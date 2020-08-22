Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота

У суботу, 22 серпня, "президент" Олександр Лукашенко. який захопив владу в Білорусі", доручив через два дні закрити страйкуючі підприємства в країні.

Про це він сказав на провладному мітингу в місті Гродно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо хтось не хоче працювати - не треба. Ми їх все одно не змусимо, країна переживе. Але якщо підприємство не працює - з понеділка замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть, розберемося потім, кого запросити на це підприємство. З понеділка", - заявив Лукашенко.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.