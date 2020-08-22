УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4253 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 764 70

В Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані

В Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані

Керівник Центру з протидії коронавірусу в Ізраїлі, професор Роні Гамза звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити паломництво хасидів до Умані цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

На думку вченого, свято в Умані може призвести до різкого зростання кількості інфікувань коронавірусом як в Україні, так і в Ізраїлі.

"Очікується, що подібні збори в такі смутні часи викличуть масові випадки зараження туристів і місцевих жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем. Водночас очікується, що тисячі людей повернуться до Ізраїлю і поширюватимуть вірус далі", – сказав Гамза.

Читайте також: Від 5 до 10 тис. хасидів збираються відвідати Умань у вересні

Автор: 

Ізраїль (1635) карантин (18172) Умань (241) хасиди (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Президент клоун-наркоман не перестает удивлять! Он такой тупой, что даже Израиль не выдерживает его тупости. И только 73% визжат от восторга
показати весь коментар
22.08.2020 19:01
+14
в нас президент - дурачок безініціативний ?
показати весь коментар
22.08.2020 18:59
+9
Надо было раньше дать команду, блазень не думает о украинцах, ему главное, своих ублажить, а свое быдло 73% его и таким любит.
показати весь коментар
22.08.2020 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мишка мой кричит: «К чертям!
Виза - или ванная!
Едем, Коля, - море там
Израилеванное!..»
Видя Мишкину тоску
(А он в тоске опасный),
Я ещё хлебнул кваску
И сказал: «Согласный!»


