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"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків

Україна показала понад 30% падіння ВВП за 30 років. Якщо в 1990-му добробут українців був співставним із Францією, то зараз - із Домінікою, Бутаном і Гайаною.

Про це голова комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми попереду планети всієї за темпами падіння ВВП за 30 років. У перервах між революціями, як і під час них, ми "краще" за всіх у світі впоралися із завданням втратити одну з найпотужніших економік Європи. І якщо в 1990-му ми гордо порівнювали себе з Францією, то зараз наші співставні за рівнем добробуту країни - Домініка, Бутан, Гайана. Чули про такі? У найкращому випадку - Єгипет.

За розрахунками СБ, щоб досягти рівня добробуту Польщі, нам потрібно 35 років. За умови, що Польща стоятиме і чекатиме...

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І це навряд... Адже замість творення власного майбутнього, об'єднання в міжнародній конкурентній боротьбі і щоденної праці ми знову нескінченно сперечаємося, протистоїмо і з'ясовуємо стосунки один з одним", - упевнений Гетманцев.

Слуга народу Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні зясування стосунків 01

Так він прокоментував публікацію колеги по фракції Ольги Василевської-Смаглюк.

"З 166 держав, за якими Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990-2018 роки, падіння показали лише Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). Решта світу за ці роки зросла: глобальний ВВП - у 2,2 раза, ВВП країн із високими доходами - в 1,8 раза, країн із середніми доходами - в 3,4-3,7 раза, бідних - у 2,9 раза. Цей маргінальний антирекорд Україна утримувала і до початку війни 2014-го: в 1990-2013 роках реальний ВВП скоротився на 30,1%", - повідомила нардепка.

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Слуга народу Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні зясування стосунків 02

Автор: 

економіка (924) Гетманцев (869) Василевська-Смаглюк (67)


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Топ коментарі
+52
"Слуга народа" Гетманцев уверен, что росту экономики в Украине мешают революции и бесконечные выяснения отношений - Цензор.НЕТ 4347
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22.08.2020 19:36
+40
кто и что мешает зростанню экономики - хорошо видно на графике:

"Слуга народа" Гетманцев уверен, что росту экономики в Украине мешают революции и бесконечные выяснения отношений - Цензор.НЕТ 7175
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22.08.2020 19:37
+38
Революції самі по собі не відбуваються.
Це прояв незадоволення владою.
Оцей тіп напевно ригівське лайно, якого аж тіпає від слова майдан.
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22.08.2020 19:35
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Сторінка 3 з 3
Это цинизм чистой воды! Главный тормоз развития экономики в Украине -это прежде всего олигархический ее характер и структура, отсутствие свободной конкурентной рыночной среды. Вся экономическая да и политическая власть в стране принадлежит 3-4 человекам. О каком нормальном развитии экономики в этих условиях можно говорить? "Слуга народа" стопроцентные марионетки и подстилки олигархов, готовые во всем выполнять их волю.
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22.08.2020 20:36 Відповісти
І лохторат , який привів до влади олігархів !!))
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22.08.2020 20:41 Відповісти
Якщо в сім"ї "революції" і демонстрації та "нескінченні з"ясування стосунків" - одружені подають на розлучення. Якщо таке в Державі - призначають перевибори! Дуже чекаєм і явка буде більше 43%!
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23.08.2020 14:55 Відповісти
От у всьому світі знають, що для економічного розвитку потрібно
1. Захистити бізнес від державного і кримінального рекету. (рекетири, рейдери, ну і також прокурори і сбуушники, які своїм "беспределом" десятиліттями знищують еконічний потенціал держави)
2. Помірковані податки. (Ніхто і ніколи добровільно не буде працювати собі в мінус.)

Потенційно навіть теперішнім депутатам це під силу, якби вони перестали займатись всякою фігнею.

