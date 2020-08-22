У Києві сміттєвоз, здаючи заднім ходом, наїхав на матір із дитиною, жінка загинула, - Нацполіція. ФОТО

У Києві сміттєвоз наїхав на матір із дитиною, жінка загинула, хлопчика госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні о 13:55 до чергової частини поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Флоренції вантажний автомобіль наїхав на жінку з дитиною.

За попередньою інформацією, водій сміттєвоза, ймовірно в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись заднім ходом, травмував 46-річну жінку з 4-річним хлопчиком. Від отриманих травм потерпіла померла на місці, а дитину з травмами голови госпіталізували в лікарню.

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Водія, 1993 року народження, поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

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