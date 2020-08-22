"Якщо Білорусь піддасться - це затягне кільце навколо України ще більше", - Волкер

Експредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер вважає, що якщо протестувальники в Білорусі не досягнуть своїх цілей, це буде мати негативні наслідки для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Якщо Білорусі вдасться встояти, люди в Росії почнуть питати: "А може, і нам удасться?" Протестувальники в Хабаровську скажуть: "У них вийшло, тому ми будемо продовжувати протести", – сказав він.



Американський дипломат вважає, що від ситуації в Білорусі залежить і Україна.



"Якщо ж Білорусь піддасться – це затягне кільце навколо України ще більше, і це точно не в інтересах України. Тому солідарність і підтримка Білорусі з боку України – це дуже важливо", – пояснив Волкер.



15 серпня жителі Хабаровська, які вийшли на протести у зв'язку із затриманням губернатора краю Сергія Фургала вранці 9 липня, підтримали білорусів.





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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - четверо. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.