стал.
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22.08.2020 13:29 Відповісти
Молодці.
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22.08.2020 14:01 Відповісти
Ну, а какой смысл тебя держать в президентах, всё, что обещал, ничего за год так и не сделал. Где твои посадки олигархов, коррупционеров, Порошенко, где конец войне, где достойные зарплаты и пенсии? Все твои обещания, пошли коту под хвост, трепло ты самое настоящее вместе со своей мамой Риммой, которая говорила, что идёшь в президенты ради того, чтоб людям лучше жилось. Ага, лучше стало жить слугам народа и депутатам, олигархам, коррупция охватила всю страну, а народ как жил еле - еле сводя концы с концами, так и продолжает в том же духе жить, но только ещё беднее.
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22.08.2020 13:28 Відповісти
Імья!!!!
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22.08.2020 14:02 Відповісти
А парніша часом не збирається луку-********** з тіпа обранням довічно привітати?
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22.08.2020 13:30 Відповісти
"нет смысла говорить о замене Минска"

А в звериноживотных пытках своего народа лукой смысл есть?
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22.08.2020 14:42 Відповісти
Продолжать в Минске - это значит поддержать зверства лукаша.
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22.08.2020 14:51 Відповісти
Какой из клоуна политик ?
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22.08.2020 15:14 Відповісти
Хватит дурить мир и Европу каким-то минском. Придурки должны понять истину БУДАПЕШТА!
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22.08.2020 17:25 Відповісти
Дайте ему ещё один огурец или мяч.
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22.08.2020 19:07 Відповісти
что хорошо выходит у украинского предзидента - это жевать... жевать, пережевывать, дожевывать... а в остальном - болтовня...
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23.08.2020 05:59 Відповісти
 
 