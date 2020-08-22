Завершено розслідування убивства євромайданівця Юрія Вербицького та викрадення і тортур Ігоря Луценка, - ДБР
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо двох осіб, підозрюваних в участі в злочинній організації, які 21 січня 2014 року вкрали Ігоря Луценка і Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва, катували їх і вбили Вербицького.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Двоє осіб підозрюються в:
- незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК Ураїни);
- створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній (ч.1 ст. 255 КК України;
- незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України (01.07.2020)).
Один із фігурантів також підозрюється у:
- умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України );
- катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);
- підробленні документів та їх використанні (4 ст. 358 КК України (01.07.2020));
- службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України (01.07.2020)).
Примітка: у зв'язку з використанням підробленого паспорту та використання завідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від органу досудового розслідування.
Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, активісти Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала протягом декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місце перебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.
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Так як і в справі Шеремета.
скільки
пляшокроків, тобто ?
точно..занадто гладкий..
А тим , хто вірить в міжгаллактичну змову й загін з сузір"я Оріон , який найняли Пашинський з Турчиновим -- тому крайще йди на 112-й , або Ньюс-Уан ... там й не какого демідролу своїм хворим глядачам сиплять в пельку ляльководи з Лубянки ...