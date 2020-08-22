УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8323 відвідувача онлайн
Новини Коронавирус и карантин
4 269 3

Киев и 14 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 14 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 августа Киев и 14 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине рекордные 2 328 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 102 971 человек

Киев и 14 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (18172) Минздрав (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слишком велико возмущение Киевлян вiслюком оманским. Конечно, при этом усиление карантинных мер неизбежно...
показати весь коментар
22.08.2020 13:43 Відповісти
Чому в Кієві досі не запроваджено справжній карантин?!
показати весь коментар
22.08.2020 14:19 Відповісти
Чому влада не закриває закладів освіти, це ж пряма загроза життю людей.
показати весь коментар
22.08.2020 15:48 Відповісти
 
 