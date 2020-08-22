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Новини Коронавірус і карантин
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Понад половина росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19 вітчизняною вакциною, - опитування

Понад половина росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19 вітчизняною вакциною, - опитування

Про готовність зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V" заявили лише 42% опитаних росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами глави Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерія Федорова, на запитання, чи будуть громадяни робити щеплення цією вакциною, 42% відповіли: "Так, найімовірніше". А 52% сказали: "Ні, не будемо робити щеплення".

На  думку глави ВЦВГД, більшість росіян не хочуть робити щеплення, бо "бояться, не вірять, побоюються".

Про неготовність робити щеплення російською вакциною також заявили більшість із 3 040 медиків, опитаних сервісом "Довідник лікаря" 12-13 серпня. Про згоду на вакцинацію повідомили 24,5% респондентів, 52% висловили протилежну точку зору.

Читайте також: МОЗ Німеччини щодо російської вакцини проти COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає

Нагадуємо, 11 серпня в Росії зареєстрували нібито вакцину від коронавірусу "Супутник V" або "Гам-Ковід-Вак". Це препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) росія (64871) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+19
просто напишите на упаковке "боярышник особенный"...
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22.08.2020 19:55
+19
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос - Цензор.НЕТ 7398

....
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22.08.2020 19:57
+18
С козырей пошел. Так не честно!
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22.08.2020 19:58
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Это не вакцина а сыворотка правды.
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22.08.2020 19:51 Відповісти
У кацапов проснулся разум? Не может быть. Это лишь инстинкт самосохранения...
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22.08.2020 19:53 Відповісти
просто напишите на упаковке "боярышник особенный"...
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22.08.2020 19:55 Відповісти
С козырей пошел. Так не честно!
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22.08.2020 19:58 Відповісти
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос - Цензор.НЕТ 7398

....
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22.08.2020 19:57 Відповісти
Да в водяру-бояру забаламутят!!
😁
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22.08.2020 19:57 Відповісти
гы-гы-гы а если бы предложили на выбор вакцину ужасного госдепа?) или евросоюза)
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22.08.2020 19:57 Відповісти
Честно говоря, никто в мире никакой вакциной не хочет прививаться, потому, что никакой пандемии не наблюдается.
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22.08.2020 22:02 Відповісти
Ну, ніхто бидло й не змушує.
«20 июль 2020
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле.
Агентство утверждает, что в ходе закрытой программы вакцину от коронавируса уже в апреле получили топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены.Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.Один из собеседников агентства - исследователь, осведомленный о происходящем, - утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. По его словам, это решили не афишировать, дабы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Bloomberg указывает, что источнику известны несколько десятков вакцинированных.

По данным агентства, среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку и представителям «ФосАгро»: по информации издания, там еще рассматривают предложение. Обе компании отказались комментировать информацию агентству.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/07/2020/5f1520c39a7947ef6b9bd46d »
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22.08.2020 19:58 Відповісти
вы будете смеяться, но это реальный документ))
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос - Цензор.НЕТ 4408
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22.08.2020 19:59 Відповісти
Классика
Маленький мальчик рыбу ловил,
Сзади к нему подошел крокодил.
Долго пыхтел крокодил старичёк -
В жопе застрял пионерский значёк.
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22.08.2020 20:10 Відповісти
«ПОЖИЛОЙ МОСКВИЧ ПОДАВИЛСЯ САЛОМ, КОТОРОЕ ЕЛ В ТЕМНОТЕ

В Москве 56-летний житель подавился большим куском сала. Тот застрял в горле мужчины во время ужина в темноте.
Об этом пишет Цензор.Нет. Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/tsikavinki/pozhiloy-moskvich-podavilsya-salom-kotoroe-el-v-temnote-1419315.html »

Такшо українці: «Тіха українская ночь, але кацапи сало *********»....
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22.08.2020 20:16 Відповісти
Да они там по всей России салом давятся... Только в Волгоградской области в позапрошлом году, два случая знаю... Вы, когда-нибудь, ели сало выращенной кацапом свиньи? Это не "САЛО", а "смазаная жиром верёвка". Соединительной ткани намного больше, чем самого жира - жуёшь, жуёшь, а разжевать невозможно... И проглотить, неразжёванное, нельзя...Попытки это сделать приводят к летальному исходу...
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23.08.2020 07:01 Відповісти
Неудачно обмыл звездочку. Есть такой ритуал - бросать ее в стакан.
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22.08.2020 20:36 Відповісти
кацапы, сер!
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22.08.2020 20:38 Відповісти
А Вы не знаете о традиции обмывания звёздочек в полном стакане водки?
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22.08.2020 22:06 Відповісти
русня все на свете обмывает в полном стакане водки.
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22.08.2020 23:53 Відповісти
А как же расеюшка впереди планетьі все!

Сверхдяржава!
Лучшая медицина в мире - расейская!

Кажись, кацапьі начали что-то подозревать.
Да здравствует поголовная вакцинация кацапав!
расейскую вакцину в каждую кацапцкую семью!
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22.08.2020 20:05 Відповісти
Принудительно всех ширнуть.
Скрипалям понравилось
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22.08.2020 20:06 Відповісти
ВСЕХ РОССИЯН ПРИВИВАТЬ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ ПРИ-НУ-ДИ-ТЕЛЬ-НО!!!!
ЧТО БЫ ЗНАЛИ ВСЕ ПРО ЛАПШУ НА УШАХ.
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22.08.2020 20:08 Відповісти
Сейчас по всему миру катится волна недоверия к вакцинам. Люди забыли что такое эпидемии и толпы полупарализованых инвалидов. Похоже что в этом опросе в 52% смешаны доверие к российской прививке, и общее доверие к прививкам. Точнее было бы поставить два вопроса: первый, доверяете ли вы прививкам, и второй вопрос для тех кто доверяет, готовы ли вы привиться от ковида вакциной российского производства. Тогда можно было бы установить точнее. Хотя там у них за поребриком не всё так однозначно. Если Соловёв раскажет что так надо и Гундяев освятит сыровотку кадылом то многие пойдут даже мышьяк пить а не только вакцину получать.
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22.08.2020 20:11 Відповісти
Не знаю-не знаю!Ху#ломон сказал всем в рай.
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22.08.2020 20:13 Відповісти
...все ништяк, сколеновстающие - импортозамещение вам поможет
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос - Цензор.НЕТ 1708
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22.08.2020 20:21 Відповісти
А еще подорожник прикладывать
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22.08.2020 23:47 Відповісти
"По его мнению главы ВЦИОМ, большинство россиян не хотят делать прививки, потому что "боятся, не верят, опасаются".

Странно поставлен опрос! А где ответы: "не считают нужным тратить большие деньги на маловероятное событие"?
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22.08.2020 20:23 Відповісти
Прививайтесь кацапчики, прививайтесь.. смерть это не больно.. больно жить как вы живете..
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22.08.2020 20:33 Відповісти
А зря!
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22.08.2020 20:35 Відповісти
Русофобы и биндеровцы.
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22.08.2020 20:38 Відповісти
Расстрелять!!!
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22.08.2020 20:38 Відповісти
***** холопов спрашивать не будет🤣
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22.08.2020 20:42 Відповісти
нада нада нада!!! ну што ви в самом дєлє таваріщі!!! бистра всє на прівівку! і нам легше буде) чим вас менше)
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22.08.2020 20:45 Відповісти
Вата охренела полностью? Что значит не хотят прививаться?! Куда смотрит ОМОН, ФСБ?
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22.08.2020 20:49 Відповісти
Понад половина росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19 вітчизняною вакциною, - опитування - Цензор.НЕТ 4920
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22.08.2020 21:05 Відповісти
зебобики бойдут на прививку.
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22.08.2020 21:49 Відповісти
Да ладно!)
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22.08.2020 22:00 Відповісти
Зря. Проредили бы баранов.
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22.08.2020 22:36 Відповісти
Где то читал, что Венесуэла согласна дать 500 человек для тестирования на них кацапсячей вакцины от короны
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22.08.2020 23:04 Відповісти
Коли путлер скличе своїх головорізів і вас москалів почнуть дубасити,як белорусів ви всі разом із своїми дітьми побіжите робити прививки,а вбивцю путлера будете носити на руках.
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22.08.2020 23:23 Відповісти
эту кацапошоблу сначало надо принудительно от победобесия и путиноскрепия привить,ибо в сранении с ними сов19 не такой уж и мерзкий вирус.
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22.08.2020 23:31 Відповісти
Та вакцинуйтеся, лошари. Це ж ваше, зкріпне!
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22.08.2020 23:37 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

шо, уж нє хотят пострадать скрєпно..?

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1297093753409277952 11 ч

Давно відчуваю гниль в російській літературі, та не вдавалось сформулювати, В ЧОМУ вона, та гниль. А паніhttps://mobile.twitter.com/o_zabuzhko @o_zabuzhko сформулювала.
ТОЛСТОЄВЩИНА, якою досі забивають голови дітям, яку за мільярди нафтодоларів просувають у світі як щось високе -
Все.Це.Просто.Російський.Нацизм.

Понад половина росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19 вітчизняною вакциною, - опитування - Цензор.НЕТ 2919
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22.08.2020 23:39 Відповісти
это кто такое сказал?5 канал.канал честных новостей
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23.08.2020 00:58 Відповісти
Возможно действующим веществом вакцины есть спирт. А остальные добавки провоцируют побочные эффекты.
Именно спирт подтверждает присвоение воинских званий, украшает любой праздник, сподвигает к творчеству, фиксирует события изменения численности родственников...

А если серьезно. Из мрака холодной войны появилась ядреная ракета непредсказуемой траэктории полета и самоликвидации. Возможно и корона-19 - побочный продукт заброшеных лабораторий шизанутых боевых вирусологов. Может и вакцина из тех диких времен, когда в случае ядерного взрыва рекомендовалось лечь и положить автомат под себя (чтоб не испортился). Нашли документы и слепили. А может той вакциной даже можно не только солдат лечить но и крыс травить.
Новое поколение не жило при совке, не ощутило всей той п*данутости военной науки ссср.
P.S. А Навальный, часом, не вакцинировался?
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23.08.2020 01:27 Відповісти
И как на Мокшании не боятся вакцины от института имени однофамильца (кто знает, может и родственника) славного запорозького козацького отамана Гамалії.
"Как вы яхту назовете, так она и поплывет"
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23.08.2020 01:46 Відповісти
А в Киеве она есть? (ихняя вакцина)
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23.08.2020 04:16 Відповісти
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос.

А кацапів ніхто питати і не буде. Он їхній Айфоня (карлик-медвед) нещодавно обмовився за Фрейдом: "Масова вакцинація буде сприяти поширенню хвороби" (не вірите, погугліть самі та переконайтесь).
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23.08.2020 06:26 Відповісти
Хороший тест на наличие придурков в популяции. Те, что не хотят пусть живут, остальных срочно привить, может меньше путерастов в Мордоре станет
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23.08.2020 07:34 Відповісти
Понад половина росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19 вітчизняною вакциною, - опитування - Цензор.НЕТ 6832
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23.08.2020 18:14 Відповісти
 
 