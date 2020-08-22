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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота

Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота

У суботу, 22 серпня, "президент" Олександр Лукашенко. який захопив владу в Білорусі", доручив через два дні закрити страйкуючі підприємства в країні.

Про це він сказав на провладному мітингу в місті Гродно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо хтось не хоче працювати - не треба. Ми їх все одно не змусимо, країна переживе. Але якщо підприємство не працює - з понеділка замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть, розберемося потім, кого запросити на це підприємство. З понеділка", - заявив Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко про фотографії побитих мітингувальників: "Це постановочні кадри"

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Білорусь (7922) страйк (208) Лукашенко (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+63
Ипанутое существо!
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22.08.2020 15:37
+39
Мама дорогая! Ай да Лукашенко, ай да сукин сын! Читаю у Паши Пряникова: "Оказывается, в Белоруссии 90-95% трудящихся имеют временные трудовые контракты (длительностью до 1 года). В мире больше нет нигде такого неолиберализма в трудовом законодательстве и на практике". Люди остроумно комментируют: "Получается, только раз в год можно поменять себе работодателя... Юрьев день!" Да, в чистом виде Юрьев день - от крепостного права, выходит, мы пытаемся отползти который век, но никак не получается - то сталинские колхозы, то крестьяне без паспортов, то вот теперь - лукашенковские "контракты" (это у них так называется).Из дальнейшего обсуждения выяснилось, что у Луки в его бантустане понятие "срочного трудового договора" обогащено сногсшибательной новацией: этот трудовой договор может быть расторгнут... только с согласия ОБЕИХ сторон! Я даже не поверил, стал уточнять - люди спокойно заверили, что да, ничего особенного, "у нас везде так.И сюда очень хорошо ложатся периодически проводимые в Белоруссии "бацкой" кампании по "борьбе с тунеядцами", о которых даже мы тут в России слышали. Помню, мне это еще в "десятых" и "нулевых" резало слух - какие "тунеядцы", о чем этот Лука, это ж совсем совковый термин... А там опять же все было всерьез - речь шла о том, что людей "без официальной занятости" (то есть, видимо, без тех самых "контрактов") отлавливали по всей "Беларуси" и ШТРАФОВАЛИ на неслабые суммы, а кого-то могли и посадить.

Потрясающая ситуация. То есть в "Беларуси" ты должен был или идти и заключать КАБАЛЬНЫЙ договор, по которому у тебя отсутствует право на "увольнение по собственному" - или, если ты ухитряешься как-то жить без сдачи себя в крепостные - к тебе придут от государства и станут трясти как "тунеядца". Недаром, значит, Лука так повернут на идее "всем надо работать", "пусть идут и работают!"
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22.08.2020 15:42
+38
Страну закрой, чего мелочиться!
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22.08.2020 15:38
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хм, странно, гугл выдал за 2018 год ввп: беларуси в 59,66 лярдов американских зайчиков; Украины в 130,8 лярдов американских гривен; эрэфии в 1658 лярдов американских рублей.
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22.08.2020 17:00 Відповісти
А жителей одинаково?? Смотрим ВВП на душу населения.
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22.08.2020 17:02 Відповісти
ну, если учитывать жителей, то корректнее приводить среднюю зарплату по паритету покупательной способности, который учитывает все затраты (в том числе и коммуналку) и определяет уровень развития экономики страны. по этому показателю окажется, что средняя зп по ппс: в Беларуси - 1502$; в рф - 1408$; в Украине - 1279$.

занятно, что ввп по ппс на душу населения: в рф больше, чем в Украине на 3,15 раза, а в Беларуси в 2,15 раза. однако, средняя зп по ппс: в рф больше, чем в Украине всего на ~10% (а с учетом ввп по ппс на душу населения должна быть выше, как минимум на 200%) ; а в Беларуси - на ~17%(соответственно должна быть выше на 198%) .
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22.08.2020 17:34 Відповісти
Это манипуляция не отражает реальный уровень жизни. Тогда Куба и Африканские страны по ППС близки к Европе. Да? .Живите там. Зарабатывайте 20 долларов в месяц, но хлеб стоит 10 центов
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22.08.2020 17:56 Відповісти
это не манипуляции, это цифры, которые отражают, что большое ввп по ппс (кстати, ваш график именно об этом - ввп 5 стран по ппс на душу населения) на душу населения не гарантирует высокого уровня жизни в силу нерациональных затрат: большие затраты на оборонку и прочие силовые ведомства; воровство чиновников и пр.
хотя, вы, вполне можете подтвердить свои измышления, приведя среднюю зарплату по ппс для указанных вами двух стран. ибо, не хлебом единым жив человек - и ппс отражает ВСЕ затраты (не только на хлеб).
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22.08.2020 20:26 Відповісти
ВВП на душу населения (на основе ППС) - это валовой внутренний продукт, конвертированный в международные доллары с использованием паритета покупательной способности и деленный на общую численность населения.


