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Новини Революція в Білорусі
23 045 92

"Якщо Білорусь піддасться - це затягне кільце навколо України ще більше", - Волкер

Експредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер вважає, що якщо протестувальники в Білорусі не досягнуть своїх цілей, це буде мати негативні наслідки для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Якщо Білорусі вдасться встояти, люди в Росії почнуть питати: "А може, і нам удасться?" Протестувальники в Хабаровську скажуть: "У них вийшло, тому ми будемо продовжувати протести", – сказав він.

Американський дипломат вважає, що від ситуації в Білорусі залежить і Україна.

"Якщо ж Білорусь піддасться – це затягне кільце навколо України ще більше, і це точно не в інтересах України. Тому солідарність і підтримка Білорусі з боку України – це дуже важливо", – пояснив Волкер.

15 серпня жителі Хабаровська, які вийшли на протести у зв'язку із затриманням губернатора краю Сергія Фургала вранці 9 липня, підтримали білорусів.

Також читайте: Лукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО"

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Білорусь (7922) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+47
Для начала у нас должен быть президент, а не почтальон
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22.08.2020 14:52
+29
"Если Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше", - Волкер - Цензор.НЕТ 210
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22.08.2020 14:46
+29
А тому розміщення американських війскових баз на території України як ніколи актуально.
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22.08.2020 14:55
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"Если Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше", - Волкер - Цензор.НЕТ 210
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22.08.2020 14:46 Відповісти
Только вот трое типа "оппозиционеров" для нас еще хуже

"Если Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше", - Волкер - Цензор.НЕТ 9161
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22.08.2020 14:55 Відповісти
Убитых не было?
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22.08.2020 20:37 Відповісти
Там все 3 кандидата -- ФСБешные консервы и певцы "русского мира".

"Если Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше", - Волкер - Цензор.НЕТ 6448
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22.08.2020 14:56 Відповісти
а у нас что! по другому? вся разница что те не скрываясь лижут зад пуйлу...
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22.08.2020 15:18 Відповісти
«16:26, 22 августа 2020

Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

https://lenta.ru/auth/

Продолжение: https://lenta.ru/news/2020/08/22/luka/ Лукашенко рассказал о планах «броситься на Россию»

Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимира Путина , назвав его своим другом. Соответствующее видео опубликовал https://t.me/rt_russian/42603 Telegram -канал RT.»

Для Путіна, любий інший кандидат, набагато непрогнозованіший зашквареного, з 100500 компроматами на нього, Лукашенка.
Але 73,22% аналі-ітєков, цього не розуміють.
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22.08.2020 17:17 Відповісти
Ему сейчас что Лука, что Барбарико, что Цепкало, что Тихановский -- нет особой разницы. Главное -- не строптивый Лука образца 2019 года и весны 2020 года. Процесс воспитания прошёл успешно.

