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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Фінська телекомпанія Yle опублікувала карту з "російським" Кримом, але виправила та вибачилася після реакції українських дипломатів

Фінська телекомпанія Yle опублікувала карту з

Фінська телекомпанія Yle 22 серпня оприлюднила заяву про допущену та виправлену пізніше помилку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії, в ефірі TV1 Ykkösaamun показали карту Європи, де окупований Крим був позначений тим же кольором, що і територія Росії.

"Насправді Росія окупувала Крим, який належить Україні", - повідомили в телекомпанії і нагадали про те, що Генасамблея ООН не визнала законність проведеного Росією на півострові "референдуму" в 2014 році.

Раніше посольство України у Фінляндії на своїй сторінці у фейсбуці звернуло увагу на помилку і зажадало виправити її.

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Фінська телекомпанія Yle опублікувала карту з російським Кримом, але виправила та вибачилася після реакції українських дипломатів 01

Після виправлення дипломатичне відомство подякувало телекомпанії за виправлення помилки.

Фінська телекомпанія Yle опублікувала карту з російським Кримом, але виправила та вибачилася після реакції українських дипломатів 02

Нагадаємо, французька газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світі, і Крим на цій карті було позначено як російську територію. Пізніше видання виправило карту.

Дивіться також: Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Видання The New York Times опублікувало карту, на якій вказало кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в різних країнах. Окупований Крим там позначили російською територією. Посольство України в США закликало американське видання The New York Times виправити карту щодо пандемії COVID-19, де Крим позначено як "російську" територію.

Автор: 

Крим (14122) Фінляндія (1292)


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Топ коментарі
+9
это уже системно сша европа ну и эти с короткой памятью тормоза, время от времени, не может быть так опечаткой или ошибкой почему то краснодарский край частью Украиной по ощибке случайно никогда не окрашивают ошибаются лишь в пользу Мордора который каждую такую новость выводит в топ своих новостей сообщая что мол видите весь мир начинает признавать Крым и лишь чтоб не скандалить потом "отдают" обратно Украине Крым
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22.08.2020 21:10
+6
Крим Український. Головне, щоб після визволенння в ньому не залишилося мацкалів і колаборастів.
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22.08.2020 21:06
+5
Или это была попытка проверить реакцию?)) Авось проканает?
То есть если бы реакции не последовало, то никто ничего и не исправил бы и так нормально))))

Это так вас уважают, раком (с)
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22.08.2020 21:11
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Не встиг зєлєнський сказать: "ета брєд, такого нє било".
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22.08.2020 21:02 Відповісти
Крим Український. Головне, щоб після визволенння в ньому не залишилося мацкалів і колаборастів.
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22.08.2020 21:06 Відповісти
Нужно будет объявить, что в Крым едут поезда дружбы с визитками Яроша - все кацапы и подкацапники побегут по "крымскому мосту" пешком, даже, если к тому времени его таки смоет.
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22.08.2020 21:10 Відповісти
Вибачення приймаються, бо це була лише помилка.
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22.08.2020 21:05 Відповісти
Или это была попытка проверить реакцию?)) Авось проканает?
То есть если бы реакции не последовало, то никто ничего и не исправил бы и так нормально))))

