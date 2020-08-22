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Viber закрив офіс у Мінську: двох співробітників компанії заарештували, - гендиректор Агауа

Viber закрив офіс у Мінську: двох співробітників компанії заарештували, - гендиректор Агауа

Двох працівників Viber затримали в Мінську, силовики заарештували і батька одного зі співробітників.

Про затримання співробітників розповів гендиректор сервісу Джамел Агауа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Один просто перебував поруч з місцем, де заарештовували інших, і його забрали з іншими. Другий був спостерігачем на виборчій дільниці. Він поставив кілька запитань керівництву виборчої дільниці, а через 20 хвилин його заарештували. І в цьому страху досить складно ухвалити правильне рішення, щоб зрозуміти, що відбувається", – повідомив він. Агауа додав, що заарештували також і батька одного зі співробітників. Зараз компанія зачиняє свій головний офіс у центрі білоруської столиці й переводить співробітників на дистанційну форму.

"Ми вирішили негайно закрити наш офіс в Мінську і попросити людей працювати віддалено", - сказав він, підкресливши, що рішення було прийнято заради безпеки співробітників.

Також читайте: Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все йде за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Білорусь (7922) затримання (4336) Лукашенко (2653) репресії (1621) Viber (58)


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Топ коментарі
+11
Похоже, под удар попадут все IT компании и вообще люди с мозгами. В Беларуси назревает тотальная зачистка от людей... Если, конечно, Беларусы допустят...
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22.08.2020 14:28
+9
Пішла зачистка натівців, на черзі Макдональдси.
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22.08.2020 14:31
+9
26 лет назад веселое Буратино на волне критики олигархов уселось в кресло. Похерило Конституцию, ввело руский государственный, заматерело и забурело. И вот созрело...
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22.08.2020 14:35
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Молодец лука все делает что бы его расстреляли как чаушеску
Дебил *****
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22.08.2020 14:27 Відповісти
не расстреляют. за него большинство. если иначе то противники в силовых структурах уже давно против него встали. и меньше потому и не мычат даже. а то что там на улицах происходит так это театр. в испании, сша и франции такой-же театр был и чё они добились? ничего.
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22.08.2020 14:42 Відповісти
их меньше
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22.08.2020 14:43 Відповісти
Похоже, под удар попадут все IT компании и вообще люди с мозгами. В Беларуси назревает тотальная зачистка от людей... Если, конечно, Беларусы допустят...
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22.08.2020 14:28 Відповісти
Кацапы помогут.
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22.08.2020 14:30 Відповісти
Что значит "помогут"? таракан на публику заявил, что он кацап, значит это всё кацапы и творят...
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22.08.2020 14:32 Відповісти
Закон диалектики
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых не молчащих.

Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.