…Хвост огромный в кабинет
Из людей, пожалуй, ста.
Мишке там сказали «нет»,
Ну а мне - «пожалуйста».
Он кричал: «Ошибка тут!
Это я еврей!..»
А ему говорят: «Не шибко тут!
Выйди, вон, из дверей!»
показати весь коментар
22.08.2020 18:57 Відповісти
В Україні і своїх євреїв "Як в німців патронів".
показати весь коментар
22.08.2020 19:11 Відповісти
из откровений разочаровавшегося зебила:
"...презЕдент, що розносить пошту пенсіонерам, мав би шанс, якби приїхав на велосипеді чи бодай на маршрутці.презЕдент, який вилазить в бронежилеті з броньованого лімузину, - не може очікувати щирої відповіді пенсіонерки. Він вже її не розуміє, а вона його не пізнає.
У цій ситуації наймудріше рішення зеленського - відійти убік і спробувати підстрибнути. ... відмовитися від державної дачі, повернутися у свою квартиру на Грушевського та в квартал95. І ходити на роботу пішки.
Спершу буде важко і страшно.... але рейтинг слуги народу вже ніщо не врятує. Як і дутий рейтинг Разумкова ніколи не перетвориться у реальну підтримку людей.
Поїздки презЕдента по областях із порожніми руками і невиконаними обіцянками лише міцніше зцементує в людській уяві: проблема не в слугах слуги народу, а у верховному слузі. І тоді на місцевих виборах - це буде вирок не партії, монокоаліції, «комусь», а вирок персонально Зеленському.
Подоляки-Єрмаки знають краще, як заробити навіть на падінні. Їм байдуже: це падіння дорогого шефа, власної нації чи держави. Гроші не пахнуть, навіть якщо вони отримані за державну зраду. Чи не так?!Сьогодні, у п'ятницю, буде Миколаїв.Миколаївці в очікуванні…Пожежники, у кращих традиціях Януковича, вже клеять бігморди партії зеленського «Україна - це ти»…
П.С. А у цей час Шмигаль чи як там його підписує контракт на уявний 1 млрд доларів з компанією, статутний капітал якої 1000 грн (!), а в Ольвію заходить останній концесіонер.
Бо, як виявилося, за рік влада переможців не змогла підготувати більше жодної концесії, окрім тих двох, що їм залишила «влада бариг» у спадок…"
В Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані - Цензор.НЕТ 7388
показати весь коментар
22.08.2020 19:21 Відповісти
Розспамив. Земухи налет1ли мабуть)
показати весь коментар
22.08.2020 22:08 Відповісти
Шо? Хасідам цілий рік непруха в шахер-махерах
буде?
показати весь коментар
22.08.2020 18:57 Відповісти
в нас президент - дурачок безініціативний ?
показати весь коментар
22.08.2020 18:59 Відповісти
Треба було ввести для хасідів антікарантинний податок 10000$ з пейсатої голови.
показати весь коментар
22.08.2020 19:01 Відповісти
А за 10000 $можно приехать....
Недорого же вы себя оценили...
показати весь коментар
29.08.2020 05:19 Відповісти
Зробить навколо могилу цадіка санітарну зону, тимчасову.
показати весь коментар
29.08.2020 07:18 Відповісти
Вони ж не до мене їдуть
показати весь коментар
29.08.2020 10:46 Відповісти
"Главное не навредить".
показати весь коментар
22.08.2020 19:01 Відповісти
А что? Есть сомнения.
показати весь коментар
22.08.2020 19:14 Відповісти
зеля тэж хасид
показати весь коментар
22.08.2020 19:21 Відповісти
Смотришь конкурс в Сопоте
и глотаешь пыль,
а кого ни попадя
пускают в Израиль»
показати весь коментар
22.08.2020 18:59 Відповісти
Президент клоун-наркоман не перестает удивлять! Он такой тупой, что даже Израиль не выдерживает его тупости. И только 73% визжат от восторга
показати весь коментар
22.08.2020 19:01 Відповісти
Бо обіцяли корито наповняти регулярно
показати весь коментар
22.08.2020 19:03 Відповісти
это правильно...обменяйте им на тур в аушвиц...
показати весь коментар
22.08.2020 19:03 Відповісти
Ніхто цього в Україні не зробить і не зробив би,ні при якому президенті.
показати весь коментар
22.08.2020 19:03 Відповісти
Я можу. Нараз.
показати весь коментар
22.08.2020 19:42 Відповісти
Надо было раньше дать команду, блазень не думает о украинцах, ему главное, своих ублажить, а свое быдло 73% его и таким любит.
показати весь коментар
22.08.2020 19:03 Відповісти
Из всей фразы достаточно оставить "блазень не думает", и это будет точно соответствовать истине. Это не его функция - думать. Это кукла, которую надевают на руку через дырку в ж@пе.
показати весь коментар
22.08.2020 19:17 Відповісти
*** це як розуміти? якісь *******, призивають керівника чи 2 в сраку чи 3? анекдот ****
показати весь коментар
22.08.2020 19:04 Відповісти
Это не мэр Умани со своими пикетами и ночевками под офисом преЗедента.
На него Зеля чхал.
Теперь придется брать под козьірек.
Прилетел пендель откуда не ждали. )
показати весь коментар
22.08.2020 19:04 Відповісти
Воно боїться пенделей з мацкви.
показати весь коментар
22.08.2020 19:06 Відповісти
В Ізраїлі в нього також запасний аеродром.
показати весь коментар
22.08.2020 19:09 Відповісти
А може в Омані?
показати весь коментар
22.08.2020 19:10 Відповісти
Можливо і там. Схрон номер 3.)
показати весь коментар
22.08.2020 19:14 Відповісти
двойное проникновение...ох уж эти кураторы..
показати весь коментар
22.08.2020 19:16 Відповісти
Может ли горох от стены прислушается к зову предков?!
показати весь коментар
22.08.2020 19:04 Відповісти
Ну от і момент істини.
Хто курує проект, Ієрусалим, чи Москва.
показати весь коментар
22.08.2020 19:08 Відповісти
Ось як би це сказав Кадирка, то заборонив би аж бігом. Обосрамшись.
показати весь коментар
22.08.2020 19:10 Відповісти
...нехай президеныш сам отдувается за всю толпу - а потом запилит видосик с отчетом
показати весь коментар
22.08.2020 19:10 Відповісти
а Израиль...не может запретить?
показати весь коментар
22.08.2020 19:10 Відповісти
В Израиле хасиды такая же проблема.
показати весь коментар
22.08.2020 19:28 Відповісти
т.е как бы ...карантин пофиг и надо эту проблему подкинуть нам )))
а второй вопрос - нельзя ли одновременно ...дуплетом...дуэтом...запретить и Украине и Израилю? (в чем проблема??? - чисто гипотетически...)
показати весь коментар
22.08.2020 19:34 Відповісти
"Коты могут запоминать до 120 команд. Но они не хотят". Именно потому, что хасиды не сильно прислушиваются к просьбам и запретам, они таки проблема и у нас, и в Израиле.
показати весь коментар
22.08.2020 19:37 Відповісти
В Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані - Цензор.НЕТ 8453
показати весь коментар
22.08.2020 19:13 Відповісти
Глядя на подобные ролики, начинаешь понимать немцев...
показати весь коментар
22.08.2020 20:14 Відповісти
В Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані - Цензор.НЕТ 7000
показати весь коментар
22.08.2020 20:18 Відповісти
Пригрозить им исчо одним обрезанием??
Но под корень!!
😁
показати весь коментар
22.08.2020 19:15 Відповісти
Призовите его лучше в армию, в евгейскую армию...
показати весь коментар
22.08.2020 19:17 Відповісти
профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году. /Вместо того чтобы обратиться к Нетаньяхе. Религия в Израиле не отделена от государства, религиозные организации субсидируются Министерством по делам религий. Дикость но есть положительный момент: Государство прикажет хасиду не лезть в Украину-хасид не лезть в Украину обязан.
показати весь коментар
22.08.2020 19:21 Відповісти
Міський голова Умані Олександр Цебрій провів ніч на 18 серпня у спальному мішку біля Офісу президента.
Як повідомив Цебрій у відеозверненні у Facebook, він хотів зустрітися з Володимиром Зеленським і обговорити з ним ймовірний приїзд хасидів до Умані. Цебрій наголосив, що хоче переконати президента заборонити приїзд паломників під час пандемії коронавірусу, оскільки масове паломництво з Ізраїлю, який входить до червоного списку держав із значним поширенням коронавірусу, становить серйозну загрозу для жителів Умані.

