Зеленський про коронавірус: Ми дуже непогано підготовлені, але без правильного ставлення громадян не можна говорити про готовність до нової хвилі

Без правильного ставлення українців не можна говорити про готовність до нових етапів пандемії Сovid-19, оскільки українська медицина не зможе витримати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми зараз в цьому напрямку справді дуже потужні: з точки зору ліжок, обладнання, кількості тестів, технічної підготовки, фахівців. З точки зору кількості ліжок, я боюся про це говорити, але, однак, так, у нас заповнення зараз у деяких областях вже понад 50%. Це дуже небезпечно. З точки зору відсотка нашої техніки, там десь 6-10-15%, все інше у нас вільне. Все є. У цьому напрямку ми справді дуже непогано підготовлені. Але не витримає жодна кількість ліжок, і, особливо, не витримає кількість фахівців другої або третьої хвилі, якщо вона буде дуже потужною. І тут питання тільки до наших людей. Все інше роблять фахівці, все інше робить зараз МОЗ і уряд", – сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, люди мають зрозуміти, що Covid-19 – це не грип, це складна ситуація.

"Вакцин ще немає в масовому продажу. Вся історія, що всі країни домовляються одна з одною про те, що "ми будемо першими в черзі" і от-от, із дня на день з'явиться вакцина – все це трохи чутки. Інформаційно ми справді знаємо кілька країн, які готові, майже готові з вакциною. Але все одно ніхто не знає чітких термінів, коли буде та чи інша вакцина передана тобі в країну, коли буде налагоджено виробництво", – пояснив Зеленський.

Також глава держави додав, що Україна паралельно налагоджує виробництво вакцин у себе.

"Ми до цього будемо готові... Але та чи інша країна має точно сказати, що ось вакцина, вона допоможе людині, і ось ми вам її передамо", – зазначив він.

Президент України наголосив, що"в усі черги ми записані".

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"Але все це, хоч там як, при всій повазі до наших різних країн-партнерів, поки що слова і обіцянки", – повідомив він.

Також президент сказав, що розуміє, що всі втомилися ходити в масках, але закликав громадян допомогти медикам, "хоча б трохи серйозніше до цього ставитися", дотримуватися заходів безпеки і бути обережними.

"Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії. Всі це знають", – зазначив він.

При цьому український президент додав, що в Україні першої хвилі пандемії Covid-19 не було, і вона відбувається зараз.

"Ми першу хвилю просто збили, в Україні її не було в ті терміни, в які вона була в Європі. Це з тим, що ми приймали українців додому, ми не блокували все, ми їх повертали додому. Але, люди, допоможіть і медикам. Будьте розумними", – закликав Зеленський.