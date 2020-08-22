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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський про коронавірус: Ми дуже непогано підготовлені, але без правильного ставлення громадян не можна говорити про готовність до нової хвилі

Зеленський про коронавірус: Ми дуже непогано підготовлені, але без правильного ставлення громадян не можна говорити про готовність до нової хвилі

Без правильного ставлення українців не можна говорити про готовність до нових етапів пандемії Сovid-19, оскільки українська медицина не зможе витримати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми зараз в цьому напрямку справді дуже потужні: з точки зору ліжок, обладнання, кількості тестів, технічної підготовки, фахівців. З точки зору кількості ліжок, я боюся про це говорити, але, однак, так, у нас заповнення зараз у деяких областях вже понад 50%. Це дуже небезпечно. З точки зору відсотка нашої техніки, там десь 6-10-15%, все інше у нас вільне. Все є. У цьому напрямку ми справді дуже непогано підготовлені. Але не витримає жодна кількість ліжок, і, особливо, не витримає кількість фахівців другої або третьої хвилі, якщо вона буде дуже потужною. І тут питання тільки до наших людей. Все інше роблять фахівці, все інше робить зараз МОЗ і уряд", – сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, люди мають зрозуміти, що Covid-19 – це не грип, це складна ситуація.

"Вакцин ще немає в масовому продажу. Вся історія, що всі країни домовляються одна з одною про те, що "ми будемо першими в черзі" і от-от, із дня на день з'явиться вакцина – все це трохи чутки. Інформаційно ми справді знаємо кілька країн, які готові, майже готові з вакциною. Але все одно ніхто не знає чітких термінів, коли буде та чи інша вакцина передана тобі в країну, коли буде налагоджено виробництво", – пояснив Зеленський.

Також глава держави додав, що Україна паралельно налагоджує виробництво вакцин у себе.

"Ми до цього будемо готові... Але та чи інша країна має точно сказати, що ось вакцина, вона допоможе людині, і ось ми вам її передамо", – зазначив він.

Президент України наголосив, що"в усі черги ми записані".

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"Але все це, хоч там як, при всій повазі до наших різних країн-партнерів, поки що слова і обіцянки", – повідомив він.

Також президент сказав, що розуміє, що всі втомилися ходити в масках, але закликав громадян допомогти медикам, "хоча б трохи серйозніше до цього ставитися", дотримуватися заходів безпеки і бути обережними.

"Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії. Всі це знають", – зазначив він.

При цьому український президент додав, що в Україні першої хвилі пандемії Covid-19 не було, і вона відбувається зараз.

"Ми першу хвилю просто збили, в Україні її не було в ті терміни, в які вона була в Європі. Це з тим, що ми приймали українців додому, ми не блокували все, ми їх повертали додому. Але, люди, допоможіть і медикам. Будьте розумними", – закликав Зеленський.

Зеленський (23653) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+20
так то граждан.. а не ссикливих блазнів
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 3408
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22.08.2020 13:46
+15
Граждане относятся к угрозе неправильно. Демонстративно пренебрегают правилами карантина, ходят без масок. Но довольные шо ппц!
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 5446
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22.08.2020 13:48
+14
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 7743
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22.08.2020 13:53
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Твою медь . Типа президент , но смотрит с "точки зрения коек " . Всё что нужно знать о Нелохе Оманском .
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22.08.2020 13:45 Відповісти
Моцний, з точки зору коєк, ескулап , Авіцена !!!)))
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22.08.2020 13:46 Відповісти
Фестиваль "Новая волна" починається
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22.08.2020 13:46 Відповісти
так то граждан.. а не ссикливих блазнів
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 3408
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22.08.2020 13:46 Відповісти
Вот если б в стране было не 73% идиотов, а 100, то и карантин бы не потребовался. А пока есть критики вiслюка оманского, карантин был, есть, и будет есть...
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22.08.2020 13:46 Відповісти
Володимир Олександрович Пєчкін,наш Президент! Прошу усіх небайдужих громадян підтримати Пєчкіна.
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22.08.2020 13:48 Відповісти
Так и есть. Какие-то несознательние грааждане нарушают когда сам президент подает им пример как надо.
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22.08.2020 13:48 Відповісти
Згадав-Колись Брежнев ,по ТБ ,на всю країну розказував, як треба капусту красти !!))
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22.08.2020 13:54 Відповісти
Граждане относятся к угрозе неправильно. Демонстративно пренебрегают правилами карантина, ходят без масок. Но довольные шо ппц!
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 5446
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22.08.2020 13:48 Відповісти
Дуже "сурьёзна" людина !!)))
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22.08.2020 13:52 Відповісти
"хотя би немного серьёзнее к етому относиться" і в Миколаїві жодного дипломата в масці !!!)))
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22.08.2020 13:51 Відповісти
вопросы конечно же только к людям
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22.08.2020 13:52 Відповісти
Схоже, він таки сам вважає себе віслюком. А оскільки не існує масок для віслюків, то і ходить він без маски.
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22.08.2020 16:09 Відповісти
Сегодня день дебильных историй от главного вождя дебилов.
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22.08.2020 13:52 Відповісти
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 7743
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22.08.2020 13:53 Відповісти
Жерти тобі і твоїй команді треба меньше!
Не в три, а хоча б в дві горлянки!
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22.08.2020 13:53 Відповісти
Мы очень неплохо подготовлены/ Анекдоты о Зеленском будут начинаться словом Мы/ Мы это Зеленский и Мендель / Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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22.08.2020 13:54 Відповісти
А як воно буде відбріхуватися з приводу росту захворювання лікарів? Вони чого не роблять?
І де розслідування з приводу крадіжки, в особливо великих розмірах, засобів захисту (тих же масок), з держрезерву України?
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22.08.2020 13:54 Відповісти
"те, що в Італії"

