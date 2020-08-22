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Новини Коронавірус і карантин
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Голова Тернопільської ОДА Труш захворів на COVID-19: "Перебуваю на самоізоляції. Самопочуття - не найкраще"

Голова Тернопільської ОДА Труш захворів на COVID-19:

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш захворів на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат. Коронавірус може знову паралізувати Тернопільську область, бо статистика сумна. 207 нових випадків за добу. Десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати. Це не просто цифри. Це людські життя. ...Зараз перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття - не найкраще. Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цей навик", - розповів Труш.

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Голова Тернопільської ОДА Труш захворів на COVID-19: Перебуваю на самоізоляції. Самопочуття - не найкраще 01
Голова Тернопільської ОДА Труш захворів на COVID-19: Перебуваю на самоізоляції. Самопочуття - не найкраще 02

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Тернопільська область (585)


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А шо там за зашквар в Тернопольской области, что аж так надо тихариться?
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22.08.2020 15:51 Відповісти
Пиши все про своє самопочуття! Пиши скільки Тернопільська область отримала з фонду по боротьбі з COVID. Пиши скільки грошей звітам
пішло у лікарні. Це повинно бути цікаво.
Зичу здоров'я.
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22.08.2020 16:19 Відповісти
Зараз Тернопільська ОДА судиться з Тернопільською ОР. Справу 10.09. буде розглядати Тернопільський окр. адмін суд. Депутати на сесії чихвостять Труша на чому світ стоїть.
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22.08.2020 18:08 Відповісти
От из-за таких хитросделаных Бюджет - 300 лярдов не добирает . Хочешь повторить? Иуда.
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22.08.2020 16:38 Відповісти
проблемы области будет решать СБ ОУН...и не дистанционно.
рано чы пизно.
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22.08.2020 17:23 Відповісти
 
 