"....Российские спецслужбы в ходе протестов в Беларуси провели ряд специальных операций, направленных на дискредитацию Александра Лукашенко в глазах Запада с целью его ослабления и склонения к сотрудничеству с Российской Федерацией.
Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.
"И представители КГБ Беларуси, и ФСБ России - выходцы из одной системы и мы четко понимаем, где находится центр управления (в Москве - ред.). Идет документирование активистов, реальная оппозиция уничтожена и, когда начинаются новые протесты и появляются новые лидеры, по ним начинают работать. (…) Когда Лукашенко начал свою избирательную кампанию с антироссийской риторикой в целях понравиться своему народу, в попытках продемонстрировать наличие поддержки других стран, в частности Китая, и в попытках представить себя, как самостоятельного игрока, чтобы предложить что-то своему избирателю в условиях социально-экономического кризиса и усталости людей, Кремлю надо было его как-то дискредитировать. Так произошли первые разгоны демонстраций, первых выступлений против нечестных выборов, в результате чего с критикой таких действий выступили практически все лидеры Запада и Лукашенко стал фактически нерукопожатным", - заявил экс-руководитель СВР.
После того, как начались масштабные акции протеста, появилась некая организованность оппозиции, Лукашенко осознал, что отступать ему некуда и одновременно заявил, что страну он покинуть не может, дорога ему осталась только в сторону России", - подытожил генерал-лейтенант Виктор Гвоздь..."
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22.08.2020 17:44 Відповісти
В Украине 2004 было так-же!
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23.08.2020 10:52 Відповісти
типа украна должна позаботится о себе и помочь протестующим белорусам?
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22.08.2020 14:46 Відповісти
Типа,"Прасковья" идёт нах.
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22.08.2020 15:38 Відповісти
Она с него не слазит, с чеченского
(хотя на самом деле под этим ником пишет расейский набутылочник мужескаго полу )
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22.08.2020 22:52 Відповісти
Для 73% малоросов єто не "затянувшееся кольцо" а мягкие обьятия любимой расеюшки
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22.08.2020 14:51 Відповісти
Если Украина окажется окружена врагами, то это будет в том числе и результат бездействия Зели, его внешнеполитической некомпетентности и благодушия по отношению к раше и её адептам в Украине.
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23.08.2020 01:30 Відповісти
Для начала у нас должен быть президент, а не почтальон
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22.08.2020 14:52 Відповісти
ПАП должен вернуться!
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22.08.2020 20:35 Відповісти
Можно и Пастора!!!
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23.08.2020 10:54 Відповісти
Пастор - это Пастор. Но Порошенко реальный Гетьман. И политик и "державник". Не даром запоребриковые срутся только от его фамилии.
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23.08.2020 23:20 Відповісти
П.Порошенко для них страшней чем С.Бандера.
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24.08.2020 10:39 Відповісти
Легче нам не станет при любом раскладе в Белоруссии.Не в Белоруссии наша проблема,и даже не в РФ.Нам бы президента нормального,а не этих всех мудаков-и пофиг бы нам были события во всяких там белоруссиях
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22.08.2020 14:53 Відповісти
В Україні не може бути ні диктатури ні культа особи.
В Білорусі може бути диктатура, але не може бути культа особи.
На рашці не може не бути культа особи.
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22.08.2020 14:57 Відповісти
У вас вполне себе выборная демократия - у вас каждый раз новый през. Так может дело уже не в президентах, а в вас самих, т.е. в ваших головах?!!
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22.08.2020 14:59 Відповісти
В смысле "в ваших головах"?Всм,это наши головы перед выборами обещают одно,а после делают совсем другое?
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22.08.2020 15:05 Відповісти
Для того и голова,чтоб ДУМАТЬ,а не только жевать!
" Зебилы уже поняли,что корма пиз#ят,но еще не поняли,что это зечмо!"
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23.08.2020 10:58 Відповісти
НУ МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО ,ЧТО В БЕЛОРУСИ .Я ОЧЕНЬ ЗА НИХ ПЕРЕЖИВАЮ .
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22.08.2020 15:58 Відповісти
Хоть какой Президент будет в Украине, но ситуация и правда ухудшиться. Золотые слова он говорит
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22.08.2020 18:30 Відповісти
Пока в Беларуси все идет по сценарию *****. Как не прискорбно это сознавать.
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22.08.2020 14:53 Відповісти
Да нет у белорусов никакого сценария. Некому разрабатывать. Вот и топчутся. Перетопчутся. Почему то уверен что все эти "танцы" с бубном ни к чему позитивному для нас не приведут. Более того чем больше мы будем поддерживать протесты, тем более негативный результат просматривается. Режим Лукашенко никуда не денется! Уберут его придет другой. Проблема в том что сами белорусы лишь интуитивно "чуют" что с ними уже давно "что то не так", но вот что именно сами не понимают а верить "врагам" - украинцам, европейцам, американцам - то есть всем странам в которых диктатуры нет и, следовательно, нет персонифицированной власти (вождя) они не в состоянии. Для них власть это вождь. Белорусы, как "террористы" с "5 элемента" - без лидера не воюют... Если 26 лет системно отслеживать и уничтожать в зародыше любой намек на сопротивление то все очень и очень бесперспективно. И даже в случае "победы народа" наступит полный хаос и саботаж "режимников". И снова раздадутся требование и возникнет запрос на "сильную руку". Кацапы уже на "великого" Сталина молятся а ***** у них "вечный президент"...
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22.08.2020 15:49 Відповісти
А тому розміщення американських війскових баз на території України як ніколи актуально.
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22.08.2020 14:55 Відповісти
Не знаю чем все закончиться в Беларуси, но похоже не в пользу Украины.

