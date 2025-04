Фінська телекомпанія Yle опублікувала карту з "російським" Кримом, але виправила та вибачилася після реакції українських дипломатів

Фінська телекомпанія Yle 22 серпня оприлюднила заяву про допущену та виправлену пізніше помилку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії, в ефірі TV1 Ykkösaamun показали карту Європи, де окупований Крим був позначений тим же кольором, що і територія Росії.

"Насправді Росія окупувала Крим, який належить Україні", - повідомили в телекомпанії і нагадали про те, що Генасамблея ООН не визнала законність проведеного Росією на півострові "референдуму" в 2014 році.

Раніше посольство України у Фінляндії на своїй сторінці у фейсбуці звернуло увагу на помилку і зажадало виправити її.

Після виправлення дипломатичне відомство подякувало телекомпанії за виправлення помилки.

Нагадаємо, французька газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світі, і Крим на цій карті було позначено як російську територію. Пізніше видання виправило карту.

Видання The New York Times опублікувало карту, на якій вказало кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в різних країнах. Окупований Крим там позначили російською територією. Посольство України в США закликало американське видання The New York Times виправити карту щодо пандемії COVID-19, де Крим позначено як "російську" територію.