Немає сенсу зараз говорити про заміну Мінська для проведення переговорів Тристоронньої контактної групи, - Зеленський
Зараз немає сенсу говорити про заміну Мінська для переговорів Тристоронньої контактної групи, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми вдячні кожній країні, яка пропонує майданчик для цих важливих переговорів, але зараз всі розмови в форматі Мінська відбуваються у відеоформаті через "ковід". Тому, я вважаю, від майданчика, від міста або місця це не залежить зовсім", - заявив президент в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в суботу, передає Цензор.НЕТ.
"Занадто рано говорити про зміну міста, і мені здається, це неправильно, особливо зараз це робити. Мінськ був запропонований, заснований, і там тривають ці переговори. Я не бачу сенсу для зміни. Я вдячний Казахстану і багатьом іншим країнам - і Азербайджан нам пропонував майданчик, і європейські країни. Але зараз це не пріоритетне питання", - зазначив Зеленський.
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Ему просто пох.
https://www.youtube.com/watch?v=v2TFVVtdLnU
https://www.youtube.com/watch?v=xK63ZEFj7k4
https://www.youtube.com/watch?v=mcDMha5uzhQ
ЕС и США вводят санкции против Лукашенко и его окружения за пытки и узурпацию власти, а
Зе-чмо продолжает иметь дело с палачом как ни в чем не бывало..
Пипец какого урода избрал мудрый нарид Украины - адовый Ад просто..
Пора вже штатам зачіпити санкціями і зелених колаборантів.
А в звериноживотных пытках своего народа лукой смысл есть?