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Лукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО"

Лукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі", заявляє про серйозне "ворушіння" військ НАТО біля кордонів з республікою, через що основні частини Збройних сил приведені в повну бойову готовність.

"Замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки. Навіть не сказав би, що всередині країни. Насамперед, це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене більше всього турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви", - заявив Лукашенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

Він в зв'язку з цим зазначив, що вперше за чверть століття довелося приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних Сил в повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все йде за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська

армія (3765) Білорусь (7922) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+39
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує, вже війська НАТО заворушились!!))
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22.08.2020 14:08
+36
У тебя от страха усы шевелятся)))
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22.08.2020 14:05
+31
Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность: "Мы видим серьезное шевеление войск НАТО" - Цензор.НЕТ 5300
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22.08.2020 14:16
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***** усатый готовится утопить белорусов в крови. Коля еще не дорос до должности, по-этому будет держаться за власть до последнего. Посмотрите на бывший совок - все республики с авторитарным правлением. Бараны не могут без погонщика.
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22.08.2020 14:29 Відповісти
он не дебил. просто включил старую заезженную пластину "кругом враги, сплотимся вокруг вождя".
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22.08.2020 14:29 Відповісти
Споконвічна московська "страшилка" !!!))
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22.08.2020 14:31 Відповісти
да, но вот агрессии от мордора он почему то не боится. хотя в 21-м веке это единственная страна в Европе которая захватила чужие территории.
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22.08.2020 14:34 Відповісти
Він виріс на міфах про героїв НКВС і про підступних імперіалістів !!))
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22.08.2020 14:45 Відповісти
Мож он думает, что на площади войны НАТО собрались и требуют отставики его?
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22.08.2020 14:30 Відповісти
И у меня что-то зашевелилось, даже как-то неудобно говорить. Войска НАТО?
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22.08.2020 14:31 Відповісти
Лживая гнилая тварь
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22.08.2020 14:32 Відповісти
Таракан, атакуй первым, нанеси привентивный удар по нато и создай буферную зону безопасности вглубь запада, железный занавес.
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22.08.2020 14:33 Відповісти
Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность: "Мы видим серьезное шевеление войск НАТО" - Цензор.НЕТ 6993

Когда безумец, увидел врага в зеркале...
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22.08.2020 14:34 Відповісти
Лука сбоку похож на мой йух.
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22.08.2020 14:38 Відповісти
Да, фошисты, по приказу Темного Властелина из Фашингтона, готовят свои доблестные легионы к стиранию с лица планеты упоротой совковии по имени Сябросовкостан.
Это у Сябростана давняя анально-фантомная боль от того изнасилования в жопу, которое сябрам фрицы устроили в войну
Их тогда так в очко отымели, что сябрам до сих пор хрен немецкий на каждом углу мерещится
А они привыкли, чтобы их насиловал в жопу свой домашний недоВластелин в образе Таракана и *****.
Поэтому НАТО- НЕТ! Нипропустим-Нипройдут! За шо дидываивали (в основном у немцев)??
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22.08.2020 14:38 Відповісти
Uvi, s Vesjnorijei ne spavites, uzje jestj precident, ne uchit istorija usatogo tarakana, ne uchit.
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22.08.2020 14:41 Відповісти
Пока лука будет наблюдать как НАТО шевелит волосами на жопе, сзади незаметно подползёт руский мир. И только тогда Лука со слезами на глазах поймёт, что не в ту сторону развернул казённую часть. А вот народ жалко, трудяги и снова попадут под "путин прикажи накормить руских картошкой"
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22.08.2020 14:42 Відповісти
Ему нечего понимать, это вы не понимаете. Он самолично таким образом зазывает в Беларусь "русский мир", в параноидальном страхе, что не сумеет удержаться на собственных штыках, и в опасениях, что "русский мир" в решающий момент предпочтет ему даже пускай менее выгодную, но более предсказуемую альтернативу.

Потому он и хочет сейчас, в полном соответствии с нравами 90-х годов, тех времен,когда он еще жил среди людей, а не в охраняемой резиденции, кровью повязать "восточных братьев" с собой любимым - кровью белорусов, поляков, украинцев литовцев.