І що, навіть протест Цебрія не зміг переконати Зе, що не можна пускати хасидів - знадобилося звернення чіоністських структур?
показати весь коментар
22.08.2020 19:23 Відповісти
Хасидів можна відправити Укрпоштою, в мене на прикметі є вільний поштар.
показати весь коментар
22.08.2020 19:24 Відповісти
не треба слимака просити зробити щось тверде
показати весь коментар
22.08.2020 19:27 Відповісти
Може їм могилу віддати, але уманьці не погодяться, з таким гешефтом на півроку забезпечено безбідне існування, навіть ковід не страшний.
показати весь коментар
22.08.2020 19:30 Відповісти
Ойтц!
показати весь коментар
22.08.2020 19:37 Відповісти
Не мешайте нашему бобику со своими хасидами!!!!! У него дела и поважнее есть- видосики,мячики,доставка посылочек...это вам не хухры мухры!!!!
показати весь коментар
22.08.2020 19:42 Відповісти
Прийняти закон: хто хоче відвідати Умань, по виході з літака мусить з'їсти клаптик сальця.
показати весь коментар
22.08.2020 19:57 Відповісти
k
показати весь коментар
22.08.2020 20:39 Відповісти
Наш ж.... не запретит ж... из Израиля посетить Умань. Они одной крови.
показати весь коментар
22.08.2020 20:42 Відповісти
Унанські "здам хату" тримайтесь там, ковід) І не забудьте 25 го за пртоголосувати. умнц збл блд, -зробимо це разом!)
показати весь коментар
22.08.2020 20:50 Відповісти
Ох, вибачте, УМанські" ну, й коли так, Жиє !
показати весь коментар
22.08.2020 20:52 Відповісти
так не Израиль, а руководитель центра "тра-ля-ля", Израиль то, как раз, будет возмущаться, если их не пускать
показати весь коментар
22.08.2020 21:07 Відповісти
А если , встать и подумать мозгом , а не другим местом ?!

