Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ"
Президент України Володимир Зеленський назвав главу делегації України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука і його першого заступника Вітольда Фокіна "професійними, потужними українськими дипломатами з чіткою проукраїнською позицією, патріотичною та збалансованою".
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в суботу, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, я хочу одразу подякувати Леоніду Даниловичу Кучмі. Він насправді не втратив час, а витратив дуже багато свого серця для мінських переговорів щодо війни. Це не просто слова. Якщо зустрічі тривають 11, 12, 13, 14 годин - це не просто виснажує. Я бував на таких зустрічах і в "нормандському форматі" - це дуже складно. Від твого слова залежить результат цієї зустрічі. І від твого слова залежить потім результат для країни. Нехай маленький крок ця зустріч, але все ж ми крокуємо вперед. Кучма працював професійно, дипломатично і я йому хочу подякувати", - зазначив глава держави.
Оцінюючи роботу Кравчука і Фокіна, президент зазначив:
"Це професійні, потужні українські дипломати з чіткою проукраїнською позицією, патріотичною та збалансованою, що дуже важливо. Леонід Макарович - один з найкращих дипломатів української сучасності, я це знаю. Я не просто впевнений, я це бачив. Він дуже енергійна людина. Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" і ми про деякі речі вже домовилися. Так, йому допомагають і пан Фокін, і пан Резніков, і багато робить Андрій Єрмак, і Руслан Демченко... Така потужна команда, там багато людей. Кравчук - це обличчя нашої сьогоднішньої групи, обличчя української дипломатії, кращого у нас немає, я так вважаю".
Зеленський окремо підкреслив, що Фокін теж перебуває на своєму місці.
"Тій стороні теж важливо бачити людину, яка теж з Донбасу: з Донбасу, проукраїнського Донбасу, українського Донбасу. Мені здається, це правильний досвідчений, дипломатичний баланс, який сьогодні головує від України в Тристоронній контактній групі. Ми не просто зробили заміну, зміну керівництва. Дійсно, режим тиші витримується щодня, далі домовилися про 20 ділянок розмінування - це великий крок вперед. Про точки розведення, про обмін полоненими. Уже в технічному напрямку зараз будемо йти в підсумку до виконання всього цього", - сказав він.
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"100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив волну патриотизма и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, и вернули страну в стойло империи. сегодня, зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией Порошенко, сбили волну патриотизма, движения в ЕС и НАТО. в кармане у хохлов точно не прибавится, и холодильник не наполнят, но в стойло опять вернут."
Пуйловцы хватаются за формальности, потому что думают, что нынешняя власть, как и попaредники, настолько бараноупёртая, что не станет уступать даже в ничего не значащих формальностях, а значит переговоры можно свернуть.
Зеленский о работе Кравчука в ТКГ: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" и по роялю им шмяк!"
далі не читав...Але відразу запитання..
чи не є небезпечно для Кравчука в його роки попасти "на Окрєстіна",де йому мінський ОМОН відіб"є нирки,як "підривному елементу" )))))))
Это - полный абзац.
Про що саме домовились:
1. о 20 участках разминирования.
Правда, Банковая почему-то не сочла нужным уточнить, кому достанутся изъятые мины. Между тем, несколько месяцев назад представитель Минобороны Украины https://www.dsnews.ua/society/boeviki-udobryayut-novye-uchastki-minami-izyatymi-v-rayone-29112019155300 констатировал на брифинге: «Для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск».
2. украинская делегация «поддержала предложения о четырех новых участках разведения сил и средств.
И это после многократной информации от наших воинов о том, что на тех участках, где уже осуществлено разведение, оккупанты захватили более выгодные позиции и активно там обустраиваются.
3. «украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды населению, проживающему на временно оккупированной территории».
То есть по-прежнему вода будет бесплатно поставляться на оккупированную территорию - для нужд и населения, и оккупационной администрации, и оккупационных войск.
https://www.dsnews.ua/politics/ublazhit-kreml-sostoitsya-li-25-avgusta-novaya-zrada-obeshchannaya-kravchukom-20082020-396222
На 11:00 25 августа уже назначена внеочередная сессия. Правда, с другой повесткой дня, но важно то, что нардепы съедутся. И ничто не мешает Зеленскому добиться назначения еще одной внеочередной сессии, например, на 14:00 25 августа, чтобы выполнить хотелку Кремля, которую уже пообещал выполнить «проактивный» Кравчук.
Оккупационные власти в Донецке уже заявили, что они добиваются отмены пункта 4 постановление парламента «О назначении очередных местных выборов в 2020 году».
Этот пункт гласит, что местные выборы на оккупированных территориях возможны только при условии прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины, а именно: выведения всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины за государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции согласно стандартам ООН и ОБСЕ.
И вот всю эту красоту, сформулированную в пункте 4 постановления, Кремль и его марионетки требуют отменить. Судя по словам Кравчука, того же будет добиваться и Зеленский.
https://www.dsnews.ua/politics/ublazhit-kreml-sostoitsya-li-25-avgusta-novaya-zrada-obeshchannaya-kravchukom-20082020-396222
Заставят - и в 100 лет поползешь на партсобрание.
Дедушке бы на солнышке погреться, а призвали - и служит, причем за зарплату.
Ну, не лох ли дедок?
Деньги могут дать только русские, но дадут они деньги только под сдачу Украины.
Старайся "бубочка", сыграй на рояле креативно, как умеешь, спляши, спой.
Кстати, а обратил ли кто внимание, что не видно ни одного депутата от "Квартал 95"?
Вот ни одного нардепа именно от Квартала.
Вот как исчезли они все.
Их что - ТОГО, вместе с "бубочкей" утилизировали?
https://censor.net/resonance/3214128/predatelstvo_na_samom_verhu_prezident_zelenskiyi_uvolil_nachalnika_gur_mo_burbu_za_trebovanie_rassledovat
Послушало бы, что старый идиот Фокин говорил про Крым:https://censor.net/video_news/3214663/esli_by_rossiya_ne_zahvatila_krym_to_poteryala_by_ego_navechno_i_syuda_prishli_by_amerikantsy_fokin , где оно увидело здесь проукраинскую позицию?, в желании Кравчука провести выбры в ОРДЛО? Какой трэш.
https://censor.net/comments/locate/3215333/019214c5-507c-7308-aabc-8aaa86d56568
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України (сарказм),», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.