Учите экономику. Определение ППС уже учло, что в Украине дешевая жизнь. Также учло социальные выплаты, гос сервисы и т. д. Ваш оптимизм забавляет. А расходы на военку (% от ВВП) в Украине один из самых больших в мире .

Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота - Цензор.НЕТ 119
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22.08.2020 22:06 Відповісти
ВВП по ППС не учитывает качества продуктов например. А на среднюю в Раиссе можно купить вдвое меньше недвижухи, чем в Украине на нашу среднюю. О как.
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23.08.2020 15:14 Відповісти
так. шо там со средней зарплатой по ппс в афгане и кубе. кстати, ввп кубы раза два больше, чем в Беларуси, а средняя зарплата 30$
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23.08.2020 17:19 Відповісти
Намек понял. Все бросаю Германию и еду на Кубу.
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23.08.2020 17:29 Відповісти
намек относится только к ожиданию ваших данных по средней зарплате по ппс в озвученных вами же двух странах.
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23.08.2020 17:38 Відповісти
В Коммунистических странах ВВП ППС пер капита включает социальную компоненту и слабость валюти, по определению (!) , мистер. К Украине, в сравнении с Белорусь это не относится. Социальная компонента в Белорусь намного больше.

Давайте прекратим. Я жил(y) с семьей в 4 разных странах на 3 разных континентах. Посещаю и Украину, и Белорус, и Россию 2-3 раза в год по работе, и на автомобиле много раз. Знаю как бедна Украина в сравнении с другими..
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23.08.2020 17:46 Відповісти
Ага. И ты там в Раиссе и Белоруси дома видишь в селах по 3 этажа. Бываю и там, и там. Белорусы живут не особо лучше, в Раиссе цены вдвое выше, чем в Украине минимум. И не нужно втирать мне тут про огромные з/п и пенсии у них. У моего бати пенсия 12 штук гривен, в Раиссе на той же должности мужик получает 25 штук рублев пенсии. Плюс продукты дороже раза в 2. Хаты дороже в Питере от Киева раза в 3,5.
Знакомый полкан МЧС получает 18 штук рублев пенсии. Так что не нужно про бедность Украины втирать.
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23.08.2020 18:37 Відповісти
Оставайтесь на линии, Ваше мнение особенно важно для меня.
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23.08.2020 20:10 Відповісти
Это правда, а не мнение. Тебе и ответить нечего.
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23.08.2020 20:31 Відповісти
"Не спорь с дураками" (с).

Вы правы. Всегда.
Разрешите идти?
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23.08.2020 20:43 Відповісти
Я с тобой, дураком, и не спорил. Боже упаси
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23.08.2020 21:06 Відповісти
Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота - Цензор.НЕТ 5586
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23.08.2020 21:12 Відповісти
1. вы явно передернули с ввп на душу населения дав определение не полностью, что есть не очень порядочно с вашей стороны. а именно (выделено в определении жирным курсивом):

Валово́й внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 паритета покупательной способности ), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения).



т.е. в ввп по ппс учитываются произведенные товары в среднем одним человеком, но не учитываются затраты, этого же среднего человека на потребление этим же средним человеком конкретных товаров и услуг для осуществления его жизненной деятельности, что учитывается в величине средней зарплаты по ппс. часто недостаточно прочитать определение - а необходимо его прочитать ПОЛНОСТЬЮ и понять, что оно означает. поэтому, свою сентенцию относительно экономики повторите своему же отражению в зеркале .