Это так вас уважают, раком (с)
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22.08.2020 21:11 Відповісти
Не було такої перевірки.
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22.08.2020 21:13 Відповісти
Серьезно? Я в случайности не верю просто ))
Уж слишком интересная ошибка получилась.
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22.08.2020 21:26 Відповісти
Постоянно проверяют реакцию . И , конечно , не бесплатно . Ждут , когда Украина не отреагирует .
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22.08.2020 21:06 Відповісти
І не тільки вони.
Там оно чогось мовчить ОПа.
Кассаби вже третю добу розганяють тему: «ООН указало насєлєніє Россіі, на два мілліона больше, чем в прошлом году, чєм косвєнно прізнало Крим россійскім.»
Де наше МЗС?
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22.08.2020 21:19 Відповісти
лизнула мокшам а потом извинилась?
орал объявили несостоявшимся...это будет повторяться пока не начнут отвечать финансово...
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22.08.2020 21:09 Відповісти
это уже системно сша европа ну и эти с короткой памятью тормоза, время от времени, не может быть так опечаткой или ошибкой почему то краснодарский край частью Украиной по ощибке случайно никогда не окрашивают ошибаются лишь в пользу Мордора который каждую такую новость выводит в топ своих новостей сообщая что мол видите весь мир начинает признавать Крым и лишь чтоб не скандалить потом "отдают" обратно Украине Крым
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22.08.2020 21:10 Відповісти
Фінська телекомпанія Yle опублікувала карту з "російським" Кримом, але виправила та вибачилася після реакції українських дипломатів - Цензор.НЕТ 4140
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22.08.2020 21:38 Відповісти
Интересно фины называют Роиссю
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22.08.2020 21:15 Відповісти
Venäjä. Страна венетов.
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22.08.2020 22:08 Відповісти
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22.08.2020 21:15 Відповісти
Гитлер и Сралин были союзниками до 22 июня 1941 года.....а что произошло до 22 июня?забыли?напомню..маршал Финляндии МАННЕРГЕЙМ обосрал Сралина и всего лишь за 3 месяца...причем у Маннергейма не было ни танков ни самолетов в отличие от сраного СССра....
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22.08.2020 21:17 Відповісти
Чухонцы лучше бы о карте карелии и с выборгом , которые у них отжала расея побеспокоились. Твари чухонские подзабыли любоффь и помостчь расеи? Так можете и без хельсинки остаться с такими заигрываниями.
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22.08.2020 21:19 Відповісти
это говорит о том, что на западе не различают - (ссср это россия), поэтому нужно активней людям пояснять где россия, а где Украина...
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22.08.2020 21:19 Відповісти
Я думаю, что если ещё кто-то из иностранных СМИ решит проверить реакцию Украины по поводу чей Крым, Украина должна подать в суд и потребовать денежного штрафа. После этого вряд ли у кого-то возникнет желание отправить Крым под рашу.
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22.08.2020 21:20 Відповісти
хахаха.
карты уже давно печатаются...
https://www.welt-atlas.de/karte_von_welt_weltkarte_politisch_0-9000
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22.08.2020 23:21 Відповісти
Красивый пост нашел в Ютьюбе.
маршал Украины Зеленский купил Путина за 5 долларов чтобы развалить РАБссию..от Хабаровска до Минска...
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22.08.2020 21:22 Відповісти
_Не верю я в ошибку. Ну вот не могла не знать эта телекомпания обстоятельств захвата расией Крыма. Это не было случайностью, меня интересует лишь мотив: почему - зачем?! - телекомпания это намеренно сделала?
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22.08.2020 21:31 Відповісти
руssкая вата внутри Финляндии это делает
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22.08.2020 21:36 Відповісти
А для кацапів лишила первинну версію ?
Бо ж так всі роблять. Приловчились.
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22.08.2020 21:31 Відповісти
Столицу Белоуси Минск переименуют типа Лукашеску Чаушеску Антонеску... эти генералы КГБ служили Мудаканеску Москванеску...
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22.08.2020 21:33 Відповісти
роssийские ватники на финском телевидении рулят.
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22.08.2020 21:34 Відповісти
Увесь Західний світ -двуликий Янус. Не довіряйте цим анусам. Будуйте свою-Незалежну, Вільну!!!🇺🇦
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22.08.2020 21:36 Відповісти
служители Мамоны... бл...
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22.08.2020 21:40 Відповісти
Серед фінів є дикуни.
