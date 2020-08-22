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Новини Революція в Білорусі
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Двох хлопців і журналістку Новик затримали після мітингу на підтримку Лукашенка в білоруському Гродно, - TUT.BY

Двох хлопців і журналістку Новик затримали після мітингу на підтримку Лукашенка в білоруському Гродно, - TUT.BY

У Гродно затримали двох хлопців біля бару в центрі міста. Це місце, де збирається неформальна молодь. Воно розташоване неподалік площі Леніна, де сьогодні відбувавася мітинг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал TUT.BY.

"Очевидці розповіли, що сьогодні на мітинг приходила компанія неформалів, у ній і були ці хлопці. Пізніше вони пішли в бар, де до них підійшли люди в цивільному, взяли під руки і заштовхали в мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.

Двох хлопців і журналістку Новик затримали після мітингу на підтримку Лукашенка в білоруському Гродно, - TUT.BY 01

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Також за інформацією видання, в Гродно затримали журналістку порталу Hrodna.life Ірину Новик за запуск дрона над площею Леніна.

Двох хлопців і журналістку Новик затримали після мітингу на підтримку Лукашенка в білоруському Гродно, - TUT.BY 02

Нагадаємо, 22 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, приїхав на мітинг у Гродно. Він висловився щодо актуальних подій у країні: назвав більшу частину фотографій побитих людей "постановочними кадрами", закликав пробачити силовиків, "навіть якщо вони десь помилилися", і доручив замкнути "на замок" страйкуючі підприємства (можливо, тільки в Гродненській області).

Автор: 

Білорусь (7922) затримання (4336) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+17
Сябры, тут или свобода, или площадь Ленина
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22.08.2020 22:40
+12
как же это дико звучит у нас - площадь ленина...не леннона,блеать..
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22.08.2020 22:35
+8
а площади сралина у них не осталось?!
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22.08.2020 22:41
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как же это дико звучит у нас - площадь ленина...не леннона,блеать..
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22.08.2020 22:35 Відповісти
А ему т каково.
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22.08.2020 22:40 Відповісти
А що це таке : т каково?
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22.08.2020 22:46 Відповісти
То что осталось от ёпт
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22.08.2020 23:01 Відповісти
Я просто румурську не розумію.
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22.08.2020 23:05 Відповісти
Вы не много потеряли
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22.08.2020 23:14 Відповісти
Сябры, тут или свобода, или площадь Ленина
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22.08.2020 22:40 Відповісти
чЛенин никогда не был в Гродно и даже вообще не знал о существовании этого города:

какого хера центральная Площадь древнейшего европейского города носит имя нравственного идиота и террориста родом из Поволжья?
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23.08.2020 02:02 Відповісти
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23.08.2020 03:20 Відповісти
Пишут, что около 100 человек запытали, а Вас волнует название площади?
Вы понимаете, что провокат Тихановская этих людей просто подставила?
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23.08.2020 07:01 Відповісти
А что такое "подставила"? Если бы люди не вышли протестоватьпротив фальсификации волеизьявления народа, то волкодавы самозванца Лукашенко не кинулись бы рвать людей? Это так демократично, судя из Вашей реакции?
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23.08.2020 16:13 Відповісти
Что значит "подставила"?
А это означает уехать из Беларуси, когда 100 человек запытали до смерти и призывать еще выступать, только без ее участия, вероятно, ей мало 100 трупов.
За такое попа Гапона повесили.
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23.08.2020 16:24 Відповісти
а площади сралина у них не осталось?!
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22.08.2020 22:41 Відповісти
Скоро буде по просьбє трудящіхся.ш
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23.08.2020 11:26 Відповісти
Кто теперь скажет что Таракан не дружит с ****** - тот вонючка...
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22.08.2020 22:44 Відповісти
*******!
-А.Г.Лукашенко: ...не вижу ничего плохого в том, что-бы существовала возможность передать власть моему младшему сыну Николаю. Ведь это их время, время молодежи, а значит и моего Николая"
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22.08.2020 22:49 Відповісти
Почему сразу "*******!" Честньій. откровенньій, не обманьівает свой народ, отличньій , ответственньій ,любящий детей папочка, волнуется за будущее страньі, сьіна и за себя
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22.08.2020 23:27 Відповісти
Білоруська монархія на марші.
А я думаю, чому Лукашенко не проводить інавгурацію. Спочатку вважав, що лідери великих країн йому чимось серйозним пригрозили. Аж ось воно що: воно ще не вирішило, що йому краще - інавгурація чи коронація?
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23.08.2020 09:09 Відповісти
Трудно быть "неформалом" в Беларуси. Лучше быть формальным коммунякой. Ну или зиговать на крайняк.
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22.08.2020 23:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y0VTU4UpuBA
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23.08.2020 00:53 Відповісти
Зачем тратить время на просмотр еврея-подхуйловника
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23.08.2020 01:31 Відповісти
не смотри а слушай...что к чему и как будет
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23.08.2020 02:38 Відповісти
Хорошо, что у нас ЗЕбилы пох*исты в плане критики их власти и не отлавливают критиканов их деятельности шоб сажать в КПЗе и пи*дить там не согласных...

.
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23.08.2020 04:03 Відповісти
Ну что, российские СМИ пишут, что
"Лукашенко назначил главу Минздрава Караника губернатором Гродненской области"

То есть белорусская "пандемия" ковида начнется, ясень пень, с западных областей Беларуси, и, конкретно с Гродно, так надо понимать?
ИВЛ уже завезли, которыми будут убивать протестантов?
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23.08.2020 07:00 Відповісти
 
 