масова фальсифікація і самоправство та корупція серед високих чиновників?
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22.08.2020 13:56 Відповісти
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 5115
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22.08.2020 14:00 Відповісти
КАКОЙ ЖЕ ОН ИДИОТ.....
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22.08.2020 14:28 Відповісти
Ахахаха, і цей - з Італією. Істеричкі, як ви зі шмарклею схожі!
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22.08.2020 14:05 Відповісти
ЗЕ так хорошо подготовился, что уж жена и сын заболели. Все к чему не прикоснется превращает в фарс.
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22.08.2020 14:10 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом.
Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая.

" Мастера спорта" облажались в очередной раз.
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22.08.2020 14:14 Відповісти
ЗЕЛЯ, УЙДИ!!! ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ТВОИМИ ЗЕЛЕНЫМИ ИДИОТАМИ!!!!!!
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22.08.2020 14:30 Відповісти
Гарант где закон про маски для здоровых и карантин? Ты нарушаешь 19 ст Конституции пишов геть разбойник.
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22.08.2020 14:42 Відповісти
Умный,аж страшно ! Да не первую волну сбили, а экономику сбили,своими хаотичными действиями и решениями.
Теперь, когда действительно катит "9 вал" и необходимо защищаться, экономических ресурсов нет. От вас ждут действий, а не предсказаний..
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22.08.2020 15:07 Відповісти
"Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне" - https://censor.net/news/3215334/v_ukraine_ne_hvataet_247_tys_vracheyi_stepanov
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22.08.2020 15:10 Відповісти
С момента создания по момент фактического исчерпания средств в т.н. бюджетном "Фонде борьбы с COVID-19" непосредственно на мероприятия по борьбе с COVID-19 было выделено 10,894 млрд. грн.
В этот же период на программу строительства дорог было выделено 36.677 млрд грн. В итоге средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн
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22.08.2020 15:54 Відповісти
молодцы, всё верно делают.
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22.08.2020 16:52 Відповісти
Подготовленный ***, да у тебя поца даже жена заболела
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22.08.2020 17:44 Відповісти
Можно конечно согласиться с тем что население в своем подавляющем составе и на самом деле забила на карантин. Но и государство поддавшись под давление лоббистов, обвала рейтингов и " уставших людей" все пустило на самотек и фактически разрешив все, оставив только болтовню по ТВ с ежедневными сводками. Да карантин мера мягко говоря не популярная, но на то она и власть что бы брать на себя ответственность ( а не сваливать на несознательных) за непопулярные меры. Ведь в итоге они все равно останутся виноватыми и в первую очередь их костить будут те кто кричал об отмене карантина. Впереди октябрь - ноябрь и вот тогда то все и начнется. Цыплят по осени считают.. вот это как раз про то, и увеличение минималки тут ни чем помочь не сможет.
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22.08.2020 17:55 Відповісти
Вже не тільки боярє, але й холопи погані. Тільки цар добрий.
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22.08.2020 19:39 Відповісти
Я ....фсьем скажу...честно!.....Мы никак не подготовлены. Вирус передается адресно. Кстати семья Зеленских знает. Маски и перчатки неплохо, но только они в стесненной среде. Вирус они не остановят. Вакцина может и сработает, но только для определенного программного модуля(штамма), дальше меняется код и ...снова нужна новая вакцина....пауза ....с тремя ступенями. И т.д....
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22.08.2020 21:37 Відповісти
А гроші де!!!!!!!!!
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22.08.2020 22:09 Відповісти
 
 