Деградують фіни.
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22.08.2020 21:37 Відповісти
Надо продемонстрировать на нашем ТВ карту ПаРаши с Финляндией, как областным центром...
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22.08.2020 21:38 Відповісти
смелости не хватит.
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22.08.2020 23:23 Відповісти
Советское КГБ никогда не вербовали директоров колхозов..Лукашенко...а тем более директоров завода ЮЖМАШ типа Кучмы....
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22.08.2020 21:39 Відповісти
Бухаешь на форуме? В баню.
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22.08.2020 21:42 Відповісти
Вы дети....еще...в политике.... советского дерьма...
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22.08.2020 21:40 Відповісти
Из материалов ООН. Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона. Население Крыма тоже 2млн. Кино и немцы.
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22.08.2020 21:43 Відповісти
Украина должна подать в суд и потребовать денежного штрафа. После этого вряд ли у кого-то возникнет желание отправить Крым под рашу.
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22.08.2020 21:45 Відповісти
Вознинед! Если заказчик оплатит.
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22.08.2020 22:25 Відповісти
Мне нравятся эти упражнения и провокации с количеством кацапов.Удивляют только комментарии форумчан.Если прирост скота по сравнению с 2019,то когда же аннексировали Крым?Или дописали уже часть белоруссов?
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23.08.2020 07:55 Відповісти
Нет просто, время делает своё дело, в 2019м, мир уже признаёт необратимость интеграции этих регионов. Всё таки семь лет, это 10% жизни человека. Люди поменялись, они стали русскими. К примеру Донецкие школьники получили российское образование и воспитание, а их военные училища, за это время уже из школьников сделали офицеров. Поиск карт с Крымом, на марках, спичках, сигаретах, этикетках, это глупое занятие. Тем более, что со стороны Украины отношение к своим бэушным соотечественникам, довольно таки враждебное, мстительно мелко пакостное. Пример: Днепровская вода, назло врагам, бездарно сливаемая в море Надо всё таки смотреть реальности в глаза.
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23.08.2020 08:51 Відповісти
Варто б уже нашим дипломатам працювати на випередження: розповсюджувати інформацію, попереджувати іноземні медіа, що каценята напхали повний Інтернет некоректних карт. Мовляв, будьте уважні, шановні, не попадіться на вудку, щоб потім не довелося виправдовуватися.
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22.08.2020 21:44 Відповісти
А зачем они исправили?
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22.08.2020 21:44 Відповісти
А кацапам це як серпом.
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22.08.2020 21:45 Відповісти
Генерал КГБ Калугин и подполковник КГБ ....М.......ов,много чего расказали о рюсских МУДАКАХ за последние 30 лет....Рюсский мирцы помолчите БЫДЛО....
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22.08.2020 21:46 Відповісти
А почему у тебя буквы не скачут, местами не меняются когда ты пишешь в пьяном виде? Научи меня так же писать!
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22.08.2020 21:52 Відповісти
Накаті фунфирік бояри і всьо получіцца.
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22.08.2020 22:10 Відповісти
Ну вот ещё! Стану я потом время переводить.
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22.08.2020 22:15 Відповісти
на писанину
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22.08.2020 22:16 Відповісти
Население РАБссии сешгодня 75 миллионов...данные ЗАГСов РАБссии..а там есть точный учет кто сдох ....или убит в Сирии Ливии Украине...
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22.08.2020 21:49 Відповісти
данные. лживые. данные загса говорят что там всего 20 миллионов.
тем позорнее украине с населением в 50 миллионов продувать рашке с 20-ю.
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22.08.2020 23:27 Відповісти
ЦРУ и АНБ вычислили новую контору Путлера по дезинформации...в интернете... войсковая часть 261658...это разведцентр ГРУ РАБссии...
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22.08.2020 22:03 Відповісти
смрад и вой финнов слышал бы весь мир, если бы украинская телекомпания зарисовала Финляндию цветом *********!
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22.08.2020 22:34 Відповісти
Чомусь єврогеї весь час помиляються на користь Пуйлостана, а от на користь України - лише один раз
Фінська телекомпанія Yle опублікувала карту з "російським" Кримом, але виправила та вибачилася після реакції українських дипломатів - Цензор.НЕТ 6017
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23.08.2020 04:05 Відповісти
 
 