Найманці РФ зробили постріл із ручного протитанкового гранатомета в районі Мар'їнки, - Міноборони

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксований 1 ворожий обстріл.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Захисники Мар'їнки в ранкові години зафіксували один постріл з ручного протитанкового гранатомета, який противник зробив з боку окупованого Трудівського", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці Збройних Сил України зброю у відповідь не застосовували.

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Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил від початку поточної доби не було.