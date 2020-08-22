Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві. ФОТО

У Києві в ніч із 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури "Гірка пам'ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу музею.

Зараз один із головних символів музею демонтували для реставрації.

"Пам'ять про Голодомор - це частина історії кожного українця, яку ми не маємо права забувати заради стабільного майбутнього. Те, що сьогодні було вчинено зі скульптурою "Гірка пам'ять дитинства", - неприпустимий акт наруги над пам'яттю цілої нації. Ми зробимо все можливе, щоб "Дівчинка з колосками" якнайшвидше повернулася в експозицію музею", - зазначила генеральна директорка музею Голодомору Олеся Стасюк.

На місці злочину працює поліція.