Лукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі", заявляє про серйозне "ворушіння" військ НАТО біля кордонів з республікою, через що основні частини Збройних сил приведені в повну бойову готовність.
"Замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки. Навіть не сказав би, що всередині країни. Насамперед, це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене більше всього турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви", - заявив Лукашенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.
Він в зв'язку з цим зазначив, що вперше за чверть століття довелося приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних Сил в повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.
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Когда безумец, увидел врага в зеркале...
Это у Сябростана давняя анально-фантомная боль от того изнасилования в жопу, которое сябрам фрицы устроили в войну
Их тогда так в очко отымели, что сябрам до сих пор хрен немецкий на каждом углу мерещится
А они привыкли, чтобы их насиловал в жопу свой домашний недоВластелин в образе Таракана и *****.
Поэтому НАТО- НЕТ! Нипропустим-Нипройдут! За шо дидываивали (в основном у немцев)??
Потому он и хочет сейчас, в полном соответствии с нравами 90-х годов, тех времен,когда он еще жил среди людей, а не в охраняемой резиденции, кровью повязать "восточных братьев" с собой любимым - кровью белорусов, поляков, украинцев литовцев.
Кровь Путина никогда не смущала, и Беларусь - лакомый кусок, но вот с бесноватым Лукашенкой он в представлении окружающих ассоциироваться не хочет и продолжает ждать, надеясь, что, авось, усатый блефует и не будет разжигать войну с НАТО, что согласиться сдать страну за меньшие плюшки, чем вооруженное участие России в конфликте с Западом, после которого кремлевскому карлику будет уже точно не до "собирания земель"
ну и дальше по карте Латвия Эстония..... так шо погонят белорусов освобождать от проклятой
наты страны Балтии.......... а братская помощь прибудет тут же возможно уже прибыла и хова
ется по кустам и сараям.
всем очевидно, что главные цели у луко***** и его шефа - ***** одинаковы. это создать институт престолонаследия, стать основателями династий и усадить в кресла царьков своих бастардов ). для получения наследника, кабаев даже людку путину на есмеральду сводил )) а дальше и начинается прикол. бацька в проигрыше. отпрыску луки сегодня шестнадцать, а старшему отпрыску кабаевой - максимум 11 )). лука уже сегодня в спешке бореться за трон и его передачу коленьке, а ***** тихим сапом добыл себе время до 2036, шоб подрастить своего вылупка до нужной кондиции )). ***** и лука, кроме того, соперники в творении собственных монархий. будь у каждого своя, война меж ними чисто вопрос времени. есть канешно один старинный способ, который мог бы их примирить - "божественный брак", в простонародии, - "династический брак". они могли бы с *****м породниться, создав "двойную монархию" и сотворив совместную династию. но у "старшего брата", по законам этого психологического жанра, должен быть и классический "старший сын", за которого лука смог бы выдать свою младшую за этого сына дочу )). примирив этим и божественные семьи и обе монархии. классически, задача нерешаема )) не может ***** своего старшенького женить на коленке. ну неравный брак, куда не кинь. ))) доча же кабаева ещё моложе, она может быть не старше 6 лет. не говоря уже о возможных близнецах, по году отроду. залетел бацька со своим старшим коленькой, замочил он в попыхах погони за династией свой кончик раньше *****, родив себе байстрюка ). была бы у него доча, младшая за *****вого бастарда - была бы перспектива решения создания новоимперии полюбовно ). а так - карты бацьки биты. дырку от бублика и он получит в своём будущем, и его коленька тем более. если же ***** не отхлебнёт руцкого чая, то его планы могли бы быть реальностью. но он не зря чай только из своего термо-кубка отведывает. знает чем сегодня этот чай опасен если этот чай, не его же ключница для него же готовила. )
В случае же создания общей армии РФ и Буларуси..у Украины появится «такая своеобразная подкова в виде 2 тыс. километров недружественной для нас границы». Таким образом Беларусь - станет угрозой.
Однако, отметил он, это произойдет, только если страна-агрессор достигнет в этом году своих целей в Беларуси.
https://inforesist.org/zhdanov-putinu-nuzhen-lukashenko-dlya-obedineniya-armij-chtoby-ugrozhat-ukraine/
Вообщем Украине нужно вступать в НАТО либо просить и договариваться что бы США приняли Украину союзником вне НАТО.
Конечно фашистская россия не в счет. Ей до цивилизованности далеко...
Эту мифическую угрозу НАТО нелегитимный Лукашенко использует, чтобы сместить акценты народа с внутренних проблем. Эту тактику активно использует его российский коллега ***** Путин уже многие годы. Даже если ему удастся остаться у власти в Беларуси.
За поддержку Москвы, он заплатит суверенитетом своей страны, дав добро на Союзное государство.