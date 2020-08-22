Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота
У суботу, 22 серпня, "президент" Олександр Лукашенко. який захопив владу в Білорусі", доручив через два дні закрити страйкуючі підприємства в країні.
Про це він сказав на провладному мітингу в місті Гродно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо хтось не хоче працювати - не треба. Ми їх все одно не змусимо, країна переживе. Але якщо підприємство не працює - з понеділка замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть, розберемося потім, кого запросити на це підприємство. З понеділка", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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занятно, что ввп по ппс на душу населения: в рф больше, чем в Украине на 3,15 раза, а в Беларуси в 2,15 раза. однако, средняя зп по ппс: в рф больше, чем в Украине всего на ~10% (а с учетом ввп по ппс на душу населения должна быть выше, как минимум на 200%) ; а в Беларуси - на ~17%(соответственно должна быть выше на 198%) .
хотя, вы, вполне можете подтвердить свои измышления, приведя среднюю зарплату по ппс для указанных вами двух стран. ибо, не хлебом единым жив человек - и ппс отражает ВСЕ затраты (не только на хлеб).
Учите экономику. Определение ППС уже учло, что в Украине дешевая жизнь. Также учло социальные выплаты, гос сервисы и т. д. Ваш оптимизм забавляет. А расходы на военку (% от ВВП) в Украине один из самых больших в мире .
Давайте прекратим. Я жил(y) с семьей в 4 разных странах на 3 разных континентах. Посещаю и Украину, и Белорус, и Россию 2-3 раза в год по работе, и на автомобиле много раз. Знаю как бедна Украина в сравнении с другими..
Знакомый полкан МЧС получает 18 штук рублев пенсии. Так что не нужно про бедность Украины втирать.
Вы правы. Всегда.
Разрешите идти?
Валово́й внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 паритета покупательной способности ), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения).
т.е. в ввп по ппс учитываются произведенные товары в среднем одним человеком, но не учитываются затраты, этого же среднего человека на потребление этим же средним человеком конкретных товаров и услуг для осуществления его жизненной деятельности, что учитывается в величине средней зарплаты по ппс. часто недостаточно прочитать определение - а необходимо его прочитать ПОЛНОСТЬЮ и понять, что оно означает. поэтому, свою сентенцию относительно экономики повторите своему же отражению в зеркале .
2. та, ладно, а шо ж тогда средние зарплаты не отличаются так сильно, как ввп на душу населения . мой оптимизм основан на цифрах.
3. по поводу военных расходов - мы здесь меряем параметры трех вполне определенных стран, поэтому не надо натягивать сову на глобус с упоминанием всего мира.
там вони про це і співали.
"Некоторые обнаглели до того, что несчастный мент на машине приехал отремонтировать машину, команда из Польши: давить ментов. За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись - простите их".
Вот закроет Лукашеску страну , ключи спрячет - и где жить будете ???
Лука попросить у друга Сі пару сотень тисяч китайців, - і проблєма рєшена.
Калгасного фюрера так просто голими руками нє вазьмьош! )))
Все закрыть на оставшихся предприятиях пусть шахтеры Лугандона вкалявают за похлебку и возможность зреть в телике морду Луки-ликого и ПНХ а в перерывах 95 квартал
Был такой в Албании комуняка Ходжа, тоже в Европе и тоже маньяк-диктатор, просидел у власти 40 лет, много людей пострадали от его рук. а сейчас лишен всех наград посмертно и забыт. почитатель Сталина
І що входить у обов*язки їхнього президента.
В Україні - точно ні.
https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles/status/1295346086991867906 17 авг.
Самое страшное для режима Лукашенко - это остановка населением заводов и шахт.
Самое страшное для режима Зеленского - это остановка населением просмотра 1+1.
Йен Блэкфорд призвал Великобританию задействовать против официального Минска механизм санкций наподобие закона Магнитского.
Широко признано, что выборы, проведенные ранее в этом месяце, не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому их результаты не могут быть признаны достоверными. Растущее беспокойство вызывает реакция нелегитимного режима Лукашенко в отношении мирных продемократических протестующих - с тревожными сообщениями об арестах и пытках, закрытии свободных СМИ, преследованиях журналистов и даже об убийствах людей представителями власти.
--- https://charter97.org/ru/news/2020/8/22/390508/
БЕЛОРУСИ НЕ ПРИПИНЯЙТЕ І ОРГАНІЗОВУЙТЕ НОВУ ПАРАЛЕЛЬНУ ВЛАДУ БЕЗ СТАВЛЕНИКІВ МАЦКВИ - ЄС ВСЕ ФІКСУЄ.
Пусть попробуют обойтись без мотоциклов "Минск" и гомельских спичек.
ОТО ДЕБІЛ ХТО Ж В ТВІЙ БЛЄФ ПОВІРИТЬ ЯК ЩО ЛЕВОВА ЧАСТКА ВВП БІЛОРУСІ ТО ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ЯКЩО СТАНУТЬ НПЗ - МІДНИЙ ТАЗ ВСІЙ БЕЛОРУСЬКІЙ ВЛАДІ