2. та, ладно, а шо ж тогда средние зарплаты не отличаются так сильно, как ввп на душу населения . мой оптимизм основан на цифрах.

3. по поводу военных расходов - мы здесь меряем параметры трех вполне определенных стран, поэтому не надо натягивать сову на глобус с упоминанием всего мира.
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23.08.2020 17:35 Відповісти
Ну шо сябры??? Пора отливать серебряные пули и срогать осиновые колья!!!! Иначе дела не будет...тут уже толстовщина не прокатит,или вы или он!!!
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22.08.2020 16:01 Відповісти
була така рокопера "Песнярів" - "Гусляр".
там вони про це і співали.
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22.08.2020 16:05 Відповісти
И что, от этого экономика будет эффективной? Или поможет как-то заработать? Что за советский подход? Забрать и поделить. Сначала нужно создать и продать , а не убивать.
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22.08.2020 16:07 Відповісти
Сябры не понимают, что ходьбой ничего не изменишь. В Хабаровске люди ходят уже месяц, на них никто не обращает внимания. Я так понимаю, что это такая стратегия кремля по отношению к жителям Хабаровска. Ну походят они еще месяц, ну год и что дальше. Кстате здоровее будут, ходьба полезна для здоровья. Вполне возможно Лукашенко выберет ту же стратегию, ну пусть белорусы себе ходят. Многие белорусы повторяли шаблон росийских пропагандистов об участниках майдана - "майданутые", теперь пришло время белорусов определится, Вы - "майданутые" или вы просто ..........
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22.08.2020 19:55 Відповісти
в Югославии в 90 годы тоже мирно ходили-ходили 8 месяцев, а кончилось войной и распадом страны.
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23.08.2020 01:18 Відповісти
А когда это чмо поручит закрыть всех ментов, причастных к насилию, и членов избиркома, причастных к фальсификациям?
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22.08.2020 16:01 Відповісти
Не дождетесь. Свежее, дымящееся оттуда же.

