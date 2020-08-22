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Новини Агресія Росії проти України
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Україна прагне до статусу спостерігача в Тюркській раді для просування ідеї деокупації Криму, - заступниця глави МЗС Джапарова

Україна прагне до статусу спостерігача в Тюркській раді для просування ідеї деокупації Криму, - заступниця глави МЗС Джапарова

Україна прагне використовувати платформу Тюркської ради як ще один майданчик для боротьби за деокупацію Криму.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми зараз хочемо отримати статус спостерігача в Тюркській раді. Це міжнародна організація, до якої належать тюркомовні країни. Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо порушувати тему Криму і кримських татар та тих наслідків, із якими стикається народ сьогодні, після окупації", - розповіла чиновниця.

Також у планах української влади - безпекова конференція з питань Криму, організація в Києві щорічного кримського саміту.

Читайте також: Змінити ставлення РФ до кримського питання можна тільки посиленням санкцій і тиску, - заступниця голови МЗС Джапарова

"Наразі на всіх зустрічах із послами я потроху проговорюю ці наші ідеї. Ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо можливості запуску цієї платформи. Передбачатиметься широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи", – додала Джапарова.

Автор: 

Крим (14122) МЗС (4106) деокупація (950) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+4
Пантюркизм то тоже такое себе...Не намного приятнее рашизма. Эрдоган - не Ата Тюрк, а,скорее, наследник Османов. Со всеми вытекающими.
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22.08.2020 17:29
+2
куда куда мы теперь стремимся?????
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22.08.2020 17:09
+1
гляну на дубинского с бужанским и сразу вижу шо,блеать,стремимся..
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22.08.2020 17:10
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куда куда мы теперь стремимся?????
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22.08.2020 17:09 Відповісти
Куда вы , не знаю . Умные уже прозрели .
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22.08.2020 17:12 Відповісти
прозрели не умные - умные и не заблуждались
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22.08.2020 17:18 Відповісти
гляну на дубинского с бужанским и сразу вижу шо,блеать,стремимся..
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22.08.2020 17:10 Відповісти
Пантюркизм повинен стати ключем к розвалу Амперії вялікоцапії. Україна повинна направити цей ключ в болюче місце "серединного народу".
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22.08.2020 17:11 Відповісти
Пантюркизм то тоже такое себе...Не намного приятнее рашизма. Эрдоган - не Ата Тюрк, а,скорее, наследник Османов. Со всеми вытекающими.
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22.08.2020 17:29 Відповісти
Це буде його помилкою, в горщику, що склеють після розбиття, юшки не звариш
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22.08.2020 17:44 Відповісти
Пока шо он только начал борьбу за Османское/Византийское наследство. Дале буде. А шо воно буде - побачимо.
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22.08.2020 17:47 Відповісти
Осёл-бей идет на любые хитрости , лишь бы на съезде Тюркского союза в Турции, поесть на халяву шаурмы .))
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22.08.2020 17:13 Відповісти
вiслюк оманский возьмёт пид особыстэ наблюдення!
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22.08.2020 17:15 Відповісти
Контроль!
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22.08.2020 17:30 Відповісти
В каком-каком союзе?? В черножопом союзе??
Да лучше просто в гамно вступить. С о. Крысаков мы и сами разберемся, без бармалеев упоротых.
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22.08.2020 17:37 Відповісти
Ми ще й тюркомовні?
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22.08.2020 17:38 Відповісти
Киримли - коренной народ Украины. Имеете право на место в Тюркском Союзе.
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22.08.2020 17:42 Відповісти
Ще караїми.
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22.08.2020 17:45 Відповісти
В український мові тюркізмів кілька тисяч. Кумани або половці та чорні клобуки або печеніги зіграли важливу роль в етногенезі українців.
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22.08.2020 21:51 Відповісти
А выгребная яма-404, разве не в тюркском союзе? Даже суржик "изык" на 80% тюркский и законы мусульманские, правда многожёнство ПОКА не узаконили! Хотя движение началось, Скорее однополые браки для мужских особей, узаконят!
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22.08.2020 17:48 Відповісти
это ты про *********? там беспредел орды и на троне престарелый психопат пукин, который бредит, что оно султан, а на самом деле пукин - пахан опг .
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22.08.2020 18:08 Відповісти
зачем Украине тюрки? чтобы после деоккупации, татары предъявили претензии на Крым?
Крым - это Украина, никаких тюрков и турков..
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22.08.2020 18:05 Відповісти
"Крым - это Украина," - Вы это свинособакам говорите! А не крымским татарам, они не лишнехромосомные!
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22.08.2020 18:12 Відповісти
у татар свои интересы, их , например, никогда не было на ЮБК, а сейчас они рассказывают, что претендуют на весь Крым, включая Херсонскую область..
если Украина, не хочет после деоккупации получить еще одну войну с сепаратистам татарами, то уже сейчас надо ликвидировать понятие "автономная республика"))...
Крым - это многонациональная область Украины, где коренные - греки, караимы. армяне, славяне и другие народы..
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22.08.2020 19:51 Відповісти
Уважаемый Никита, назовите хоть одну страну, которая не многонациональная. За исключением зоны выгребной ямы-404, только там живут одни "русские" из Якутской руси, Чеченской руси и т.п. .
Но как то уживаются эти "кважизды" других стран! Даже на зоне-404, где рождаются лишнехромосомные свинособаки и "Наречие Украинского" - (Даль), самый глафный ызик! Даже там, МАО (мааскофский авт. округ) уживается с ВАО (воронежской авт. округом) или ВНР, хоть и имеют воронежцев, кстати и других, во все отверстия!
Между прочем, большая разница между "Ссср" и просто союзом, полная противоположность!!! PS: Конечно если Вы знаете расшифровку аббревиатуры "ссср" ...
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23.08.2020 00:24 Відповісти
Ну нє,таке нам не підходить.
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22.08.2020 18:08 Відповісти
Супер! Особенно Казахстан,Киргизия и Узбекистан,будут нам помогать отстаивать свои права в этом союзе!? Лучше уже в дерьмо вступить....Да и Венгрия,там страна наблюдатель.....Ещё один наш самый "большой друг"....Поэтому,прежде чем,куда-то стремиться.....,подумайте,очень сильно подумайте и не разбрасывайтесь https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA914UA914&sxsrf=ALeKk02T1Hh7OvtZzc5gnA6yaGAHFL7nlA:1601172260649&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjKr8e-n4jsAhVxoosKHY81AdsQBSgAegQIAxAr контр аргументированными https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA914UA914&sxsrf=ALeKk02YKGUfM0El7fNFTrXTYfPeHJ5mRQ:1601172233630&q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjokNaxn4jsAhUWBhAIHZi-B54QkeECKAB6BAgNECs предложениями ....
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27.09.2020 05:05 Відповісти
 
 