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Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві. ФОТО

Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві. ФОТО

У Києві в ніч із 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури "Гірка пам'ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу музею.

Зараз один із головних символів музею демонтували для реставрації.

Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві 01

"Пам'ять про Голодомор - це частина історії кожного українця, яку ми не маємо права забувати заради стабільного майбутнього. Те, що сьогодні було вчинено зі скульптурою "Гірка пам'ять дитинства", - неприпустимий акт наруги над пам'яттю цілої нації. Ми зробимо все можливе, щоб "Дівчинка з колосками" якнайшвидше повернулася в експозицію музею", - зазначила генеральна директорка музею Голодомору Олеся Стасюк.

Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві 02

На місці злочину працює поліція.

Автор: 

голодомор (402) Київ (19401) вандалізм (425)


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Топ коментарі
+87
Оту дівчинку з трьома колосками...символ голоду ....
Руки б відтяти наволочі.
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22.08.2020 16:34
+67
Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве - Цензор.НЕТ 3148
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22.08.2020 16:39
+57
Дивись! Це організатори і спонсори вандалів.
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22.08.2020 16:47
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Оту дівчинку з трьома колосками...символ голоду ....
Руки б відтяти наволочі.
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22.08.2020 16:34 Відповісти
Ночью вандалы пытались разрушить скульптуру в музее Голодомора в Киеве - Цензор.НЕТ 3148
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22.08.2020 16:39 Відповісти
Дивись! Це організатори і спонсори вандалів.
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22.08.2020 16:47 Відповісти
Проглоти прокремлядські безкористні мародери.
Тільки Шуфріч корисна людська одиниця, для тренування боксерів.
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22.08.2020 16:56 Відповісти
сидять..?
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22.08.2020 17:02 Відповісти
Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві - Цензор.НЕТ 6792
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22.08.2020 18:30 Відповісти
Привязати до отої дівчинки і дати в руки три колоски і хай виживає, мразота, поки не здохне
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22.08.2020 17:06 Відповісти
якщо вже привязати до тої скульптури, то не колоски в руки. а в Дніпро з мосту Метро..
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07.09.2020 18:16 Відповісти
Нет просто посадить на три колоска в день на два года типа 1932-1933 год устроить процедура безотказная лечит уродов мгновенно
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22.08.2020 17:57 Відповісти
Поставить на место скульптуры вандалов зацементированных заместо статуй.
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22.08.2020 16:34 Відповісти
на зону дебилов, зэки быстро опустят за вандализм.
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22.08.2020 16:44 Відповісти
Охотники за бронзой....
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22.08.2020 16:35 Відповісти
Це не ті, що Метро штурмували?
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22.08.2020 16:37 Відповісти
Может быть, Зеля минск поднял, скоро попрут орки косяками....
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22.08.2020 16:40 Відповісти
после подписания порохом минска не поперли же!
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22.08.2020 16:46 Відповісти
На второй день после реинтеграции ордло, весь лугандон здесь будет провода резать .
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22.08.2020 16:53 Відповісти
скорее их здесь резать будут.
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22.08.2020 16:56 Відповісти
И это тоже будет, но нисколько не радует
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22.08.2020 17:09 Відповісти
ни, что не может радовать больше чем проплывающий по Днепру труп твоего врага.
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22.08.2020 17:11 Відповісти
Не только провода.Будут угоны машин и очистка квартир.
Властным это не грозит, они живут за шестиметровыми заборами с охраной
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22.08.2020 17:09 Відповісти
Т.е вас не устраивают минские соглашения, благодаря, которым, остановили массовые убийства наших воинов мокшанскими чвк и ************** техникой, только потому , сто из подписал некий "порох"?
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22.08.2020 17:47 Відповісти
Что их*
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22.08.2020 17:49 Відповісти
А почалося все з жартів про ;сеньйор-голодомор;,; Україну-порноакторку;, жартів де ВСУ порівнювалися з баранами та рашку, котра ;не порушує кордони, а просто їх пересовує;...
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22.08.2020 16:39 Відповісти
Тільки за «сіньор-голодомор» цих мерзот треба було б засудити! Ізраїльтяни, за жарт про Холокост розірвали б, а у вас вибрали президентом потомка тих, хто влаштував геноцид українців.
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22.08.2020 16:49 Відповісти
Це говорить більше про українців, ніж про зеленського, з яким все було зрозуміло ще до виборів.
Вибачати, а в залі так і вітати, такі ''жарти'' можуть тільки ворожі до своєї нації люди.
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22.08.2020 19:18 Відповісти
проклятье на весь род того кто это сделал, и того кто это заказал..
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22.08.2020 16:39 Відповісти
Воно просто бидлота....
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22.08.2020 16:42 Відповісти
не просто быдлота, а конченая быдлота.
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22.08.2020 16:47 Відповісти
Боже, какой мразью конченной надо быть, чтобы такое делать...
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22.08.2020 16:47 Відповісти
путинской мразью!
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22.08.2020 16:48 Відповісти
И тут без него не обошлось.
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22.08.2020 17:59 Відповісти
Ну якщо і там нема камер, то поставте відео камеру хоча б у жопі директора музею.
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22.08.2020 16:47 Відповісти
це музей АТО (простонеба, в Дніпрі) колись (пару раз не менше) вандали крали приварене яблуко (по відеокамерам їх знаходили, там декілько камер).. не про те! так от, у 2016 чи 2017 коли перший раз вкрали, небайдужі оголосили флешмоб і кожен день в тої дівчинки було нове свіже яблучко, щоби подякувати воїну, за те що врятува (історія реальна, 35-літній Євген, витяг дівчинку з палаючого від пострілу сєпарів авто, в якому загинули батьки малечі )
Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві - Цензор.НЕТ 4103

