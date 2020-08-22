Двох хлопців і журналістку Новик затримали після мітингу на підтримку Лукашенка в білоруському Гродно, - TUT.BY

У Гродно затримали двох хлопців біля бару в центрі міста. Це місце, де збирається неформальна молодь. Воно розташоване неподалік площі Леніна, де сьогодні відбувавася мітинг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал TUT.BY.

"Очевидці розповіли, що сьогодні на мітинг приходила компанія неформалів, у ній і були ці хлопці. Пізніше вони пішли в бар, де до них підійшли люди в цивільному, взяли під руки і заштовхали в мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.

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Також за інформацією видання, в Гродно затримали журналістку порталу Hrodna.life Ірину Новик за запуск дрона над площею Леніна.

Нагадаємо, 22 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, приїхав на мітинг у Гродно. Він висловився щодо актуальних подій у країні: назвав більшу частину фотографій побитих людей "постановочними кадрами", закликав пробачити силовиків, "навіть якщо вони десь помилилися", і доручив замкнути "на замок" страйкуючі підприємства (можливо, тільки в Гродненській області).