Если израильская полиция их шлангом поливала и из кварталов и городов их компактного проживания не выпускала , наверное правительству много дела до того , дали кому-то право на въезд или не дали . Тем более этим вот "космонавтам" .
показати весь коментар
23.08.2020 02:39 Відповісти
шота я не совсем понял.... ты мне писал??
показати весь коментар
23.08.2020 03:06 Відповісти
Ты написал , и так уверенно , шо знаешь точно , как Израиль будет реагировать и даже дал цэу как правильно нужно .
Вот я и поинтересовался , может подскажешь источник такой уверенности и привести предыдущие примеры подобной реакции .
Кстати , ты в курсе , шо значительная часть приезжает с запада , а не с юга ...
А эксперт тот не частное лицо , а официальный руководитель , что-то вроде Ляшка ...
Только ему граждане больше доверяют , бо так принято в той стране - доверять профессорам медицины .
А вообще , ещё неплохо хоть чуть-чуть разбираться в международном праве , прежде чем браться оценивать . Бо во общем запретить въезд любому иностранцу и даже без дополнительных объяснений это право любой страны , а вот своим гражданам перекрыть въезд \ выезд без причин и объснений -- грубейшее нарушение прав человека .
показати весь коментар
23.08.2020 05:20 Відповісти
а што это твоего ляшка бебёт судьба приезжающих с запада, а не с юга, или он за нас волнуется?? как Израиль будет реагировать я знаю точно: в войну тоже не одних евреев травили газом, и запретить любому иностранцу въезд это право любой страны, не при этом президенте, см сноску выше, ответил??
показати весь коментар
23.08.2020 11:33 Відповісти
Зели взял бы и сказал-нужно просто перестать паломничать!
показати весь коментар
22.08.2020 21:25 Відповісти
Я кончено понимаю, что у нас полшестого, а не Президент, но самим выезд запретить не пробовали?
показати весь коментар
22.08.2020 21:38 Відповісти
Проще закрыть аэропорт на вылеты во все направления по причине Ковида-19 , чем запретить выезд в определённую страну , тем более не всем , только какой-то группе по причине степени её религиозности ...
Тут правозащитнички вой подымают , когда публикуют по городам статистику ковида бо видите-ли сразу понятно, что у ультраортодоксов заболеваемость 15 раз выше , чем у других. Но это всего лишь статистика - не запретишь и формально всё толератно ...
А тут нарушь права человека даже формально и Верховный суд с гавном смешает премьера -- он давно мечтает найти любой юридический повод ...
А то шо , у кого в аэропорту найдут симптомы того не выпустят -- это и ослу понятно . Просто есть инкубационный период и властям Украины тонко намекают , шо хасиды это самая большая группа риска .
В Израиле закрыть выезд может один орган - служба судебного исполнителя , да и то - не сама по себе , а по иску 3-й стороны (жена подала на алименты или прокуратура затребовала на подозреваемого) . Ни премьер , ни кто иной из политиков не имеет механизмов влияния на эту службу . Напротив , любая попытка "подкатить с заднего крыльца" -- прекрасный повод для опять же Верховного Суда .
показати весь коментар
23.08.2020 03:02 Відповісти
К гауляйтеру Украины Ермаку (он же агент ФСБ Козырь) нужно обращатся, он все решает, а не президент ЗЕро.
показати весь коментар
22.08.2020 21:40 Відповісти
Якщо зеля заборонить паломництво хасидів, мешканці Умані приїдуть до Києва та "заборонять" зелю.
показати весь коментар
22.08.2020 22:36 Відповісти
А в Израиле не хотят щапретить своим немытым баранам чухать за пределы земли обптованой?
показати весь коментар
22.08.2020 23:31 Відповісти
Он не просто тупой, он еще и трусливый в большей степени - сказать нет боиться, если за спиной нету более трех охранников...
Уйопище с булавой...
показати весь коментар
23.08.2020 08:34 Відповісти
да вы что, что бы зеленый дегенерат отказал своим вечногонимым братьям побузить в его стране? да никогда. пофиг на ковид, братья превыше всего .меня реально при слове зеленский, начинает мутить и рвотный рефлекс одолевает .
показати весь коментар
23.08.2020 11:35 Відповісти
это цирк
показати весь коментар
23.08.2020 12:58 Відповісти
 
 