Ну але випускники трускавецьких курсів звісно мають свої версії.
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22.08.2020 20:41 Відповісти
Розвитку України у всіх відношеннях заваджають совкоподібні істоти "тіпа" Гетманцева.
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22.08.2020 20:43 Відповісти
У Пороха ВВП рос на 3% в год, зеленым "танцорам яй.ца мешают" так кладите их на рояль.
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22.08.2020 20:44 Відповісти
У потроха ВВП, вкрав, виніс продав виріс на 300%, а українці збідніли в 10 разів.
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22.08.2020 20:50 Відповісти
Ти збіднів в десять раз?!
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22.08.2020 21:06 Відповісти
Як можна збідніли в десять раз?! Ти в карти програвся?!
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22.08.2020 21:07 Відповісти
интересно, как оно было бы, если бы сейчас Петя был у власти ?
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22.08.2020 21:13 Відповісти
Как и планировалось Кабмином., без дыры в бюджете, которая у нелохов вовсе не дыра и прочих фокусов.
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22.08.2020 21:26 Відповісти
Why is it you concern russian? Would you like to dream about how it would be without Putin?
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22.08.2020 21:27 Відповісти
до В.К. Якби зараз П.Порошенко, його досвід і його згуртована в боях за Україну сильна, патріотична команда - наші надбання зростали б в геометричній прогресії! Ми - важлива складова Европейських народів, довели спроможність захищати Европейські цінності, спроможні швидко досягти їх рівня! Шляхом маніпуляцій і брехні загарбницька Раша з компанією досягли тимчасового ефекту. Але фундамент України міцний і допомога країн-лідерів прогресу - з нами. Україна й патріоти переможуть!
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23.08.2020 15:18 Відповісти
Висловлювання цього, так званого економіста, який брехливо маніпулює цифрами по ВВП, це спроба перекласти на інших провину за крах в економіці за час правління ЗЕ та його команди, як наслідкок жахливої некомпетентності, тотальної корупції і відвертого злодійства цієї команди, а також кишенькової судової влади.
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22.08.2020 20:46 Відповісти
Плюсую!
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22.08.2020 21:05 Відповісти
Гетманцев , рост экономики в Украине напрямую зависит от количества дебилов и предателей во власти , а сейчас таких большинство , так что наоборот , ещё одна революция не помешает , что бы провести селекцию правящих верхов .
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22.08.2020 20:47 Відповісти
ты шо, забыл как в 90-х говорили, шо Украина - "друга Хранция" ?
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22.08.2020 21:15 Відповісти
Russian why are you here?
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22.08.2020 21:28 Відповісти
Если в 1990-м благосостояние украинцев было сопоставимо с Францией
Я помню 1990й, и "благосостояние" в этом году.
Что этот "слуга" несёт....
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22.08.2020 22:57 Відповісти
И я помню! Шо оно курит?
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22.08.2020 23:20 Відповісти
А может предатели и воры, нее?
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22.08.2020 20:50 Відповісти
А еще дураки, превеликое их множество...
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22.08.2020 20:53 Відповісти
Україні заважають срані гєтьманцеви і іже з ними"
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22.08.2020 20:51 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків - Цензор.НЕТ 1061
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22.08.2020 20:55 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків - Цензор.НЕТ 2039
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22.08.2020 20:53 Відповісти
непонятно, на кого расчитан это говно-высер?
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22.08.2020 20:54 Відповісти
А на кого же... Пудрит мОзги людям. Зе!лень как начала с наглого вранья так и продолжает, ужасно, что лохторат ведётся. Нету правды и стремления к ней у людей, и у украинцев и вообще. Любят сладкое враньё.
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23.08.2020 11:42 Відповісти
все патамуша,что отбор во власть по такому принципу...

"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків - Цензор.НЕТ 780
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22.08.2020 21:01 Відповісти
Очєнь любят огурци
Потрєбітєлі маци.
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22.08.2020 22:42 Відповісти
А як а мене-це єврєйскій вапрос.
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22.08.2020 21:04 Відповісти
Рюзьгє?
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22.08.2020 21:08 Відповісти
Ага.І трошки-Порошенко.
Виглядає в коміксах це приблизно так:
1. "Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків - Цензор.НЕТ 6209
2.
"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків - Цензор.НЕТ 8998

