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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Завершено розслідування убивства євромайданівця Юрія Вербицького та викрадення і тортур Ігоря Луценка, - ДБР

Завершено розслідування убивства євромайданівця Юрія Вербицького та викрадення і тортур Ігоря Луценка, - ДБР

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо двох осіб, підозрюваних в участі в злочинній організації, які 21 січня 2014 року вкрали Ігоря Луценка і Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва, катували їх і вбили Вербицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Двоє осіб підозрюються в:

  • незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК Ураїни);
  • створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній (ч.1 ст. 255 КК України;
  • незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України (01.07.2020)).

Один із фігурантів також підозрюється у:

  • умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України );
  • катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);
  • підробленні документів та їх використанні (4 ст. 358 КК України (01.07.2020));
  • службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України (01.07.2020)).

Примітка: у зв'язку з використанням підробленого паспорту та використання завідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від органу досудового розслідування.

Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Підозрюваному у викраденні і тортурах Луценка і Вербицького повідомили про підозру у використанні фальшивих документів, - Офіс генпрокурора

Нагадуємо, активісти Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала протягом декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місце перебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.

Вербицький (61) Луценко Ігор (179) злочини проти Майдану (309) ДБР (3467)


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Топ коментарі
+13
да там история мутная - похитили двоих, одного зверски убили а другого просто отпустили в лесу...
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22.08.2020 13:45
+12
Навряд чи арештували винних.
Так як і в справі Шеремета.
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22.08.2020 13:34
+11
Іди геть, руска курва.
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22.08.2020 14:10
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Навряд чи арештували винних.
Так як і в справі Шеремета.
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22.08.2020 13:34 Відповісти
Ви натякаєте, що Ігор виратив пам'ять?
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23.08.2020 00:59 Відповісти
С чего ти взяв що у справі Шеремета взяли не винних?ти следак сі суддя?
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23.08.2020 07:59 Відповісти
а ти сідєвший ?
скільки пляшок років, тобто ?
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23.08.2020 08:57 Відповісти
зебіли волатимуть, що слідство було довготривалим...
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22.08.2020 13:35 Відповісти
задуха ти пригожинська, згинь зі своїми мантрами, слідством в демократичній державі займаються слідчі, а не диктатори, як на твоїй касапії
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22.08.2020 22:02 Відповісти
Зебіли - на х..! До шарія , там ваше міце .
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23.08.2020 09:16 Відповісти
просто Игорёк Луценко приемный сынуля Стельмаха (экс-головы НБУ во времена Юща и большой друг Яныка), и по совместительству провокатор на связи ФСБ в образе народного ыволюционера и активиста.. поэтому Игоря Луценко бандюки отпустили после звонка куратору из штаба Партии рЫгЫонов, и Вербицкого забили до смерти..
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22.08.2020 13:39 Відповісти
да там история мутная - похитили двоих, одного зверски убили а другого просто отпустили в лесу...
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22.08.2020 13:45 Відповісти
Мутная была капля на конце у твоего папы-алкаша , в которой ты болтался.
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22.08.2020 14:55 Відповісти
А у інни така капелька була прозорою як сльоза дитини?
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22.08.2020 18:04 Відповісти
у цієї инни - і мозок і душа - мутні як сивуха
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22.08.2020 18:27 Відповісти
Еще и напоили и накормили.
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22.08.2020 15:42 Відповісти
А "отпустіть" в січні в лісі - це не вбити ? Вночі , побитого ? Вони , тітушки , майже завжди так і роблять .
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23.08.2020 09:19 Відповісти
Обвинения ваши https://censor.net/user/353888 очень серьезные . И если есть доказательства то обнародуйте .Если нет то нужно отвечать .
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22.08.2020 16:26 Відповісти
То же не мог понять, за какие такие обещания профессионального "революционера" отпустили, а ученого замучили до смерти?
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22.08.2020 19:43 Відповісти
Ботяра, вивчи матеріал, а потім "гвалтуй клаву" , Вербицький замерз в лісі, бо був зв'язаний.
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23.08.2020 01:05 Відповісти
Жаль что тебя не забили, рожа фсбная
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23.08.2020 08:00 Відповісти
Ндык Жвания из экрана выскаивает и утверждает, что их украл Порошенко. Не верится. Одного еще может быть. А за двумя сразу Порох бы не угнался.
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22.08.2020 13:40 Відповісти
"за двумя сразу Порох бы не угнался"

точно..занадто гладкий..
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22.08.2020 13:46 Відповісти
Жвания, конечно, редкая сволочь, вскормленная украинским гостеприимством.
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22.08.2020 19:46 Відповісти
В 2004 украл бабки, которые Сорос выделил на помощь Майдану. Которых никто так и не увидел.
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22.08.2020 21:13 Відповісти
Який Сорос "і на Майдан", не повторюй, як та зозуля, кацяпську пропаганду. Ти не знаєш, чим займається фонд Відродження по всьому світу? Підтримує насамперед науку і молодих вчених.
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22.08.2020 21:42 Відповісти
Та на цих зебілів-дебілів не варто звертати увагу . Я їм 6 років кажу , що сам возив людям одяг і продукти на Майдан , і багато киян і українців майже останнє віддавали , а ватносовки : " Сорос , Сорос !" . Вони кажуть , що українці , а інформацію беруть з інтерів , 1+1 , 112 , ньюзіван та іншого прокацапського лайна . Їм так зручно виправдовувати себе в тому , що вони залшаються совєцькими шаріковими .
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23.08.2020 09:30 Відповісти
Іди геть, руска курва.
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22.08.2020 14:10 Відповісти
Ну это по совокупности перечисленных деяний минимум пожизненное в особом режиме, а так - виселица.
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22.08.2020 14:31 Відповісти
Ню...ню...И кто же огранизатор, заказчик, выгодополучатель? Луценко спасло только то что он пасынок Стельмаха.
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22.08.2020 14:53 Відповісти
Думаю,що коли небудь ми дізнаємось всю правду про Майдан,а не тільки про героїчну її сторону.І дивуватись буде чому.
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22.08.2020 14:54 Відповісти
У кого є вуха , очі й бажання читати матеріали розслідування (а хоча б й Юрія Бутусова) -- тому й так усе зрозуміло .
А тим , хто вірить в міжгаллактичну змову й загін з сузір"я Оріон , який найняли Пашинський з Турчиновим -- тому крайще йди на 112-й , або Ньюс-Уан ... там й не какого демідролу своїм хворим глядачам сиплять в пельку ляльководи з Лубянки ...
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22.08.2020 16:19 Відповісти
Я ще раз повторюю,героїчну сторону Майдану ми всі знаємо.Хотілося б знати й тіньову.І важливо,щоб її оприлюднили незалежні офіційні розслідувачі і експерти,а не ті заангажовані помийки на які ви посилаєтесь.
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22.08.2020 17:01 Відповісти
Тіньова це та , що були серед майдановців ті які зломалися і працювали чи стукали для ворогів ..
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22.08.2020 19:29 Відповісти
Тіньова- це та,про яку не знаємо ми,і про яку знають ті,хто прийшов до влади після Майдану.
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22.08.2020 20:35 Відповісти
Пар выпускают. хотя давление поднять некому. Кто после Ррреволюции получил власть - доволен - и их не трогают и не тронут! Кого оттёрли от власти - негодуют и что-то хотят, но не могут. И так ещё лет 20, а может быть и все 100! Потому, что те кто сейчас при власти ......
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22.08.2020 15:37 Відповісти
Їх вбили на угоду росіянам.. Росія любить в вбивати українців.
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22.08.2020 15:43 Відповісти
имена убийц и заказчиков,хамо-шоколадно-плиснявое кодло следаков и судеек!?
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22.08.2020 16:26 Відповісти
Зараз зеленого кольору суді ,..
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22.08.2020 19:27 Відповісти
Я відразу, ще в 2014році, підозріло поставився до фантастичного спасіння Ігоря Луценка. Розсудіть самі: викрадають двох активістів і піддають тортурам з метою вивідати секрети Майдану. Після тортур одного знаходять в зимовому лісі з перебитими ногами і зв'язаного скотчем це Вербицький, а іншого зі зламаним зубом і синцем під оком (!!!) викидають поблизу села це Луценко. Після того, як затримали підозрюваних то Луценко дивним чіном втратив пам'ять і нікого не впізнає, по голосу теж. Як ви думаєте хто зрадник?
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22.08.2020 17:12 Відповісти
Я відразу, ще в 2014році, підозріло поставився до фантастичного спасіння Ігоря Луценка. Розсудіть самі: викрадають двох активістів і піддають тортурам з метою вивідати секрети Майдану. Після тортур одного знаходять в зимовому лісі з перебитими ногами і зв'язаного скотчем це Вербицький, а іншого зі зламаним зубом і синцем під оком (!!!) викидають поблизу села це Луценко. Після того, як затримали підозрюваних то Луценко дивним чіном втратив пам'ять і нікого не впізнає, по голосу теж. Як ви думаєте хто зрадник?
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22.08.2020 17:12 Відповісти
Найскоріше, що Луценко зламався , а тепер боїться , щоб правда не вилізла ...
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22.08.2020 19:23 Відповісти
І я про те.
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22.08.2020 19:59 Відповісти
Виних ,..справді , в даний момент арештували ,все-таки е один живий свідок ,.. але чи осудять ? Хто за ними стоїть , що так довго тягнуть ...
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22.08.2020 19:22 Відповісти
Я ж тобі толкую, живий свідок "втратив" пам'ять і не впізнає бандюків.
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22.08.2020 20:01 Відповісти
Так вони там добре наслідили , крім Луценко ,досталь оставили свого днк і відпичатків , питання хто іхприкривае , хто зробив їм паспорта і хто їх послав,..)))??
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22.08.2020 20:08 Відповісти
За які ДНК ти мелеш? Луценко не знає де їх тримали, посилається на зав'язані очі, а бандюки відмовляються.
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22.08.2020 21:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2015/11/18/7089328/
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22.08.2020 23:59 Відповісти
В мене на Ігорька ніякого злості не було. Зламатися під тортурами може будь хто. Іллєенку тітушки також носа розчавиви прямо на порозі РОВД, куди він звернувся, на Прорізній. Проте ВЕРБИЦЬКИЙ не зламався! Шана і честь вченому, Великому патріоту України.
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22.08.2020 19:53 Відповісти
І я про те.
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22.08.2020 20:00 Відповісти
Я ж тобі толкую, живий свідок "втратив" пам'ять і не впізнає бандюків.
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22.08.2020 20:02 Відповісти
Зеля выпустит...
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22.08.2020 20:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hD_CHkU_Q04
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23.08.2020 07:58 Відповісти
 
 