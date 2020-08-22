УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6007 відвідувачів онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
1 381 16

Іран підтвердив готовність вести переговори щодо компенсацій за збитий у січні літак МАУ

Іран підтвердив готовність вести переговори щодо компенсацій за збитий у січні літак МАУ

Глава Авіаційної організації Ірану Турадж Зангане заявив, що Іран повністю готовий до переговорів про компенсації.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на іранське агентство IRNA.

"Заступник міністра закордонних справ Мохсен Бахарванд провів зустрічі з Україною на чолі делегації, яка складалася з представників різних секторів", - сказав він.

"Переговори щодо питань, пов'язаних із катастрофою українського літака, зокрема питання про компенсацію, були ключовими під час цієї зустрічі. Наступну зустріч заплановано на жовтень у Тегерані", - додав він.

Читайте також: На розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані за участю судів може піти від 5 років, - Єнін

"Безсумнівно, Іран взяв на себе відповідальність за цю помилку, тому він повністю готовий до переговорів щодо компенсацій", - додав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Читайте також: Заява про невиплату МАУ компенсації за збитий літак не є офіційною позицією Ірану, - Кулеба

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

11 серпня голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані заявив, що Іран не буде виплачувати МАУ компенсацію за збитий у січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований  у європейських страхових компаніях. Однак пізніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що голова центральної страхової організації Ірану не уповноважений робити такі заяви.

Автор: 

Іран (2007) компенсації (688) МАУ (822)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
А когда "величайший" исполнит свое обещание и выплатит семьям пострадавших по 200 тыс, что так громко пообещал? Или можно забыть и не позориться?
показати весь коментар
22.08.2020 20:29
+3
А ці іранці втекли від тоталітарного режиму, який саме таких вбив у рейсі МН17.
показати весь коментар
22.08.2020 20:38
+3
переговоры можно вести бесконечно...
показати весь коментар
22.08.2020 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь нужно внимательно следить за руками "слуг", чтоб не сп#@дили то, что полагается родственникам жертв трагедии.
показати весь коментар
22.08.2020 20:29 Відповісти
А когда "величайший" исполнит свое обещание и выплатит семьям пострадавших по 200 тыс, что так громко пообещал? Или можно забыть и не позориться?
показати весь коментар
22.08.2020 20:29 Відповісти
Сильно подозреваю, что он уже выплатил "сиротам":

Иран подтвердил готовность вести переговоры о компенсации за сбитый в январе самолет МАУ - Цензор.НЕТ 888
показати весь коментар
22.08.2020 20:31 Відповісти
в Харькове большая иранская диаспора.. если конфисковать их деньги, активы, ЦБ, недвижку, то можно профинансировать "Антонов" на изготовление 10 самолетов, и еще останется на достойные выплаты семьям потерпевших в катастрофе..
показати весь коментар
22.08.2020 20:35 Відповісти
А ці іранці втекли від тоталітарного режиму, який саме таких вбив у рейсі МН17.
показати весь коментар
22.08.2020 20:38 Відповісти
вони активно співпрацюють з цім режимом, та повертаються до батьківщини на державні посади, щоб відпрацювати кошти, яки уряд Ирану вклав в їх навчання..
особливо, лікарів іранців дуже багато..
показати весь коментар
22.08.2020 20:44 Відповісти
Кожен відповідає за себе і свою совість. Українці теж мають приклад Михайла Грушевського, але це не кидає тінь на Олену Телігу.
показати весь коментар
22.08.2020 21:02 Відповісти
Все, кто мог изготавливать самолеты на Антонове вкалывают уже где-нибудь на КнААЗе.
показати весь коментар
23.08.2020 03:46 Відповісти
Можете не вірити іранцям, бо у цій справі є політичний підтекст.
показати весь коментар
22.08.2020 20:36 Відповісти
Ипануть ракетой союзника кацапов по Украинскому самолёту чуть не на глазах у вiслюка оманского в момент договорняков вiслюка с кацапами... Не - это случайное совпадение
показати весь коментар
22.08.2020 20:39 Відповісти
Звичайно, бо Іран ненавидів своїх дисидентів, які були в літаку.
показати весь коментар
22.08.2020 21:03 Відповісти
25%мау коломойши... ну не может же,блеать,так кругом фартить...
показати весь коментар
22.08.2020 20:38 Відповісти
чвэртку напрямую сироткам!
показати весь коментар
22.08.2020 20:39 Відповісти
переговоры можно вести бесконечно...
показати весь коментар
22.08.2020 20:51 Відповісти
Иранцы были на месте Украины, когда Штатовский крейсер сбил их аэробус. Они представляют как вести дела. Уверен, все компенсации они выплатят.
показати весь коментар
22.08.2020 21:18 Відповісти
Иран вторично предлагает Зеле мешок сладкого урюка, но говорит, что последний раз.
показати весь коментар
23.08.2020 02:11 Відповісти
 
 