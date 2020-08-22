"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків
Україна показала понад 30% падіння ВВП за 30 років. Якщо в 1990-му добробут українців був співставним із Францією, то зараз - із Домінікою, Бутаном і Гайаною.
Про це голова комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми попереду планети всієї за темпами падіння ВВП за 30 років. У перервах між революціями, як і під час них, ми "краще" за всіх у світі впоралися із завданням втратити одну з найпотужніших економік Європи. І якщо в 1990-му ми гордо порівнювали себе з Францією, то зараз наші співставні за рівнем добробуту країни - Домініка, Бутан, Гайана. Чули про такі? У найкращому випадку - Єгипет.
За розрахунками СБ, щоб досягти рівня добробуту Польщі, нам потрібно 35 років. За умови, що Польща стоятиме і чекатиме...
І це навряд... Адже замість творення власного майбутнього, об'єднання в міжнародній конкурентній боротьбі і щоденної праці ми знову нескінченно сперечаємося, протистоїмо і з'ясовуємо стосунки один з одним", - упевнений Гетманцев.
Так він прокоментував публікацію колеги по фракції Ольги Василевської-Смаглюк.
"З 166 держав, за якими Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990-2018 роки, падіння показали лише Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). Решта світу за ці роки зросла: глобальний ВВП - у 2,2 раза, ВВП країн із високими доходами - в 1,8 раза, країн із середніми доходами - в 3,4-3,7 раза, бідних - у 2,9 раза. Цей маргінальний антирекорд Україна утримувала і до початку війни 2014-го: в 1990-2013 роках реальний ВВП скоротився на 30,1%", - повідомила нардепка.
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1. Захистити бізнес від державного і кримінального рекету. (рекетири, рейдери, ну і також прокурори і сбуушники, які своїм "беспределом" десятиліттями знищують еконічний потенціал держави)
2. Помірковані податки. (Ніхто і ніколи добровільно не буде працювати собі в мінус.)
Потенційно навіть теперішнім депутатам це під силу, якби вони перестали займатись всякою фігнею.
Ну але випускники трускавецьких курсів звісно мають свої версії.
Я помню 1990й, и "благосостояние" в этом году.
Что этот "слуга" несёт....
Потрєбітєлі маци.
Виглядає в коміксах це приблизно так:
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відповідати будуть перед судом.
втекти зеленим не дадуть.
Як прийшли кловани - впала...
Поганому кловану огірок нерубаний заважає..
И будет нам щастя)
блин, на кого это рассчитано и чего сразу не сказал, что в бытность совка, совки жили лучше чем американцы?
олигарховмафиози не отстраним от власти с этого роя, извините, не выйдет ни ..уя.
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яких туди раз за разом обирає "мудрий нарід".
это манипуляции чистейшей воды!
в 1990-м году украинцы жили гораздо беднее чем в 2010 и сейчас, полно совковых злыдней тогда было в стране без "копья" в кармане.. вплоть до 1997 года пока люди не начали накапливать себе бабло из финансовых потоков
тоже.