...я до того - щоби тім рукодупним вандалам гикалася до блювоти, кожна їхня крадіжка...
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22.08.2020 16:48 Відповісти
В 2014 году Украина допустила одну очень тяжелую ошибку ,разрешив "беженцам" из дыры,под лозунгом "наши" люди приезжать сюда.Каждый день общаюсь с этими "беженцами",которые в открытую клянут Украину.Потерять не страшно территории,страшно,что это перехало сюда и теперь у жопы второй рейтинг.
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22.08.2020 16:49 Відповісти
Теж так думаю.
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22.08.2020 16:57 Відповісти
Есть знакомые переселенцы которые зубами готовы вату грызть. Хотя есть и наоборот.
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22.08.2020 17:52 Відповісти
Есть конечно,но таких мало.Большинство переехало на подконтрольную территорию из принципа:"Засрали все там,засрем и здесь".
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22.08.2020 18:34 Відповісти
а я могу привести другой пример: я взял квартирантов с Донецка,так они патриоты похлеще любого из вас: сразу в прихожую повесили флаг Украины ,чтоб все видели что тут живут Украинцы
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22.08.2020 22:22 Відповісти
Я тоже таких знаю людей. Из оккупированной Горловки переехали.
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23.08.2020 06:54 Відповісти
Жопозиції разухарілась.
Породження гебні і хохлів сруться від безсилля!
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22.08.2020 16:50 Відповісти
фанати шарія і жопоблоку тільки в ночі можуть гадити Україні,добре знають що в день би їх вкопали і вбіли в асфальт
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22.08.2020 16:51 Відповісти
Це вже позвний зЕздець.
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22.08.2020 16:52 Відповісти
Опзжо голодомор не признает, так им бес путлер приказал, нетрудно вычислить, чья это работа.
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22.08.2020 16:56 Відповісти
Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві - Цензор.НЕТ 9662
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22.08.2020 17:01 Відповісти
Алло! Яворівські, Хмари, Фаріони, Кошулинські, Скрипіни, Дроздови?
Де ви?
Все боретесь проти «кривавих порохоботів»?
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22.08.2020 17:04 Відповісти
Яневского забыл. Тоже борцун.
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22.08.2020 17:57 Відповісти
Снєжанки єгорови не сплять.
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22.08.2020 17:05 Відповісти
"Комуністична партія в Україні складається здебільшого з росіян та євреїв" - історик Сергій Єкельчик. Источник: https://censor.net/r3214757
Вони зробили голодомор українців, вони і сьогодні керують Україною.
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22.08.2020 17:05 Відповісти
На початку двадцятих років в комуністичній партії (більшовиків) України частка етнічних українців була менше 20 відсотків.По суті,це була партія євреїв і росіян.
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22.08.2020 18:38 Відповісти
Странно , что такой памятник и не охраняется.Нужно снять подразделение Нацгвардии, которое охраняет имение Медведчука под Киевом,и поставить в охрану Музея Голодомора.
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22.08.2020 17:07 Відповісти
Ви довіряєте ******** Нацгвардії?
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22.08.2020 19:21 Відповісти
Довіряю чи ні, неважливо .Гроші з бюджету отримують ? Отримують .От хай і виконують свої службові обов'язки.
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22.08.2020 21:37 Відповісти
Не лише "дівчинка", а й сам пам'ятник нещасний, малий, крихкий і беззахисний. У віддаленому місці, зарослому кущами і травою, близько занедбаних сходів, що обсипаються. Це така національна пам'ять? Жах.
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28.11.2020 13:05 Відповісти
пеновата из всех щелей...ссыклобородьку премию!
