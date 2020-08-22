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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ зробили постріл із ручного протитанкового гранатомета в районі Мар'їнки, - Міноборони

Найманці РФ зробили постріл із ручного протитанкового гранатомета в районі Мар'їнки, - Міноборони

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксований 1 ворожий обстріл.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Захисники Мар'їнки в ранкові години зафіксували один постріл з ручного протитанкового гранатомета, який противник зробив з боку окупованого Трудівського", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці Збройних Сил України зброю у відповідь не застосовували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найголовніше завдання для мене як президента - припинити війну, - Зеленський

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил від початку поточної доби не було.

Міноборони (7294) обстріл (28171) Донбас (22354) перемир’я (886) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
В результате чего, соблюдение "режима тишины" усилилось. Да, зелебобики?
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22.08.2020 14:14
+3
А там глядишь и Победа!!!!
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22.08.2020 14:17
+3
Не попали, значит не считается)))
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22.08.2020 14:19
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В результате чего, соблюдение "режима тишины" усилилось. Да, зелебобики?
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22.08.2020 14:14 Відповісти
это т.н. "гуманитарный выстрел"!
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22.08.2020 14:25 Відповісти
Это у зелебобиков по ночам случается "гуманитарный выстрел", бо хто ж им дасть...
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22.08.2020 14:30 Відповісти
Кукую нужно иметь силу воли что бы не отвечать на обстрел, это многого стоит...
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22.08.2020 14:16 Відповісти
А там глядишь и Победа!!!!
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22.08.2020 14:17 Відповісти
Не попали, значит не считается)))
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22.08.2020 14:19 Відповісти
А якби, не доведи Боже, попали, то про це повідомили б, як про хворобу, або невідомий вибуховий пристрій.
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22.08.2020 15:22 Відповісти
А як зеленський домовляється з "люді с той сторони", щоб вони не стріляли коли він на передовій?
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22.08.2020 14:19 Відповісти
Своих они не трогают.
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22.08.2020 16:18 Відповісти
Та сторона не знає що у нас вже мЬІр.
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22.08.2020 14:19 Відповісти
То не вони, то саме стрельнулось. Бідося, так?
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22.08.2020 14:44 Відповісти
Ну, началось!
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22.08.2020 14:48 Відповісти
Ну так то не щитаецца. В бубачьку ж не попали! А зря...(
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22.08.2020 14:59 Відповісти
Забыли написать не прицельный.
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22.08.2020 15:10 Відповісти
Нет там Трудовского. Название Трудовские (множественное число)
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22.08.2020 15:34 Відповісти
Это была провокация...направленная против надвеличайшего...
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22.08.2020 15:37 Відповісти
Це війна, а не перемир'я.
За захоплення кацапами "сірої зони" Зеленський буде відповідати перед судом.
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22.08.2020 21:57 Відповісти
 
 