Кровь Путина никогда не смущала, и Беларусь - лакомый кусок, но вот с бесноватым Лукашенкой он в представлении окружающих ассоциироваться не хочет и продолжает ждать, надеясь, что, авось, усатый блефует и не будет разжигать войну с НАТО, что согласиться сдать страну за меньшие плюшки, чем вооруженное участие России в конфликте с Западом, после которого кремлевскому карлику будет уже точно не до "собирания земель"
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22.08.2020 15:40 Відповісти
"шевеление" естественно обнаружено в Литве после чего сразу наступает казус белли............
ну и дальше по карте Латвия Эстония..... так шо погонят белорусов освобождать от проклятой
наты страны Балтии.......... а братская помощь прибудет тут же возможно уже прибыла и хова
ется по кустам и сараям.
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22.08.2020 14:43 Відповісти
Просто запугивает свое стадо по совету )(уйла.
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22.08.2020 14:43 Відповісти
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ кремля....Лука готовиться принять российские войска и войти в состав Рашки.
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22.08.2020 20:07 Відповісти
Все сябры, писдецц вам - за вас НАТО собралось баться. Тикайте кто куда только может, вопя "карагул" и теряя из задницы кал. Трамп дал отмашку Легионам Тьмы на уничтожение Совковии!
Лукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО" - Цензор.НЕТ 3024
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22.08.2020 14:44 Відповісти
Трамп сейчас может убить двух зайцев пи-донув по базам в Крыму. Лукопутье сразу остынет от намерений захвата, да и даунбасовцы начнут пятится в рашку и тут хочешь не хочешь, а Крым НЕ наш сработает.
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22.08.2020 14:58 Відповісти
Идиот!
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22.08.2020 14:46 Відповісти
НАТО, вероятно, копает подземный туннель, потому что в Литве не видно абсолютно никакого движения армии.Он сумасшедший или это болезнь?
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22.08.2020 14:47 Відповісти
vo, eto znachit horosho maskirujetsia, vot ti ne vidish a luka vidit, novij urozjaj v rinok postupil odnako.
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22.08.2020 14:48 Відповісти
Там из львовского метро срочно копают тоннель для переброски карателей на вагонетках. А также копают канал из львовского морского порта, чтобы ядреные подлдодки и авианосцы прошли до Минска.
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22.08.2020 14:50 Відповісти
zachem s Lvivskogo porta kanal, vedj mozjno ih dozdatsia u flota dobichi krevetok, ili u kletok lososia.
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22.08.2020 14:53 Відповісти
Войска НАТО спешат занять Беларусь, чтобы кормить/обувать/обеспечивать работу тамошнему населению... Бл*ть - какой же идиот!!! Хотя "ход конем" просматривается - убирает часть своего народа с оружием (армию) из Минска и востока страны. Подготавливая удобный плацдарм для войск параши. Кроме того, включив замшелую коммуняцкую пугалку, обосновывает введение военного положения и стрельбы по людям.
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22.08.2020 14:47 Відповісти
Он, случайно, не в Украине видит серъезное шевеление нато?
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22.08.2020 14:48 Відповісти
В Луки сер'йозне "шевелєніє" московських вошей в залишку мозку.
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22.08.2020 16:48 Відповісти
У луки чтото зашивелилось нужно срочно рот портнова подтягивать
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22.08.2020 14:49 Відповісти
Пока лука будет наблюдать как НАТО шевелит волосами на жопе, сзади незаметно подползёт руский мир. И только тогда Лука со слезами на глазах поймёт, что не в ту сторону развернул казённую часть. А вот народ жалко, трудяги и снова попадут под "путин прикажи накормить руских картошкой". МЫ это уже проходили --- https://m.day.kyiv.ua/ru/article/pochta-dnya/da-ne-hotelos-v-eto-verit
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22.08.2020 14:49 Відповісти
мы вправе поставить любой мысленный эксперемент.
всем очевидно, что главные цели у луко***** и его шефа - ***** одинаковы. это создать институт престолонаследия, стать основателями династий и усадить в кресла царьков своих бастардов ). для получения наследника, кабаев даже людку путину на есмеральду сводил )) а дальше и начинается прикол. бацька в проигрыше. отпрыску луки сегодня шестнадцать, а старшему отпрыску кабаевой - максимум 11 )). лука уже сегодня в спешке бореться за трон и его передачу коленьке, а ***** тихим сапом добыл себе время до 2036, шоб подрастить своего вылупка до нужной кондиции )). ***** и лука, кроме того, соперники в творении собственных монархий. будь у каждого своя, война меж ними чисто вопрос времени. есть канешно один старинный способ, который мог бы их примирить - "божественный брак", в простонародии, - "династический брак". они могли бы с *****м породниться, создав "двойную монархию" и сотворив совместную династию. но у "старшего брата", по законам этого психологического жанра, должен быть и классический "старший сын", за которого лука смог бы выдать свою младшую за этого сына дочу )). примирив этим и божественные семьи и обе монархии. классически, задача нерешаема )) не может ***** своего старшенького женить на коленке. ну неравный брак, куда не кинь. ))) доча же кабаева ещё моложе, она может быть не старше 6 лет. не говоря уже о возможных близнецах, по году отроду. залетел бацька со своим старшим коленькой, замочил он в попыхах погони за династией свой кончик раньше *****, родив себе байстрюка ). была бы у него доча, младшая за *****вого бастарда - была бы перспектива решения создания новоимперии полюбовно ). а так - карты бацьки биты. дырку от бублика и он получит в своём будущем, и его коленька тем более. если же ***** не отхлебнёт руцкого чая, то его планы могли бы быть реальностью. но он не зря чай только из своего термо-кубка отведывает. знает чем сегодня этот чай опасен если этот чай, не его же ключница для него же готовила. )
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22.08.2020 14:50 Відповісти
Вавка в голове все больше и больше
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22.08.2020 14:51 Відповісти
