У Києві сміттєвоз, здаючи заднім ходом, наїхав на матір із дитиною, жінка загинула, - Нацполіція. ФОТО
У Києві сміттєвоз наїхав на матір із дитиною, жінка загинула, хлопчика госпіталізовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні о 13:55 до чергової частини поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Флоренції вантажний автомобіль наїхав на жінку з дитиною.
За попередньою інформацією, водій сміттєвоза, ймовірно в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись заднім ходом, травмував 46-річну жінку з 4-річним хлопчиком. Від отриманих травм потерпіла померла на місці, а дитину з травмами голови госпіталізували в лікарню.
Водія, 1993 року народження, поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.
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4.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.4.10. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.
4.14. Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
4.16. Пішохід має право:
а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора (про інші випадки нічого не сказано)
воз, при закритих вікнах, кицька чує і сідає
підвіконня дивиться, як машина забирає сміття. Це кицька!
В 2 часа дня это было!
На жаль!
Зі статті не зрозумілі деталі трагедії, але всі зробили свої припущення. А тепер, поставте кожен себе на місце рідних і уявіть, як це - отаке читати.
Чомусь дуже сильно стурбувало представників чоловічої статі. Показово.
Ніби це щось міняє.
Подзвоніть у поліцію - перевірте. А то не заснете.
2. КАК ВСЕГДА - куча неясностей - типичная новость на субботний вечер на цензоре. Есть голова у редакторов ? Как выходые - так сплывают новости про утопленников, выброшенных новорождённых, сгоревших заживо бабушек и раздавленные коляски.
Водителю соболезнование.
Може, і в Україні зробити таке ?
От всей души желаю вам бумеранг!!!
Чтоб вы аду при жизни горели!!!