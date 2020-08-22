В Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані

Керівник Центру з протидії коронавірусу в Ізраїлі, професор Роні Гамза звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити паломництво хасидів до Умані цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

На думку вченого, свято в Умані може призвести до різкого зростання кількості інфікувань коронавірусом як в Україні, так і в Ізраїлі.

"Очікується, що подібні збори в такі смутні часи викличуть масові випадки зараження туристів і місцевих жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем. Водночас очікується, що тисячі людей повернуться до Ізраїлю і поширюватимуть вірус далі", – сказав Гамза.

Читайте також: Від 5 до 10 тис. хасидів збираються відвідати Умань у вересні