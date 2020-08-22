Україна прагне до статусу спостерігача в Тюркській раді для просування ідеї деокупації Криму, - заступниця глави МЗС Джапарова
Україна прагне використовувати платформу Тюркської ради як ще один майданчик для боротьби за деокупацію Криму.
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми зараз хочемо отримати статус спостерігача в Тюркській раді. Це міжнародна організація, до якої належать тюркомовні країни. Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо порушувати тему Криму і кримських татар та тих наслідків, із якими стикається народ сьогодні, після окупації", - розповіла чиновниця.
Також у планах української влади - безпекова конференція з питань Криму, організація в Києві щорічного кримського саміту.
"Наразі на всіх зустрічах із послами я потроху проговорюю ці наші ідеї. Ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо можливості запуску цієї платформи. Передбачатиметься широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи", – додала Джапарова.
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Да лучше просто в гамно вступить. С о. Крысаков мы и сами разберемся, без бармалеев упоротых.
Крым - это Украина, никаких тюрков и турков..
если Украина, не хочет после деоккупации получить еще одну войну с сепаратистам татарами, то уже сейчас надо ликвидировать понятие "автономная республика"))...
Крым - это многонациональная область Украины, где коренные - греки, караимы. армяне, славяне и другие народы..
Но как то уживаются эти "кважизды" других стран! Даже на зоне-404, где рождаются лишнехромосомные свинособаки и "Наречие Украинского" - (Даль), самый глафный ызик! Даже там, МАО (мааскофский авт. округ) уживается с ВАО (воронежской авт. округом) или ВНР, хоть и имеют воронежцев, кстати и других, во все отверстия!
Между прочем, большая разница между "Ссср" и просто союзом, полная противоположность!!! PS: Конечно если Вы знаете расшифровку аббревиатуры "ссср" ...