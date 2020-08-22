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Новини Силовики
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У Запоріжжі виявлено махінації з оцінкою комунальної землі на 2,5 млн грн, - СБУ

У Запоріжжі виявлено махінації з оцінкою комунальної землі на 2,5 млн грн, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність приватної експертної фірми, яка сприяла штучному заниженню вартості комунальної землі в Запоріжжі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Комерсанти уклали низку договорів із Запорізькою міською радою на оцінку землі під будівництво. Проте зловмисники вирішили отримати із цього додаткову вигоду: на замовлення покупців експерти "здешевлювали" землю у кілька разів, за що отримували свій відсоток від незаконно зекономленої суми.

Так під час оцінки ділянки на околиці міста, виділеної міськрадою під ведення бізнесу, зловмисники занизили її вартість майже у двічі. Ці дії призвели до недоотримання місцевим бюджетом понад 2,5 мільйона гривень

Наразі директору експертної фірми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. На земельну ділянку накладено арешт.

Крім того СБУ ініціювала проведення експертиз щодо реальної вартості раніше оцінених фірмою земельних ділянок в обласному центрі.

Також читайте: Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР. ФОТОрепортаж

Запоріжжя (2258) земля (1669) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12761) силовики (2512)


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СБУ, а скільки ватної агентури ви виявили в Запорізькій області.
Чи знов сіли на "смачну" земельну тему?
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22.08.2020 15:48 Відповісти
так то же все свои
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22.08.2020 15:51 Відповісти
Порошенко единогласно голосовал с Зеленским за продажу украинской земли!
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22.08.2020 19:01 Відповісти
 
 