Думаю Украине нужно вести переговоры о вступлении в НАТО либо срочно вести переговоры что бы США приняли УКраину союзником вне НАТО.
Угроза с Беларуси будет реальна...все идет по кремлевскому сценарию и захвата Беларуси путиным, до конца года все может решится.
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22.08.2020 19:53 Відповісти
Но КОЗЕЛи поставило все на паузу. В лучшем случае.
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23.08.2020 11:00 Відповісти
Курт сябры уже давно на брюхе лежат перед кацапами а кольцо затягивает лично дякуля оманский танцуя и стебаясь над красными линиями общества....
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22.08.2020 14:57 Відповісти
А ведь экс прав.
Крым, Донбасс, Беларусь,.... а там глядишь на Венгрию пойдете. Так и в ЕС вступите.
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22.08.2020 14:57 Відповісти
Друже Волкер, скажи республіканцям, що Українці, це країні вої, які стояти на сторожі цивілізації матінки Землі, кацапська орда і маоїсти - це світовий крах. Вони слуги
Арімана, темної сторони буття. Ясна!!!
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22.08.2020 14:58 Відповісти
С Курта был бы отличный президент...
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22.08.2020 15:00 Відповісти
Беларуси
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22.08.2020 15:06 Відповісти
Курту Волкеру надо было баллотироваться в президенты США,....либо принять гражданство Украины и станет президентом Украины.))
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22.08.2020 20:03 Відповісти
Волкер еще помнит ту Украину, до 2019 года, которой можна было гордится... Нет уже ее. Зебилы спят и видят как бы сподручней улечься под руский сапог...
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22.08.2020 15:00 Відповісти
зэбилы уже давно улеглись. Их теперешняя забота уложить там же и Украину.
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22.08.2020 15:08 Відповісти
Чем хуже,тем лучше.Беларурусе нужно сохранить лукашенко и когда прийдет время тогда его и сменить. А пока терпеть.
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22.08.2020 15:01 Відповісти
"Если Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше", - Волкер - Цензор.НЕТ 4700
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22.08.2020 15:02 Відповісти
беларусское лето - это уже прошлое. как пражская весна. оба неофашистских фюрера слились в этом деле в брежневско-хоннекеровском засосе в дёсна. нужно строить алгоритмы из этой, уже вобщем-то реальности. а не из "я пришёл дать вам мир".
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22.08.2020 15:02 Відповісти
какое кольцо!? у нас ЗЕдермицо! и вообще нас утопили в дерьме как того младенца из предыдущей новости
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22.08.2020 15:05 Відповісти
Волкер не прав потому что опыт Украины лаптеногих не убедил совсем ни как! Россия страна рабов страна господ об этом ещё Лермонтов писал!
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22.08.2020 15:06 Відповісти
Как она может устоять??Там все кандидаты откровенные фсб протеже
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22.08.2020 15:08 Відповісти
хотілось би почути ще й офіційну думку держдепу..
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22.08.2020 15:10 Відповісти
Вроде и мужик неглупый, а в геополитике болван.
Они видели татаромонголов только в блокбастерах и не понимают их сущности.
Сидит себе такой бородатый кочевник в юрте, ковыряет в носу, пьет чай и философствует. Хрен тебе!
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22.08.2020 15:13 Відповісти
Не существует никаких "татаромонголов", дятел ты совковый
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22.08.2020 22:54 Відповісти
Да совки упоротые у Украины могут только отсосать. Сябростан он враг Украины т. к. друг нашего врага наш враг. И это есть сейчас, а не в будущем. То есть кольцо это ваше ****** Украина на хю вертит вместе со всеми сами совками уже давно и не надорвется.
Крошечный Израиль 70 лет в полном окружении врагов живет и мегауспешно имеет всех их оптом в их черножопые сраки. А Украина намного сильнее Израиля.
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22.08.2020 15:14 Відповісти
не хочешь сравнить, как там и у нас относятся в быту, общении к неслужившему в армии мужчине?
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22.08.2020 15:28 Відповісти
То, что ты не служило, то твои проблемы, чмо ты трусливое. Раз тебя за это опетушили, то тоже твои проблемы. А я вам, кацапам, кишкан выпускал не раз с самой весны 2014 года!
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22.08.2020 15:59 Відповісти
Яка там вже Україна з повністю прокацапською владою. Вони навіть не оголосили невизнання лукашенка як президента.
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22.08.2020 15:17 Відповісти
"Если Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше", - Волкер - Цензор.НЕТ 9801
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22.08.2020 15:19 Відповісти
Победа Лукашенко вырисовывается все четче и четче. Протесты пошли на убыль. Всем поднадоело и бабло заканчивается! М-дя Лука мужик с большими яйцами, не то что эта сопля Янек
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22.08.2020 15:20 Відповісти
сразу видно человека, живущего западными понятиями.
Он искренне считает, что Беларусь сегодня независима от Рашки, а вот завтра, просто ужас может быть!
Да Обнуленин пальцем щелкнет и Лука приползет сапоги лизать.
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22.08.2020 15:26 Відповісти
Сразу видно Анастасию, что осилила только заголовок статьи.
Под "важно, что бы Беларусь устояла" Волкер подразумевает совсем не Лукашенко...
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22.08.2020 15:47 Відповісти
сразу видно пустого спорщика, не способного, без объяснений, понять мысль сложней "мама мыла раму".
Речь не про лично Лукашенко, а про страну, лишь формально независимую. Завтра там будет хоть Гитлершенко, хоть Сталишенко, но как только Рашка "перекроет газ", вся независимость лопнет.
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22.08.2020 15:52 Відповісти
Даже формально, страну 80% своего экспорта отправляющую в Парашку, сложно считать независимой.
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22.08.2020 16:25 Відповісти
Немного поменьше. Но в принципе правда.
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22.08.2020 18:34 Відповісти
Ага, пропадем как Украина. Замерзнем нафиг.
Ты хоть в курсе, что платим за газ дороже чем Германия?
А не окажется ли, что при рыночных отношениях как Украине путен будет торчать 3-5 ярдов? Как Польше?
Но я увлекся, куда мне спорить - даже Волкер с позором отползает перед вЯликим геополитиком и экономистом Настей Сергеевой.
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22.08.2020 18:50 Відповісти
Нефть вам Пуйло дает дешево, а продает Лука по рыночной цене. Это - ощутимая часть бюджета.
А завтра этого не будет - с чего жить будете? Ваши Белазы кому-то нужны в мире Комацу и Кателпиллеров?
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22.08.2020 20:51 Відповісти
Я уже понял - пропадем без Лукашенко. Ты зря время на меня не трать - выходи с прогнозами на международный уровень.
Напиши Волкеру про его некомпетентность.
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22.08.2020 21:26 Відповісти
Ох насмешила, "дает дешево"... Не дает покупать ни у кого другого на самом деле
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22.08.2020 22:56 Відповісти
То бот ********** в спам его опускай автоматом
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22.08.2020 16:01 Відповісти
Да она уже в объятиях России
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22.08.2020 15:27 Відповісти
Так никто и не сопротивляется этим объятиям в Беларуси. Ептель, как говорится.
Там Лукашенко когнитивный, а не россиянин. Но то таке. Свои умом всегда тяжело жить, когда 300 лет в рабстве жил. Кто то за тебя думал, решал. Корм всегда давал.
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22.08.2020 16:36 Відповісти
Хватит страшилок! Чему "поддастся"? Одна прокацапская власть другой??? Не смешите мои тапки! Интеграция в ЕС и освобождение от кацапского ярма там даже не стоит на повестке дня! А посему у них может "получиться" только то, что они ХОТЯТ получить. И не надо их сравнивать с Украиной! Они сами говорят, что у них НЕ Майдан!