"Некоторые обнаглели до того, что несчастный мент на машине приехал отремонтировать машину, команда из Польши: давить ментов. За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись - простите их".
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22.08.2020 16:08 Відповісти
я сделал и не дякуйте.. своими ручкамиЛукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси: Если кто-то не хочет работать - не надо. С понедельника замок на ворота - Цензор.НЕТ 8734
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22.08.2020 16:16 Відповісти
я сделал и не дякуйте.. своими ручкамиЛукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси: Если кто-то не хочет работать - не надо. С понедельника замок на ворота - Цензор.НЕТ 6371
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22.08.2020 16:17 Відповісти
Похож Лука играет, от безнадеги, в многоходовочке вовы, удачно отвлекая медиапространство от Хабаровска и загоняя Беларусь в "братские объятия"
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22.08.2020 16:17 Відповісти
У них что, заводы приватные лукашенковские или частные?
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22.08.2020 16:23 Відповісти
Доиграются эти , которые там , которые кое-где .
Вот закроет Лукашеску страну , ключи спрячет - и где жить будете ???
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22.08.2020 16:25 Відповісти
У нас в Украине заводы не закрывались даже в 2014, 2015 годах. Ругали Януковича, Порошенко, Ахметова, Коломойского. Но! Не было таких забастовок, чтобы предприятия закрывать. Не смотря на все усилия раскачивающих троллей. Потому и экономика устояла. Только на оккурированных землях нет экономики. А тут сами белорусы начали уничтожать свою экономику. А теперь пойдет как снежный ком.
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22.08.2020 16:38 Відповісти
Гауляйтер северного 4го рейха Фон Лукашеску
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22.08.2020 16:26 Відповісти
Приїхали пасіонарії заробітчани з ЄС і вони не збираються жити в колгоспі Біларусь, де талановитих, активних тупо знищують все заради панування вічного голови колгоспу щей психічно хворого на мозаїчну психопатію. Тут або він хнищить пасіонарних громадян, або вони його - політичний цугцванг
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22.08.2020 16:29 Відповісти
Скажу словами сняжаны ягоровой: - У тебя селюк "калхозный" - мазгофф, как спермы у канарейки.
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22.08.2020 16:29 Відповісти
Один? Против целых предприятий?! ***** пообещал штрейкбрехеров и возмещение убытков?
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22.08.2020 16:32 Відповісти
Які з кацапів працівники? Водку п'янствовать? Данунах!
Лука попросить у друга Сі пару сотень тисяч китайців, - і проблєма рєшена.
Калгасного фюрера так просто голими руками нє вазьмьош! )))
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22.08.2020 21:04 Відповісти
Молодец
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22.08.2020 16:36 Відповісти
Подавляющее большинство белорусов вернутся в стойло, а меньшинству придется эмигрировать к большой радости ************ Луки. Я бы не стал "бодаться с совком" рядом с равнодушным сеножующим быдлом - это долго, болезненно и неэффективно - а уехал из страны. Что и сделает молодежь. Лука уже наверняка договорился с китайцами и те пришлют парочку миллионов "рабочей силы" обслуживать свои инвестиции у бацьки... Там они и останутся навеки и наши дети и внуки будут хихикать "Беларузкий? Че глаз узкий"
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22.08.2020 16:38 Відповісти
О, точно. Не читав ваш комент, але написав по суті такий самий.
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22.08.2020 21:06 Відповісти
Беларусь - тюрьма. А в тюрьме - для одних карцер, для других макароны на обед. В отличие от нас (Украинцев) белорусам больше нравятся макароны.
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22.08.2020 16:47 Відповісти
ляпать не мішки тягати , на понти бере
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22.08.2020 16:55 Відповісти
Очень потриотично !!!
Все закрыть на оставшихся предприятиях пусть шахтеры Лугандона вкалявают за похлебку и возможность зреть в телике морду Луки-ликого и ПНХ а в перерывах 95 квартал
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22.08.2020 16:58 Відповісти
а че эти идиоты в Беларусии бастуют бастуют и толку нет,им же дали понять что кроме как вынести Лукашенка больше ничто не пройдет,и доколе они бастовать собрались? вечно?
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22.08.2020 17:19 Відповісти
Месяцев 10-11 поставят таракана на колени.
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22.08.2020 17:30 Відповісти
да если за месяц ничего не измениться то не измениться никогда а ты о годе целом говоришь
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22.08.2020 17:36 Відповісти