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22.08.2020 17:08 Відповісти
Знайти і зруйнувати їх тіла.
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22.08.2020 17:15 Відповісти
Вся история из-за импотентности правоохранительньіх органові. Почему они импотентньі- надо рассматривать еще со времен Ющенка 2005 года. Не надо бьіть дураком, что бьі понять: целеноправленная провокация или действия упоротой ватьі активизируется накануне праздничньіх дат. Понятно, что 365 дней никто не будет охранять памятник погибшьім воинам или жертвам голокосту. Ну не будьте импотентами, поставьте скрьітую охрану за неделю до памятньіх дат и в...***** ушлепков не за вандализм или хулиганство, а за розжигание межнациональной розни. Только Авакову ето не надо
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22.08.2020 17:30 Відповісти
на охрану портнова есть силы и средства а на камеру что бы уберечь памятник . средств нет .
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22.08.2020 17:49 Відповісти
Если хорошо поискать то найдём там Ирочки зелёного дебила
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22.08.2020 17:50 Відповісти
мрази кацапские!всех отловим...дело времени
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22.08.2020 18:01 Відповісти
Відловити мало.
Треба покарано.
Бажано - на смерть.
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23.08.2020 00:34 Відповісти
*треба - покарати.
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23.08.2020 00:34 Відповісти
На разминирование!
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23.08.2020 00:37 Відповісти
_Вряд ли это случайные, самодеятельные вондалы припёрлись ночью ломать памятник убитым коммуняками украинцам. От этого за версту смердит мордором.
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22.08.2020 18:23 Відповісти
и Смоненком. Он насмехался над количеством жертв голодомора.
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08.09.2020 01:06 Відповісти
ЗеБилы.
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22.08.2020 18:53 Відповісти
Вішати на Хрещатику, при скупченні іноземних журналістів і під розмови про негуманність серед російських пропагандонів. Якщо би так сталося один раз, то медведчуківськи прихвостні задумалися про наслідки неповаги до України та її історії!
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22.08.2020 19:36 Відповісти
кордони з підорашкою закривати потрібно.
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22.08.2020 19:46 Відповісти
Поймать би єтих рузге...
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22.08.2020 19:49 Відповісти
Вандали какое то глупое слово, нельзя приравнивать глумление над памятью погибших украинцев к поломкам скамеек.
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22.08.2020 19:56 Відповісти
В США навмисне псування муніципального, а тим більше, федерального майна - кримінальний злочин. Зона однозначно.
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22.08.2020 20:32 Відповісти
Це результат дій зє влади,під загальним гаслом «какайя разніца»...
Зє дятли - це ви зробили...
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22.08.2020 21:45 Відповісти
хто здійснював геноцид українців...........якщо назвати поіменно то буде логічний ланцюг хто і навіщо прагне щоби цей історичний факт зтерти з пам"яті, як зтерли Русь.
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22.08.2020 22:03 Відповісти
найти мразоту и руки поотрывать!
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22.08.2020 22:25 Відповісти
Меморіали та пам'ятники на які витрачено з бюджету мільярди гривень платників податків знаходяться без охорони і камер відеоспостереження.Це халатність влади та службова недбалість з боку правоохоронних органів.
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23.08.2020 14:35 Відповісти
це вам "руський мир" словника кацапського мата не вистачить, щоб обізвати нелюдів. дивіться і памятайте, онукам розповідайте, хто вони так звані брати.
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28.11.2020 21:39 Відповісти
 
 