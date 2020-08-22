Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ"

Президент України Володимир Зеленський назвав главу делегації України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука і його першого заступника Вітольда Фокіна "професійними, потужними українськими дипломатами з чіткою проукраїнською позицією, патріотичною та збалансованою".

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, я хочу одразу подякувати Леоніду Даниловичу Кучмі. Він насправді не втратив час, а витратив дуже багато свого серця для мінських переговорів щодо війни. Це не просто слова. Якщо зустрічі тривають 11, 12, 13, 14 годин - це не просто виснажує. Я бував на таких зустрічах і в "нормандському форматі" - це дуже складно. Від твого слова залежить результат цієї зустрічі. І від твого слова залежить потім результат для країни. Нехай маленький крок ця зустріч, але все ж ми крокуємо вперед. Кучма працював професійно, дипломатично і я йому хочу подякувати", - зазначив глава держави.

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Оцінюючи роботу Кравчука і Фокіна, президент зазначив:

"Це професійні, потужні українські дипломати з чіткою проукраїнською позицією, патріотичною та збалансованою, що дуже важливо. Леонід Макарович - один з найкращих дипломатів української сучасності, я це знаю. Я не просто впевнений, я це бачив. Він дуже енергійна людина. Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" і ми про деякі речі вже домовилися. Так, йому допомагають і пан Фокін, і пан Резніков, і багато робить Андрій Єрмак, і Руслан Демченко... Така потужна команда, там багато людей. Кравчук - це обличчя нашої сьогоднішньої групи, обличчя української дипломатії, кращого у нас немає, я так вважаю".

Зеленський окремо підкреслив, що Фокін теж перебуває на своєму місці.

"Тій стороні теж важливо бачити людину, яка теж з Донбасу: з Донбасу, проукраїнського Донбасу, українського Донбасу. Мені здається, це правильний досвідчений, дипломатичний баланс, який сьогодні головує від України в Тристоронній контактній групі. Ми не просто зробили заміну, зміну керівництва. Дійсно, режим тиші витримується щодня, далі домовилися про 20 ділянок розмінування - це великий крок вперед. Про точки розведення, про обмін полоненими. Уже в технічному напрямку зараз будемо йти в підсумку до виконання всього цього", - сказав він.