НАТО "шевелится", а бить и стрелять будут беларусов.
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22.08.2020 14:51 Відповісти
Он точно шизанулся! Неужели народ Беларуси такой тупой, что верит в эти его мифические высказывания о "шевелении войск НАТО" и об агрессии со стороны НАТО?
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22.08.2020 14:55 Відповісти
Он точно шизанулся! Неужели народ Беларуси такой тупой, что верит в эти его мифические высказывания о "шевелении войск НАТО" и об агрессии со стороны НАТО?
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22.08.2020 14:56 Відповісти
Он таким был всегда. Просто удавалось давить малыми силами.
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22.08.2020 15:38 Відповісти
Совєцькій чєловєк і в не таке вірить.
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22.08.2020 16:50 Відповісти
у паренька уже давно диагноз "мозаичная психопатия"
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22.08.2020 19:57 Відповісти
що рашка сказала, - те бацька і бачить
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22.08.2020 14:58 Відповісти
феерический бред
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22.08.2020 15:09 Відповісти
З"їхав з глузду. І такий придурок керував країною 26 років. Жах.
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22.08.2020 15:11 Відповісти
Подарунок від конюшні лавркобили, колумбійська з Венесуели!!!
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22.08.2020 15:53 Відповісти
Что, шура0% встретилась во сне с солженициным?
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22.08.2020 15:17 Відповісти
Схоже Лука не довіряє навіть власним військам, боючись їх виступу проти кацапів, що ось-ось попруть через кордон Білорусі. От і відводить їх подалі від кордону з кацапстаном.
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22.08.2020 15:25 Відповісти
Вы думаете, что он, действительно, верит в то , что говорит? Да он, просто, нагло лжет и запугивает белорусов.
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22.08.2020 15:26 Відповісти
Читайте вище, Лука просто відводить війська, щоб вони жодним чином не завадили окупації Білорусі, що стає невідворотньою. Це підготовка до вторгнення *********.
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22.08.2020 15:28 Відповісти
_Или это часть мозаики, которую пока не видно в целом. Один пазл из кремлёвского плана по атаке на страны Балтии, например. А реакция в духе "хи-хи, во дебил" на это заявление лукашеску - весьма поверхностна и просто детский сад.
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22.08.2020 15:33 Відповісти
Таким разве можно пугать? Кацапы давно мечтают, но и нах, ни кому не нужны! Потому и провоцируют... =)))
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22.08.2020 16:01 Відповісти
Скорее серьёзное полыхание пердака обезумевшего от власти колхозника.
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22.08.2020 15:33 Відповісти
А отправляйтесь-ка стрельцы на Изюмский шлях. Крымского хана воевать. А то еще будете царя настоящего требовать.
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22.08.2020 15:36 Відповісти
Лука - дол-б, Лука -дол-б!!!!!!!!!!!!!
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22.08.2020 15:37 Відповісти
Хана нате!!!
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22.08.2020 15:42 Відповісти
Я все жду того критического момента, когда Лука с воплем ,,НАТО идет!,,выбросится с балкона вниз головой
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22.08.2020 15:46 Відповісти
Этот критический момент, если не сделают Беларусы, то ***** уж точно! Шизофрения обострилась у луки, надежд не было и нет...
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22.08.2020 16:13 Відповісти
Был бы жив БОРИС НЕМЦОВ, то также сказал бы об этом шизике, что он й*бнутый, как и его дружбан *****.
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22.08.2020 16:08 Відповісти
и не дзякуйте руки то прямые ещеЛукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО" - Цензор.НЕТ 2158
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22.08.2020 16:22 Відповісти
и не дзякуйте руки то прямые ещеЛукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО" - Цензор.НЕТ 9780
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22.08.2020 16:23 Відповісти
Лука здавався непохитним, могутнім, а то була лише уява)), фантом. Спікся
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22.08.2020 16:40 Відповісти
Не знаю как там в НАТО, а шевеления в армии уже видать пошли. На упреждение решил ударить колхозник) Так легче втянуть армию в гражданский конфликт на своей стороне. Начнется с угроз от НАТО а закончится подавлением митингов. Четкий ракостанский сценарий. Один в один. Как и у овоща. Только ему армию поднять не удалось, потому и здыснул
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22.08.2020 16:40 Відповісти
У кремлядей схема вже опрацьована раніше: перед захопленням Криму усіх кримчан також лякали військами та кораблями НАТО
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22.08.2020 16:51 Відповісти
не iнакше, лука, зiбрався напасти на альянс
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22.08.2020 16:52 Відповісти
НА БІЛОРУСЬ!Лукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО" - Цензор.НЕТ 7431
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22.08.2020 17:14 Відповісти
как вспомню батьколюбов которые тут умничали про то что батька маладец, заводы работают, дороги сделаны, жизнь рай на земле, так хочется в ***** плюнуть
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22.08.2020 17:27 Відповісти
Дибил, наркоту с водкой меньше жрать надо - шоб нечудилось, реальный идиот.
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22.08.2020 17:37 Відповісти
Белорусов будет бить, за НАТО.
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22.08.2020 18:07 Відповісти
Таракан, не в ту сторону передвинул вАйскА
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22.08.2020 18:34 Відповісти
бульбоЗаври заспокойте вже вашого їб...го шизоїда і не квіточками!
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22.08.2020 19:03 Відповісти
полковник запаса Олег Жданов - путину нужен Лукашенко для объединения армий и настоящее Союзное государство, чтобы объединить двух государств и угрожать Украине.