Думал, что Волкер умнее...... Или это он так "хитрО" раскручивает нас на активную поддержку бульбарусов? Так мы от них за 7 лет поддержки не видели. Разве что фразы в стиле "майдауны" и снайперш, убивающих наших защитников.... Правильно делает Зеля что не рвёт за них *опу.

А на счет "кольца".... Так мы вроде как в нём давно.
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22.08.2020 15:28 Відповісти
100%.
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22.08.2020 15:50 Відповісти
К сожалению Украине при любом раскладе легче не станет,даже если усатого сменит,кто то другой в чем я лично сильно сомневаюсь,придет кто то очень и очень лояльный *****!!!
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22.08.2020 15:33 Відповісти
Не к сожалению, а к счастью!
Не путай понятия. Ибо надеяться на других - верный путь в рабство! Эту истину еще в античности провозгласили.
НАДЕЯТЬСЯ НУЖНО ТОЛЬКО НА СЕБЯ! А другие - это всего лишь бонусная помощь, без которой нормальное государство обязано уметь легко обходиться.
Сильно помог Будапештский Меморандум? Кинула Украину и Европа и США. И санкции они ввели против ********** не из-за Украины, а из-за своего позора т. к. ***** макнул их всех оптом в дерьмо, принудив к позору нарушения своего торжественного слова и обещания.
И тем более не нужно питать совершенно никаких иллюзий насчет Сябростана и его обитателей. Это страна униженных смердов и крепостных холопей. Там нам ловить нечего - это генетические рабы **********.
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22.08.2020 16:06 Відповісти
Усатый шизик уже давно продал Беларусь кацапью с потрохами,попутно рассказывая сказки про НАТО.
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22.08.2020 15:37 Відповісти
Беларусь все, сдулась. Не смогли.
Настоящих, буйных мало, вот и нету вожаков! Уже и предприятия некоторые не бастуют. А вот они то как раз и могли сломать хребет Лукашенко, а не девушки с цветочками вдоль дороги.
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22.08.2020 16:32 Відповісти
дуже на це схоже
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22.08.2020 18:47 Відповісти
Не втішні прогнози.
Єдина кандидатура на Президента - це Порошенко.
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22.08.2020 18:46 Відповісти
Пастор теж непогано!
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23.08.2020 11:08 Відповісти
+100%
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23.08.2020 11:10 Відповісти
Жириновский уже поставил ящик пива на то, что Беларусь войдет в состав России до Нового года 2020г.
https://www.dialog.ua/russia/213559_1597851093

Если это случится, то это будет явная уже угроза и опасность будет нависать уже с Беларуси.

Украине нужно вести переговоры c конгрессом и руководством США что бы приняли Украину союзником в не НАТО.
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22.08.2020 19:19 Відповісти
америка займись своими проблемами
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23.08.2020 00:51 Відповісти
От кацапских ботов Украине рекомендаций не нужно
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23.08.2020 01:36 Відповісти
Волкер ,не вешай нам лапшу на уши.
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23.08.2020 11:34 Відповісти
Пастор теж непогано!
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23.08.2020 20:15 Відповісти
 
 