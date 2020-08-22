Зниклого під час протестів у Мінську 12 серпня Микиту Кривцова знайшли повішеним, - NEXTA

Микита Кривцов пропав після протестів у столиці Білорусі 12 серпня.

Як повідомляють джерела NEXTA, його тіло знайшли в петлі в лісопарку на вулиці Парниковій у Мінську, передає Цензор.НЕТ.

Інформація про тілесні ушкодження не підтверджується.

"Редакція NEXTA приносить щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - наголошується в повідомленні.

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"У Білорусі продовжують знаходити вбитих протестувальників, ну а в Гомелі святково. Адже одна з найголовніших вимог опозиції до самих себе - це щоб не було як в Україні. Навіщо серйозно, коли можна святково?" - прокоментував у фейсбуці керівник єкспертної групи в Офісі президента Сергій Кошман.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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