В случае же создания общей армии РФ и Буларуси..у Украины появится «такая своеобразная подкова в виде 2 тыс. километров недружественной для нас границы». Таким образом Беларусь - станет угрозой.
Однако, отметил он, это произойдет, только если страна-агрессор достигнет в этом году своих целей в Беларуси.
https://inforesist.org/zhdanov-putinu-nuzhen-lukashenko-dlya-obedineniya-armij-chtoby-ugrozhat-ukraine/

Вообщем Украине нужно вступать в НАТО либо просить и договариваться что бы США приняли Украину союзником вне НАТО.
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22.08.2020 19:36 Відповісти
НАТО вам не поможет .
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23.08.2020 03:41 Відповісти
у паренька уже давно диагноз "мозаичная психопатия"
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22.08.2020 20:01 Відповісти
Та все він вірно каже в свій бік, він "видумане вторгнення Нато" вбиває ватним проросійським 90% населення Білорусії , щоб потім вести ВС РФ по самі гланди. Короче розкручує цей сцинарій.
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22.08.2020 20:32 Відповісти
Та все він вірно каже в свій бік, він "видумане вторгнення Нато" вбиває ватним проросійським 90% населення Білорусії , щоб потім вести ВС РФ по самі гланди. Короче розкручує цей сцинарій.
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22.08.2020 20:32 Відповісти
Ни одна цивилизованная страна не посягнет на целостность границ другой.
Конечно фашистская россия не в счет. Ей до цивилизованности далеко...
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22.08.2020 20:33 Відповісти
Херассеее....я тоже гул отсюда слышу. Вероятно идет строевое пропукивание НАТО. Вам там в Бульбашандии воздух в норме? А роза ветров сча правильная? Готовьте мокрые полотенца, токо для росполиттехнологов. Это они такие советы старперовскому трактористу дают?
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22.08.2020 21:25 Відповісти
Лукашенко обеспечивает видимость "внешней угрозы", которая нужна Кремлю для ввода своих войск в Беларусь.
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22.08.2020 21:36 Відповісти
лукашенко старательно убеждает народ в "шевелении" войск НАТО на границах Беларуси. Узурпатор нелегитимный Лукашенко таким образом подготавливает почву для возможного ввода в Беларусь российских войск.

Эту мифическую угрозу НАТО нелегитимный Лукашенко использует, чтобы сместить акценты народа с внутренних проблем. Эту тактику активно использует его российский коллега ***** Путин уже многие годы. Даже если ему удастся остаться у власти в Беларуси.
За поддержку Москвы, он заплатит суверенитетом своей страны, дав добро на Союзное государство.
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22.08.2020 22:07 Відповісти
гандом Лукашенко руками ***** развязывает войну на опустощение.
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22.08.2020 23:09 Відповісти
Бульбафюрер достал совковые методички времен своей молодости
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22.08.2020 23:11 Відповісти
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