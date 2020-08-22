МОЗ оновило перелік країн "зеленої" та "червоної" зон за кількістю активних випадків COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесено до "зеленої" та "червоної" зон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 54,9 активних випадка COVID-19 на 100 тис. населення. Тож Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

У списку країн "червоної" зони перебувають Іспанія, в якій зафіксовано 138,7 активних випадка COVID-19 на 100 тис. населення, Ізраїль - 230,6, Чорногорія - 112,6, Албанія - 67,2, США - 214,5 та низка інших країн.

У "зеленій зоні" - популярні туристичні напрямки. Зокрема, Туреччина, Єгипет, Болгарія, а також Чехія, Греція, Австрія, Португалія, Польща, Кіпр, Хорватія, Італія, Швейцарія, Таїланд, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія.

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Для осіб, які прибувають із країн "червоної" зони, обов'язкова 14-денна обсервация або самоізоляція і реєстрація в додатку "Дій вдома". За бажанням особа може припинити режим самоізоляції, зробивши ПЛР-тест на виявлення COVID-19 і отримавши негативний результат.