Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві. ФОТО
У Києві в ніч із 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури "Гірка пам'ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу музею.
Зараз один із головних символів музею демонтували для реставрації.
"Пам'ять про Голодомор - це частина історії кожного українця, яку ми не маємо права забувати заради стабільного майбутнього. Те, що сьогодні було вчинено зі скульптурою "Гірка пам'ять дитинства", - неприпустимий акт наруги над пам'яттю цілої нації. Ми зробимо все можливе, щоб "Дівчинка з колосками" якнайшвидше повернулася в експозицію музею", - зазначила генеральна директорка музею Голодомору Олеся Стасюк.
На місці злочину працює поліція.
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Руки б відтяти наволочі.
Тільки Шуфріч корисна людська одиниця, для тренування боксерів.
Властным это не грозит, они живут за шестиметровыми заборами с охраной
Вибачати, а в залі так і вітати, такі ''жарти'' можуть тільки ворожі до своєї нації люди.
...я до того - щоби тім рукодупним вандалам гикалася до блювоти, кожна їхня крадіжка...
Породження гебні і хохлів сруться від безсилля!
Де ви?
Все боретесь проти «кривавих порохоботів»?
Вони зробили голодомор українців, вони і сьогодні керують Україною.
Треба покарано.
Бажано - на смерть.
Зє дятли - це ви зробили...