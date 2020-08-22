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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновило перелік країн "зеленої" та "червоної" зон за кількістю активних випадків COVID-19

МОЗ оновило перелік країн

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесено до "зеленої" та "червоної" зон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 54,9 активних випадка COVID-19 на 100 тис. населення. Тож Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

У списку країн "червоної" зони перебувають Іспанія, в якій зафіксовано 138,7 активних випадка COVID-19 на 100 тис. населення, Ізраїль - 230,6, Чорногорія - 112,6, Албанія - 67,2, США - 214,5 та низка інших країн.

У "зеленій зоні" - популярні туристичні напрямки. Зокрема, Туреччина, Єгипет, Болгарія, а також Чехія, Греція, Австрія, Португалія, Польща, Кіпр, Хорватія, Італія, Швейцарія, Таїланд, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія.

Читайте також: Єгипет посилює правила в'їзду в країну: з 1 вересня всі туристи муситимуть надати негативний результат ПЛР-тесту

Для осіб, які прибувають із країн "червоної" зони, обов'язкова 14-денна обсервация або самоізоляція і реєстрація в додатку "Дій вдома". За бажанням особа може припинити режим самоізоляції, зробивши ПЛР-тест на виявлення COVID-19 і отримавши негативний результат.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5389) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
...а каждого голосующего обязать фотографировать свою бюллетень...
Минздрав обновил перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8329
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22.08.2020 17:45
+2
МОЗ оновило перелік країн "зеленої" та "червоної" зон за кількістю активних випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 1077
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22.08.2020 18:51
+1
по інвалідності полушарій моска..
ага,обох..
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22.08.2020 17:49
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надо запретить в конституции слугам юзать випкамеры...включая малюську.
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22.08.2020 17:40 Відповісти
...а каждого голосующего обязать фотографировать свою бюллетень...
Минздрав обновил перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8329
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22.08.2020 17:45 Відповісти
по інвалідності полушарій моска..
ага,обох..
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22.08.2020 17:49 Відповісти
...на яких вони сидять...
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22.08.2020 17:51 Відповісти
А кто голосовал за масковскую проститутку пороха дать пожизненный билет Посетителя Одесского Цирка.....
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22.08.2020 18:41 Відповісти
Це на Привоз
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22.08.2020 18:45 Відповісти
Ты не одессит, раз не понял, читай по буквам, может дойдет))
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22.08.2020 21:28 Відповісти
Анджей, для вас велике значення має, ця абвіатура ПОЦ?
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22.08.2020 21:40 Відповісти
Я то тут причем
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23.08.2020 14:46 Відповісти
Так в цирке Зеленский выступал!
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22.08.2020 19:40 Відповісти
...вася, ты первый претендент на на пенсию...
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22.08.2020 19:46 Відповісти
Шо ты заикается уже
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22.08.2020 21:27 Відповісти
...ШТА?
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23.08.2020 00:39 Відповісти
МОЗ України перетворився в совкове статуправління.
А какая разніца!?
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22.08.2020 17:49 Відповісти
на фото слуга з гаманцем?
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22.08.2020 17:54 Відповісти
Ну який нафіг туризм? Українці втратили заробітки.В мозі наркомани сидять.
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22.08.2020 18:06 Відповісти
Такая хлебная работа, сидишь себе перечни обновляешь, а деньги капают как будто на переднем краю борьбы с коронавирусом.
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22.08.2020 18:48 Відповісти
Люди повинні самі обрати, сконнати від "кінця зубожіння", чи від китайського вірусу.
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22.08.2020 18:49 Відповісти
МОЗ оновило перелік країн "зеленої" та "червоної" зон за кількістю активних випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 1077
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22.08.2020 18:51 Відповісти
 
 