В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,

Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность…

Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
<1989>
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22.08.2020 18:21 Відповісти
Похоже Лука пошел по пути Пол Пота.
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22.08.2020 14:30 Відповісти
Пішла зачистка натівців, на черзі Макдональдси.
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22.08.2020 14:31 Відповісти
Во....Ща Глюкашенко начнет вопить - НАТО закрывает свои бизнесы, значит готовятся бомбить!!!
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22.08.2020 14:34 Відповісти
26 лет назад веселое Буратино на волне критики олигархов уселось в кресло. Похерило Конституцию, ввело руский государственный, заматерело и забурело. И вот созрело...
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22.08.2020 14:35 Відповісти
Гм! Лукашенко сохранил экономику, крупные предприятия и сельское хозяйство. Вместо того чтоб раздеребанить и порезать на металлолом, как в Украине. Даже качественную медицину сохранил, вместо того что все больницы позакрывать по-Супрун. Такое простить нельзя! Гнать в шею Луку и все прихватизировать, перепродать, бабло в офшоры. А белорусы пусть в Европу едут клубнику собирать и туалеты мыть
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22.08.2020 15:10 Відповісти
...кто покупает продукцию сохранённых предприятий? Кроме россии НИКТО!!!!)))) Кто покупает продукцию БЕЛАЗа?. Кроме россии НИКТО!!!))) Как долго можно было жить на подачки россии, имитируя независимое государство? Результат налицо! Или ложи россии свою независимость и иди в стойло... или мы тебя скрутим в бараний рог! Хотя если Вы расскажете здесь, что ещё и россия сохранила своё производство, свои предприятия, медицину и является единственно правильной страной... то смешить далее не стоит!!! Вас примеры Польши..Чехии ..Балтийских стран не впечатляют...)))))
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22.08.2020 15:23 Відповісти
в Беларуси такая продукция, что беларусьі едут за качественньіми продуктами в Украину.
Продукция самой Беларуси вообще никого, окромя рашки, и не интересует.
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22.08.2020 15:28 Відповісти
..так Вы это упоротому Прокуратору напишите! Мне это писать не стоит. Я достаточно много раз имел возможность сравнить качество белорусских продуктов питания с украинскими. Качеством там уже давно не пахнет. только первичное сырье имеет вид качества.... Конечно рассеян оно вполне устраивает, ибо производящееся в рассее даже до белорусского не дотягивает на все 100 процентов. Примером служит народец Крыма... подскуливающий за украинской продукцией...)))) ...
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22.08.2020 15:36 Відповісти
так тому я вам і пишу, а не психічно неповноцінному "прокуратору".
відправляйте психічно неповноцінного кацапа в спам.
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22.08.2020 15:41 Відповісти
..виноват... не знал... исправлюсь!!!)))))))
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22.08.2020 16:43 Відповісти
белорусьі самьі бедньіе на постсоветском пространстве.
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22.08.2020 15:42 Відповісти
Та, ще.
На рахунок народца криму ви абсолютно точно сказали.
Але на кримє нє скулеж, на кримє адский вой за Україною.... але поїзд вже від кримнаших пішов, кримнаши в ЖОПЕ!!!
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22.08.2020 15:44 Відповісти
Власти Крыма решили "поздравить" жителей Симферополя с Днём независимости Украины - с 24 августа в "столице" Крыма вводится график подачи питьевой воды...
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22.08.2020 18:24 Відповісти
Вони до цього йшли наполегливо багато років.
І ось, нарешті!
кримнаші лікують!!!
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22.08.2020 18:27 Відповісти
Приклад московії дав свої сходи! Лука, не спиняйся! І доля нашого овоча буде тобі наче подарунок
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22.08.2020 14:43 Відповісти
Британская ИТ компания Godel Technologies также решила обезопасить своих сотрудников и перевела их на неопределённый срок в Украину.
«Решение предложить такую возможность нашим людям было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением интернета на несколько дней, что повлекло за собой сбои в рабочем процессе, общении с клиентами и значительные финансовые потери» - прокомментировали решение представители компании.
Возможен и следующий трансфер сотрудников. Всё будет зависеть от развития событий в Беларуси.
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22.08.2020 14:57 Відповісти
Дела фашистов и нацистов живы.
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22.08.2020 15:01 Відповісти
Ужоссс! Співробітників компанії Rakuten Viber s.a.r.l. з реєстрацією на Кіпрі, власник якої - москальський олігарх, побили і заарештували бєлорашкінські мєнтозаври. Невже своїх щурів, які зливають переписки "врагов народа" в месенжері ФСБ, не впізнали? Кацап кацапу ж око не виклює.
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22.08.2020 15:04 Відповісти
А ведь иностранцы не должны вмешиваться во внутренние дела стран где они находятся.
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22.08.2020 15:04 Відповісти
Это ты своим лишнехромосомным соотечественникам расскажи
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22.08.2020 22:49 Відповісти
Да че уж там, пусть уже телефоны у всех позабирает. Все равно ведь сдохнет как собака.
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22.08.2020 15:53 Відповісти
Судя по белорусам, узурпатор останется, ит компаниям лучше делать ноги, будут проверки, отключение интернета и т.д.
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22.08.2020 15:58 Відповісти
Санкции на покупку ПО, как на рос антивирус
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22.08.2020 16:00 Відповісти
Гауляйтер северного 4го рейха Фон Лукашеску
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22.08.2020 16:27 Відповісти
Айтишникам одна дорога - валить скорее из страны, такие люди нигде не пропадут, а там будет Северная Корея 2.0 уже не сомневаюсь в этом
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22.08.2020 17:44 Відповісти
 
 