Cолидарное сопротивление без кровопролития требует многомесячного противостояния. Но потом колосс рушится в миг. Альтернатива - восстание. Но к нему не готово общество и нет направляющей структуры из добровольцев-фанатиков. Как не тужится таракан найти образ врага.
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22.08.2020 17:49 Відповісти
Вот оденут белорусы толстовки и давай "не сопротивляться злу насилием"... Или там сядут под фонтаном в позу великого Махатмы Ганди и давай ждать ... "когда мимо проплывет труп врага" демократии... а тут зима и морозы...
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23.08.2020 02:42 Відповісти
Если мтолько будут бастовать, то потом даже если зпхотят открыться- не получится. Их место на мировом рынке займут другие. И никому их продукуич не нужна будет. И сейчас эти тролейбусы и прочее трудно продаются. А потом ещё сложнее. Выстрел себе в ногу
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22.08.2020 18:14 Відповісти
Примерно так и мотивировали эссесовцы рабочих в концлагерях. Арбайтен рабы и будет вам счастье. Недолгое.
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22.08.2020 22:30 Відповісти
приглашай афротаджиков конечно они хорошие специалисты
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22.08.2020 17:31 Відповісти
Да он реальный дэбил, колхозник хероф
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22.08.2020 17:32 Відповісти
оно само напрашивается на гиляку ну шо ни так
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22.08.2020 17:59 Відповісти
После переворота 1917г., Большевики сумели удержать власть исключительно благодаря лозунгам: "Вся власть Советам!", "Мир народам!", "Земля крестьянам!", "Фабрики рабочим!", "Хлеб голодным!". И, хотя все они,- враньё чистой воды...
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22.08.2020 18:06 Відповісти
В Мариуполе и Донецке такой лозунг раскручивался: "Национализация заводов Ахметова". Ну теперь в Донецке они как бы национализированы и закрываются. В Мариуполе не повелись люди на это и заводы хоть как-то ,но работают. Но проблемы с пропуском судов сильно тормозят работу заводов. Первое, что хотели зделать захватчики, то закрыть заводы. А почему? А потому что тогда невозможно содержать полноценную армию и сопротивляться врагу. А в Беларуси даже заводы государственные. Так что даже такой лозунг не запустишь. Ну запустили другой .
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22.08.2020 18:23 Відповісти
Другой лозунг, который пытается запустить Лукашенко: https://www.otrezal.ru/files/328_1437225165.mp3 Государство - это я!
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22.08.2020 18:45 Відповісти
Серьезно? Не повелись? А кидались на БМП какие то другие жители? Если бы не выбили дыровцев из города и промедлили пару недель - заводики бы те сейчас совсем в другую сторону коптили.
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22.08.2020 22:33 Відповісти
"Большевики сумели удержать власть исключительно благодаря" - исключительно благодаря террору. Лозунги у них были как у продолжателя их дела криворогого шлимазла-вовочки.
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22.08.2020 23:06 Відповісти
Лукашенко и есть большевистский экстремист, когда-то говорил: я пришел на 12 лет, а уже сидит 26 лет. Это какое-то исчадие ада, за что белорусам, таким спокойным и толкрантным, такое накахание.
Был такой в Албании комуняка Ходжа, тоже в Европе и тоже маньяк-диктатор, просидел у власти 40 лет, много людей пострадали от его рук. а сейчас лишен всех наград посмертно и забыт. почитатель Сталина
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23.08.2020 01:13 Відповісти
Уму не постижимо,какая дикость. Вот представьте,что Трамп выходит к американцам и говорит,что если их не устраивает его пожизненное правление,то он закроет : Эпл, Боинг, Дженерал Электрик и тд.
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22.08.2020 18:24 Відповісти
А це - державні підприємства ?
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22.08.2020 22:51 Відповісти
А президент в Беларуси имеет полномочия единолично закрывать гос.предприятия?
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22.08.2020 23:07 Відповісти
Не знаю. Я не читала їхню Конституцію, чи у них президентська республіка, чи президентстко-парламентська чи інша.
І що входить у обов*язки їхнього президента.
В Україні - точно ні.
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22.08.2020 23:13 Відповісти
Бикує,гнида.
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22.08.2020 18:30 Відповісти
Доведет до гражданской войны.
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22.08.2020 18:31 Відповісти
Почему,- до гражданской? Разве что Путин, по просьбе Лукашенко, заменит местную милицию и внутренние войска (которые обязательно перейдут на сторону народа) чеченскими головорезами...
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22.08.2020 18:52 Відповісти
Правильно , Батя. Дави провокаторов!
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22.08.2020 18:57 Відповісти
https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles

https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles/status/1295346086991867906 17 авг.

Самое страшное для режима Лукашенко - это остановка населением заводов и шахт.
Самое страшное для режима Зеленского - это остановка населением просмотра 1+1.
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22.08.2020 19:10 Відповісти
Лидер Шотландской национальной партии: Режим Лукашенко нужно привлечь к отвественности!
Йен Блэкфорд призвал Великобританию задействовать против официального Минска механизм санкций наподобие закона Магнитского.

Широко признано, что выборы, проведенные ранее в этом месяце, не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому их результаты не могут быть признаны достоверными. Растущее беспокойство вызывает реакция нелегитимного режима Лукашенко в отношении мирных продемократических протестующих - с тревожными сообщениями об арестах и пытках, закрытии свободных СМИ, преследованиях журналистов и даже об убийствах людей представителями власти.
--- https://charter97.org/ru/news/2020/8/22/390508/
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22.08.2020 19:10 Відповісти
Самозванець не залишить від Білорусі каменя на камені.
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22.08.2020 19:33 Відповісти
Как-то нелогично. Раньше ведь заявлял, что протестующие одни безработные. А теперь, закрывая предприятия, он что увеличивает количество протестующих? Нахрена подливать бензин в огонь?
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22.08.2020 19:40 Відповісти
ВОНО ДУРНЕ І СЛУХАЄТЬСЯ РАДНИКІВ З КРЕМЛЯ СКОРІШ ЗА ВСЕ
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23.08.2020 12:09 Відповісти
Если завтра Беларусы выйдут опять с цветочками и плакатами, все усатый победил. Надо было ещё в прошлое воскресенье когда вышли сотни тысяч брать власть в свои руки. Сейчас время уже упущено
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22.08.2020 20:00 Відповісти
И поджечь!
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22.08.2020 20:06 Відповісти
отморозку Лукашенке нужно ЕС заблокирировать все счета Луки и его семейки в Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии, где там еще ныкают бабло в каких странах.. и заморозьте Все офшоры его окружения и через неделю палач и его банда исчезнут им будет крышка.
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22.08.2020 20:17 Відповісти
По сути он прав. Тк сам наплодил дотационных госпредприятий которые проиводят никому не нужную хрень.
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22.08.2020 21:00 Відповісти
Прям хозяин страны... придурок колхозный. Как его терпели 26 лет?
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22.08.2020 21:03 Відповісти
В общем, так же, как и сейчас. Под дулом автомата, так сказать...
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22.08.2020 22:35 Відповісти
У минулому князі Московії повирізали самих активних представників нації Беорусі, тоді частини ВКЛ, потім Речь Посполіти, за один раз біля міліона людей, така була у кацапів політика. Зараз це видно неозброєним оком.
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23.08.2020 12:07 Відповісти
Суть диктатуры и коллективизма в том и заключается, что один маньяк-шизофреник (при этом сверхоллигарх-бюрократ) шантажирует и терроризирует миллионы граждан... Действительно страшно когда "кнопка" от страны находится в руках одного дракона...
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22.08.2020 21:09 Відповісти
Ну вон работники телеканала отказались работать - так на их место кацапов самолетами завезли
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22.08.2020 23:09 Відповісти
Ну то ТБ - "язиком молоти це не мєшкі ворочать", а спєцов на всіх вузкоспеціалізованих підприємствах Белорусі як замінять і завезуть ?

БЕЛОРУСИ НЕ ПРИПИНЯЙТЕ І ОРГАНІЗОВУЙТЕ НОВУ ПАРАЛЕЛЬНУ ВЛАДУ БЕЗ СТАВЛЕНИКІВ МАЦКВИ - ЄС ВСЕ ФІКСУЄ.
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23.08.2020 12:04 Відповісти
Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота - Цензор.НЕТ 4525
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23.08.2020 01:09 Відповісти
И как только мир сможет пережить остановку завода "Гомсельмаш" ?
Пусть попробуют обойтись без мотоциклов "Минск" и гомельских спичек.
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23.08.2020 04:49 Відповісти
ПРИКОЛ - ти не знав що сірники які продають в Україні роблять на замовлення в Белорусі? Клеють тільки нашу етікетку. Так що не так вже і пофіг буде )
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23.08.2020 12:00 Відповісти
На Уралкалии открывают шампанское.
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23.08.2020 05:52 Відповісти
А ты кто такой??? Эти все предприятия и фабрики СТРАНЫ-НАРОДА.
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23.08.2020 11:14 Відповісти
"Если кто-то не хочет работать - не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся потом, кого пригласить на это предприятие. С понедельника", - заявил Лукашенко. Источник: https://censor.net/n3215353

ОТО ДЕБІЛ ХТО Ж В ТВІЙ БЛЄФ ПОВІРИТЬ ЯК ЩО ЛЕВОВА ЧАСТКА ВВП БІЛОРУСІ ТО ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ЯКЩО СТАНУТЬ НПЗ - МІДНИЙ ТАЗ ВСІЙ БЕЛОРУСЬКІЙ ВЛАДІ
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23.08.2020 11:59 Відповісти
Ну прямо Царь неземной,захочет закроет колхоз Беларусь,захочет передаст колхоз в долгосрочную аренду Московии,захочет всех колхозников раком поставить
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23.08.2020 11:59 Відповісти
Песнями, плясками, красочными шествиями, толпами женщин с букетами белорусы фашистский режим путина - лукашенки не скинут... Почему - то их деды воевали с гитлеровцами, проливали кровь, уничтожали врага.... А не танцевали и не пели хором о дружбе, и любви.... Главное им понять, что путин и лукашенка - это реинкарнированные гитлер и сталин, которые будут беспощадно уничтожать всё белорусское на белорусской земле....
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23.08.2020 12:16 Відповісти
я сделал и не дякуйте.. своими ручкамиЛукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота - Цензор.НЕТ 2112
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23.08.2020 15:26 Відповісти
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