Viber закрив офіс у Мінську: двох співробітників компанії заарештували, - гендиректор Агауа
Двох працівників Viber затримали в Мінську, силовики заарештували і батька одного зі співробітників.
Про затримання співробітників розповів гендиректор сервісу Джамел Агауа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Один просто перебував поруч з місцем, де заарештовували інших, і його забрали з іншими. Другий був спостерігачем на виборчій дільниці. Він поставив кілька запитань керівництву виборчої дільниці, а через 20 хвилин його заарештували. І в цьому страху досить складно ухвалити правильне рішення, щоб зрозуміти, що відбувається", – повідомив він. Агауа додав, що заарештували також і батька одного зі співробітників. Зараз компанія зачиняє свій головний офіс у центрі білоруської столиці й переводить співробітників на дистанційну форму.
"Ми вирішили негайно закрити наш офіс в Мінську і попросити людей працювати віддалено", - сказав він, підкресливши, що рішення було прийнято заради безпеки співробітників.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Дебил *****
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых не молчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность…
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
<1989>
Продукция самой Беларуси вообще никого, окромя рашки, и не интересует.
відправляйте психічно неповноцінного кацапа в спам.
На рахунок народца криму ви абсолютно точно сказали.
Але на кримє нє скулеж, на кримє адский вой за Україною.... але поїзд вже від кримнаших пішов, кримнаши в ЖОПЕ!!!
І ось, нарешті!
кримнаші лікують!!!
«Решение предложить такую возможность нашим людям было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением интернета на несколько дней, что повлекло за собой сбои в рабочем процессе, общении с клиентами и значительные финансовые потери» - прокомментировали решение представители компании.
Возможен и следующий трансфер сотрудников. Всё будет зависеть от развития событий в Беларуси.