Найманці РФ зробили постріл із ручного протитанкового гранатомета в районі Мар'їнки, - Міноборони
Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксований 1 ворожий обстріл.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Захисники Мар'їнки в ранкові години зафіксували один постріл з ручного протитанкового гранатомета, який противник зробив з боку окупованого Трудівського", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовці Збройних Сил України зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил від початку поточної доби не було.
Топ коментарі
+6 Valery Greff
показати весь коментар22.08.2020 14:14
+3 Sergii Ustim
показати весь коментар22.08.2020 14:17
+3 зелений крокодил
показати весь коментар22.08.2020 14:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За захоплення кацапами "сірої зони" Зеленський буде відповідати перед судом.