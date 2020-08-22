Viber закрив офіс у Мінську: двох співробітників компанії заарештували, - гендиректор Агауа

Двох працівників Viber затримали в Мінську, силовики заарештували і батька одного зі співробітників.

Про затримання співробітників розповів гендиректор сервісу Джамел Агауа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Один просто перебував поруч з місцем, де заарештовували інших, і його забрали з іншими. Другий був спостерігачем на виборчій дільниці. Він поставив кілька запитань керівництву виборчої дільниці, а через 20 хвилин його заарештували. І в цьому страху досить складно ухвалити правильне рішення, щоб зрозуміти, що відбувається", – повідомив він. Агауа додав, що заарештували також і батька одного зі співробітників. Зараз компанія зачиняє свій головний офіс у центрі білоруської столиці й переводить співробітників на дистанційну форму.

"Ми вирішили негайно закрити наш офіс в Мінську і попросити людей працювати віддалено", - сказав він, підкресливши, що рішення було прийнято заради безпеки співробітників.

Також читайте: Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все йде за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.