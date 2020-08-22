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Новини Революція в Білорусі
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Зниклого під час протестів у Мінську 12 серпня Микиту Кривцова знайшли повішеним, - NEXTA

Микита Кривцов пропав після протестів у столиці Білорусі 12 серпня.

Як повідомляють джерела NEXTA, його тіло знайшли в петлі в лісопарку на вулиці Парниковій у Мінську, передає Цензор.НЕТ.

Інформація про тілесні ушкодження не підтверджується.

"Редакція NEXTA приносить щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - наголошується в повідомленні.

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Зниклого під час протестів у Мінську 12 серпня Микиту Кривцова знайшли повішеним, - NEXTA 01

"У Білорусі продовжують знаходити вбитих протестувальників, ну а в Гомелі святково. Адже одна з найголовніших вимог опозиції до самих себе - це щоб не було як в Україні. Навіщо серйозно, коли можна святково?" - прокоментував у фейсбуці керівник єкспертної групи в Офісі президента Сергій Кошман.

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Зниклого під час протестів у Мінську 12 серпня Микиту Кривцова знайшли повішеним, - NEXTA 02

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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Автор: 

Білорусь (7922) протест (2394) смерть (6739) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+58
Вот вам и председатель колхоза
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22.08.2020 23:01
+44
Такого беспредела как в Белоруси не было даже в самые черные дни Майдана. Не припоминаю чтобы Беркут в 2013-2014 ловил случайных прохожих на улицах и с показательной жестокостью делал из них инвалидов, насиловал девушек дубинками, стрелял по окнам многоэтажек, засовывал детям (!)дубинки в рот и проталкивал ногой дальше.

После этого лукашешску со своими упырями должен подохнуть как Каддафи.
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22.08.2020 23:18
+36
Это могли сделать только палачи из ОМОН. Они сами откровенничали с задержанными, мол мы тебя здесь убить можем и нам за это ничего не будет. А вы думаете они людей колечили и мучили для чего? Чтобы их довести до такого состояния, когда человек становится инвалидом на всю оставшуюся жизнь, а те, что физически слабее - просто умирают от побоев. И после таких жёстких избиений хоть на одну мусорскую нелюдь завели уголовное дело? Нет. Сипая мразь даже официально наградила медалями "за безупречную службу" с кучей бабла в прилагаемых конвертах тех, кто отдавал приказы избивать и мучить людей. А сегодня эта мразь в Гродно вещала, мол вы уж не судите строго милицию, извините её. А тем временем в застенках ИВС продолжают измываться над демонстрантами и случайными людьми. 65 человек не нашли до сих пор.
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22.08.2020 23:18
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Якщо проводить паралелі,
Вже часом й кровію повиті,
То це час першої купелі,
Це "революшн на граніті".
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23.08.2020 08:03 Відповісти
Я б не сказала,що це так.Революція на граніті висунула політичні вимоги,там було бажання самостійної України
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - дострокове припинення повноваження Верховної Ради України та призначення нових виборів на багатопартійній основі восени 1991 року;
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - відставка голови Ради Міністрів України Віталія Масола;
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - прийняття закону про націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ;
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - недопущення підписання нового Союзного договору;
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti - повернення в Україну солдатів, які проходять строкову службу за межами держави, і забезпечення проходження служби на території республіки юнакам подальших призовів.
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23.08.2020 12:00 Відповісти
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-pochynalasya-studentska-revolyuciya-na-graniti Студентське голодування в Києві з політичними вимогами стало шоком не лише для України, а й для всього тодішнього Радянського Союзу. Важко забути здивовані очі одного з ведучих чи не найпопулярнішої телепрограми часів перебудови «Погляд» Олександра Політковського, який усе допитувався у голодувальників: ну, щоб хлопці служили тільки в Україні, - це зрозуміло, націоналізація майна КПУ та ЛКСМУ - теж начебто приймається, але чому ви прагнете виходу із Союзу? Для самих учасників голодування це була не юнацька романтика чи якийсь екстремізм, а свідома громадянська позиція.
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23.08.2020 12:02 Відповісти
Зниклого під час протестів у Мінську 12 серпня Микиту Кривцова знайшли повішеним, - NEXTA - Цензор.НЕТ 48
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23.08.2020 08:19 Відповісти
Пол страни завидует сябрам.
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23.08.2020 08:21 Відповісти
Чему там завидовать, баран винторогий, нищете ,бесправию и совку?
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23.08.2020 10:36 Відповісти
Ну типа лучше чем в Украине, 60% дебилов.
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23.08.2020 11:23 Відповісти
Лука вже сказав, що це постановка.
За оці всі злочини я би бажала йому долі каддафі.
Він заслужив.
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23.08.2020 08:35 Відповісти
Протест з широко заплющеними очима.
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23.08.2020 08:40 Відповісти
Юрiй Виничук написав вiрш "Убий ********!"-про Януковича та його кримiнальну команду.Я цей вiрш трохи переробив,згiдно до бiлоруських обставин:

Настала пора,кожен iз белорусiв
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли диктатор Лукаш
З безбатьченками i ментами

Здолали державу i склали до нiг,
П'ючи вашу кров як вампiри
А iхнiй пахан,психований тип
Веде бiлорусiв до прiрви

Лукашенки правлять свiй вiдьомский бал,
Зiйшля,мов зоря,iхня раса
Бiлоруси знов раби
Убий Лукашенка

Тебе не забуде Бiлорусь,коли
Шахтар з Солiгорска.
Ти вiзмеш у руки сталеве кайло
I вб'эш Лукашенка

Нема в вас святiшоi бiльше мети
Чи iншого спасу!
У Бога прощення пiди попроси
I вбий Лукашенка

Коли на тарiлочцi вас подадут
Кремлю,що вже плямкаэ ласо
То буде запiзно,повстань i убий
Убий Лукашенка


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23.08.2020 09:01 Відповісти
АУ, бяларусы, где ваши танцы з бубнами и цвятами? Давайте, пляшите дальше.
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23.08.2020 09:15 Відповісти
Их убивают и вешают, а они как дети малые с цветочками ходят. Редкие дебилы.
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23.08.2020 09:29 Відповісти
В них президент - голова «совєцкаго калхозу, а народ - «калхозники». Жаль лише, що диктатори квіточок не бояться, і «сміливо» проливають кров свого народу.
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23.08.2020 18:30 Відповісти
Стокгольмський синдром.
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23.08.2020 18:34 Відповісти
Главное не как в Украине
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23.08.2020 10:20 Відповісти
Главнає-штоби нє било Майдана. Все вірно, сябри? І головне- не забудьте ублюдка луку запросити прийняти участь у наступних виборах...
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23.08.2020 10:47 Відповісти
Бацька прислушался к советам Зеленского-"не надо палками"
как один из вариантов-развешивание
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23.08.2020 10:56 Відповісти
Не хочуть, як в Україні, тоді з понеділка їм капець. Час вийшов. Лука приготував карцери та нацькував звірів.
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23.08.2020 10:58 Відповісти
Здесь сдуру кое кто приравнивает Луку с Чаушеску.
Лукашенко не имеет ничего общего с Чаушеску.
Чаушеску вел себя подобно Сталину. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождём". "Великий Вождь», «Геній Карпат», «Повноводний Дунай розуму».
Родичі Чаушеску обіймали ключові пости у владі. Особливо це стосувалося його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її «матірʼю всіх румунів».
Будь-яке інакомислення придушувалося.
Прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску у "геноциді, що спричинив 60 тисяч людських жертв.
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23.08.2020 11:53 Відповісти
Пане Олеже! Ви точно розсписали яскраву діяльність Ніколає Чаушеску,але є і загальна риса
з Лукашенко це -відношення диктаторів до свого народу! Давати накази бити протестуючих,
забивати іх палками як собак та і просто вбивати щоб запугати населення. Це робиться для того щоб утримати владу в своїх закривавленних лапах! В Румунії теж були концтабори по типу радянських і там знущалися над людьми так як на Росії,в Румунії а зараз і в Білорусі.
Чаушеску та його жинку Єлену розстріляли без вироку суду.Фактично то був суд Лінча! Весь світ бачив ці кадри розстрілу. Так що дозвольте з Вами не погодитись бо така участь всіх кровавих диктаторів.Прикладів навести можна навести багато.Так що ніякої дурні немає коли рівняють кривави вчинки диктаторів Чаушеску та Лукашенко. Судити його треба! Перестаю розуміти білорусів яки запрошують лукашеску брати участь у повторних виборах. Але то їх справа!!!
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23.08.2020 17:58 Відповісти
к сожалению, в Беларуси ничего добром для народа и для нас, украинцев, не закончится.
их похоже кремль играет в темную с революцией там и будет следующие варианты:
1. остаётся лука, всех самых активных революционеров (рядовых) физически устраняют, народ загоняют в стойло...поскольку экономика будет ниже плинтуса (забастовки на предприятиях по всей стране+корона) луке ПРИДЁТСЯ брать деньги, а кроме кремля ему никто их не даст....ЕС просто влепит санкции очередные. Конечно, хутин просто за спасибо деньги не даст-это будет слив государственности Беларуси полностью и присоединение в "союзное государство".
2. Тихановская уже озвучила что не собирается быть президентом. Поэтому если луку каким то образом все же сместят, или уговорят на перевыборы - кремль поставит вместо тихановской просто беларусского "медведука" в альтернативу луке....То что тихановская отказалась от президентства -это хорошо показывает что у нее четкая задача от кремля заменить луку на совсем послушного президента. Ну а беларусский "медвечук" сольёт суверенитет страны под кремль как и в первом варианте, только быстрее.

Мирно митинговать несколько месяцев не выйдет. Кушать что то надо, а на митингах денег не дают, семьи дома...поэтому лука просто переждёт. Если белорусы пойдут на эскалацию-просто придёт проект кремля в президенты. Везде плохо.
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23.08.2020 12:24 Відповісти
За каждого избитого белоруса споём песенку,за каждого убитого подарим цвяточек менту-убийце,за то что в очедной раз нагнут в позу и засунут палку в дупло скажем спасибо!!!)
Да,беларусы???)))
Вы позор славянских народов,вы не свободолюбивые люди,вы смерды,холопы,рабы раз позволяете с собой поступать так,как поступает с вами ваш великий и могучий волосатый бацька.Поклонитесь ему ещё в ноги и оближите его обувь...
Сцыкуны окацапленые.
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23.08.2020 12:32 Відповісти
Александр , Вы , правы .Не противостояние , а фестиваль какой-то с шариками и радостными лицами . Беларусы любят хоккей . Где хоккейные шлемы , клюшки , щиты фанерные , шины , лучше с БелАЗа , брусчатка (наверное асфальт везде - предусмотрительно) . Диктаторов нужно выносить , а не просить чтоб ушёл . А это реально позор славянства , печалька
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23.08.2020 13:03 Відповісти
З кожним вашим словом згоден! В цієї закацапленої країні все їде до того.Був дуже здивований коли по французському ТВ побачив репортаж з Мінську. Білоруси цілуються та дарують квіти ОМОНівцям. Гаспада вас вчера пілілі по полной а сегодня єто что? Меня одолевают большие сомнения.Гидко на таке дивитися!!!
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23.08.2020 18:15 Відповісти
Тихановская очень напоминает Юльку. Такая же хитрая. И использует подобные мошеннические технологии от политтехнолога Шклярова и подобных. В том числе на митингах "оппозиции" используют юлькины красные сердечки. Скоро по аналогии с юлькой Тихановскую назовут "Вона Беларусь". Или по беларуски: "яна Беларусь".
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23.08.2020 12:35 Відповісти
Она напоминает тупую домохозяйку. То хочу быть быть президентом, то не хочу. Она ничего не решает, просто кукла.
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23.08.2020 15:00 Відповісти
Отступят,- ПИСЕЦ им будет!!! ТАРАКАН этого не простит!!!
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23.08.2020 12:46 Відповісти
У украинцев особая эволюционная закалка.
Многолетняя борьба за независимость, в условиях нахождения на перекрестке европейской и азиатской цивилизации сформировала в украинцах особую ментальность. Запорожская сечь была тем самым островом свободы, который украинцам удалось выбить у окружающих их агрессивных империй, ничего не способных сделать с Сечью на протяжении веков, точно так же, как беркут овоща и наемная титушня ничего не могли сделать с майданом и разбежалась когда появились первые потери.
Именно поэтому украинцы на подсознательном уровне в опасной ситуации объединяются и действуют сообща. Именно поэтому протесты украинцев сразу превращаются в майданы, которые являют собой подобие Запорожской сечи.
Именно поэтому и кацапов и многих беларусов так сильно раздражает майдан. Они называет это варварством, но в глубине души просто завидуют воле украинцев, потому что сами просто боятся идти на какие либо радикальные действия. Они крайне удивлены тому факту, что украинцы во имя какой-то свободы могут жертвовать жизнью, идти на пули на майдане с деревянным щитом. Для раба это просто непонятно. Да и не поймет он никогда, потому что чтобы это понять нужно пройти вековой путь сопротивления и иметь это понимание на уровне ДНК.
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23.08.2020 13:02 Відповісти
IN UA , поддерживаю всё , что вы сказали и хочу добавить : раб - не тот , кто в цепях , а тот , кто без цепей жить не может . Я думаю у нас с ними огромная разница в ментальности сложилась исторически , свобода столетиями была у украинцев в голове , в душе . Белорусы-же всю свою бытность ни с кем не зашкваривались , жили под кем-то и их это устраивало .
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23.08.2020 13:20 Відповісти
Вже є свідки, що це зробили НАТОівські посіпаки з Польщі?
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23.08.2020 13:07 Відповісти
Нам це знайомо.... Сподіваюсь, убивці зустрінуть свою Долю....
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23.08.2020 13:12 Відповісти
Нет у белорусского народа лидера, а без лидера народ стадо овец. На Майдане происходило то же самое :были лидеры- на майдане были сотни тысяч, пошли лидеры на сговор с Януковичем, начали переговоры -майдан стал пустеть. И все бы закончилось провалом, если бы Беркут не начал расстреливать людей и не появилось оружие и стрельба по беркутам. Наступил момент -" дальше поражение или победа". Майдан спасла небольшая кучка отчаянных героев, пожертвовавших собой.
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23.08.2020 13:35 Відповісти
И Украину спасли такие отчаянные герои в 2014 году. Их в большинстве своем уже нет в живых, а неблагодарные правители , что Порошенко что Зеленский и их свита стараются замолчать подвиг этих отчаянных героев..
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23.08.2020 13:38 Відповісти
А как же свидетельство Ольги Богомолец,что пули извлеченные из тел майдановцев и милиционеров одного и того же калибра,одинаковые? Почему Пашинский сразу же появился на Майдане,когда майдановцы задержали автомобиль с человеком ,у которого была снайперская винтовка и потребовал того отпустить,заявив,что тот наш? Почему на Майдане срезали деревья в которые попали пули,не является ли это уничтожением улик? Снайпера старались попадать в ноги,но поскольку били неопытные ,то попадали кто-куда,не следует ли отсюда вывод,что этим занимались Владимир Парасюк и ему подобные,тем более недавно Парасюк хвастал,что стрелял то ли из консерватории,то ли из дворца профсоюзов? В общем ,темная история,весьма напоминающее циничное манипулирование,в том числе и жизнями невинных людей! Не отрицаю и светлой стороны,истории Майдана!
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23.08.2020 14:50 Відповісти
А деревья все так же стоят. ))))
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23.08.2020 15:33 Відповісти
Володимире! Ви слідчий? Тоді на киздить!
Свідок бачите знайшовся. Правда має одну добру властивість,
в один чудовий день випливсти на поверхність!
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23.08.2020 18:25 Відповісти
Білоруси настільки залякані, що бояться казати що це робота вінторогих нацгвардєйцев
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23.08.2020 14:04 Відповісти
хх\\СМОТРЕТЬ ВСЕМ!

Потрясающий ролик о том, как сейчас работает российская пропаганда и российские же политтехнологи в Беларуси, почему не стоит обращать внимание на выпады и страшилки Лукашенко, а также почему на самом деле никаких упаднических настроений быть не должно. Наглядно.
Обязательно найдите полчаса на просмотр. Здесь объясняется буквально ВСЁ, что льётся на ваши уши с экранов телевизоров и в комментариях в соцсетях.
https://youtu.be/w7GNQ2ZUu7k
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23.08.2020 14:34 Відповісти
А чому тут дивуватися? Бо лукашеску замінив на ТБ білорусів на кацапських
тележурнашлюх! Брехливості Лукашеску немає меж! Страшить народ європейськими танками!
Кацапських він бачити не боїться.Так зручно влаштував свою сраку на кацапських багнетах!!!
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23.08.2020 18:37 Відповісти
W.A.S.P. - Golgotha (Official Lyric Video) | Napalm Records

https://www.youtube.com/watch?v=lq5UQ8gWU-A
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23.08.2020 15:30 Відповісти
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