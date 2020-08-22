Іран підтвердив готовність вести переговори щодо компенсацій за збитий у січні літак МАУ

Глава Авіаційної організації Ірану Турадж Зангане заявив, що Іран повністю готовий до переговорів про компенсації.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на іранське агентство IRNA.

"Заступник міністра закордонних справ Мохсен Бахарванд провів зустрічі з Україною на чолі делегації, яка складалася з представників різних секторів", - сказав він.

"Переговори щодо питань, пов'язаних із катастрофою українського літака, зокрема питання про компенсацію, були ключовими під час цієї зустрічі. Наступну зустріч заплановано на жовтень у Тегерані", - додав він.

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"Безсумнівно, Іран взяв на себе відповідальність за цю помилку, тому він повністю готовий до переговорів щодо компенсацій", - додав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

11 серпня голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані заявив, що Іран не буде виплачувати МАУ компенсацію за збитий у січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований у європейських страхових компаніях. Однак пізніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що голова центральної страхової організації Ірану не уповноважений робити такі заяви.