Фінська телекомпанія Yle опублікувала карту з "російським" Кримом, але виправила та вибачилася після реакції українських дипломатів
Фінська телекомпанія Yle 22 серпня оприлюднила заяву про допущену та виправлену пізніше помилку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії, в ефірі TV1 Ykkösaamun показали карту Європи, де окупований Крим був позначений тим же кольором, що і територія Росії.
"Насправді Росія окупувала Крим, який належить Україні", - повідомили в телекомпанії і нагадали про те, що Генасамблея ООН не визнала законність проведеного Росією на півострові "референдуму" в 2014 році.
Раніше посольство України у Фінляндії на своїй сторінці у фейсбуці звернуло увагу на помилку і зажадало виправити її.
Після виправлення дипломатичне відомство подякувало телекомпанії за виправлення помилки.
Нагадаємо, французька газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світі, і Крим на цій карті було позначено як російську територію. Пізніше видання виправило карту.
Видання The New York Times опублікувало карту, на якій вказало кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в різних країнах. Окупований Крим там позначили російською територією. Посольство України в США закликало американське видання The New York Times виправити карту щодо пандемії COVID-19, де Крим позначено як "російську" територію.
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То есть если бы реакции не последовало, то никто ничего и не исправил бы и так нормально))))
Это так вас уважают, раком (с)
Уж слишком интересная ошибка получилась.
Там оно чогось мовчить ОПа.
Кассаби вже третю добу розганяють тему: «ООН указало насєлєніє Россіі, на два мілліона больше, чем в прошлом году, чєм косвєнно прізнало Крим россійскім.»
Де наше МЗС?
орал объявили несостоявшимся...это будет повторяться пока не начнут отвечать финансово...
карты уже давно печатаются...
https://www.welt-atlas.de/karte_von_welt_weltkarte_politisch_0-9000
маршал Украины Зеленский купил Путина за 5 долларов чтобы развалить РАБссию..от Хабаровска до Минска...
Бо ж так всі роблять. Приловчились.
Деградують фіни.
тем позорнее украине с населением в 50 миллионов продувать рашке с 20-ю.