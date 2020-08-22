Завершено розслідування убивства євромайданівця Юрія Вербицького та викрадення і тортур Ігоря Луценка, - ДБР

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо двох осіб, підозрюваних в участі в злочинній організації, які 21 січня 2014 року вкрали Ігоря Луценка і Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва, катували їх і вбили Вербицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Двоє осіб підозрюються в:

незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК Ураїни);

створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній (ч.1 ст. 255 КК України;

незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України (01.07.2020)).

Один із фігурантів також підозрюється у:

умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України );

катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);

підробленні документів та їх використанні (4 ст. 358 КК України (01.07.2020));

службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України (01.07.2020)).

Примітка: у зв'язку з використанням підробленого паспорту та використання завідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від органу досудового розслідування.

Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, активісти Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала протягом декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місце перебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.