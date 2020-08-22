"Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків

Україна показала понад 30% падіння ВВП за 30 років. Якщо в 1990-му добробут українців був співставним із Францією, то зараз - із Домінікою, Бутаном і Гайаною.

Про це голова комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми попереду планети всієї за темпами падіння ВВП за 30 років. У перервах між революціями, як і під час них, ми "краще" за всіх у світі впоралися із завданням втратити одну з найпотужніших економік Європи. І якщо в 1990-му ми гордо порівнювали себе з Францією, то зараз наші співставні за рівнем добробуту країни - Домініка, Бутан, Гайана. Чули про такі? У найкращому випадку - Єгипет.

За розрахунками СБ, щоб досягти рівня добробуту Польщі, нам потрібно 35 років. За умови, що Польща стоятиме і чекатиме...

Читайте також: Шмигаль вважає, що для "розігріву" економіки прийнятна інфляція в 6-7%

І це навряд... Адже замість творення власного майбутнього, об'єднання в міжнародній конкурентній боротьбі і щоденної праці ми знову нескінченно сперечаємося, протистоїмо і з'ясовуємо стосунки один з одним", - упевнений Гетманцев.

Так він прокоментував публікацію колеги по фракції Ольги Василевської-Смаглюк.

"З 166 держав, за якими Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990-2018 роки, падіння показали лише Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). Решта світу за ці роки зросла: глобальний ВВП - у 2,2 раза, ВВП країн із високими доходами - в 1,8 раза, країн із середніми доходами - в 3,4-3,7 раза, бідних - у 2,9 раза. Цей маргінальний антирекорд Україна утримувала і до початку війни 2014-го: в 1990-2013 роках реальний ВВП скоротився на 30,1%", - повідомила нардепка.

Читайте також: Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль