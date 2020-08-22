Понад половина росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19 вітчизняною вакциною, - опитування

Про готовність зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V" заявили лише 42% опитаних росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами глави Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерія Федорова, на запитання, чи будуть громадяни робити щеплення цією вакциною, 42% відповіли: "Так, найімовірніше". А 52% сказали: "Ні, не будемо робити щеплення".

На думку глави ВЦВГД, більшість росіян не хочуть робити щеплення, бо "бояться, не вірять, побоюються".

Про неготовність робити щеплення російською вакциною також заявили більшість із 3 040 медиків, опитаних сервісом "Довідник лікаря" 12-13 серпня. Про згоду на вакцинацію повідомили 24,5% респондентів, 52% висловили протилежну точку зору.

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Нагадуємо, 11 серпня в Росії зареєстрували нібито вакцину від коронавірусу "Супутник V" або "Гам-Ковід-Вак". Це препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії.