Двох хлопців і журналістку Новик затримали після мітингу на підтримку Лукашенка в білоруському Гродно, - TUT.BY
У Гродно затримали двох хлопців біля бару в центрі міста. Це місце, де збирається неформальна молодь. Воно розташоване неподалік площі Леніна, де сьогодні відбувавася мітинг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал TUT.BY.
"Очевидці розповіли, що сьогодні на мітинг приходила компанія неформалів, у ній і були ці хлопці. Пізніше вони пішли в бар, де до них підійшли люди в цивільному, взяли під руки і заштовхали в мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.
Також за інформацією видання, в Гродно затримали журналістку порталу Hrodna.life Ірину Новик за запуск дрона над площею Леніна.
Нагадаємо, 22 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, приїхав на мітинг у Гродно. Він висловився щодо актуальних подій у країні: назвав більшу частину фотографій побитих людей "постановочними кадрами", закликав пробачити силовиків, "навіть якщо вони десь помилилися", і доручив замкнути "на замок" страйкуючі підприємства (можливо, тільки в Гродненській області).
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какого хера центральная Площадь древнейшего европейского города носит имя нравственного идиота и террориста родом из Поволжья?
Вы понимаете, что провокат Тихановская этих людей просто подставила?
А это означает уехать из Беларуси, когда 100 человек запытали до смерти и призывать еще выступать, только без ее участия, вероятно, ей мало 100 трупов.
За такое попа Гапона повесили.
-А.Г.Лукашенко: ...не вижу ничего плохого в том, что-бы существовала возможность передать власть моему младшему сыну Николаю. Ведь это их время, время молодежи, а значит и моего Николая"
А я думаю, чому Лукашенко не проводить інавгурацію. Спочатку вважав, що лідери великих країн йому чимось серйозним пригрозили. Аж ось воно що: воно ще не вирішило, що йому краще - інавгурація чи коронація?
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"Лукашенко назначил главу Минздрава Караника губернатором Гродненской области"
То есть белорусская "пандемия" ковида начнется, ясень пень, с западных областей Беларуси, и, конкретно с Гродно, так надо понимать?
ИВЛ уже завезли, которыми будут убивать протестантов?