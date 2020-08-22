Лукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі", заявляє про серйозне "ворушіння" військ НАТО біля кордонів з республікою, через що основні частини Збройних сил приведені в повну бойову готовність.

"Замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки. Навіть не сказав би, що всередині країни. Насамперед, це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене більше всього турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви", - заявив Лукашенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

Він в зв'язку з цим зазначив, що вперше за чверть століття довелося приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних Сил в повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.

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