3.
"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків - Цензор.НЕТ 9856
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22.08.2020 21:07 Відповісти
не можу поставити вподобайку бо це гірко.
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22.08.2020 21:23 Відповісти
Эта антиукраинская мразь еще на свободе, если такое окружение у комуняки Зе, тогда перспективы роста Украина не имеет.
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22.08.2020 21:12 Відповісти
Гетманцев не думал почему малый и средний бизнес в жопе ?
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22.08.2020 21:15 Відповісти
Почему в ж*пе? Вот меня например на предприятии из штата переводят на фопа , то этож бешеное развитие малого бизнеса от зе!лёных, или пока нет? Я теперь - новый малый бизнесмен?
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23.08.2020 11:25 Відповісти
Гетманцев, а вот когда, к примеру, Коломойский и Боголюбов украли из Привата 5.5 млрд долларов, это мы к чему отнесем? Революция?
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22.08.2020 21:20 Відповісти
тсссс... об этом - молчок.
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23.08.2020 11:23 Відповісти
Я вище запостив картинку з cd програвачем.Таке в совці і близько не могли виготовити,дещо крали,або ГДР розробляла.А ГДР це все одно був не повноцінний совок.
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22.08.2020 21:25 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків - Цензор.НЕТ 1479
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22.08.2020 21:25 Відповісти
Боже, навіщо ти таких ідіотів наслав в Україну( гірше саранчі).
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22.08.2020 21:34 Відповісти
А что, Порошенко уже не мешает, революции страшитесь? Что ещё придумаете в оправдание своей "импотенции" в экономике и государственном управлении?
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22.08.2020 21:40 Відповісти
Если бы такие твари как ты Гетманцев не приходили к власти - то и не было бы революций. Наворованное Гетманцевым за все годы у власти - переоформил на маму .
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22.08.2020 21:44 Відповісти
К ужасу, такие как гетьманцев не ПРИШЛИ к власти. Их ВЫБРАЛ лохторат. Добровольно и с радостным победным праздником. А теперь это всё писяет на лохторат и нагло и лживо пудрит ему мозги.
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23.08.2020 11:22 Відповісти
"приСлуга народныхолигархов" Гетманцев уверен, что росту экономики в Украине мешают некомпетентность и жадность людей при власти
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22.08.2020 21:46 Відповісти
Судя по количеству новых импортных авто и числу крутых хатынок, дач и прочей недвижимости, слуга прибрёхивает насчёт падения уровня жизни украинцев по сравнению с 90-м годом.
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22.08.2020 21:46 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків - Цензор.НЕТ 7221
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22.08.2020 21:48 Відповісти
файно покерували зелені.
відповідати будуть перед судом.
втекти зеленим не дадуть.
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22.08.2020 21:53 Відповісти
Щось, до приходу зєкаМанди, економіці нічого не заважало рости...
Як прийшли кловани - впала...
Поганому кловану огірок нерубаний заважає..
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22.08.2020 22:01 Відповісти
В переводе на нормальный язык оно напистело денех и пристроилось при власти и теперь украинцы должны зафиксировать эту ситуацию молча вкалывать и почитать новых бояр.
И будет нам щастя)
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22.08.2020 22:01 Відповісти
Та ладно. Учитесь! Всё оказывается так просто.
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22.08.2020 22:07 Відповісти
Херово же жили французы в 90-х...
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22.08.2020 22:16 Відповісти
благосостояние украинцев... сопоставимо с Францией... в 90-х...
блин, на кого это рассчитано и чего сразу не сказал, что в бытность совка, совки жили лучше чем американцы?
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23.08.2020 11:18 Відповісти
А руки, растущие из жопы, гетьманцеву жить не мешают?
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22.08.2020 22:22 Відповісти
Його задача мінімум - У ВІДСТАВКУ РАЗОМ ЗІ ВСІЄЮ ШАЙКОЮ КЛОУНІВ!
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22.08.2020 22:26 Відповісти
Якби не крали-може б розвивалися,але цього не буде.
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23.08.2020 09:54 Відповісти
Революции на графике.
"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків - Цензор.НЕТ 1711
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22.08.2020 22:32 Відповісти
Росту экономики в Украине больше всего мешает мафиозная структура нашего государства. У руля периодически меняются кланы имитируя демократию, но пока мы олигархов мафиози не отстраним от власти с этого роя, извините, не выйдет ни ..уя.
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22.08.2020 22:35 Відповісти
Главная беда - ворье и дЫбилы во власти
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22.08.2020 22:39 Відповісти
Главная беда - ворье и дЫбилы во власти

**********
яких туди раз за разом обирає "мудрий нарід".
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22.08.2020 22:44 Відповісти
Гетманцев несет пургу. Цифры ВБ -статистика. А структура этого ВВП? Чугун, оборонка, уголь....
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22.08.2020 23:05 Відповісти
Экономике мешают долбодятлы типа Зебени и Гетманцева и тд т так дальше
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22.08.2020 23:52 Відповісти
В 90-х украинцы потребляли хамона и канамбера ровно столько же, сколько во Франции, запивая все это прекрасным бордо 😂
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22.08.2020 23:55 Відповісти
точняк! Це ж Україна вкрала сама в себе Крим шість років назад і напала сама на себе на сході!!! Більшість бід України від сусідів-ДАУНІВ! Ось підРоССія розвалиться, тоді Україні стане набагато легше дихати!
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23.08.2020 01:23 Відповісти
Если в 1990-м благосостояние украинцев было сопоставимо с Францией, то сейчас - с Доминикой, Бутаном и Гайаной.Источник: https://censor.net/n3215372

это манипуляции чистейшей воды!
в 1990-м году украинцы жили гораздо беднее чем в 2010 и сейчас, полно совковых злыдней тогда было в стране без "копья" в кармане.. вплоть до 1997 года пока люди не начали накапливать себе бабло из финансовых потоков
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23.08.2020 04:06 Відповісти
это они для молодняка свои сказки травят, рыги недобитые...
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23.08.2020 04:12 Відповісти
Розвитку економіки заважає критична маса дебілів, варіятів та покидьків, таких як цей Гетьманцев та його керівництво.
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23.08.2020 06:21 Відповісти
Систему раз поменять и революций не потребуются. Итальянцы за 60 лет досрочных 60 выборов и нечего экономика только росла. И внашем случае власть надо менять по той же причине чтоб не было революций. В послевоенной Германии 15 лет тоже смое и в Японии
тоже.
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23.08.2020 07:13 Відповісти
Революции и выяснения отношений - это результат наличия в руководстве страной 4й 5й и 6й колон, которых мы не можем присщучить из за их способности воровать и покупать всё и всех. Как могло случиться что к власти в стране пришёл ЗЕК в законе и после этого начались многие негаразды вплоть до войны. А эта сволочь живёт и богует в рашке. Достать и размазать эту мразь одна из важнейших задач нашего становления.
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23.08.2020 08:51 Відповісти
как только зебараны открывают рот, понимаешь,таки имбецилы - дегенераты из подворотни, набраные по приколу в в шоблу слуг сброда под эгидой членограя, рулят страной. и ожидать улучшения ситуации в стране, из области фантастики.
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23.08.2020 11:28 Відповісти
**** долбаная
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23.08.2020 11:43 Відповісти
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