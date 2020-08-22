Голова Тернопільської ОДА Труш захворів на COVID-19: "Перебуваю на самоізоляції. Самопочуття - не найкраще"

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш захворів на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат. Коронавірус може знову паралізувати Тернопільську область, бо статистика сумна. 207 нових випадків за добу. Десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати. Це не просто цифри. Це людські життя. ...Зараз перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття - не найкраще. Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цей навик", - розповів Труш.

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